Дмитрий Медведев: Основната мотивация на чичо Сам винаги е била проста: резервите на други хора

Действията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Венецуела са незаконни, но до известна степен последователни. Това обяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пред ТАСС, пише Фокус.
Според него, Тръмп защитава интересите на страната си във всички области.
"Трябва да се признае, че въпреки очевидната незаконност на поведението на Тръмп, не може да се отрече известна последователност. Той и екипът му много твърдо защитават националните интереси на страната си. Те включват политически и икономически интереси“, отбелязва руският политик.
Според Медведев, тази позиция не е измислена от Тръмп.
"Основната мотивация на чичо Сам винаги е била проста: резервите на други хора''.
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече събитията във Венецуела пример за "правото на най-силните", пише ТАСС.
"Но тогава нека кажем директно на "другарите от слънчевия Пиндостан": Сега те нямат нищо дори формално да упрекват страната ни," каза той.
1 Европеец
20:41 04.01.2026
2 Да,бе
20:42 04.01.2026
3 Финландов
20:43 04.01.2026
4 Пич
Коментиран от #26
20:44 04.01.2026
5 Ъхъ!!!
Коментиран от #11, #38
20:45 04.01.2026
6 така мисля
Коментиран от #45
20:45 04.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Първо ограбиха и изтребиха
Коментиран от #44
20:47 04.01.2026
10 Варна 3
Коментиран от #13
20:47 04.01.2026
11 Щото си умен
До коментар #5 от "Ъхъ!!!":колкото един радиатор, от чугунените.
20:50 04.01.2026
12 Брата
20:50 04.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Брата
20:52 04.01.2026
15 Сатана Z
Доналд Тръмп
20:53 04.01.2026
16 Сатана Z
Доналд Тръмп
20:55 04.01.2026
17 касата
Коментиран от #23, #37, #39
20:55 04.01.2026
18 Хахахаха
Коментиран от #27
20:57 04.01.2026
19 Истината
20:57 04.01.2026
20 Кое е така,
20:59 04.01.2026
21 Цитирайте цялото интервю
20:59 04.01.2026
22 Дон Корлеоне
Коментиран от #28
20:59 04.01.2026
23 Моли се той да не вземе властта
До коментар #17 от "касата":Тогава ще ти се проясни всичко
21:00 04.01.2026
24 Евродебил
21:00 04.01.2026
25 Сатана Z
— Господин Президент, какви са Вашите планове за Новата година?
— Мир на земята. Мир на земята.
21:00 04.01.2026
26 Американците винаги знаят.
До коментар #4 от "Пич":Те не плямпат като пияният иzтърсък Медведев.Те действат!
Коментиран от #41
21:00 04.01.2026
27 Кухоглава копейка
До коментар #18 от "Хахахаха":И ние не знаем Тръмп дали е Наш.
Коментиран от #29
21:02 04.01.2026
28 Идиот
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":По голяма от американската мафия няма
817 военни бази по света.
5 бази които ти плащаш Сульо в България
Турция и Гърция взимат милиарди за базите
Коментиран от #31, #36
21:02 04.01.2026
29 Европейският гълтач
До коментар #27 от "Кухоглава копейка":Май не е наш
21:03 04.01.2026
30 Валтер Шеленберг
21:04 04.01.2026
31 Дон Корлеоне
До коментар #28 от "Идиот":Плаща се защото трябва сигурност, иначе трябва да ходят да умират за някакъв ботоксов убиец -педофил с токчета!
21:05 04.01.2026
32 Сатана Z
“Ще бъде назначен човек, отговорен за Венецуела. Американец, разбира се. И ако Каракас продължи да се съпротивлява, САЩ ще нанесат втора серия опустошителни удари, предупреди Тръмп. В същото време Вашингтон може да разположи войски в републиката, като по този начин тя ще забрави за понятия като независимост и самодостатъчност”
21:05 04.01.2026
33 Копейте превъртяха километража
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Еврозоната, Мадуро го хвана вятъра...Остана им да превземат Купянск за 64 път.
