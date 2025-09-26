Новини
Свят »
Франция »
От Елисейския дворец до затвора

От Елисейския дворец до затвора

26 Септември, 2025 09:24 901 16

  • никола саркози-
  • саркози-
  • елисейски дворец-
  • затвор-
  • франция-
  • либия

През последното десетилетие Саркози беше далеч от политическите подиуми и периодично се появяваше на съдебни заседания

От Елисейския дворец до затвора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Водеща фигура във френската десница, не спиращ да се интересува страстно от политиката дори и след като вече не е президент, бившият френски лидер Никола Саркози от 10 години има съдебни проблеми в родината си. Последният от тях – делото за незаконно финансиране от Либия на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. ще го отведе в затвора. Вчера той беше осъден по него на 5 години затвор, пише БТА, цитирайки АФП.

През декември Саркози стана първият бивш френски държавен глава, който беше осъден ефективно по друго дело – за корупция и трафик с влияние. След това присъдата му беше коригирана на носене на електронна гривна.

След съдебното решение от вчера Саркози ще стане първият бивш президент на Франция, който ще лежи в затвора.

През последното десетилетие Саркози беше далеч от политическите подиуми и периодично се появяваше на съдебни заседания, но въпреки това когато името му се споменаваше по митингите на неговата дясна партия – „Републиканците“, това продължаваше да поражда буря от аплодисменти. А неговите мемоари си остават литературен бестселър.

Открояващ се с ентусиазма си да прави изявления, с пламенните си изказвания и с енергичните си жестикулирания, Сарко, както наричат французите Саркози, съумя да накара сънародниците си да го харесват и да го мразят едновременно през неговата политическа кариера, продължила 40 години. Първо той беше депутат в Националното събрание, после премина през няколко министерства – това на бюджета (от 1993 до 1995), това на икономиката и финансите (от март до ноември 2004), това на вътрешните работи (от 2005 до 2007), а в даден момент беше и лидер на дясната партия Съюз за народно движение, преименувана на „Републиканците“ (от 2014 до 2016 г).

През 2007 г. Саркози беше избран за президент, а именно победоносната му кампания беше в центъра на делото, по което той беше осъден вчера. Правосъдието го призна за виновен за получаване на финансиране на тази кампания от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи (който беше на власт в Либия от 1969 до 2011 г.)

Някои във Франция обвиняват Саркози в расистки изказвания или отклонения по въпросите, свързани със сигурността. Други пък смятат, че той е овладял по време на президентския си мандат финансовата криза във Франция през 2008 г. През 2012 г. Саркози беше победен от социалиста Франсоа Оланд при опит да спечели втори президентски мандат. След това поражение, той се закле, че хората няма повече да чуят за него.

Но съдебните му проблеми, както и медиатизираният му личен живот, редом до съпругата му, бившата манекенка и певица от френско-италиански произход Карла Бруни, както и любовта му към политиката, опровергаха прогнозите му.

Саркози, който твърдеше, че е жертва на тормоз от страна на съдиите, беше призован да се яви многократно в съдебната зала, където понесе поражение след поражение.

Финалната му осъдителна присъда по делото за корумпиране на магистрат през 2014 г. беше историческа. Саркози беше заподозрян, че е подкупил съдията, за да получава от него информация за разследванията, водени срещу него. Тази присъда, потвърдена миналата година, беше историческа – никога досега бивш френски президент не беше осъждан ефективно.

Менторът на Саркози – Жак Ширак, който беше президент на Франция от 1995 до 2007 г. беше осъден през 2011 г., но на две години затвор условно по досие, свързано с фиктивни назначения в парижката община.

Саркози беше осъден на апелативна инстанция на една година затвор през февруари 2024 г. по друго дело, касаещо незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2012 г. По този случай той обжалва присъдата си пред Касационния съд и делото ще бъде гледано на 8 октомври.

Неудържимата амбиция на Саркози го накара да се опита да се кандидатира за президент и през 2017 г., но в крайна сметка той беше отстранен от надпреварата по време на вътрешнопартиен вот, при който съпартийците му предпочетоха кандидатът на десницата да е бившият му премиер Франсоа Фийон.

Този епизод беляза край на политическите амбиции на Саркози, който обичаше да се нарича „малък французин от смесено потекло“ заради това, че баща му е унгарец, а дядо му по майчина линия е гръцки евреин.

