Експлозия разтърси рафинерия на "Лукойл" в Румъния

20 Октомври, 2025 19:12 467 5

Окръжният инспекторат на полицията е започнал наказателно разследване по случая

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е пострадал при експлозия днес в канал за инспекция на тръби в рафинерия на „Лукойл“ в румънския град Плоещ (окръг Прахова), съобщи агенция Аджерпрес. Окръжният инспекторат на полицията е започнал наказателно разследване по случая за неспазване на законовите разпоредби за здраве и безопасност на работното място, предаде БТА.

Според първоначалното разследване 58-годишен мъж, служител на компанията, е бил ударен от бетонния капак на шахта, докато извършвал ремонтни работи. Капакът е бил отнесен от експлозия, причинена от натрупване на газ, генериран от отпадъци, проникнали в шахтата.

Мъжът е бил откаран в болница за медицинско лечение и е бил в съзнание, когато е бил приет от медицинския екип. Той е получил наранявания по главата и лицето, както и нараняване на левия крак, съобщават от Окръжния инспекторат на полицията.

Рафинерията „Петротел Лукойл Плоещ“ е напълно затворена за 45 дни за основен ремонт, като работата е съсредоточена върху технологичните инсталации и спомагателните съоръжения. Според изявление на рафинерията, планираният ремонт се извършва в периода от 17 октомври до 30 ноември, припомня Аджерпрес.


Напиши коментар:


  • 1 си дзън

    3 2 Отговор
    В Оренбург продължават вторични експлозии. Озънят е стотици метри висок.
    Русията май ша внася и газ след бензинот

    19:16 20.10.2025

  • 2 Националист

    3 2 Отговор
    Руска работа правят бензин стават бомби

    19:17 20.10.2025

  • 3 неверник добре че имаше

    0 1 Отговор
    нещо в Румъния и аз да разбера че има нещо. иначе тези медии говорят за нещо което нещо
    и така се неразбра какво нещо е това нещо

    19:24 20.10.2025

  • 4 Ердоган

    0 0 Отговор
    И там са пушили като на крайцера москва, който се самозагаси на дъното

    19:24 20.10.2025

  • 5 Търновец

    0 0 Отговор
    Според медия Лукойл снабдява Украйна с горива и аз виждам влакове с пълни цистерни в посока Север. А е Плоещ един Руски генерал от КГБ има интереси и един мустакат адвокат от София му е представител

    19:25 20.10.2025

