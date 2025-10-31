Продажбата на "Лукойл": отново в руски ръце?

Руският петролен концерн „Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на регистрираната в Кипър швейцарска компания Gunvor Group Ltd. – един от най-големите търговци на суров петрол в света. „Ключовите условия на сделката бяха предварително договорени от страните“, обяви пресслужбата на „Лукойл“ в четвъртък, 30 октомври. Става въпрос за придобиването на LUKOIL International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руския концерн. Преговори с други потенциални купувачи няма да се водят, се посочва в изявлението. Сумата на сделката не се уточнява.

Съобщението за сделката идва, след като американският президент Доналд Тръмп реши да наложи санкции върху двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт", за да бъде затворено още едно кранче за финансиране на войната на Путин срещу Украйна. Чуждестранните активи на „Лукойл“ включват мрежа от бензиностанции в 20 държави и 3 рафинерии на територията на ЕС, в т.ч. бургаската "Нефтохим" и веригата бензиностанции на "Лукойл" в България.

Още новини от Украйна

Близък до Путин олигарх е сред основателите на компанията купувач

„Гунвор" е основана през 2000 г. от Генадий Тимченко и шведския предприемач Турбьорн Търнквист. През 2014 г., малко преди влизането в сила на международните санкции заради анексирането на Крим, Тимченко продава своя дял на Търнквист, за да не попадне компанията под ударите на санкциите. Както отбелязва изданието „Медуза", в Министерството на финансите на САЩ не изключват средствата в „Гунвор" да са на Владимир Путин.

В края на септември природозащитната организация „Грийнпийс" публикува данни от проучване, според което „Гунвор" е един от най-големите купувачи на руски втечнен газ в ЕС. През 2019 г. срещу компанията бе проведено разследване в Швейцария по дело за подкупи за достъп до петролните пазари в Африка, в резултат на което на компанията ѝ беше наложена глоба.

За сключването на сделката е нужно одобрение от Търговското министерство на САЩ, което е наложило санкциите срещу компанията и в частност Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC), издала лиценза за ликвидация на активите.

Продажбата може да срине печалбите на концерна

Във връзка с новината за продажбата, престижното издание Politico цитира бивш ръководител на „Лукойл“, пожелал анонимност, да прогнозира, че това може да е краят на руския петролен гигант. Продажбата на чуждестранни му активи може да намали приходите и печалбата на концерна с около 30 процента, тъй като той ще трябва да продаде три нефтопреработвателни завода и около половината от притежаваните от него 5 000 бензиностанции по целия свят, смята той.

Руският вестник „Известия“ цитира експерти от бранша, според които чуждестранните дъщерни дружества са на стойност около десет милиарда долара. Под натиска на санкциите обаче едва ли ще могат да бъдат реализирани повече от три милиарда долара, посочва и германското издание n-tv.