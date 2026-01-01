Новини
The Wall Street Journal: ЦРУ не смята, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин ВИДЕО
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: ЦРУ не смята, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин ВИДЕО

1 Януари, 2026 07:36, обновена 1 Януари, 2026 08:03

На 31 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп препубликува в Truth Social  статия на New York Post, критикуваща Русия

The Wall Street Journal: ЦРУ не смята, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на националната сигурност на САЩ са заключили, че Украйна не е извършвала удари с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин край Валдай, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника това заключение се подкрепя от оценка на Централното разузнавателно управление, което не е открило доказателства за атака срещу резиденцията.

Още новини от Украйна

На 31 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп препубликува в Truth Social статия на New York Post, критикуваща Русия.

„Празните твърдения на Путин за „атака“ показват, че Русия е тази, която пречи на мира“, се казва в статията. Тя поставя под въпрос изявлението на Путин за предполагаемата атака с дрон и се заявява, че Русия стои на пътя на мира.

Вестникът пише още, че след срещите на президента Володимир Зеленски с Тръмп в Мар-а-Лаго настроението е било „предпазливо оптимистично“. Зеленски, според редакционната статия, е направил компромис по редица точки от мирния план, а Тръмп е заявил, че краят на войната е „по-близо от всякога“.

В материала се подчертава, че след това Путин е съобщил за предполагаема атака срещу резиденцията си и е "използвал това изявление като извинение", за да заеме по-твърда позиция в преговорите. В същото време руската страна не е предоставила никакво потвърждение за обстрела.

New York Post отбелязва, че вероятно не е имало атака с дрон. Твърди се също, че руското изявление може да е било измислено или преувеличено.

На 31 декември в Русия беше показано видео на предполагаем свален дрон. Комисията за защита на журналистите го нарече „типична информационна операция на Кремъл“.

Американският лидер заяви, че е научил от Путин за атаката срещу резиденцията му в Новгородска област. Според него сега не бил "подходящият момент за всичко това“. Президентите на САЩ и Русия проведоха телефонен разговор на 29 декември.

На 29 декември министърът на външните работи Сергей Лавров обяви опит за атака с дрон срещу резиденцията на Путин в Новгородска област. Според Министерството на отбраната, от 28 до 29 декември са били отблъснати 91 дрона. Дроновете излетели от Сумска и Черниговска области и се опитали да атакуват резиденцията от Брянска, Смоленска, Тверска и Новгородска области, заяви министерството.

Русия няма да се оттегли от преговорите за разрешаване на конфликта със Съединените щати, но ще преразгледа позицията си и действията на Украйна няма да останат без отговор, предупреди Лавров. Кремъл сметна атаката за опит за нарушаване на мирния процес.

Украинският президент Володимир Зеленски отрече обвиненията за опит за удар срещу резиденцията в Новгородска област. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас нарече изявлението на Москва „умишлен опит за отклоняване на вниманието“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    31 27 Отговор
    Цру, мру, Русия казва какво е и ще стане. Зеления е пътник. Сиен ен също вкара думи в устата на тръмп и сега ще плаща.

    Коментиран от #4

    07:54 01.01.2026

  • 3 Люси

    23 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Статия за успокоение на нервите на средностатистически жълтопаветен. С новини от фронта не могат да ги зарадват.

    07:55 01.01.2026

  • 4 Та тъй

    19 8 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп често е наричал украинския лидер Володимир Зеленски „ко пеле“ по време на частни срещи, според The ​​New York Times позовавайки се на петима помощници в Белия дом.

    07:55 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Случайно??????

    11 0 Отговор
    В навечерието на Нова година в църквата Вонделкерк, църква с близо 150-годишна история, близо до историческия център на Амстердам , избухна голям пожар

    07:59 01.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой дет му писна!

    24 0 Отговор
    Ако не публикувате доклада на цру ще ви съдим! Не само за лъжа , но и за подстрекаване към война!

    08:03 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    24 2 Отговор
    И кво друго да каже ЦРУ, като има съмнения, че точно те са насочвали ударите или най-малко са знаели за провеждането им и са замълчали.

    08:04 01.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баце

    16 1 Отговор
    Трудно ще се намери цял оцелял дрон след кано е бил повреден. Обикновено се взривяват , а парчетата се пръскат на голямо пространство. Що се чудите, че има снимки само на един пэвреден дрон, които ня се е взривил. Какво очаквате като доказателство - 91 цели дрона ли?

    08:08 01.01.2026

  • 19 Ммм…

    11 2 Отговор
    Нас какво ни интересува какво е казало тази или онази трибуквена агенция?
    Тях това им работата, да си приказват там нещо.

