Дмитрий Медведев: Основната мотивация на чичо Сам винаги е била проста: резервите на други хора

4 Януари, 2026 20:40 1 366 47

Действията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Венецуела са незаконни, но до известна степен последователни, обяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия

Действията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Венецуела са незаконни, но до известна степен последователни. Това обяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пред ТАСС, пише Фокус.

Според него, Тръмп защитава интересите на страната си във всички области.

"Трябва да се признае, че въпреки очевидната незаконност на поведението на Тръмп, не може да се отрече известна последователност. Той и екипът му много твърдо защитават националните интереси на страната си. Те включват политически и икономически интереси“, отбелязва руският политик.

Според Медведев, тази позиция не е измислена от Тръмп.

"Основната мотивация на чичо Сам винаги е била проста: резервите на други хора''.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече събитията във Венецуела пример за "правото на най-силните", пише ТАСС.

"Но тогава нека кажем директно на "другарите от слънчевия Пиндостан": Сега те нямат нищо дори формално да упрекват страната ни," каза той.

Според Медведев действията на американския президент Доналд Тръмп срещу Венецуела са незаконни, но до известна степен последователни: "той защитава интересите на страната си във всички сфери", подчерта заместник-председателят.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    21 10 Отговор
    Димата е прав..... Свобода за суверения президент Мадуро....

    20:41 04.01.2026

  • 2 Да,бе

    26 3 Отговор
    Мотивацията им е каквото не ви принудим да ни дадете ще го вземем от мъртвите ви ръце...Американска дипломация.

    20:42 04.01.2026

  • 3 Финландов

    15 15 Отговор
    И кой го казва ,другите нахалници

    20:43 04.01.2026

  • 4 Пич

    20 5 Отговор
    Това е вярно , но и на всички е ясно !!! Точно затова тази чутовна глупост на Тръмп продължава да ме изумява ! Освен ако не е истински полудял , и възнамерява да започне агресия срещу Иран !!! В такъв случай венецуелския петрол ще му даде оперативна независимост от арабските и руските доставки. Но знае ли с какво се захваща?!

    Коментиран от #26

    20:44 04.01.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    8 21 Отговор
    Абе, хич не съм сигурен за чичо Сам! Ама съм сигурен, че основната мотивация на Кремъл е робуването на други хора, включително и на собствения му народ!

    Коментиран от #11, #38

    20:45 04.01.2026

  • 6 така мисля

    20 5 Отговор
    Това, което извърши доналд тръмп е ТЕРОРИЗЪМ! Точно така, това е ТЕРОРИЗЪМ и нищо не го оправдава!

    Коментиран от #45

    20:45 04.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Първо ограбиха и изтребиха

    17 2 Отговор
    Индианците , законните собственици на американските земи , сега продължават с другите народи , така ще продължава докато унищожат всичко по земята или нещо не ги спре

    Коментиран от #44

    20:47 04.01.2026

  • 10 Варна 3

    5 12 Отговор
    Русия незабавно да прекрати огъня в Украйна. По-добре да се бие със САЩ.

    Коментиран от #13

    20:47 04.01.2026

  • 11 Щото си умен

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ!!!":

    колкото един радиатор, от чугунените.

    20:50 04.01.2026

  • 12 Брата

    5 0 Отговор
    Защо ми триеш коментара. Нещо обидо ли пиша?!

    20:50 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Брата

    8 1 Отговор
    Демокрация по американски

    20:52 04.01.2026

  • 15 Сатана Z

    6 2 Отговор
    “Венецуела открадна петролните залежи на САЩ”

    Доналд Тръмп

    20:53 04.01.2026

  • 16 Сатана Z

    4 0 Отговор
    “Ние,САЩ ,ще направим така,че парите от продажбите на петрол ше стигнат от народа на Венецуела”

    Доналд Тръмп

    20:55 04.01.2026

  • 17 касата

    7 12 Отговор
    Медведев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    Коментиран от #23, #37, #39

    20:55 04.01.2026

  • 18 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Чакай ся, медвечока с тръмпоча ли е или против тръмпоча. Че вече се обърках. Докато единия ден го хвалят, другия ден го плюят. Хахахаха.

    Коментиран от #27

    20:57 04.01.2026

  • 19 Истината

    7 2 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    20:57 04.01.2026

  • 20 Кое е така,

    0 2 Отговор
    Така е

    20:59 04.01.2026

  • 21 Цитирайте цялото интервю

    4 1 Отговор
    А не части които ви отърват

    20:59 04.01.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор
    Сега е момента да се удари и руската мафия, която е опасла почти целия свят и е под чадъра на Кремъл

    Коментиран от #28

    20:59 04.01.2026

  • 23 Моли се той да не вземе властта

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "касата":

    Тогава ще ти се проясни всичко

    21:00 04.01.2026

  • 24 Евродебил

    3 2 Отговор
    А къде бяхте вие бе господин Мендел и Шаломов и другите руски юдей?Къде бяхте и в Ирак и в Либия и в Сирия,и сега във Венецуела....а утре в Иран? Или всички сте под една-еврейска капа?

    21:00 04.01.2026

  • 25 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Журналист задава въпрос на Доналд Тръмп:

    — Господин Президент, какви са Вашите планове за Новата година?
    — Мир на земята. Мир на земята.

    21:00 04.01.2026

  • 26 Американците винаги знаят.

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Те не плямпат като пияният иzтърсък Медведев.Те действат!

    Коментиран от #41

    21:00 04.01.2026

  • 27 Кухоглава копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    И ние не знаем Тръмп дали е Наш.

