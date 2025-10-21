Саркози подаде молба за освобождаване - веднага след влизането си в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози, който тази сутрин влезе в затвора "Санте", подаде молба за освобождаване, съобщи един от неговите правни защитници, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Адвокат Кристоф Ингрен определи влизането на Саркози в затвора като "позор".
На 25 септември бившият президент бе признат за виновен в престъпен заговор по дело за незаконно финансиране на кандидатпрезидентската си кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи. Саркози получи присъда от пет години затвор.
Съдът разполага с два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаването му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Марш при оповръщаното одеало и тамошния бай Луй с големия... врат.
12:46 21.10.2025
2 Сила
Коментиран от #13
12:48 21.10.2025
3 Дано го освободят
Коментиран от #8
12:51 21.10.2025
4 Сталин
12:57 21.10.2025
5 Сталин
12:59 21.10.2025
6 Али
12:59 21.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Парлама
13:04 21.10.2025
10 Ами
13:04 21.10.2025
11 Мдаа
13:06 21.10.2025
12 Факт
13:08 21.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Надя
13:09 21.10.2025
15 Никога не е късно да станеш за
13:12 21.10.2025
16 Либерте
13:28 21.10.2025