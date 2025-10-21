Новини
Глас народен! Одобрението за Доналд Тръмп тръгна нагоре

21 Октомври, 2025 16:22 815 10

Шестдневното проучване, работата по което приключи вчера, показва 42-процентно одобрение за Тръмп - с 2 на сто повече от началото на месеца

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Повечето американци обвиняват конгресмените републиканци за частичното спиране на работата на правителството, показват данни от ново проучване на Ройтерс/Ипсос, според което има и леко повишение в одобрението за президента републиканец Доналд Тръмп, пише БТА.

Шестдневното проучване, работата по което приключи вчера, показва 42-процентно одобрение за Тръмп - с 2 процента повече от началото на месеца. Проучването допуска грешка до два процента. Рейтингът на Тръмп се задържа между 40% и 44% от началото на април.

Според същото проучване 50% от анкетираните смятат, че ръководството на републиканците в Конгреса носи най-голямата вина за спирането на работата на правителството, докато 43% смятат, че основните виновници са лидерите на демократите.

Днес започва 21-ият ден от третото по продължителност спиране на работата на правителството в историята на САЩ. То започна на 1 октомври и остави стотици хиляди федерални служители в отпуск, което засегна малка част от работната сила. Според икономистите това води до незначително забавяне на икономическия растеж, въпреки че много американци усещат затварянето чрез вълна от закъснения във въздушния транспорт.

Около един на всеки пет взели участие в проучването казва, че е бил засегнат финансово от затварянето, а двама на всеки пет заявиха, че познават човек, който е засегнат.

Републиканците имат мнозинство и в двете камари на американския Конгрес, но се нуждаят от гласовете на сенаторите демократи, за да приемат закон за възобновяване на работата на правителството. Демократите казват, че няма да подкрепят законодателството, докато републиканците не се съгласят да удължат изтичащите субсидии за здравно осигуряване, които според проучването са широко популярни.

Около 72% от анкетираните – включително почти всички демократи и половината от републиканците, смятат, че субсидиите трябва да бъдат запазени. Само 22% са заявили, че трябва да бъдат преустановени, сочи проучването.

Сред поддръжниците на субсидиите 60% заявиха, че те са достатъчно важни, за да се запази правителството затворено, докато не се постигне споразумение за запазването им, а 37% - че конгресмените трябва да намерят начин да запазят субсидиите след подновяването на работата на правителството.

Около девет от всеки десет републиканци продължават да одобряват работата на Тръмп като президент, докато само около един от всеки 20 демократи в последното проучване смята, че той се справя добре.

Рейтингът на Тръмп е спаднал с 5 процентни пункта в сравнение с 47-те процента, на които се радваше малко след като се върна в Белия дом през януари.

В проучването на Ройтерс/Ипсос, проведено онлайн и в цялата страна, са участвали 4385 пълнолетни американци.