    08:09 01.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 някой си

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Индикатор":

    нормалната ще я почустваш скоро!ако не ти родата ти!

    08:09 01.01.2026

  • 22 Бъра бъра два чадъра.

    12 3 Отговор
    И защо смятат тия така не се разбра. Може би е НЯКВА тъпа тайна. Пишат си пак ОПОРКИ как Путин не ще мир Путин нанася удари Путин убива. А техният ЗЕЛЬО е добричЪК и нищо лошо не прави. ДА АМА ПРОСИ ИСКА И СВЕТА ОБИКОЛИ ЗА ПАРИ ДА КУПУВА И ПРАВИ ОРЪЖИЯ. .

    08:11 01.01.2026

  • 23 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, следовател":

    ще разбереш скоро,впн-че няма да те спаси😉

    08:12 01.01.2026

  • 24 А БЕ ЧОРЛАВИ

    6 0 Отговор
    ПИШЕТЕ НЕЩО ТОЧНО ЯСНО. СТИГА С ТИЯ ОПОРКИ. СТИГА ПОНЕ ДНЕС СТЕ СЕ ЗАПЛАШВАЛИ ОБИЖДАЛИ. КОЛКО ЗЛОБА ИМА НА ТОЗИ СВЯТ.

    08:15 01.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пешо

    3 0 Отговор
    Колата не остава следи на пресния снягр отворете си очите ! Това видео е генерирано с изкуствен интелект след повече водка !

    08:19 01.01.2026

  • 30 факуса

    9 0 Отговор
    а по въпроса с убитите на лодките граждани на други държави в международни води ко казва цру,щот тез операции са техни,даже и един пакет наркотик не са показали, обаче руснаците трябва да доказват осранските провокации,и там великото цру има наблюдемие,ама в карибските води им се замъглят сателитите

    08:19 01.01.2026

  • 31 Тихо,

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Индикатор":

    cдyxaн центаджия и cкъсаняк.

    08:20 01.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вашето мнение

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Петко Р. Славейков, поет":

    Преди да формираш мнение вземи се ограмоти, стоене.

    08:23 01.01.2026

  • 34 Бункерен лъжец

    6 8 Отговор
    Гръмко обявената атака (срещу резиденцията му в Новгородска област) показа, че именно Русия стои на пътя на мира". Тази статия на любимия си вестник Ню Йорк Пост публикува в профила си в своята социална мрежа американският президент Доналд Тръмп. Първоначално Тръмп изрази гняв към Украйна, вярвайки на думите на Путлер.
    По-късно обаче, след брифинг от директора на ЦPУ Джон Ратклиф, стана ясно, че разузнаването не потвърждава такава атака. Според ЦPУ Украйна е ударила легитимна военна цел в същия регион, но не и резиденцията на Путлер...

    Коментиран от #42

    08:26 01.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Путилифонът Пундю сподели каде е имало атака ма са биле не СБУ а ФСБ, шо имал и он нужда од движуха и гойда, да подържа тонус разпилюзинио си дрът амус

    08:32 01.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мишел

    1 1 Отговор
    ЦРУ казва: Няма как ВСУ да са атакували резиденция на Путин с американски оръжия.

    08:32 01.01.2026

  • 40 ЦРУ е

    4 0 Отговор
    Като нащо МВР.
    Тоест, безсмислено съществуващо!
    Тази атака към Путин е сътворена от самото ЦРУуууу.

    08:33 01.01.2026

  • 41 Кой ка тълкува

    2 0 Отговор
    подобни съобщения от двете страни в конфликта: когато укрите обвиниха руснаците за някакви кланета в Буча съобщенията бяха приети за чиста монета от западняците и потекоха реки от обвинения срещу Русия, макар че още в първите часове стана ясно, че е постановка, при това доста нескопосано режисирана... Сега руснаците обвиняват украинците, че са извършили нападение по резиденция на президента им и целият западен и жълтопаветен планктон гракна хорово, че руснаците лъжат, че нямало доказателства, че руснаците търсели причина да продължат войната, а бедните бандерчета са света вода ненапита... В такива случаи се търси кой има полза от подобни действия, но често се случва да се правят неща, противоречащи на формалната логика, с цел да се заблуди противникът или подръжниците му, или с пропагандна цел... Е, в случая понамирисва на второто, че чак и такава особено "авторитетна" и "независима" организация като ЦРУ се е заела да "изобличава" руснаците, макар че нищо чудно и тя да има пръст в операцията...

    08:33 01.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Оптимист

    0 0 Отговор
    Няма логика Русия да скалъпи нещо подобно след като за всички е ясно това в Маями си беше медиен театър за протакане сключването на мир.

    08:40 01.01.2026