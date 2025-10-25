Напрежение между Берлин и Пекин! Си Дзинпин не намери време да приеме канцлера Мерц

Президентът на Китай Си Дзинпин не е успял да намери време да приеме германския канцлер Фридрих Мерц, който планира първото си посещение в Китай след встъпването си в длъжност, разкри "Ди Велт".

Вестникът уточни, че визитата на Мерц в Китай трябваше да се състои следващата седмица.

Преди това в Пекин трябваше да пристигне германският външен министър Йохан Вадефул.

Но на 24 октомври стана известно, че министърът е отложил визитата си. Във външното министерство обясниха, че Китай не е потвърдил срещата с него.

Напрежението в отношенията между Берлин и Пекин възникна на фона на затягането на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали.

Освен това Германия изпрати нота на китайската страна заради забраната за доставки на микрочипове в Европа.

Това решение на Пекин предизвика сериозни прекъсвания в работата на германската промишленост, която се нуждае от компоненти за автомобилната промишленост и производството на електроника.