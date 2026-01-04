Володимир Зеленски: Руската армия нанесе над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година

Русия нанесе над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА. Той призова съюзниците на страната му да увеличат подкрепата си, пише БТА.
"Постоянството и надеждността на помощта за Украйна са това, което наистина може да подтикне Москва към дипломация. Разчитаме и на бъдеща подкрепа в областта на отбраната", написа Зеленски в "Телеграм".
През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент.
Той припомни и за атаката срещу източния град Харков от 2 януари, при която по последни данни са убити най-малко петима души, а ранените са над 30.
Зеленски днес коментира и продължаващите международни преговори и отново изрази надежда, че ще бъде договорен справедлив и траен мир. Украйна разчита на бъдещи гаранции за сигурност от САЩ, Европа и от партньорите си от т.нар. Коалиция на желаещите, посочи украинският лидер.
Съветници по националната сигурност на държави членки на Евросъюза и Канада, както и представители на и ЕС и НАТО вчера се срещнаха в Киев, за да продължат дискусиите по въпроса за гаранциите за сигурност. Представители на западните страни, подкрепящи мирния процес, ще се срещнат във вторник в Париж, за да обсъдят резултатите от последните консултации.
Украинският президент призовава за твърди мерки за сигурност от САЩ и европейските страни. Зеленски вчера заяви, че това "при всички положения" означава разполагането на френски и британски военнослужещи в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
17:41 04.01.2026
2 Вашето мнение
17:42 04.01.2026
3 Папата
17:42 04.01.2026
4 Малко е
17:43 04.01.2026
5 Нелигитимния
17:43 04.01.2026
6 СЪС ТРИМА ПЕТ
17:45 04.01.2026
7 Е па
17:45 04.01.2026
8 Курд Околянов
Коментиран от #15
17:46 04.01.2026
9 Доналд Тръмп, номер Едно
17:46 04.01.2026
10 Честита Коледа и
Нищо лично но вие не ме почерпихте курабийка от майдана и аз като орисницата на Снежанка ви пожелах да си е м.......
Минаха толкова години и се чудя може ли все още да сте толкова прости.
Няма значение дали вие сте толкова прости но не ми харесва че ние гражданите на Европейския съюз страдаме заради говеда като вас.
17:46 04.01.2026
11 КОЛЬО ПАРЪМА
17:46 04.01.2026
12 Всичко това е малко за фашистка зелен
17:47 04.01.2026
13 Не разбрах
Коментиран от #17
17:48 04.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Курд Околянов":"... не е късно Путин да вземе акъл от Тръмп.."
Твърде късно е.
Загубих вече страшно много време, войници, пари, ресурси, съюзници, уважение. Не знам какво да правя.
Да се гръмна ли или да ? 🎅
Коментиран от #20
17:51 04.01.2026
16 Цъцъцъ
Коментиран от #21
17:53 04.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тракиец 🇺🇦
17:53 04.01.2026
19 стоян георгиев
17:54 04.01.2026
20 Владимир Путин
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Но унижих НАТО и съсипах икономически Европа, и създадох нов световен ред.
Коментиран от #27, #28
17:54 04.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дайджест
Каракас за 38 минути
17:54 04.01.2026
23 ЕвроАтлантически гьон
- Намесата на Русия в Украйна е незаконна, но наложителна.
- Владимир Зеленский може да бъде заловен и отведен в Москва. Според руското законодателство, това е законно.
- Русия може да управлява Украйна, докато не успее да осъществи безопасен, правилен и разумен преход.
След като свършат, да се подпишат и да изпратят листа на адрес:
103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11.
Приёмная Президента РФ
Коментиран от #31
17:54 04.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Горски
Коментиран от #40
17:55 04.01.2026
26 ЗИ ХАЙЛ
Коментиран от #52
17:56 04.01.2026
27 Бай Дончо
До коментар #20 от "Владимир Путин":Тихо дребен!
17:56 04.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бащата на някаква Саяна
17:58 04.01.2026
31 Буданов те търси.
До коментар #23 от "ЕвроАтлантически гьон":Хи хи хи.
17:59 04.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Евродебил
17:59 04.01.2026
34 А ГДЕ
17:59 04.01.2026
35 Стенли
17:59 04.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бъдещето на Раша
18:00 04.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Седи мирен дрипльо.
До коментар #25 от "Горски":Ти не замирише на изгоряло около задвратника.
Коментиран от #43
18:01 04.01.2026
41 До бащата на някаква Саяна
18:02 04.01.2026
42 Победа
Плащате на лунатици да хвалят зелената мърша
18:03 04.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бащата на някаква Саяна
18:04 04.01.2026
45 Бащата на някаква Саяна
18:04 04.01.2026
46 Мазнипедали
Коментиран от #50
18:05 04.01.2026
47 Като някаква Саяна порасне
18:05 04.01.2026
48 Копейкотрошач
До коментар #43 от "Горски":Ако те спипам.
18:06 04.01.2026
49 Някаква Саяна
18:06 04.01.2026
50 А пък
До коментар #46 от "Мазнипедали":рускитеСвине си мрат.
Коментиран от #51
18:07 04.01.2026
51 Демократ
До коментар #50 от "А пък":Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
18:07 04.01.2026
52 Лъв
До коментар #26 от "ЗИ ХАЙЛ":Изпийте ли си хапчетата?
18:07 04.01.2026