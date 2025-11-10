Никола Саркози бе освободен от затвора

Съд в Париж освободи днес предсрочно от затвора бившия президент Никола Саркози, докато очаква решението по обжалването си. Това стана само седмици, след като започна да излежава петгодишната си присъда за заговор за набиране на средства за кампанията си от Либия, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Седемдесетгодишният бивш президент консерватор беше осъден на затвор на 21 октомври, след като през септември съдът го призна за виновен за престъпен заговор във връзка с опитите на негови близки сътрудници да осигурят средства за кампанията му за президентските избори през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.
Той беше оправдан по всички останали обвинения, включително за корупция и за получаване на незаконно финансиране на кампанията му.
Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той напомни за ролята на тогавашния френски президент Никола Саркози и съпругата му Сесилия, които през 2007 г. изиграха ключова роля за завръщането на вкараните в затвор в Либия български медици. Те бяха задържани през 1999 г. в Бенгази по обвинения, че са заразили деца с вируса на СПИН и прекараха над осем години в затвора. Медиците се прибраха у дома на 24 юли 2007 г. с френски правителствен самолет, придружавани от Сесилия Саркози и европейския комисар Бенита Фереро-Валднер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега
15:21 10.11.2025
2 Някой
Като цяло, показаха на всички, че ако не слушаш здравите сили, ще стигнеш до затвора. И у нас се действа така - кметицата на Младост.
15:21 10.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Те така ще си умрЕ като мишка, сам-самичък в бункера.
Коментиран от #16
15:22 10.11.2025
4 Всяко
Коментиран от #6
15:22 10.11.2025
5 Нямали доказателства
Коментиран от #8, #20
15:22 10.11.2025
6 От дядо така знам
До коментар #4 от "Всяко":Всяко чудо за три дни, най- голямото за девет.
15:24 10.11.2025
7 Корупция !
15:26 10.11.2025
8 985
До коментар #5 от "Нямали доказателства":Ти не си добре, лекувай се
15:26 10.11.2025
9 За нищо не става тоя ЕС
15:28 10.11.2025
10 български медици
15:29 10.11.2025
11 Цвете
15:29 10.11.2025
12 очаквано
не че е лош човек с унгарски корени
и той помогна за освобождаване на онея сестри в либия
искаха за малко да се покажат че борят корупция тез смешкофци
15:29 10.11.2025
13 Цвете
15:30 10.11.2025
14 Трол
15:32 10.11.2025
15 Да припомня на по младите
15:32 10.11.2025
16 Име
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Който чужд гроб копае сам пада в него!
15:34 10.11.2025
17 Ъхъъъъъ...
15:36 10.11.2025
18 гост
15:39 10.11.2025
19 Театър "Сълза и смях"
15:49 10.11.2025
20 Ама те сигурно се
До коментар #5 от "Нямали доказателства":учат от нашите тука как стават работите.
15:50 10.11.2025
21 Никола Саркози
15:51 10.11.2025
22 Пито платено
15:55 10.11.2025
23 на 24 юли 2007 г.
Коментиран от #25
15:57 10.11.2025
24 Факт
16:15 10.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.