21:05 04.01.2026
34 Яш ми
21:06 04.01.2026
35 цжнмзс
21:06 04.01.2026
36 Стайков
До коментар #28 от "Идиот":Оплачи се на арменският поп.
21:07 04.01.2026
37 така, де
До коментар #17 от "касата":Ти се моли Медведев да не смени Путин, че тогава ще видиш какво ще стане! Свят ще ти се завие!
21:07 04.01.2026
38 факт
До коментар #5 от "Ъхъ!!!":Факт е че през комунизма не сме били роби на Русия. Даваха ни петрол, дървен материал без пари. В сравнение с руснаците ние имахме по висок стандарт от тях.
Всички държави разрушени от фащ живеят в хаос, това е робство.
Само със злоба не става трябват ти факти.
21:07 04.01.2026
39 бебето
До коментар #17 от "касата":Путин и Медведев са високи общо 3 метра.тампони
Коментиран от #42
21:09 04.01.2026
40 Сатана Z
За два часа САЩ убиха 40 човека.Военни и цивилни.
„Операцията за възстановяване на демокрацията“ във Венецуела доведе до кървава жетва. Най-малко 40 души бяха убити при американски удари, съпътстващи ареста на Николас Мадуро, съобщава „Ню Йорк Таймс“. Сред жертвите на „целенасочената“ операция са не само войници, но и цивилни; шестима американски военнослужещи също бяха ранени.
21:10 04.01.2026
41 Пич
До коментар #26 от "Американците винаги знаят.":Ами не !!! Те са прочути точно с това , че винаги правят нещо , без да знаят какво правят !!! Както казах в предишен постинг , освен че с този терористичен акт се изложиха пред очите на света, продължават да не контролират Венецуела !!!
21:10 04.01.2026
42 Представи си
До коментар #39 от "бебето":Ако Медведев ти го набие в ГЗ дали ше кажеш —ОХ?
Коментиран от #46
21:11 04.01.2026
43 Медведката
21:12 04.01.2026
44 ТРЪМП СИ ПОКАЗА ДЯВОЛСКИТЕ РОГА,САТАНИСТ
До коментар #9 от "Първо ограбиха и изтребиха":Я ВИЖ ТИ, ЕДНА ЖЕНА ВЕНЕСУЕЛКА СЕ ОПЪНА НА ДЪРЖАВНИЯ ТЕРОРИСТ ДОНАЛД ТРЪМП. СТАВА ИНТЕРЕСНО. ЯНКИТЕ ЯВНО ЩЕ ЯДАТ ЛОБУТА. ВЪПРОСА Е КОЙ ПРЕДАДЕ МАДУРО И ЗАЩО? ВАГНЕРОВЦИ ВЕКЕ СА ТАМ А НЕ РЕАГИРАХА? ДАЛИ СА БИЛИ ЯКО ПИЯНИ ИЛИ? ТАЯ ЖЕНА КЕ Е ПО ТВЪРДА ОТ МАДУРО. ДЪРЖАВНИЯ ТЕРОРИСТ ТРЪМП РАЗВЪРЗА РЪЦЕТЕ НА КИТАЙ И РУСИЯ. ОГРОМНА ГРЕШКА ТРОМПЕТ.
21:15 04.01.2026
45 Бастардо
До коментар #6 от "така мисля":Срещу наркотрафикант няма милост.Никакъв тероризъм не е.Децата по света умират от дрогата от която тоя забогатява.
Коментиран от #47
21:16 04.01.2026
46 Дон Корлеоне
До коментар #42 от "Представи си":Кой, изтривалката на кремълския ботоксов педофил с токчетата?
21:19 04.01.2026
47 Епщеин
До коментар #45 от "Бастардо":Срещу педофилите също
21:20 04.01.2026