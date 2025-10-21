Белият дом: Засега няма планове за лична среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в близко бъдеще

Доналд Тръмп и Владимир Путин не планират среща "в близко бъдеще", заяви високопоставен служител на Белия дом във вторник, цитиран от Ройтерс.

Служителят заяви, че държавният секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров са провели "продуктивен разговор" във вторник.

Още новини от Украйна

"Следователно, допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър не е необходима и няма планове президентът Тръмп да се срещне с президента Путин в близко бъдеще", каза служителят.

Очакваше се разговорът между Рубио и Лавров да постави основите за потенциална среща на върха Тръмп-Путин в Будапеща, Унгария. Миналата седмица Тръмп заяви пред репортери, че очаква да се срещне с Путин "в рамките на около две седмици", след като двамата лидери са разговаряли по телефона.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска през август за среща на върха, която не доведе до никакъв конкретен напредък към прекратяване на войната. Критиците твърдят, че Путин примамва Тръмп, за да попречи на САЩ да предоставят допълнително оръжие на Украйна.

Миналата седмица Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, където изрази скептицизъм относно предоставянето на крилати ракети с голям обсег "Томахоук" на Украйна.

"Те все още биха могли да спечелят", каза Тръмп в понеделник за шансовете на Украйна във войната. "Не мисля, че ще го направят, но все още биха могли да спечелят."