30 руски войници загинали при прецизен удар на ВСУ с HIMARS по команден център в Новопавловск
  Тема: Украйна

30 руски войници загинали при прецизен удар на ВСУ с HIMARS по команден център в Новопавловск

21 Октомври, 2025 07:27, обновена 21 Октомври, 2025 06:34

Операцията е резултат от координация между няколко украински военни части, пише Newsweek (Romania)

Снимка: YouTube
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха опустошителен прецизен удар по руски команден център в Новопавловското направление. По време на удара в сградата са се намирали над 30 руски офицери, предава румънското издание на Newsweeк.

Командно-наблюдателен център (КНЦ) на руската армия е унищожен на 19 октомври от прецизен удар, извършен от системите HIMARS и украинската авиация в посока Новопавловск.

Операцията е резултат от координация между няколко украински военни части, включително 5-та щурмова бригада (5 ОШБр), 154-та механизирана бригада (154 ОМБр) и пилоти на ВВС.

Целта - руски команден пункт, използван за планиране на настъплението в южната част на фронта, е била локализирана, проследена и ударена с високоточни ракети HIMARS, подкрепени от синхронизирани въздушни удари.

Според Валентин Манко, началник на отдела за щурмови части, по време на удара "в командния пункт е имало над 30 руски военни“.

Видео от атаката, публикувано в Telegram канала "Украйна 365“, показва точния момент, в който ракетите удрят целта, последван от масивна експлозия, която превръща сградата в купчина развалини.

"Врагът е понесъл значителни загуби“, посочва Манко.

Атаката е описана от украинските военни анализатори като една от най-ефективните командни ударни операции през последните седмици, благодарение на прецизната синхронизация между сухопътните сили и тактическата авиация.

Източници, близки до украинските военни, потвърдиха, че системите HIMARS са били използвани за изстрелване на ракети GMLRS, способни да поразяват цели с точност под един метър, на разстояния до 80 километра.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Крум

    51 18 Отговор
    Колкото и да ви върви пропагандата,всичко на изток от днепър ще е далеч от ръцете на бандерите.

    06:37 21.10.2025

  • 3 до сега не бяха убивали толкова много

    36 16 Отговор
    това е първата толкова мащабна атака на фашистите от началото на битката и сега ще има вой до небесата колко са велики но все пак ще напредват към киев полека лека…

    06:38 21.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Каква

    38 11 Отговор
    е тая мамалигарска пропаганда ?

    Коментиран от #26

    06:45 21.10.2025

  • 7 Кабзон

    8 25 Отговор
    Няма вече места в казана, готвим нов.

    06:45 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сесесере

    16 43 Отговор
    Съвременна Русия е най-фашистката държава за всички времена!

    06:48 21.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Корекция

    10 30 Отговор
    300 са убитите окупатори.

    Коментиран от #28

    06:52 21.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Докато щатско оръжие

    6 21 Отговор
    Громи руснаците, мир в Украйна нема да има...Хаймарс забавя но не забравя.

    07:15 21.10.2025

  • 15 ТеА пА!

    16 2 Отговор
    Уж все...,,удрят",а все...ударени ми ходят...!

    07:17 21.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хихихи

    6 1 Отговор
    Верваме,верваме....

    07:45 21.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 az СВО Победа 80

    7 2 Отговор
    Пак спешен антикризисен PR от Киев, чрез либералното издание Нюзуик в Румъния.
    А истината е, че Новопавловка стремително се превръща в дотационен район, загубил стратегическото си значение за Киев....

    Скоро Киев ще прекръсти "Новопавловското направление" на фронта най-вероятно в "Павлоградско направление"...

    07:49 21.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В интерес на истината

    3 1 Отговор
    трябва да се каже,че загиналите са укро питеци при удар с ракета Искандер по позиция на установка Хаймърс. Има и видеоказателства на този удар. Не разбирам защо укро загубите тук се дават за руски, при положение, че има видео доказателства. На кого мислите, че ще промиете мозъка при това положение. Това е лъжлива пропаганда даваща хляб само на тези с рудиментирал мозък и кухи хралупи на раменете. По коментарите ще ги познаете под статията.

    08:02 21.10.2025

  • 28 Според вашата суб безмозъчни

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Корекция":

    пропаганда са 3 милиарда, ама вий си вервай те де, няма проблеми, то иначе фронга всеки ден се мести посока Киев и Лвов с по няколко км.

    08:05 21.10.2025

  • 29 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Добра реклама на HIMARS.
    Дали е платена или омилостивят Тръмп!

    08:05 21.10.2025

