Тръмп очаква „справедлива сделка“ с Китай и омаловажава риска от конфликт за Тайван

21 Октомври, 2025 08:40 619 1

Американският президент увери, че Пекин няма намерение да нахлува в Тайван, но призна, че темата ще бъде обсъдена с китайския лидер Си Дзинпин

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че очаква да постигне „справедливо търговско споразумение“ с китайския държавен глава Си Дзинпин, съобщи агенция Ройтерс, предава News.bg.

Той омаловажи възможността от напрежение или военен сблъсък заради Тайван, въпреки че неговият водещ търговски представител обвини Пекин в „икономическа принуда“.

По думите на Тръмп, Китай няма намерение да предприема военни действия срещу Тайван, но въпросът вероятно ще бъде обсъден по време на планираната среща между двамата лидери в кулоарите на икономическа конференция в Южна Корея следващата седмица.

Търговските отношения между двете най-големи икономики в света остават обтегнати - спорните въпроси около митата, технологиите и достъпа до пазари продължават да създават напрежение дни преди срещата. Тръмп направи изявлението си в началото на среща с австралийския премиер Антъни Албанезе, където двамата подписаха споразумение за стратегически минерали, целящо да намали зависимостта от Китай.

Коментарите му относно Тайван засягат един от най-чувствителните аспекти в американско-китайските отношения. Пекин многократно е настоявал Вашингтон да промени своята риторика относно независимостта на острова.

Тръмп също обеща ускоряване на доставките на ядрени подводници за Австралия, подчертавайки, че САЩ разполагат с „най-добрата армия в света“. „Китай не иска да предприема такава стъпка“, каза той, допълвайки: „Имаме най-силните въоръжени сили и никой няма да се осмели да ни предизвика. Вярвам, че ще постигнем стабилна и взаимно изгодна търговска сделка.“

По-късно американският търговски представител Джеймисън Гриър изрази по-твърда позиция, предупреждавайки, че Съединените щати ще реагират на „по-широкия модел на икономическа принуда“ от страна на Пекин срещу компании, инвестиращи в стратегически отрасли на американската икономика.

Според южнокорейски представители санкциите на Китай срещу подразделения на Hanwha Ocean, свързани със САЩ, застрашават плановете за корабостроително сътрудничество между Сеул и Вашингтон. „Опитите за натиск няма да спрат Съединените щати да възстановят своята корабостроителна индустрия и да отговорят на агресивните действия на Китай“, заяви Гриър.

На въпрос дали Вашингтон би променил позицията си относно независимостта на Тайван като част от потенциална сделка с Китай, Тръмп отговори уклончиво:
„Ще обсъдим много теми - вероятно и тази, но сега не бих искал да навлизам в подробности.“

От своя страна, в Тайпе ръководителят на отдела за северноамерикански въпроси към Министерството на външните работи Ван Лян-ю заяви, че комуникацията между Тайван и САЩ протича гладко и че американската подкрепа за острова е била потвърдена нееднократно от началото на управлението на Тръмп.

„Ще продължим да наблюдаваме внимателно развитието на събитията и да поддържаме контакт с американската страна, за да гарантираме, че отношенията ни ще се задълбочават стабилно и нашите интереси ще бъдат защитени“, посочи тя.

Пекин продължава да засилва военния и дипломатически натиск върху Тайван, който смята за своя територия, и не изключва възможността да използва сила, за да постави острова под свой контрол.

Съединените щати остават основен съюзник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения. Пекин обаче редовно осъжда всички прояви на подкрепа за Тайпе от страна на Вашингтон.


