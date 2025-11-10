Никола Саркози бе освободен от затвора

Съд в Париж освободи днес предсрочно от затвора бившия президент Никола Саркози, докато очаква решението по обжалването си. Това стана само седмици, след като започна да излежава петгодишната си присъда за заговор за набиране на средства за кампанията си от Либия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Седемдесетгодишният бивш президент консерватор беше осъден на затвор на 21 октомври, след като през септември съдът го призна за виновен за престъпен заговор във връзка с опитите на негови близки сътрудници да осигурят средства за кампанията му за президентските избори през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Той беше оправдан по всички останали обвинения, включително за корупция и за получаване на незаконно финансиране на кампанията му.

Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той напомни за ролята на тогавашния френски президент Никола Саркози и съпругата му Сесилия, които през 2007 г. изиграха ключова роля за завръщането на вкараните в затвор в Либия български медици. Те бяха задържани през 1999 г. в Бенгази по обвинения, че са заразили деца с вируса на СПИН и прекараха над осем години в затвора. Медиците се прибраха у дома на 24 юли 2007 г. с френски правителствен самолет, придружавани от Сесилия Саркози и европейския комисар Бенита Фереро-Валднер.