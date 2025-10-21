Саркози пристигна в затвора, за да излежи петгодишна присъда

Никола Саркози пристигна в затвора "Санте", за да излежи петгодишна присъда, шокиращо падение за човек, бил президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Сутринта Саркози напусна дома си в Париж, хванат под ръка с жена си Карла Бруни и аплодиран от събралите се негови поддръжници, които скандираха "Никола, Никола". Бившият президент се отправи с кола към затвора "Санте" във френската столица.
Съдът реши да вкара в затвора бившия консервативен лидер, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.
Саркози ще стане първият бивш френски лидер, който влиза в затвора след маршал Филип Петен, който установява колаборационистки, прогермански режим в Южна Франция по време на Втората световна война. Петен е осъден на смърт след края на войната, но по-късно присъдата е заменена с доживотен затвор.
Днес Саркози написа в дълго съобщение в "Екс": "Искам да кажа (на френския народ) с непоколебимата си сила, че тази сутрин в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек."
Осъждането на Саркози е кулминацията на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на революциите от Арабската пролет.
Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата, посочва Ройтерс.
Той непрекъснато отрича да е извършил престъпление и нарича делото политически мотивирано.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
Коментиран от #4
12:08 21.10.2025
2 Kaлпазанин
12:08 21.10.2025
3 Дьо Ставри
Коментиран от #6
12:10 21.10.2025
4 Рошко
До коментар #1 от "Обективен":Те за това си го премахнаха доктора гилотин,такива мазни "политици" да не мрат и да бъдат за пример или пък герои
12:11 21.10.2025
5 йнухг
12:17 21.10.2025
6 Сила
До коментар #3 от "Дьо Ставри":Добре заварил !!! Мон Дьо , мароканския " бръснар " .....с големия инструмент !!!
12:20 21.10.2025
7 Бай Киро
Коментиран от #10
12:20 21.10.2025
8 Фен
12:24 21.10.2025
9 Тиква
12:25 21.10.2025
10 !!!?
До коментар #7 от "Бай Киро":И Мистър Кеш трябва да лежи в тюрмата заради "Боташ"...!
Апропо, Саркози влиза в затвора заради милиони, а Мистър Кеш трябва да лежи заради милиарди...!!!
12:32 21.10.2025
11 Сталин
12:35 21.10.2025
12 Микрон
12:40 21.10.2025