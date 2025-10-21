Новини
Свят »
Франция »
Саркози пристигна в затвора, за да излежи петгодишна присъда

Саркози пристигна в затвора, за да излежи петгодишна присъда

21 Октомври, 2025 12:05 1 389 12

  • никола саркози-
  • затвор-
  • франция

Съдът реши да вкара в затвора бившия консервативен лидер, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства

Саркози пристигна в затвора, за да излежи петгодишна присъда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Саркози пристигна в затвора "Санте", за да излежи петгодишна присъда, шокиращо падение за човек, бил президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сутринта Саркози напусна дома си в Париж, хванат под ръка с жена си Карла Бруни и аплодиран от събралите се негови поддръжници, които скандираха "Никола, Никола". Бившият президент се отправи с кола към затвора "Санте" във френската столица.

Съдът реши да вкара в затвора бившия консервативен лидер, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.

Саркози ще стане първият бивш френски лидер, който влиза в затвора след маршал Филип Петен, който установява колаборационистки, прогермански режим в Южна Франция по време на Втората световна война. Петен е осъден на смърт след края на войната, но по-късно присъдата е заменена с доживотен затвор.

Днес Саркози написа в дълго съобщение в "Екс": "Искам да кажа (на френския народ) с непоколебимата си сила, че тази сутрин в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек."

Осъждането на Саркози е кулминацията на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на революциите от Арабската пролет.

Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата, посочва Ройтерс.

Той непрекъснато отрича да е извършил престъпление и нарича делото политически мотивирано.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    15 0 Отговор
    Френски съд трябва да съди нашите големци ,че за тях и доктор Гилотин трябва де се включи .

    Коментиран от #4

    12:08 21.10.2025

  • 2 Kaлпазанин

    2 4 Отговор
    Сигурен съм че че ще лежи 5 години ,убеден съм .

    12:08 21.10.2025

  • 3 Дьо Ставри

    5 1 Отговор
    Добре дошъл!

    Коментиран от #6

    12:10 21.10.2025

  • 4 Рошко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    Те за това си го премахнаха доктора гилотин,такива мазни "политици" да не мрат и да бъдат за пример или пък герои

    12:11 21.10.2025

  • 5 йнухг

    7 2 Отговор
    Айде хаириля да е, тоя повлече крак. Сега следва тези ценности да се приложат и в България и да стане опашка пред централния софийски. Да води затворниците и да е 1 ви се пада на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, Шишко, Драгалевския циганин Иван и след това всички дето минаха през парламента и властта. Слава на Господ Иисус Христос, тези евро ценности тука дето им се възхищаваха е време да ги припознаят. За 8то жуже и другарчетата му в прокуратурата да има отделни килии на хляб и вода, мИрси.

    12:17 21.10.2025

  • 6 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дьо Ставри":

    Добре заварил !!! Мон Дьо , мароканския " бръснар " .....с големия инструмент !!!

    12:20 21.10.2025

  • 7 Бай Киро

    10 0 Отговор
    Трябва Боко и Прасеевски да лежат в килията ...

    Коментиран от #10

    12:20 21.10.2025

  • 8 Фен

    7 2 Отговор
    А Урсула, кога!?

    12:24 21.10.2025

  • 9 Тиква

    3 0 Отговор
    Се надявам нашите п а р а зи ти, ПАЛиТици ще му пращат колети със боза, кисело мляко и агнешко варено със пача.

    12:25 21.10.2025

  • 10 !!!?

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Киро":

    И Мистър Кеш трябва да лежи в тюрмата заради "Боташ"...!
    Апропо, Саркози влиза в затвора заради милиони, а Мистър Кеш трябва да лежи заради милиарди...!!!

    12:32 21.10.2025

  • 11 Сталин

    1 3 Отговор
    Най накрая един корумпиран талмудист в затвора

    12:35 21.10.2025

  • 12 Микрон

    3 0 Отговор
    И цялата шайка урсуляшка джендърляска са за панделата заедно с нашите марионетки ,а не Саркози ,който съдейства за освобождаването на нашите медици от либийската тюрма....

    12:40 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания