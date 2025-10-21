Новини
"Алтернатива за Германия" предложи Доналд Тръмп да стане почетен гражданин на окръг Бад Дюркхайм

"Алтернатива за Германия" предложи Доналд Тръмп да стане почетен гражданин на окръг Бад Дюркхайм

21 Октомври, 2025 15:52

Местният окръжен ръководител Ханс-Улрих Иленфелд каза, че не иска да предпоствя предварително решението на съвета, но допълни, че не би могъл да си представи как предложението ще бъде одобрено

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) предложи американският президент Доналд Тръмп да стане почетен гражданин на окръг Бад Дюркхайм в Югозападна Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Родът на Тръмп произхожда от Калщат – малко лозарско селище в провинция Райнланд-Пфалц, което е част от окръг Бад Дюркхайм. Бабата и дядото на Тръмп емигрират оттам в Ню Йорк в края на 19-и век.

"Причината да внесем такова предложение в окръжния съвет е, че Доналд Тръмп постигна мир в Газа и гарантира освобождаването на израелските, както и на осмината германски заложници", заяви пред ДПА лидерът на местната фракция на АзГ Томас Щефан. Той отбеляза, че корените на Тръмп са именно от този регион.

Окръжните власти потвърдиха, че групата на АзГ е внесла такова предложение. Предстои съветът да обсъди въпроса и да вземе решение на заседанието си на 29 октомври.

Местният окръжен ръководител Ханс-Улрих Иленфелд каза, че не иска да предпоствя предварително решението на съвета, но допълни, че не би могъл да си представи как предложението ще бъде одобрено.

"Без значение дали някой изобщо би искал Доналд Тръмп да бъде почетен гражданин, въпросът за почетното гражданство и възможните критерии за него трябва да бъде обсъден подробно в комисиите на окръжния съвет", каза Иленфелд, политик от консерваторите.


Германия
  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    На трети март на Шипка имаше делегация от Алтернатива за Германия.Много начетени хора и знаят нашата история което ме изненада.

    15:56 21.10.2025

  • 2 гошо

    1 3 Отговор
    Абе дайте му награда за физика.

    15:57 21.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    между другото има и 3 области ,,САКС,, в Германия!!!за англо-саксите говоря , да се научат читателите/ за варягите -в РАША викинги , ще говоря после!!! само дет 1 славянин на кръст не мога намеря

    Коментиран от #7, #12

    16:02 21.10.2025

  • 4 Българин

    1 3 Отговор
    Може да го направят почетен гражданин на Каспичан! Там кмета нали е от Възраждане?

    16:02 21.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    1 4 Отговор
    Копейките изтрещяха. Очакваме серия рубли с лика на оранежевия орангyтан, които да се завъртят в обращение в Източна Германия в русофилските провинции

    16:08 21.10.2025

  • 6 Точен

    3 0 Отговор
    В среднобогатата югозападна провинция Райнланд-Пфалц Алтернативе е втора сила с 3,5 % пред СДП, а зелените никой не ги брои. В градове като Пирмасенс и Цвайбрюке /Два моста/ вече националистите са първи на последните избори за Бундестаг. Ако този район /Kreise/ Бад Дюркхайм отхвърли предложението на Алтернативе, по-скоро избраните общински съветници, очаквам на следващите избори Алтернативе да има самостоятелно мнозинство. Страхът от възхода на Алтернативе парализира мозъците на статуквото, а в Райнланд-Пфалц мнозинството от хората са консервативни, а ХДС с такива действия маха булото си и се самоосветява като неоеЛГебеТерална...

    16:08 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    2 1 Отговор
    Ами като няма Нобел за Бай Дъмп,поне да стане почетен гражданин на едно село,може и в България да го наградим с медали или орден Стара планина

    16:16 21.10.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Добра идея, ще е супер ако Тръмп стане канцлер на Германия!

    16:23 21.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Аз съм за АзГ - само те могат да оправят Германия и ЕС!

    16:25 21.10.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    Дано Тръмп вкара Соросите - Джордж и Алех в затвора!

    16:26 21.10.2025

  • 12 Яна Топлодолска

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе К.О.Т.а.р.А.К 🐱 ти къв си - с лилави венци ли?

    Коментиран от #13

    16:33 21.10.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Яна Топлодолска":

    с гривеста тояга съм/заинтересувах ли те?

    Коментиран от #14

    16:36 21.10.2025

  • 14 Севделин

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ле лееее - К.О.Т.а.р.А.К 🐱 еУрод.

    16:43 21.10.2025

  • 15 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Защо не му предложат почетно гражданство на Бухенвалд?!

    16:44 21.10.2025

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    Който е чел биографията на Г- н ТРЪМП е запознат, надявам се. Това е една прекрасна идея, сега е добре да бъде Поканен.👍👍👍🫶👍👍👍

    16:45 21.10.2025

  • 17 Следващия път по добре другари

    1 0 Отговор
    Маркус Волф последния началник на ЩАЗИ

    16:50 21.10.2025

