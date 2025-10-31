Новини
Продажбата на "Лукойл": отново в руски ръце?

31 Октомври, 2025

Попадналата под санкциите на САЩ руска компания "Лукойл" обяви продажбата на чуждестранните си активи на регистрирана в Кипър компания

Руският петролен концерн „Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на регистрираната в Кипър швейцарска компания Gunvor Group Ltd. – един от най-големите търговци на суров петрол в света. „Ключовите условия на сделката бяха предварително договорени от страните“, обяви пресслужбата на „Лукойл“ в четвъртък, 30 октомври. Става въпрос за придобиването на LUKOIL International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руския концерн. Преговори с други потенциални купувачи няма да се водят, се посочва в изявлението. Сумата на сделката не се уточнява.

Съобщението за сделката идва, след като американският президент Доналд Тръмп реши да наложи санкции върху двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт", за да бъде затворено още едно кранче за финансиране на войната на Путин срещу Украйна. Чуждестранните активи на „Лукойл“ включват мрежа от бензиностанции в 20 държави и 3 рафинерии на територията на ЕС, в т.ч. бургаската "Нефтохим" и веригата бензиностанции на "Лукойл" в България.

Близък до Путин олигарх е сред основателите на компанията купувач

„Гунвор" е основана през 2000 г. от Генадий Тимченко и шведския предприемач Турбьорн Търнквист. През 2014 г., малко преди влизането в сила на международните санкции заради анексирането на Крим, Тимченко продава своя дял на Търнквист, за да не попадне компанията под ударите на санкциите. Както отбелязва изданието „Медуза", в Министерството на финансите на САЩ не изключват средствата в „Гунвор" да са на Владимир Путин.

В края на септември природозащитната организация „Грийнпийс" публикува данни от проучване, според което „Гунвор" е един от най-големите купувачи на руски втечнен газ в ЕС. През 2019 г. срещу компанията бе проведено разследване в Швейцария по дело за подкупи за достъп до петролните пазари в Африка, в резултат на което на компанията ѝ беше наложена глоба.

За сключването на сделката е нужно одобрение от Търговското министерство на САЩ, което е наложило санкциите срещу компанията и в частност Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC), издала лиценза за ликвидация на активите.

Продажбата може да срине печалбите на концерна

Във връзка с новината за продажбата, престижното издание Politico цитира бивш ръководител на „Лукойл“, пожелал анонимност, да прогнозира, че това може да е краят на руския петролен гигант. Продажбата на чуждестранни му активи може да намали приходите и печалбата на концерна с около 30 процента, тъй като той ще трябва да продаде три нефтопреработвателни завода и около половината от притежаваните от него 5 000 бензиностанции по целия свят, смята той.

Руският вестник „Известия“ цитира експерти от бранша, според които чуждестранните дъщерни дружества са на стойност около десет милиарда долара. Под натиска на санкциите обаче едва ли ще могат да бъдат реализирани повече от три милиарда долара, посочва и германското издание n-tv.


  • 1 Умирам от смях

    26 4 Отговор
    А не ве. В украински ще отиде. хахахахахаахах

    Коментиран от #15, #34

    11:21 31.10.2025

  • 2 си дзън

    15 12 Отговор
    Това не е продажба, а смяна на подставените лица и фирми на Путин

    Коментиран от #6, #26

    11:21 31.10.2025

  • 3 Баце ЕООД

    27 4 Отговор
    Нима някой си мисли, че пострадалите ще са Русия?? Мне, скъп бензин/газ/дизел за всички демократично печеливши.

    11:22 31.10.2025

  • 4 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Пременил се Илия, като погледнал пак в тия.

    Коментиран от #48

    11:22 31.10.2025

  • 5 Когато имате документи

    17 3 Отговор
    че автомобилът е ваша собственост пред нотариус може ли да отиде вашия съсед за да го продаде и ако стане законно ли е.

