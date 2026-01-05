В Ню Йорк повдигат обвинения на отвлечения Мадуро, 80 са жертвите на американската атака в Каракас ВИДЕО

Бившият венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви днес по обяд пред съдия в Ню Йорк, съобщи съдът.

Тогава официално ще му бъдат повдигнати обвинения, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в „наркотероризъм“ и внос на кокаин в САЩ, държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия и ще бъде изправен утре пред федералния съд на Южния окръг в Манхатън.

The New York Times, цитирайки високопоставен венецуелски служител съобщава, че броят на жертвите при атаката на САЩ във Венецуела се е увеличил до 80 души, предаде ФОКУС



"Броят на жертвите по време на акцията достигна 80", се казва в доклада.



Служителят добави, че има загинали както сред цивилното население, така и сред военните. Според него обаче тази цифра може да се увеличи.



На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ успешно са нанесли удар по Венецуела. А по-късно венецуелският президент Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и изведени от щата след щурм на американските армия в дома им.



Вчера въоръжените сили на Венецуела признаха Делси Родригес, заместник на сваления президент Николас Мадуро, за временен лидер на страната. В същото време Мадуро и Флорес бяха транспортирани до центъра за задържане в Бруклин, Ню Йорк, където ще бъдат съседени.



Американският лидер предупреди Родригес да не се противопоставя на САЩ.

Стотици хиляди хора се събраха пред посолствата на САЩ в Европа, за да протестират срещу операцията във Венецуела, пише РИА Новости, цитирана от ФОКУС.



Амстердам



Представители на леви партии участваха в протеста пред Генералното консулство на САЩ под засилена полицейска охрана. Повечето протестиращи носеха със себе си плакати с надписи:



"Ръцете далеч от Венецуела!“, "Не можете да избегнете международното правосъдие!“ и "Латинска Америка не принадлежи на Съединените щати“. Участниците в митингите скандираха "Пуснете го!“ и "Янки, прибирайте се!“



Варшава



Десетки души – предимно активисти от леви и антифашистки организации – се събраха на булевард Уяздовские близо до посолството на САЩ, държейки венецуелски знамена и провенецуелски плакати. Под звуците на барабани те скандираха:



"Ръцете далеч от Венецуела“.



"Искаме незабавно прекратяване на агресията на САЩ срещу Венецуела! Спрете войната! Без кръвопролития за петрол!“, се казва в изявление на организаторите.



Мадрид



В неделя, 4 януари, в Мадрид и други градове в Испания се проведоха масови протести в подкрепа на Венецуела и срещу военната намеса на САЩ в страната.



Демонстрацията в квартал Саламанка в Мадрид, която според правителството е привлякла над хиляда души, се проведе пред американското посолство.



Протестиращите изразиха възмущението си от действията на Съединените щати, обвинявайки ги в нарушаване на международното право и подкрепа на терористична дейност.



Представители на леви политически сили взеха участие в протеста. Лидерът на партия "Подемос“ Йоне Белара призова испанското правителство и институциите на ЕС да реагират твърдо на събитията и да преразгледат отношенията си с Вашингтон.



Охраната беше засилена и пред това американско посолство, като части от Националната полиция и Гражданската гвардия охраняваха периметъра.



Участниците в протестите там развяваха знамена, скандираха лозунги и изразиха силно недоволство от действията на САЩ, които те нарекоха 'политика на силен натиск и пряка намеса във вътрешните работи на други държави'. Събралите се скандираха:



"Махайте проклетите янки от Латинска Америка“, "Няма война, няма НАТО“, "Не искаме да бъдем колония на САЩ“ и "Няма НАТО, махайте се от базите“. Сред тях бяха и граждани на латиноамерикански държави.



"Това, което се случи в нашата страна, е грубо нарушение на международното право и намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Атаката на САЩ ще остави много по-дълбоки рани от тези, които уж се опитаха да поправят“, казва пред кореспондент на РИА "Новости“ венецуелецът Орландо Салас, който се премества в Испания преди шест години.



Кубинският гражданин Ерик Брисеньо също изрази мнението си за събитията. Според него възмущението на събралите се е свързано не само със ситуацията във Венецуела, но и с цялостната роля на САЩ и НАТО в региона. Той се обяви против силовите действия и екстериториалните арести, изразявайки загриженост, че действията на Вашингтон биха могли да създадат опасен прецедент за всички латиноамерикански страни.