През 1983 г. едва на 28 години Саркози беше избран начело на кметството на Ньоий сюр Сен, заможна община в Западен Париж, което беше и трамплинът към политическата му кариера.

Заради това, че подкрепи Едуар Баладюр срещу Жак Ширак по време на вътрешнопартийна война преди президентските избори през 1995 г., Саркози за известно време беше изключен от партийния лагер. Но след това по време на кампанията за преизбиране на Ширак през 2002 г. Саркози стана неизменно лице в десницата, след което, ставайки много популярен министър на вътрешните работи, Саркози започна да отправя предизвикателства към същия този Ширак. Накрая Саркози влезе в Елисейския дворец.

След оттеглянето си от политиката Саркози запази влиянието си над десницата и редовно организираше в кабинета си неформални срещи с десни представители. А този кабинет беше на две крачки от президентството.

В период на политическа нестабилност, разтърсваща Франция от 2024 г., Саркози прие през юли Жордан Бардела, председателят на крайната десница „Национален сбор“.
В края на 2024 г. Саркози използва цялото си влияние, за да попречи на един от съперниците си – центриста Франсоа Байру, да стане премиер.

Саркози демонстрираше между впрочем сърдечно разбирателство с настоящия президент на Франция Еманюел Макрон, с когото се срещаха регулярно, но същевременно се оплакваше, че Макрон не винаги се вслушва в съветите му.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия бакшиш

    3 17 Отговор
    Убих 2 млн руснаци, откраднах половин трилион долара, и пак съм на свобода ахахаха

    Коментиран от #4

    09:26 26.09.2025

  • 2 българин

    16 1 Отговор
    А как мечтая тази съдба да последва тикви и свини !!

    Коментиран от #8

    09:26 26.09.2025

  • 3 На режима

    5 2 Отговор
    Политически затворник

    09:26 26.09.2025

  • 4 Копейка с 3ти клас

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия бакшиш":

    Путин пак прецака запада като влезе още по-надълбоко в бункера и напълни още по-интензивно памперса.

    Коментиран от #15

    09:28 26.09.2025

  • 5 Бай Цоньо

    6 2 Отговор
    Харесвам Сарко и се възхищавам на франсетата.

    09:34 26.09.2025

  • 6 Боташ

    2 6 Отговор
    А Крадев кога?

    09:37 26.09.2025

  • 7 Един

    6 1 Отговор
    А ... Бойко и Пеевски в кой затвор ще преживяват ? В старозагорския или в кюстендилския ?

    09:37 26.09.2025

  • 8 Зъл пес

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    А аз Крадев Боташов!

    09:38 26.09.2025

  • 9 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Скоро и макарона го очаква същото

    09:40 26.09.2025

  • 10 Модаспи

    3 0 Отговор
    Трийте смотаните гербави тролчета навреме, че иначе ги очакват много по-лоши неща от затваряне в Бастилията, като бившия френски президент Саркози.

    09:45 26.09.2025

  • 11 Кабакрадев

    3 0 Отговор
    Мале,мале,добре че не сме като Франция,че щях да играя карти в пан...делата с Ме..си и Маг...нита.

    09:47 26.09.2025

  • 12 Ццц

    1 0 Отговор
    След Саркози ще дойде времето и на Макрон, Страмър, Мерц, Урсула и всички издънки, които служат на фосили като Сорос.

    09:52 26.09.2025

  • 13 Тиква

    1 0 Отговор
    Тоя заслужава Гилотина,със тони блъер, мошеници,уничтожиха държавите,

    09:54 26.09.2025

  • 14 Мефистофел

    0 0 Отговор
    Нали знаете, че Саркози по произход е унгарски евреин. Също както и Сорос. Оттук нататък всеки да си нарисува картинката.

    09:57 26.09.2025

  • 15 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка с 3ти клас":

    Не зная кой клас си, но да си пишеш и отговаряш сочи, че не си за училище изобщо. Друга жълта сграда ще ти е нужна.

    09:59 26.09.2025

  • 16 Успешно заглавие

    0 0 Отговор
    Което трябва де вади очите на Борисов, Пеевски, Желязков и всичките им подлоги като Данчо Ментата, Хамид Хамид,Фандъкова, Бойко Рашков и цялата алчна глутница!

    10:01 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания