В Ню Йорк повдигат обвинения на отвлечения Мадуро, 80 са жертвите на американската атака в Каракас ВИДЕО

В Ню Йорк повдигат обвинения на отвлечения Мадуро, 80 са жертвите на американската атака в Каракас ВИДЕО

5 Януари, 2026 04:48, обновена 5 Януари, 2026 04:03

Стотици хиляди хора се събраха пред посолствата на САЩ в Европа, за да протестират срещу операцията във Венецуела

В Ню Йорк повдигат обвинения на отвлечения Мадуро, 80 са жертвите на американската атака в Каракас ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви днес по обяд пред съдия в Ню Йорк, съобщи съдът.

Тогава официално ще му бъдат повдигнати обвинения, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в „наркотероризъм“ и внос на кокаин в САЩ, държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия и ще бъде изправен утре пред федералния съд на Южния окръг в Манхатън.

The New York Times, цитирайки високопоставен венецуелски служител съобщава, че броят на жертвите при атаката на САЩ във Венецуела се е увеличил до 80 души, предаде ФОКУС

"Броят на жертвите по време на акцията достигна 80", се казва в доклада.

Служителят добави, че има загинали както сред цивилното население, така и сред военните. Според него обаче тази цифра може да се увеличи.

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ успешно са нанесли удар по Венецуела. А по-късно венецуелският президент Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и изведени от щата след щурм на американските армия в дома им.

Вчера въоръжените сили на Венецуела признаха Делси Родригес, заместник на сваления президент Николас Мадуро, за временен лидер на страната. В същото време Мадуро и Флорес бяха транспортирани до центъра за задържане в Бруклин, Ню Йорк, където ще бъдат съседени.

Американският лидер предупреди Родригес да не се противопоставя на САЩ.

Стотици хиляди хора се събраха пред посолствата на САЩ в Европа, за да протестират срещу операцията във Венецуела, пише РИА Новости, цитирана от ФОКУС.

Амстердам

Представители на леви партии участваха в протеста пред Генералното консулство на САЩ под засилена полицейска охрана. Повечето протестиращи носеха със себе си плакати с надписи:

"Ръцете далеч от Венецуела!“, "Не можете да избегнете международното правосъдие!“ и "Латинска Америка не принадлежи на Съединените щати“. Участниците в митингите скандираха "Пуснете го!“ и "Янки, прибирайте се!“

Варшава

Десетки души – предимно активисти от леви и антифашистки организации – се събраха на булевард Уяздовские близо до посолството на САЩ, държейки венецуелски знамена и провенецуелски плакати. Под звуците на барабани те скандираха:

"Ръцете далеч от Венецуела“.

"Искаме незабавно прекратяване на агресията на САЩ срещу Венецуела! Спрете войната! Без кръвопролития за петрол!“, се казва в изявление на организаторите.

Мадрид

В неделя, 4 януари, в Мадрид и други градове в Испания се проведоха масови протести в подкрепа на Венецуела и срещу военната намеса на САЩ в страната.

Демонстрацията в квартал Саламанка в Мадрид, която според правителството е привлякла над хиляда души, се проведе пред американското посолство.

Протестиращите изразиха възмущението си от действията на Съединените щати, обвинявайки ги в нарушаване на международното право и подкрепа на терористична дейност.

Представители на леви политически сили взеха участие в протеста. Лидерът на партия "Подемос“ Йоне Белара призова испанското правителство и институциите на ЕС да реагират твърдо на събитията и да преразгледат отношенията си с Вашингтон.

Охраната беше засилена и пред това американско посолство, като части от Националната полиция и Гражданската гвардия охраняваха периметъра.

Участниците в протестите там развяваха знамена, скандираха лозунги и изразиха силно недоволство от действията на САЩ, които те нарекоха 'политика на силен натиск и пряка намеса във вътрешните работи на други държави'. Събралите се скандираха:

"Махайте проклетите янки от Латинска Америка“, "Няма война, няма НАТО“, "Не искаме да бъдем колония на САЩ“ и "Няма НАТО, махайте се от базите“. Сред тях бяха и граждани на латиноамерикански държави.

"Това, което се случи в нашата страна, е грубо нарушение на международното право и намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Атаката на САЩ ще остави много по-дълбоки рани от тези, които уж се опитаха да поправят“, казва пред кореспондент на РИА "Новости“ венецуелецът Орландо Салас, който се премества в Испания преди шест години.

Кубинският гражданин Ерик Брисеньо също изрази мнението си за събитията. Според него възмущението на събралите се е свързано не само със ситуацията във Венецуела, но и с цялостната роля на САЩ и НАТО в региона. Той се обяви против силовите действия и екстериториалните арести, изразявайки загриженост, че действията на Вашингтон биха могли да създадат опасен прецедент за всички латиноамерикански страни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хмм

    7 5 Отговор
    Целия свят ще се обърне срещу САЩ.

    Коментиран от #4, #6

    03:56 05.01.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    АЗ ОЧАКВАМ ИЗНЕНАДИ - НАПРИМЕР ЧЕ МАДУРО
    Е ПРОДАВАЛ НАРКОТИЦИ НА ЦРУ :)

    03:57 05.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    РФ пак ли предаде аверче?

    03:57 05.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    ще..ще..кой е целия свят?

    03:58 05.01.2026

  • 5 Гледа

    3 2 Отговор
    като мишок. Също като Садам преди да му нахлузят въжето. Какво да го правиш, шофьор на автобус станал диктатор и се самозабравил...

    03:59 05.01.2026

  • 6 Дори

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    самите венецуелци празнуват днес освобождението си. Кой точно чакаш да се обърне срещу САЩ? Путин ли? Та той е на колене пред Дончо и му се моли да го спаси от батака в Донбас...

    04:01 05.01.2026

  • 7 123

    3 4 Отговор
    Комунистическите бастиони се топят !
    "Другарите" изчезвате като вид !!!
    БенЦеремус...

    Коментиран от #8, #11

    04:01 05.01.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "123":

    ТО И С ХРИСТИЯНСКИТЕ БАСТИОНИ Е ТАКА :)

    Коментиран от #10

    04:03 05.01.2026

  • 9 САЩ са най-големите терористи,

    2 2 Отговор
    номер 1 пирати в целия свят. Вече не могат и да се крият зад разни наркотрафиканти, химически оръжия и тям подобни глупости. Гледат чрез сателитите си, какво има под краката ви в земята, идват и го крадат с цената на кървави войни. Крадливата им природа сама ще ги заличи, досущ крадливите велики цивилизации от древността. Шумер, Египет, Македонски и Римски империи. До една заличени. САЩ няма да са изключение.

    04:09 05.01.2026

  • 10 Бъркаш,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ку че арабско !

    04:11 05.01.2026

  • 11 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "123":

    Айде бе, не виждам комунистически Китай да се топи, даже обратното !!

    04:14 05.01.2026