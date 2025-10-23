Румънец опита да нахлуе с автомобил в посолството на Русия

Мъж опита да нахлуе с автомобил в двора на посолството на Русия в Букурещ тази нощ, съобщава телевизия Диджи 24. Инцидентът е станал след 3 ч. в нощта на сряда срещу четвъртък, предаде БТА.
Охранителят от румънската жандармерия пред посолството е успял да спре лицето преди да влезе в периметъра на дипломатическата мисия, съобщават от жандармерията. Малко след това на място е пристигнал екип на Румънската разузнавателна служба.
Мъжът се е опитал да избяга, но след като екипите за намеса блокирали автомобила, решил да се предаде. Става дума за 53-годишен румънски гражданин с временно отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство. Тестът за наркотици, направен на място, е показал наличие на две забранени субстанции в организма, съобщава Диджи 24.
Мъжът е бил отведен в Националния институт по съдебна медицина за вземане на биологични проби. В съобщение на жандармерията се уточнява, че установените две забранени субстанции в кръвта на мъжа са бензодиазепин и амфетамин.
Румънската жандармерия уточнява още, че сигурността на посолството не е била изложена на опасност и не са били регистрирани пострадали или сериозни материални щети в резултат на инцидента.
1 Оня с коня
слава на русия, руснаците са наши братя освободители! факт исторически все пак
Коментиран от #4, #18
09:38 23.10.2025
2 Хи хи
09:45 23.10.2025
3 Анализатор
Грешка...
Коментиран от #6, #16
09:46 23.10.2025
4 Ротшилд
До коментар #1 от "Оня с коня":Сорос е вашия Бог.
Коментиран от #5
09:46 23.10.2025
5 готов за бой
До коментар #4 от "Ротшилд":качил съм се горе на калонита с картечницата и само чакам ей такива като теб да дезертират назапад и да ви разстрелям имам и РПГ налично
Коментиран от #19
09:48 23.10.2025
6 Гориил
До коментар #3 от "Анализатор":Трябваше да стане със стълба и нож, както по време на обира в Лувъра.
09:51 23.10.2025
7 Пенсионер 69 годишен
09:51 23.10.2025
8 Газ!
09:51 23.10.2025
9 Механик
Поредното доказателство, че русофобите са наркомани с отнети книжки (нарушители на закона).
Какво повече да ви казваме?
Коментиран от #15
09:54 23.10.2025
10 Възраждане
09:55 23.10.2025
11 Перо
10:02 23.10.2025
12 Я пък тоя
Както и само дрогиран може да си мисли, че ще си върне територии завзети от РФ.
10:02 23.10.2025
13 Фори
10:02 23.10.2025
14 може да не е взел нищо .
10:02 23.10.2025
15 как
До коментар #9 от "Механик":Този е русофил.Русофобите не иска да минат и покрай посолството , а той направо влиза през парадния вход.Значи е русофил, нищо че е румънец.
10:04 23.10.2025
16 Я пък тоя
До коментар #3 от "Анализатор":Попитали руснак какви коли имат.
- Москвич и ЗАЗ за градско, Лада за кратки растояния и Волга за дълги.
- А в чужбина с какво ходите?
- А в чужбина направо с танковете.
Коментиран от #20
10:07 23.10.2025
17 Евроатлантизъм
10:13 23.10.2025
18 Не четеш ли?!
До коментар #1 от "Оня с коня":Спрян е извън периметъра на посолството,което по презумпция за каквото и да е посолство се смята за неприкосновена територия!
Ако вече е навлязъл в територията на посолството,тогава без проблем може да бъде застрелян и ще е юридически-издържсно!
10:28 23.10.2025
19 Ами айде де,само плашиш 4 години,вече
До коментар #5 от "готов за бой":Ако и украинците така само плашеха от дивана,до сега да са им завзели цяла Украйна...!
Но се оказаха корав народ,не като тебе -Диванен Картечар...!
10:31 23.10.2025
20 Лека поправка...!
До коментар #16 от "Я пък тоя":Това , бе така...!
А сега Руснаците ще ходят в чужбина,с...,,Орешника"...!
10:34 23.10.2025
21 Кит
10:40 23.10.2025
22 Като казахта-,,Румънец",та се сетих...!
Самите немци открито са ги подигравали ,за ниските им воински качества...!
Пращали са ги на заколение на предна линия,като буфер...!
А ве ,с една дума...-Румънска му работа...!
.
10:52 23.10.2025