    Коментиран от #10, #11

    11:23 31.10.2025

  • 6 Епа

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ти как си мислиш че се разделя света в момента? Европа за сащ и до 3 години бананови републики. на балканите хаос, на изток има още война да тече

    11:23 31.10.2025

  • 7 НИКО

    19 2 Отговор
    ДОТАМ ЛИ Я ДОКАРАХТЕ БЕ КОЗЯЦИ ДОИЧЕ ВЕЛЕ ДА РЕКЛАМИРА ЕВТИНИТЕ ЦЕНИ НА РУСКИТЕ ГОРИВА

    11:23 31.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 6 Отговор
    Е кой очаква ШЕЛ или ВР да налее МИЛИАРДИ на Путин ❗

    11:23 31.10.2025

  • 9 драгалевскио тъмен субект

    14 0 Отговор
    Него ще питате кой ще купи Нефтохим сега.

    11:24 31.10.2025

  • 10 Но нашите розови понита

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Когато имате документи":

    и госпожа урси предполагам че няма да имат нищо против това беззаконие когато става въпрос за Русия.

    11:25 31.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Когато имате документи":

    Когато четеш БЕЗ РАЗБИРАНЕ пишеш, това от което ВСИЧКИ разбират, че НИЩО не разбираш❗
    Не продава съседът, а продава НА съседа❗

    Коментиран от #32

    11:26 31.10.2025

  • 12 А не бе

    21 0 Отговор
    Те руснаците са улави та ще го оставят у ваще крадливи ръчички.

    11:27 31.10.2025

  • 13 Така му се пада на Лукойл

    2 4 Отговор
    Щом нафта дава на нацистка Украйна. Спонсор на терористи са ! То и за това летят като украински дрони. Достатъчно само да си спомним какво се случи миналия септември, когато президентът на Лукойл Равил Маганов падна от прозореца на болница в столицата в същия ден, в който Владимир Путин беше на посещение. Компанията публикува изявление по това време, в което просто заяви, че Маганов „е починал след тежко заболяване“....

    11:32 31.10.2025

  • 14 Баба

    3 0 Отговор
    Статия за наивници......

    11:32 31.10.2025

  • 15 си дзън

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Умирам от смях":

    Пак руска издънка. Западът ще пусне продажбата и после - национализация.
    С продажбата русията като държава няма да може гарантира собствеността на някаква
    кипърска офшорка, зад която не седи никой, ако им национализират рафинериите.

    Коментиран от #30

    11:32 31.10.2025

  • 16 Пременил се Илия

    1 1 Отговор
    погледнал се - пак в тия

    11:36 31.10.2025

  • 17 Ей сега

    13 1 Отговор
    нашто ДАНС ще прочете статията и ще пресече тъмната далавера...... На КГБ-то ще му хванат опинците, да не кажа, че ще хванат нещо друго.

    11:36 31.10.2025

  • 18 Дедо ви...

    8 1 Отговор
    Ами в чии да е!!! А бе много амсалаци са се навъдили, че да си мислят друго....?!?!

    11:37 31.10.2025

  • 19 Идват Костов

    6 0 Отговор
    Хахаха! Аз продадох Нефтохим Бургас за $300 милиона, руснаците го експлоатираха 30 години и сега ще го продадат за $3 МИЛИАРДА. Под името Лукойл. На ужасна загуба са от санкциите!

    Коментиран от #27, #45

    11:38 31.10.2025

  • 20 Уфф

    11 0 Отговор
    Аз пък мислех че ще я продадат на нашите главанари Боко и Пеевски.

    11:39 31.10.2025

  • 21 Питам

    8 0 Отговор
    А в какви ръце, бе европрофесори ?

    11:39 31.10.2025

  • 22 Българин

    9 2 Отговор
    Енергетиката тука е създадена от СССР и винаги ще служи на Русия. Това дори фашиста костуф го разбра. Така че, колкото и да им се иска, Нефтохим винаги ще е руски и ще работи само и единствено в интерес на Русия!

    11:41 31.10.2025

  • 23 дедо

    4 2 Отговор
    Време е тази кипърска офшорка , да попадне под санкциите на САЩ ,Великобритания и ЕС. Да видим другаря Путин , как ще скача като козле от офшорка на офшорка. Раелността е ,че Лукойл е лично на Путин , а не на Русия или Ротшилд . Същото е и при нас , парите на държавата са в офшорните сметки на Пеевски , Борисов и Слави в Барбадос , Дубай и Сейшелите. На печелившите честито.

