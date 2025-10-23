Новини
Трамвай потегли без ватман в Румъния, удари друг и още два автомобила

23 Октомври, 2025 12:20 512 9

Инспектор на мястото на инцидента посочи, че ще бъде съставена комисия, която да установи какво се е случило

Трамвай потегли без ватман в Румъния, удари друг и още два автомобила - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

В град Арад (Северозападна Румъния) трамвай потегли сам от депото и удари друг трамвай и два автомобила. Шестима пътници се озоваха в болница, съобщава тази сутрин телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал вчера следобед, а полицията и представители на компанията за обществен транспорт разследват причините за инцидента. Трамваят е потеглил сам без ватман, ударил е друга композиция, която се намирала на спирка, и два автомобила.

Свидетелка на инцидента разказа, че доколкото е разбрала ватманът се качил на покрива, за да оправи нещо и трамваят потеглил без него. Друг свидетел на станалото разказа, че е имало прекъсване, а след като електроподаването се възстановило, трамваят тръгнал сам, набрал скорост, ударил два автомобила и друг трамвай и спрял на спирката.

Инспектор на мястото на инцидента посочи, че ще бъде съставена комисия, която да установи какво се е случило. Трамваят е преминал около 500 метра без ватман до момента на удара.

„Усетих удар отзад, но първото впечатление бе, че сякаш не е удар, а че нещо е паднало върху трамвая“, разказа пътник от удареното превозно средство.

Друг пътник разказа как се е наранил, как една жена е паднала на земята и допълни, че „за късмет“ много от хората вече са били слезли на спирката, когато трамваят е бил ударен от другия.

Говорителят на Окръжната болница за спешна помощ в Арад заяви, че пострадалите пътници са в съзнание, стабилни и са подложени на медицински прегледи.

От компанията за обществен транспорт в Арад са започнали вътрешно разследване, което ще установи както техническото състояние на мотрисата, така и обстоятелствата около инцидента, съобщи оперативният изпълнителен директор на компанията Моника Бирау. Полицията също проверява случая, като една от хипотезите е, че когато ватманът е слязъл от трамвая, за да се занимае с възникналия проблем, е натиснал погрешка ръчката за задвижване.


Румъния
  • 1 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    Демократично потеглил трамвай .

    12:22 23.10.2025

  • 2 Сиско

    3 0 Отговор
    Тия па власите да не видат нещо от назе

    Коментиран от #5

    12:27 23.10.2025

  • 3 Хммм,

    3 0 Отговор
    Румънците пак ни изпревариха в технологиите по въвеждане на бепилотен транспорт.

    12:33 23.10.2025

  • 4 Иван С

    3 0 Отговор
    Онова момче дето пусна софийския трамвай да не е в Букурещ?

    12:35 23.10.2025

  • 5 да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сиско":

    При нас не, че е намало ватман, а той беше слязъл и трамвая не потеглил сам, а пак човек го пуска в движение без надзор.

    12:37 23.10.2025

  • 6 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Изкуствения интелект го е подкарал. Както и го е спрял на спирката. А когато пътниците са само роботи, другите роботи ше ги извозват в депо за резервни части. Болници няма да са нужни.

    12:38 23.10.2025

  • 7 Ироничен

    2 0 Отговор
    Те да не видят нещо от нас....

    12:45 23.10.2025

  • 8 стоян георгиев-π4оka

    2 0 Отговор
    Няма начин злият Путин да няма участие в това пъклено дело ,а бай Дончо с безучастието си го подпомага .

    12:46 23.10.2025

  • 9 Евгени Минчев

    2 0 Отговор
    Ей какви славни времена бяха когато бях ватман,такова нещо при нас никога не можеше да се случи !

    12:48 23.10.2025

Новини по държави:
