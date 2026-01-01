The Wall Street Journal: ЦРУ не смята, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин ВИДЕО

Служители на националната сигурност на САЩ са заключили, че Украйна не е извършвала удари с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин край Валдай, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника това заключение се подкрепя от оценка на Централното разузнавателно управление, което не е открило доказателства за атака срещу резиденцията.

На 31 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп препубликува в Truth Social статия на New York Post, критикуваща Русия.

„Празните твърдения на Путин за „атака“ показват, че Русия е тази, която пречи на мира“, се казва в статията. Тя поставя под въпрос изявлението на Путин за предполагаемата атака с дрон и се заявява, че Русия стои на пътя на мира.

Вестникът пише още, че след срещите на президента Володимир Зеленски с Тръмп в Мар-а-Лаго настроението е било „предпазливо оптимистично“. Зеленски, според редакционната статия, е направил компромис по редица точки от мирния план, а Тръмп е заявил, че краят на войната е „по-близо от всякога“.

В материала се подчертава, че след това Путин е съобщил за предполагаема атака срещу резиденцията си и е "използвал това изявление като извинение", за да заеме по-твърда позиция в преговорите. В същото време руската страна не е предоставила никакво потвърждение за обстрела.

New York Post отбелязва, че вероятно не е имало атака с дрон. Твърди се също, че руското изявление може да е било измислено или преувеличено.

На 31 декември в Русия беше показано видео на предполагаем свален дрон. Комисията за защита на журналистите го нарече „типична информационна операция на Кремъл“.

Американският лидер заяви, че е научил от Путин за атаката срещу резиденцията му в Новгородска област. Според него сега не бил "подходящият момент за всичко това“. Президентите на САЩ и Русия проведоха телефонен разговор на 29 декември.

На 29 декември министърът на външните работи Сергей Лавров обяви опит за атака с дрон срещу резиденцията на Путин в Новгородска област. Според Министерството на отбраната, от 28 до 29 декември са били отблъснати 91 дрона. Дроновете излетели от Сумска и Черниговска области и се опитали да атакуват резиденцията от Брянска, Смоленска, Тверска и Новгородска области, заяви министерството.

Русия няма да се оттегли от преговорите за разрешаване на конфликта със Съединените щати, но ще преразгледа позицията си и действията на Украйна няма да останат без отговор, предупреди Лавров. Кремъл сметна атаката за опит за нарушаване на мирния процес.

Украинският президент Володимир Зеленски отрече обвиненията за опит за удар срещу резиденцията в Новгородска област. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас нарече изявлението на Москва „умишлен опит за отклоняване на вниманието“.