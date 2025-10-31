Продажбата на "Лукойл": отново в руски ръце?

Руският петролен концерн „Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на регистрираната в Кипър швейцарска компания Gunvor Group Ltd. – един от най-големите търговци на суров петрол в света. „Ключовите условия на сделката бяха предварително договорени от страните“, обяви пресслужбата на „Лукойл“ в четвъртък, 30 октомври. Става въпрос за придобиването на LUKOIL International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руския концерн. Преговори с други потенциални купувачи няма да се водят, се посочва в изявлението. Сумата на сделката не се уточнява.
Съобщението за сделката идва, след като американският президент Доналд Тръмп реши да наложи санкции върху двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт", за да бъде затворено още едно кранче за финансиране на войната на Путин срещу Украйна. Чуждестранните активи на „Лукойл“ включват мрежа от бензиностанции в 20 държави и 3 рафинерии на територията на ЕС, в т.ч. бургаската "Нефтохим" и веригата бензиностанции на "Лукойл" в България.
Близък до Путин олигарх е сред основателите на компанията купувач
„Гунвор" е основана през 2000 г. от Генадий Тимченко и шведския предприемач Турбьорн Търнквист. През 2014 г., малко преди влизането в сила на международните санкции заради анексирането на Крим, Тимченко продава своя дял на Търнквист, за да не попадне компанията под ударите на санкциите. Както отбелязва изданието „Медуза", в Министерството на финансите на САЩ не изключват средствата в „Гунвор" да са на Владимир Путин.
В края на септември природозащитната организация „Грийнпийс" публикува данни от проучване, според което „Гунвор" е един от най-големите купувачи на руски втечнен газ в ЕС. През 2019 г. срещу компанията бе проведено разследване в Швейцария по дело за подкупи за достъп до петролните пазари в Африка, в резултат на което на компанията ѝ беше наложена глоба.
За сключването на сделката е нужно одобрение от Търговското министерство на САЩ, което е наложило санкциите срещу компанията и в частност Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC), издала лиценза за ликвидация на активите.
Продажбата може да срине печалбите на концерна
Във връзка с новината за продажбата, престижното издание Politico цитира бивш ръководител на „Лукойл“, пожелал анонимност, да прогнозира, че това може да е краят на руския петролен гигант. Продажбата на чуждестранни му активи може да намали приходите и печалбата на концерна с около 30 процента, тъй като той ще трябва да продаде три нефтопреработвателни завода и около половината от притежаваните от него 5 000 бензиностанции по целия свят, смята той.
Руският вестник „Известия“ цитира експерти от бранша, според които чуждестранните дъщерни дружества са на стойност около десет милиарда долара. Под натиска на санкциите обаче едва ли ще могат да бъдат реализирани повече от три милиарда долара, посочва и германското издание n-tv.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умирам от смях
Коментиран от #15, #34
11:21 31.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #6, #26
11:21 31.10.2025
3 Баце ЕООД
11:22 31.10.2025
4 Я пък тоя
Коментиран от #48
11:22 31.10.2025
5 Когато имате документи
Коментиран от #10, #11
11:23 31.10.2025
6 Епа
До коментар #2 от "си дзън":Ти как си мислиш че се разделя света в момента? Европа за сащ и до 3 години бананови републики. на балканите хаос, на изток има още война да тече
11:23 31.10.2025
7 НИКО
11:23 31.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:23 31.10.2025
9 драгалевскио тъмен субект
11:24 31.10.2025
10 Но нашите розови понита
До коментар #5 от "Когато имате документи":и госпожа урси предполагам че няма да имат нищо против това беззаконие когато става въпрос за Русия.
11:25 31.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Когато имате документи":Когато четеш БЕЗ РАЗБИРАНЕ пишеш, това от което ВСИЧКИ разбират, че НИЩО не разбираш❗
Не продава съседът, а продава НА съседа❗
Коментиран от #32
11:26 31.10.2025
12 А не бе
11:27 31.10.2025
13 Така му се пада на Лукойл
11:32 31.10.2025
14 Баба
11:32 31.10.2025
15 си дзън
До коментар #1 от "Умирам от смях":Пак руска издънка. Западът ще пусне продажбата и после - национализация.
С продажбата русията като държава няма да може гарантира собствеността на някаква
кипърска офшорка, зад която не седи никой, ако им национализират рафинериите.
Коментиран от #30
11:32 31.10.2025
16 Пременил се Илия
11:36 31.10.2025
17 Ей сега
11:36 31.10.2025
18 Дедо ви...
11:37 31.10.2025
19 Идват Костов
Коментиран от #27, #45
11:38 31.10.2025
20 Уфф
11:39 31.10.2025
21 Питам
11:39 31.10.2025
22 Българин
11:41 31.10.2025
23 дедо
11:42 31.10.2025
24 Минск-16
Коментиран от #38
11:43 31.10.2025
25 Хаха
11:43 31.10.2025
26 Цървул
До коментар #2 от "си дзън":Путин изземва активите на олигарси .