    Коментиран от #29

    21:02 04.01.2026

  • 28 Идиот

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    По голяма от американската мафия няма
    817 военни бази по света.
    5 бази които ти плащаш Сульо в България
    Турция и Гърция взимат милиарди за базите

    Коментиран от #31, #36

    21:02 04.01.2026

  • 29 Европейският гълтач

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кухоглава копейка":

    Май не е наш

    21:03 04.01.2026

  • 30 Валтер Шеленберг

    1 2 Отговор
    Както и вашата , изроди късокраки крадливи кремълски

    21:04 04.01.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Идиот":

    Плаща се защото трябва сигурност, иначе трябва да ходят да умират за някакъв ботоксов убиец -педофил с токчета!

    21:05 04.01.2026

  • 32 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Доналд Дж, Тръмп—кандидат за Нобелова награда за мир :

    “Ще бъде назначен човек, отговорен за Венецуела. Американец, разбира се. И ако Каракас продължи да се съпротивлява, САЩ ще нанесат втора серия опустошителни удари, предупреди Тръмп. В същото време Вашингтон може да разположи войски в републиката, като по този начин тя ще забрави за понятия като независимост и самодостатъчност”

    21:05 04.01.2026

  • 33 Копейте превъртяха километража

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Еврозоната, Мадуро го хвана вятъра...Остана им да превземат Купянск за 64 път.

    21:05 04.01.2026

  • 34 Яш ми

    1 1 Отговор
    Евроатлантиците с меки китки да прочета малко история от къде са дошли българите освен ако бабите им не са се въргаляли с фрицове и мислят че западняците ще ги приемат за равни ....там само талибани останаха вече другото е гей дружинка

    21:06 04.01.2026

  • 35 цжнмзс

    2 1 Отговор
    Браво на Димата, както винаги е точен. Сега всичката измет дето плюеше по Русия е добре да замлъкне завинаги. Слава на Господ Иисус Христос, Русия си е богата страна и защитава руснаците. А Чичо Дони какво търси във Венецуела??? Нефт. Бандити и разбойници дето ни учеха на "демокрация". Арестуваха президент на независима държава за да им ограбят нефта. Въпроси има ли???

    21:06 04.01.2026

  • 36 Стайков

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Идиот":

    Оплачи се на арменският поп.

    21:07 04.01.2026

  • 37 така, де

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "касата":

    Ти се моли Медведев да не смени Путин, че тогава ще видиш какво ще стане! Свят ще ти се завие!

    21:07 04.01.2026

  • 38 факт

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ!!!":

    Факт е че през комунизма не сме били роби на Русия. Даваха ни петрол, дървен материал без пари. В сравнение с руснаците ние имахме по висок стандарт от тях.
    Всички държави разрушени от фащ живеят в хаос, това е робство.
    Само със злоба не става трябват ти факти.

    21:07 04.01.2026

  • 39 бебето

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "касата":

    Путин и Медведев са високи общо 3 метра.тампони

    Коментиран от #42

    21:09 04.01.2026

  • 40 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Кървава баня в Каракас
    За два часа САЩ убиха 40 човека.Военни и цивилни.

    „Операцията за възстановяване на демокрацията“ във Венецуела доведе до кървава жетва. Най-малко 40 души бяха убити при американски удари, съпътстващи ареста на Николас Мадуро, съобщава „Ню Йорк Таймс“. Сред жертвите на „целенасочената“ операция са не само войници, но и цивилни; шестима американски военнослужещи също бяха ранени.

    21:10 04.01.2026

  • 41 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Американците винаги знаят.":

    Ами не !!! Те са прочути точно с това , че винаги правят нещо , без да знаят какво правят !!! Както казах в предишен постинг , освен че с този терористичен акт се изложиха пред очите на света, продължават да не контролират Венецуела !!!

    21:10 04.01.2026

  • 42 Представи си

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "бебето":

    Ако Медведев ти го набие в ГЗ дали ше кажеш —ОХ?

    Коментиран от #46

    21:11 04.01.2026

  • 43 Медведката

    0 4 Отговор
    е висок, снажен мъж. И не е алкохолик.

    21:12 04.01.2026

  • 44 ТРЪМП СИ ПОКАЗА ДЯВОЛСКИТЕ РОГА,САТАНИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Първо ограбиха и изтребиха":

    Я ВИЖ ТИ, ЕДНА ЖЕНА ВЕНЕСУЕЛКА СЕ ОПЪНА НА ДЪРЖАВНИЯ ТЕРОРИСТ ДОНАЛД ТРЪМП. СТАВА ИНТЕРЕСНО. ЯНКИТЕ ЯВНО ЩЕ ЯДАТ ЛОБУТА. ВЪПРОСА Е КОЙ ПРЕДАДЕ МАДУРО И ЗАЩО? ВАГНЕРОВЦИ ВЕКЕ СА ТАМ А НЕ РЕАГИРАХА? ДАЛИ СА БИЛИ ЯКО ПИЯНИ ИЛИ? ТАЯ ЖЕНА КЕ Е ПО ТВЪРДА ОТ МАДУРО. ДЪРЖАВНИЯ ТЕРОРИСТ ТРЪМП РАЗВЪРЗА РЪЦЕТЕ НА КИТАЙ И РУСИЯ. ОГРОМНА ГРЕШКА ТРОМПЕТ.

    21:15 04.01.2026

  • 45 Бастардо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "така мисля":

    Срещу наркотрафикант няма милост.Никакъв тероризъм не е.Децата по света умират от дрогата от която тоя забогатява.

    Коментиран от #47

    21:16 04.01.2026

  • 46 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Представи си":

    Кой, изтривалката на кремълския ботоксов педофил с токчетата?

    21:19 04.01.2026

  • 47 Епщеин

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бастардо":

    Срещу педофилите също

    21:20 04.01.2026