    11:42 31.10.2025

  • 24 Минск-16

    6 1 Отговор
    Сега е момента Пеевски да блокира сделката чрез ДАНС. Много съм любопитен, какво ще му се случи.

    Коментиран от #38

    11:43 31.10.2025

  • 25 Хаха

    3 3 Отговор
    Че той до сега не беше руски, а на Ротшилд- 77% ING Bank Нидерландия. И от няколко години преработва неруски нефт.

    11:43 31.10.2025

  • 26 Цървул

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Путин изземва активите на олигарси .

    11:44 31.10.2025

  • 27 Бай Ганьо

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Идват Костов":

    Продайте ми на мене Солунската митница да я експлоатирам 30 години, а после да ви я продам 10 пъти по-скъпо!

    11:44 31.10.2025

  • 28 Дойде "Видьов ден", за "Лукойл "...

    3 6 Отговор
    и собственика му в сянка " КГБ"- виртуоза г-н Путин !
    Като си помисля, че десетилетия Българите бяха лъгани от "Пеевските медии",
    че "Лукойл" бил на " този и онзи " и имал собственици в Швейцария или Холандия ...и частна компания ...???
    Е сега вече ,стана от ясно по ясно ,как е построена Олигархичната схема на Путин, което го показва като един от най-богатите в света шпиони в модерно време!Видно и подразбиращо е че всеки олигарх е подчинен на Путин в скрити фирменни дялове , владение на Руския Главнокоманвщ , и товя е без изключение дали е Абрамович , Дерипаска, или който и да е друг руски милиардер!
    Виждаме как и чужди" послушни ребята " получават , власт и милиярди в името на Руските национални блага!
    С две думи Путин владее лично и политически не само Росия ,но и мнго държави и предприятия по света!
    Заради тези милиарди се води тази лична война ; Путин срещу тези които му разкриват истинското лице на кр-адец!

    11:45 31.10.2025

  • 29 Каквото мислила мишката

    8 1 Отговор
    Котката го развалила. Капанът щракна, вече няма проблем, Лукоил се завърна. при собственика
    Нека нашите управници разберат,, че Руснака винаги идва за своето.

    Коментиран от #46

    11:47 31.10.2025

  • 30 Си дрън дрън

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Що плещиш неща от които и грам
    не разбираш.???!

    Коментиран от #35

    11:47 31.10.2025

  • 31 Леле - леле ! 🤔

    9 2 Отговор
    Даже Иван Костов го разбираше навремето - без Русия няма българска енергетика ! Другият вариант е : слагате потурите и се кланяте на турците да ви вкарват горива . С надценка ! И пак ...от Руски !

    11:49 31.10.2025

  • 32 Ако бизнесът ти е печеливш

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ще се откажеш ли от него. Щом толкова разбираш ......кой притежава най-много бензиностанции в съединените щати. Не е лошо да се поинтересуваш и нали Тръмп ще затвори бензиностанциите на тази фирма и ако ги затвори какво ще се случи. Американските граждани са много чувствителни на тема бензин.

    Коментиран от #40, #42, #44

    11:49 31.10.2025

  • 33 След Лукоил,

    6 0 Отговор
    очаквам да се сложи ръка на Вазовските оръжейни заводи. Дали е проверено на кого принадлежи мястото , на което Рейнметал ще строи оръжеен завод.

    11:51 31.10.2025

  • 34 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Умирам от смях":

    Голям майтап. Съгласен съм с теб.✌️

    11:51 31.10.2025

  • 35 си дзън

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Си дрън дрън":

    Ма ти се ядоса май. Щом се впрягаш няма нова версия за теб.

    11:54 31.10.2025

  • 36 Дзак в Русия съм 😂

    7 1 Отговор
    и да попитам:
    Кака са €вроп€йскит€ 🚾 тротинетки ще вдигат ли още цените, че е много евтино всичко?Густо ми е хапвам си Руски яйца 10бр. за 1.70лв. в европата са еко за това са 5лв. няма гориво и ги карат с зелена енергия.