11:44 31.10.2025
27 Бай Ганьо
До коментар #19 от "Идват Костов":Продайте ми на мене Солунската митница да я експлоатирам 30 години, а после да ви я продам 10 пъти по-скъпо!
11:44 31.10.2025
28 Дойде "Видьов ден", за "Лукойл "...
Като си помисля, че десетилетия Българите бяха лъгани от "Пеевските медии",
че "Лукойл" бил на " този и онзи " и имал собственици в Швейцария или Холандия ...и частна компания ...???
Е сега вече ,стана от ясно по ясно ,как е построена Олигархичната схема на Путин, което го показва като един от най-богатите в света шпиони в модерно време!Видно и подразбиращо е че всеки олигарх е подчинен на Путин в скрити фирменни дялове , владение на Руския Главнокоманвщ , и товя е без изключение дали е Абрамович , Дерипаска, или който и да е друг руски милиардер!
Виждаме как и чужди" послушни ребята " получават , власт и милиярди в името на Руските национални блага!
С две думи Путин владее лично и политически не само Росия ,но и мнго държави и предприятия по света!
Заради тези милиарди се води тази лична война ; Путин срещу тези които му разкриват истинското лице на кр-адец!
11:45 31.10.2025
29 Каквото мислила мишката
Нека нашите управници разберат,, че Руснака винаги идва за своето.
Коментиран от #46
11:47 31.10.2025
30 Си дрън дрън
До коментар #15 от "си дзън":Що плещиш неща от които и грам
не разбираш.???!
Коментиран от #35
11:47 31.10.2025
31 Леле - леле ! 🤔
11:49 31.10.2025
32 Ако бизнесът ти е печеливш
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ще се откажеш ли от него. Щом толкова разбираш ......кой притежава най-много бензиностанции в съединените щати. Не е лошо да се поинтересуваш и нали Тръмп ще затвори бензиностанциите на тази фирма и ако ги затвори какво ще се случи. Американските граждани са много чувствителни на тема бензин.
Коментиран от #40, #42, #44
11:49 31.10.2025
33 След Лукоил,
11:51 31.10.2025
34 Хахахаха
До коментар #1 от "Умирам от смях":Голям майтап. Съгласен съм с теб.✌️
11:51 31.10.2025
35 си дзън
До коментар #30 от "Си дрън дрън":Ма ти се ядоса май. Щом се впрягаш няма нова версия за теб.
11:54 31.10.2025
36 Дзак в Русия съм 😂
Кака са €вроп€йскит€ 🚾 тротинетки ще вдигат ли още цените, че е много евтино всичко?Густо ми е хапвам си Руски яйца 10бр. за 1.70лв. в европата са еко за това са 5лв. няма гориво и ги карат с зелена енергия.
11:55 31.10.2025
37 Еврозъмба
11:57 31.10.2025
38 Очевидец
До коментар #24 от "Минск-16":Вече го биха , един път за неразплатени сметки с Путин по нефтопровода , под Черно море за който
взеха парите от Путин но нефтопровод не се появи!
Вместо това , парите Шиши ги вложи в обезценените активи на "КТБ"!
В тази далавера фалит и "Чекмеджето" яде "дебело-намазана филия с масло"!
Като видяха дървото взеха от бюджета и построиха "Турски поток" , и се отчетоха на Путин по-отделно!
11:59 31.10.2025
39 Дзак пак съм аз
12:04 31.10.2025
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "Ако бизнесът ти е печеливш":За това какъв е бизнесът НЯМАШЕ И ДУМА❗
Не сменяй темата❗
Беше написал, може ли съседът да продава твоя бизнес🤔
А всъщност в случая ти продаваш твоя бизнес на твоя съсед ❗
Което е СЪВСЕМ РАЗЛИЧНО❗
12:05 31.10.2025
41 Кюмюра от Драгалевци
12:08 31.10.2025
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "Ако бизнесът ти е печеливш":Ако си не само Т.Ъ.П., ами и забравяш ,
да ти напомня ТВОЯ въпрос :
"Когато имате документи
че автомобилът е ваша собственост пред нотариус може ли да отиде вашия съсед за да го продаде и ако стане законно ли е.?"
12:10 31.10.2025
43 Георгиев
12:12 31.10.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "Ако бизнесът ти е печеливш":Явно нямаш НИК, защото
нито си уменда си измислиш,
нито пък можеш да го запомниш,
ако някой ти измисли🤣😉
12:14 31.10.2025
45 ганди
До коментар #19 от "Идват Костов":Лукойл не внася дължими акцизи и ДДС за по 3 милиарда на година. Не знам дали някой може да сметне, колко пари са си прибрали нашите братя за 25 години.
Имаше един идиот преди 12 години, искаше да ги проверява. Ама нещо му стана лошо и умря като куче в болницата на 57 години.
Други толкоз любопитни не се намериха.
12:19 31.10.2025
46 Хеми значи бензин
До коментар #29 от "Каквото мислила мишката":Като топлофикация. Услуга от която не можеш да се откажеш тоест рекет.
12:25 31.10.2025
47 Жбръц
12:28 31.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.