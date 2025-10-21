Новини
Свят »
Франция »
Саркози подаде молба за освобождаване - веднага след влизането си в затвора

21 Октомври, 2025 12:43 1 048 16

  • никола саркози-
  • саркози-
  • затвор-
  • франция

Съдът разполага с два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаването му

Саркози подаде молба за освобождаване - веднага след влизането си в затвора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Франция Никола Саркози, който тази сутрин влезе в затвора "Санте", подаде молба за освобождаване, съобщи един от неговите правни защитници, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Адвокат Кристоф Ингрен определи влизането на Саркози в затвора като "позор".

На 25 септември бившият президент бе признат за виновен в престъпен заговор по дело за незаконно финансиране на кандидатпрезидентската си кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи. Саркози получи присъда от пет години затвор.

Съдът разполага с два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаването му.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    4 4 Отговор
    Па и нахално ей!
    Марш при оповръщаното одеало и тамошния бай Луй с големия... врат.

    12:46 21.10.2025

  • 2 Сила

    3 4 Отговор
    Нека не бърза , тепърва ще му " подават "и той ще "поема " ....има си ред и правила в пандиза !!!

    Коментиран от #13

    12:48 21.10.2025

  • 3 Дано го освободят

    12 1 Отговор
    Това беше последният истински пресидент на Франция.

    Коментиран от #8

    12:51 21.10.2025

  • 4 Сталин

    4 3 Отговор
    Никакво освобождаване на тоя гръцки талмудист ,този е най арогантния еврей и да бъде настанен в една килия с талибаните от Магреб,Viva la France

    12:57 21.10.2025

  • 5 Сталин

    7 0 Отговор
    В България трябва да си внесен съдии и прокурори от Франция и да видим деветото джудже зад решетките

    12:59 21.10.2025

  • 6 Али

    7 1 Отговор
    Свобода за Сарко!!!

    12:59 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Парлама

    1 2 Отговор
    Той не е ли вкаран в затвора да лежи присъда, а не да го пуснат незабавно.

    13:04 21.10.2025

  • 10 Ами

    4 2 Отговор
    зеленият шмъркач трябва да го осъдят на 50 години, за "усвоените" милиарди...

    13:04 21.10.2025

  • 11 Мдаа

    3 1 Отговор
    Саркози е типичния кокошкар-престъпник.Властта му изяде глъвътъ.

    13:06 21.10.2025

  • 12 Факт

    3 0 Отговор
    Макрон е по-зле и от него.Тоя поне сменяше жените,биеше го тълпата,о сегашния го бие и жената и тълпата.

    13:08 21.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Надя

    3 2 Отговор
    Той е получил финансова помощ от Кадафи, а нашите политици взимат от мафиоти за предизборните си кампании.

    13:09 21.10.2025

  • 15 Никога не е късно да станеш за

    1 1 Отговор
    Проклетите кървави пари на Кадафи водят дотам.

    13:12 21.10.2025

  • 16 Либерте

    0 0 Отговор
    А Макарона, на колко,без право на замяна?

    13:28 21.10.2025

