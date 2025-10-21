30 руски войници загинали при прецизен удар на ВСУ с HIMARS по команден център в Новопавловск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха опустошителен прецизен удар по руски команден център в Новопавловското направление. По време на удара в сградата са се намирали над 30 руски офицери, предава румънското издание на Newsweeк.

Командно-наблюдателен център (КНЦ) на руската армия е унищожен на 19 октомври от прецизен удар, извършен от системите HIMARS и украинската авиация в посока Новопавловск.

Операцията е резултат от координация между няколко украински военни части, включително 5-та щурмова бригада (5 ОШБр), 154-та механизирана бригада (154 ОМБр) и пилоти на ВВС.

Целта - руски команден пункт, използван за планиране на настъплението в южната част на фронта, е била локализирана, проследена и ударена с високоточни ракети HIMARS, подкрепени от синхронизирани въздушни удари.

Според Валентин Манко, началник на отдела за щурмови части, по време на удара "в командния пункт е имало над 30 руски военни“.

Видео от атаката, публикувано в Telegram канала "Украйна 365“, показва точния момент, в който ракетите удрят целта, последван от масивна експлозия, която превръща сградата в купчина развалини.

"Врагът е понесъл значителни загуби“, посочва Манко.

Атаката е описана от украинските военни анализатори като една от най-ефективните командни ударни операции през последните седмици, благодарение на прецизната синхронизация между сухопътните сили и тактическата авиация.

Източници, близки до украинските военни, потвърдиха, че системите HIMARS са били използвани за изстрелване на ракети GMLRS, способни да поразяват цели с точност под един метър, на разстояния до 80 километра.