Новини
Свят »
Франция »
Никола Саркози бе освободен от затвора

Никола Саркози бе освободен от затвора

10 Ноември, 2025 15:18 2 160 25

  • никола саркози-
  • саркози-
  • затвор-
  • франция-
  • муамар кадафи

Той бе осъден за заговор за набиране на средства за кампанията си от Либия

Никола Саркози бе освободен от затвора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съд в Париж освободи днес предсрочно от затвора бившия президент Никола Саркози, докато очаква решението по обжалването си. Това стана само седмици, след като започна да излежава петгодишната си присъда за заговор за набиране на средства за кампанията си от Либия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Седемдесетгодишният бивш президент консерватор беше осъден на затвор на 21 октомври, след като през септември съдът го призна за виновен за престъпен заговор във връзка с опитите на негови близки сътрудници да осигурят средства за кампанията му за президентските избори през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Той беше оправдан по всички останали обвинения, включително за корупция и за получаване на незаконно финансиране на кампанията му.

Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той напомни за ролята на тогавашния френски президент Никола Саркози и съпругата му Сесилия, които през 2007 г. изиграха ключова роля за завръщането на вкараните в затвор в Либия български медици. Те бяха задържани през 1999 г. в Бенгази по обвинения, че са заразили деца с вируса на СПИН и прекараха над осем години в затвора. Медиците се прибраха у дома на 24 юли 2007 г. с френски правителствен самолет, придружавани от Сесилия Саркози и европейския комисар Бенита Фереро-Валднер.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    47 7 Отговор
    трябва да влезе в затвора настоящия президент.

    15:21 10.11.2025

  • 2 Някой

    38 4 Отговор
    Цирковете продължават. А някога Франция е била държава за подражание...
    Като цяло, показаха на всички, че ако не слушаш здравите сили, ще стигнеш до затвора. И у нас се действа така - кметицата на Младост.

    15:21 10.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    39 34 Отговор
    Путин никогда !!!
    Те така ще си умрЕ като мишка, сам-самичък в бункера.

    Коментиран от #16

    15:22 10.11.2025

  • 4 Всяко

    22 25 Отговор
    чудо за три дни , най - голямото за неделя !

    Коментиран от #6

    15:22 10.11.2025

  • 5 Нямали доказателства

    33 7 Отговор
    но го закопчават. Да бяха показали една колба с прах за пране....или да бяха му направили една фалшива Буча. :)) Наполеончивци смешни.

    Коментиран от #8, #20

    15:22 10.11.2025

  • 6 От дядо така знам

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Всяко":

    Всяко чудо за три дни, най- голямото за девет.

    15:24 10.11.2025

  • 7 Корупция !

    11 9 Отговор
    само седмица лежа .....Съда в Париж е корумпиран

    15:26 10.11.2025

  • 8 985

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Нямали доказателства":

    Ти не си добре, лекувай се

    15:26 10.11.2025

  • 9 За нищо не става тоя ЕС

    15 2 Отговор
    Пълен коптор

    15:28 10.11.2025

  • 10 български медици

    7 14 Отговор
    Също бяха престъпници !

    15:29 10.11.2025

  • 11 Цвете

    13 6 Отговор
    ПРЕКРАСНА НОВИНА. ИСТИНАТА ТРЯБВА ДА ВЪЗТАРЖЕСТВУВА. БЕЗ ВИНА, ВИНОВЕН. 💯👍🫶👍🫶

    15:29 10.11.2025

  • 12 очаквано

    16 1 Отговор
    както тук гарван гарван око не вади

    не че е лош човек с унгарски корени
    и той помогна за освобождаване на онея сестри в либия

    искаха за малко да се покажат че борят корупция тез смешкофци

    15:29 10.11.2025

  • 13 Цвете

    11 8 Отговор
    ПРЕКРАСНА НОВИНА. ИСТИНАТА ТРЯБВА ДА ВЪЗТАРЖЕСТВУВА. БЕЗ ВИНА, ВИНОВЕН. 💯👍🫶👍🫶

    15:30 10.11.2025

  • 14 Трол

    7 4 Отговор
    Стига му толкова.

    15:32 10.11.2025

  • 15 Да припомня на по младите

    12 1 Отговор
    Че завръщането на вкараните в затвор в Либия български медици ни струваше 204,3 милиона долара който Либия ни дължаха ! .....ъхъъъ....

    15:32 10.11.2025

  • 16 Име

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Който чужд гроб копае сам пада в него!

    15:34 10.11.2025

  • 17 Ъхъъъъъ...

    13 1 Отговор
    средствата за кампанията на Саркози реано не бяха от Либия, а от дълга на Либия към България ! Който се стопи точно за 1 ден

    15:36 10.11.2025

  • 18 гост

    5 3 Отговор
    ама петното остана,лежал в затвора.

    15:39 10.11.2025

  • 19 Театър "Сълза и смях"

    9 0 Отговор
    Този театър, вероятно са го гледали от българските съдилища...."ние ги хващаме,те ги пускат"...следва няма доказателства по случая и обвиняемият съди държавата,след което получава обезщетение.

    15:49 10.11.2025

  • 20 Ама те сигурно се

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нямали доказателства":

    учат от нашите тука как стават работите.

    15:50 10.11.2025

  • 21 Никола Саркози

    2 2 Отговор
    Е подал документи за руско гражданство още преди да влезе в Затвора. Нали помните? ...

    15:51 10.11.2025

  • 22 Пито платено

    5 0 Отговор
    Всичко си е в реда на нещата, България остана преца.кана от "либийският въпрос"

    15:55 10.11.2025

  • 23 на 24 юли 2007 г.

    4 1 Отговор
    България подари 204,3 милиона долара ! Това трябваше да е заглавието! Половината на Либия, половината на Саркози ! Платихме кръвнина, платихме и адвокати, платихме и на Саркози за "услугата" .... относно нашите медици вината им е доказана на 100%

    Коментиран от #25

    15:57 10.11.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Във връзка с нечии опити!

    16:15 10.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания