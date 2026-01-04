Действията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Венецуела са незаконни, но до известна степен последователни. Това обяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пред ТАСС, пише Фокус.



Според него, Тръмп защитава интересите на страната си във всички области.



"Трябва да се признае, че въпреки очевидната незаконност на поведението на Тръмп, не може да се отрече известна последователност. Той и екипът му много твърдо защитават националните интереси на страната си. Те включват политически и икономически интереси“, отбелязва руският политик.



Според Медведев, тази позиция не е измислена от Тръмп.



"Основната мотивация на чичо Сам винаги е била проста: резервите на други хора''.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече събитията във Венецуела пример за "правото на най-силните", пише ТАСС.



"Но тогава нека кажем директно на "другарите от слънчевия Пиндостан": Сега те нямат нищо дори формално да упрекват страната ни," каза той.



