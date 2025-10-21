Новини
Белият дом: Засега няма планове за лична среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в близко бъдеще
  Тема: Украйна

Белият дом: Засега няма планове за лична среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в близко бъдеще

21 Октомври, 2025 19:44, обновена 21 Октомври, 2025 19:46 980 31

Няма и планове за среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров

Белият дом: Засега няма планове за лична среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в близко бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Доналд Тръмп и Владимир Путин не планират среща "в близко бъдеще", заяви високопоставен служител на Белия дом във вторник, цитиран от Ройтерс.

Служителят заяви, че държавният секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров са провели "продуктивен разговор" във вторник.

Още новини от Украйна

"Следователно, допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър не е необходима и няма планове президентът Тръмп да се срещне с президента Путин в близко бъдеще", каза служителят.

Очакваше се разговорът между Рубио и Лавров да постави основите за потенциална среща на върха Тръмп-Путин в Будапеща, Унгария. Миналата седмица Тръмп заяви пред репортери, че очаква да се срещне с Путин "в рамките на около две седмици", след като двамата лидери са разговаряли по телефона.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска през август за среща на върха, която не доведе до никакъв конкретен напредък към прекратяване на войната. Критиците твърдят, че Путин примамва Тръмп, за да попречи на САЩ да предоставят допълнително оръжие на Украйна.

Миналата седмица Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, където изрази скептицизъм относно предоставянето на крилати ракети с голям обсег "Томахоук" на Украйна.

"Те все още биха могли да спечелят", каза Тръмп в понеделник за шансовете на Украйна във войната. "Не мисля, че ще го направят, но все още биха могли да спечелят."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко праните гащи

    6 1 Отговор
    Три папи са ме галили по главата
    Тутууу

    Коментиран от #18

    19:45 21.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Времето работи за Русия.

    Коментиран от #28

    19:45 21.10.2025

  • 3 Дух

    3 0 Отговор
    Заминавам за Атина и се надявам повече от една година да потъна вдън земи телилейски
    Един път се случи
    И Отново ще се случи,.......

    Коментиран от #13

    19:45 21.10.2025

  • 4 ВРЕМЕ Е ЗА

    4 8 Отговор
    ТОМАХАВКИ и ЯТО ФЛАМИНГО

    19:45 21.10.2025

  • 5 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Др. Тръмпов,
    Вие сте бетер др.Бойко Борисов.

    19:47 21.10.2025

  • 6 Нортроп Груман

    2 2 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    19:48 21.10.2025

  • 7 Дух

    2 2 Отговор
    На един колаж на Доналд Тръмп го бяха нарисували с дълга Брада и Коса до раменете , приличаше на невинен сладур ,а Путин ще го гъбаркат още Американските Републиканци Менхейтъри

    19:48 21.10.2025

  • 8 Начо

    5 4 Отговор
    А пък бг бързаха да се предложат на Путин да лети.... Когато си роден охлюв си оставаш охлюв

    19:49 21.10.2025

  • 9 СССР

    7 2 Отговор
    "Времето работи за Русия." Така както работеше и за СССР.

    19:49 21.10.2025

  • 10 хаха

    1 0 Отговор
    мухахаха

    19:50 21.10.2025

  • 11 Уфф

    9 4 Отговор
    Русия предложи изгодни условия, но зеленият наркоман го управляват глобалистите от Лондон!

    19:50 21.10.2025

  • 12 Обтегач

    8 4 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.

    19:50 21.10.2025

  • 13 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дух":

    КОГИ ТЕ ИЗПУЩИЯ ОТ КАРЛУКОВО?

    Коментиран от #16

    19:51 21.10.2025

  • 14 Сус бе!

    6 7 Отговор
    Копейки мърляви.

    Коментиран от #17

    19:51 21.10.2025

  • 15 трамаргаритка

    1 0 Отговор
    Ще има, няма да има...

    19:52 21.10.2025

  • 16 Дух

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Боруна Лом":

    Миналата година,но грешката беше моя
    Но Този път ще е фатален края

    19:53 21.10.2025

  • 17 Льольо,

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сус бе!":

    Отговори ми на един въпрос ; защо на такива като теб се иска визи за влизане в обора ? Нали сте много желани там?

    Коментиран от #19, #23

    19:54 21.10.2025

  • 18 Чакаме те в съдът в Хага

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боко праните гащи":

    След като Полша каза, че ще му свали самолета, престъпникът Путлер се н@ср@ от стрях! Нямало да лети до Унгария.

    19:57 21.10.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Льольо,":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #22

    19:59 21.10.2025

  • 20 Няма край руският позор!

    3 2 Отговор
    Няма.

    20:00 21.10.2025

  • 21 Гориил

    3 2 Отговор
    На борда на президентския самолет има контролен панел за ядрени оръжия с червен бутон, който се активира автоматично при най-малкия опит за унищожаването му. Човек може да си представи неизбежното, което ще бъде невъзможно да се коригира или предотврати. Дори ако командирите на различните видове въоръжени сили искаха да спрат този процес, те физически не биха могли да го направят. Заповедта е дадена. Колосална мощ ще бъде освободена без тяхната намеса или участие.

    20:00 21.10.2025

  • 22 оня с питон.я

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Путята нарита рижия пуймияр.

    20:01 21.10.2025

  • 23 Ами льольо заради..

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Льольо,":

    ... такива като теб и цялата проруска пасмина която се е набутала в НС, президентство, служби, медии и институции.

    20:04 21.10.2025

  • 24 Виктор Орбан

    2 0 Отговор
    Язък. Бях заложил много копейки на тази среща.

    20:05 21.10.2025

  • 25 Пръч с карабина

    2 1 Отговор
    Тръндю постоянно провежда много плодотворни разговори, а керванът си върви! Руската лeш разнася все по голяма смpад из фронта!

    20:05 21.10.2025

  • 26 Гориил

    1 1 Отговор
    Последиците от европейската шизофрения са ужасни.

    20:08 21.10.2025

  • 27 АУУУУУ

    3 0 Отговор
    Е СЕГА НАШИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР НА КОГО ЩЕ ЦЕЛУВА ОБУВКИТЕ .......ТУУУУ ЯЗЪК ЗА ЦЯЛАТА ИЗЛАГАЦИЯ ...... ХА ХА ХА

    20:08 21.10.2025

  • 28 Груз 200

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Времето работи за мен.

    20:08 21.10.2025

  • 29 Георг...

    0 0 Отговор
    ..... язък, тъкмо се бяхме приготвили ако прелети над България и изсипе куфарчето, щяхме да стоим с отворени уста и да го приветстваме.

    20:10 21.10.2025

  • 30 Ха-ха-ха...

    0 0 Отговор
    Тюх, язък! А нашите копейки толкова се радваха...

    20:11 21.10.2025

  • 31 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Фейк

    20:11 21.10.2025