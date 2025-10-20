Новини
САЩ търсят конкуренти на „Спейс Екс“ за мисията до Луната

20 Октомври, 2025

Китай планира през 2030 г. неин астронавт да кацне на естествения спътник на Земята

САЩ търсят конкуренти на „Спейс Екс“ за мисията до Луната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ ще търсят конкурентни компании на "Спейс Екс“ за мисия до Луната "Артемис 3" ("Артемида 3"), предаде Ройтерс, като цитира Шон Дъфи, изпълняващ длъжността ръководител на НАСА и министър на транспорта. Според американската космическа агенция компанията на Илон Мъск "Спейс Екс“ изостава от графика, съобщи БТА.

Той каза, че е в ход отваряне на процедурата за нови участници. "Мисля, че компании като "Блу“ могат да участват, а може би и други“, зави в програмата Fox & Friends на телевизия "Фокс нюз“ Шон Дъфи.

"Блу ориджин“, основана от Джеф Безос, е конкурентна компания на "Спейс Екс“. "Ще направим космическа надпревара между американските компании, за да видим кой пръв ще ни върне на Луната“, добави Шон Дъфи.

Програмата "Артемида“ на НАСА на стойност милиарди щатски долари цели американци да стъпят отново на Луната, като на този фон Китай планира през 2030 г. неин астронавт да кацне на естествения спътник на Земята, припомня Ройтерс.

Според Дъфи "Спейс Екс“ на изостава от определения график и може да остави САЩ зад съперниците им, а американският президент Доналд Тръмп иска мисията да се състои, преди да е изтекъл мандатът му в Белия дом през януари 2029 г.

"Те изостават от графика и президентът иска да е сигурен, че ще сме преди китайците“, каза Дъфи за "Фокс нюз“. Предвидено е мисията "Артемис 2“ - десетдневен полет около Луната и обратно, включващ системи, изградени от "Боинг“, "Нортроп Груман“ и "Локхийд Мартин“, да се състои през април 2026 г., но може да бъде изтеглена за февруари.

Смята се, че Безос и главният изпълнителен директор на "Блу ориджин“ Дейв Лимп са разговаряли с Тръмп през лятото, когато републиканският президент бе във вражда с Мъск. Той подкрепи Тръмп на изборите през 2024 г., като оглави широка кампания за съкращаване на федералното правителство, известна като DOGE. Представители на "Спейс Екс“ и "Блу ориджин“ не бяха открити веднага за коментар, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Качалин

    13 0 Отговор
    Няма да стане до 2030 година! И след това няма да стане!

    20:35 20.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    4 5 Отговор
    Роскосмос има батут до Луната и отвъд ......

    20:44 20.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Преди половин век с компютри колкото кафе автомати на улицата ходеха редовно до Луната,
    а сега след половин век НАПРЕДЪК в ТЕХНОЛОГИИТЕ не могат🤔🤔 ‼️

    20:47 20.10.2025

  • 4 Юуху

    5 0 Отговор
    Дайте едно чекмеже на бацо и ша ва качи на люната с ракетата на кметя

    20:48 20.10.2025

  • 5 Пич

    7 0 Отговор
    Има нещо много гнило с кацането на луната ! Преди половин век мижели , сега никой не може! А вече над двадесетина години разни американски президенти се дръвчат как щели да кацна догодина. И още само където вратовете ги болят да гледат нагоре !!!

    20:48 20.10.2025

  • 6 Иван

    4 0 Отговор
    Китайски астронавт или китайски космонавт?

    Коментиран от #9

    20:53 20.10.2025

  • 7 ЕйАй

    1 0 Отговор
    Конкуренти на Спейс Екс и дори на НАСА са в Китай.

    20:55 20.10.2025

  • 8 1111

    1 0 Отговор
    Горното само потвърждава мнението, че хамериканците са кацали само в Холивуд...

    20:57 20.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Нито едно от двете❗

    20:58 20.10.2025