    11:55 31.10.2025

  • 37 Еврозъмба

    5 1 Отговор
    Русия пак ни опъна...Супер е!

    11:57 31.10.2025

  • 38 Очевидец

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Минск-16":

    Вече го биха , един път за неразплатени сметки с Путин по нефтопровода , под Черно море за който
    взеха парите от Путин но нефтопровод не се появи!
    Вместо това , парите Шиши ги вложи в обезценените активи на "КТБ"!

    В тази далавера фалит и "Чекмеджето" яде "дебело-намазана филия с масло"!
    Като видяха дървото взеха от бюджета и построиха "Турски поток" , и се отчетоха на Путин по-отделно!

    11:59 31.10.2025

  • 39 Дзак пак съм аз

    2 0 Отговор
    смятам да мръдна и до Китай там яйцата се продават на кг. 1кг. е между 1.40-1.90лв.на €вроп€йскит€ тротинетки в скоро ще започнат да им ги режат яйцата на половинки за по-😂 евтино.

    12:04 31.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ако бизнесът ти е печеливш":

    За това какъв е бизнесът НЯМАШЕ И ДУМА❗
    Не сменяй темата❗
    Беше написал, може ли съседът да продава твоя бизнес🤔
    А всъщност в случая ти продаваш твоя бизнес на твоя съсед ❗
    Което е СЪВСЕМ РАЗЛИЧНО❗

    12:05 31.10.2025

  • 41 Кюмюра от Драгалевци

    2 1 Отговор
    Абе пука ви на ∆....те ...ове кой ще е собственик на компанията ,важното е да работи и още по важното е реално да си плаща данъците редовно

    12:08 31.10.2025

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ако бизнесът ти е печеливш":

    Ако си не само Т.Ъ.П., ами и забравяш ,
    да ти напомня ТВОЯ въпрос :

    "Когато имате документи
    че автомобилът е ваша собственост пред нотариус може ли да отиде вашия съсед за да го продаде и ако стане законно ли е.?"

    12:10 31.10.2025

  • 43 Георгиев

    2 0 Отговор
    Пазарна икономика,а? Няма такова нещо. И DW пише и лобира. Пък и трябва да ти одобрят сделката от органи, които алчно те гледат в ръцете. И чакат куфарчета - подарък. В случая чакат чували. То такива като Делян затова стоят и пищят, да са от вземащите. А за гориво за нашите коли никой не мисли. А цените по бензиностанциите тръгнаха нагоре. Вече качиха с 5%

    12:12 31.10.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ако бизнесът ти е печеливш":

    Явно нямаш НИК, защото
    нито си уменда си измислиш,
    нито пък можеш да го запомниш,
    ако някой ти измисли🤣😉

    12:14 31.10.2025

  • 45 ганди

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Идват Костов":

    Лукойл не внася дължими акцизи и ДДС за по 3 милиарда на година. Не знам дали някой може да сметне, колко пари са си прибрали нашите братя за 25 години.
    Имаше един идиот преди 12 години, искаше да ги проверява. Ама нещо му стана лошо и умря като куче в болницата на 57 години.
    Други толкоз любопитни не се намериха.

    12:19 31.10.2025

  • 46 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Каквото мислила мишката":

    Като топлофикация. Услуга от която не можеш да се откажеш тоест рекет.

    12:25 31.10.2025

  • 47 Жбръц

    2 0 Отговор
    Компанията не е собственост на РФ,а е частна собственост.До последното винтче.Русофобите се кефят, как Русия щяла да пострада.Това е петролен гигант- октопод обхванал цяла Европа.Със партньори - частници в цяла Европа.Гигант,който плаща данъци,но печалбата не отива в държавният бюджет.Все едно, при определена ситуация, примерно братя Диневи ,с тяхната бизнес империя ,да казвате че са собственост на държавата .Поне четете,преди да ръсите мозъчни бисери.

    12:28 31.10.2025

