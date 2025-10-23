Румънец опита да нахлуе с автомобил в посолството на Русия

Мъж опита да нахлуе с автомобил в двора на посолството на Русия в Букурещ тази нощ, съобщава телевизия Диджи 24. Инцидентът е станал след 3 ч. в нощта на сряда срещу четвъртък, предаде БТА.

Охранителят от румънската жандармерия пред посолството е успял да спре лицето преди да влезе в периметъра на дипломатическата мисия, съобщават от жандармерията. Малко след това на място е пристигнал екип на Румънската разузнавателна служба.

Още новини от Украйна

Мъжът се е опитал да избяга, но след като екипите за намеса блокирали автомобила, решил да се предаде. Става дума за 53-годишен румънски гражданин с временно отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство. Тестът за наркотици, направен на място, е показал наличие на две забранени субстанции в организма, съобщава Диджи 24.

Мъжът е бил отведен в Националния институт по съдебна медицина за вземане на биологични проби. В съобщение на жандармерията се уточнява, че установените две забранени субстанции в кръвта на мъжа са бензодиазепин и амфетамин.

Румънската жандармерия уточнява още, че сигурността на посолството не е била изложена на опасност и не са били регистрирани пострадали или сериозни материални щети в резултат на инцидента.