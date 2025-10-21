30 руски войници загинали при прецизен удар на ВСУ с HIMARS по команден център в Новопавловск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха опустошителен прецизен удар по руски команден център в Новопавловското направление. По време на удара в сградата са се намирали над 30 руски офицери, предава румънското издание на Newsweeк.
Командно-наблюдателен център (КНЦ) на руската армия е унищожен на 19 октомври от прецизен удар, извършен от системите HIMARS и украинската авиация в посока Новопавловск.
Операцията е резултат от координация между няколко украински военни части, включително 5-та щурмова бригада (5 ОШБр), 154-та механизирана бригада (154 ОМБр) и пилоти на ВВС.
Целта - руски команден пункт, използван за планиране на настъплението в южната част на фронта, е била локализирана, проследена и ударена с високоточни ракети HIMARS, подкрепени от синхронизирани въздушни удари.
Според Валентин Манко, началник на отдела за щурмови части, по време на удара "в командния пункт е имало над 30 руски военни“.
Видео от атаката, публикувано в Telegram канала "Украйна 365“, показва точния момент, в който ракетите удрят целта, последван от масивна експлозия, която превръща сградата в купчина развалини.
"Врагът е понесъл значителни загуби“, посочва Манко.
Атаката е описана от украинските военни анализатори като една от най-ефективните командни ударни операции през последните седмици, благодарение на прецизната синхронизация между сухопътните сили и тактическата авиация.
Източници, близки до украинските военни, потвърдиха, че системите HIMARS са били използвани за изстрелване на ракети GMLRS, способни да поразяват цели с точност под един метър, на разстояния до 80 километра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Крум
06:37 21.10.2025
3 до сега не бяха убивали толкова много
06:38 21.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Каква
Коментиран от #26
06:45 21.10.2025
7 Кабзон
06:45 21.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сесесере
06:48 21.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Корекция
Коментиран от #28
06:52 21.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Докато щатско оръжие
07:15 21.10.2025
15 ТеА пА!
07:17 21.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хихихи
07:45 21.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 az СВО Победа 80
А истината е, че Новопавловка стремително се превръща в дотационен район, загубил стратегическото си значение за Киев....
Скоро Киев ще прекръсти "Новопавловското направление" на фронта най-вероятно в "Павлоградско направление"...
07:49 21.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В интерес на истината
08:02 21.10.2025
28 Според вашата суб безмозъчни
До коментар #11 от "Корекция":пропаганда са 3 милиарда, ама вий си вервай те де, няма проблеми, то иначе фронга всеки ден се мести посока Киев и Лвов с по няколко км.
08:05 21.10.2025
29 Я пък тоя
Дали е платена или омилостивят Тръмп!
08:05 21.10.2025