Експлозия разтърси рафинерия на "Лукойл" в Румъния

Един човек е пострадал при експлозия днес в канал за инспекция на тръби в рафинерия на „Лукойл“ в румънския град Плоещ (окръг Прахова), съобщи агенция Аджерпрес. Окръжният инспекторат на полицията е започнал наказателно разследване по случая за неспазване на законовите разпоредби за здраве и безопасност на работното място, предаде БТА.

Според първоначалното разследване 58-годишен мъж, служител на компанията, е бил ударен от бетонния капак на шахта, докато извършвал ремонтни работи. Капакът е бил отнесен от експлозия, причинена от натрупване на газ, генериран от отпадъци, проникнали в шахтата.

Мъжът е бил откаран в болница за медицинско лечение и е бил в съзнание, когато е бил приет от медицинския екип. Той е получил наранявания по главата и лицето, както и нараняване на левия крак, съобщават от Окръжния инспекторат на полицията.

Рафинерията „Петротел Лукойл Плоещ“ е напълно затворена за 45 дни за основен ремонт, като работата е съсредоточена върху технологичните инсталации и спомагателните съоръжения. Според изявление на рафинерията, планираният ремонт се извършва в периода от 17 октомври до 30 ноември, припомня Аджерпрес.