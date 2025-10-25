Напрежение между Берлин и Пекин! Си Дзинпин не намери време да приеме канцлера Мерц

Президентът на Китай Си Дзинпин не е успял да намери време да приеме германския канцлер Фридрих Мерц, който планира първото си посещение в Китай след встъпването си в длъжност, разкри "Ди Велт".
Вестникът уточни, че визитата на Мерц в Китай трябваше да се състои следващата седмица.
Преди това в Пекин трябваше да пристигне германският външен министър Йохан Вадефул.
Но на 24 октомври стана известно, че министърът е отложил визитата си. Във външното министерство обясниха, че Китай не е потвърдил срещата с него.
Напрежението в отношенията между Берлин и Пекин възникна на фона на затягането на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали.
Освен това Германия изпрати нота на китайската страна заради забраната за доставки на микрочипове в Европа.
Това решение на Пекин предизвика сериозни прекъсвания в работата на германската промишленост, която се нуждае от компоненти за автомобилната промишленост и производството на електроника.
1 дядото
Коментиран от #6, #11
15:50 25.10.2025
4 Мерц му е името
15:52 25.10.2025
5 побърканяк
15:52 25.10.2025
7 БОЛШЕВИК
15:52 25.10.2025
9 гост
15:52 25.10.2025
10 Маг
Коментиран от #37
15:53 25.10.2025
11 Немски глист
До коментар #1 от "дядото":СИ няма да се занимава с него. Преди време изгони Урсулина и се подигра на Макаронийй Велики:))
15:54 25.10.2025
12 Подлогите и продажниците
15:55 25.10.2025
13 Фен
15:57 25.10.2025
14 мушмул
Коментиран от #21, #22
15:58 25.10.2025
15 Механик
Си няма време което да губи в разговори с хора от които нищо не зависи. Кули на конци.
15:59 25.10.2025
16 Ами така е
16:01 25.10.2025
17 Направо си го представям...🤣🤣🤣!
16:01 25.10.2025
18 1488
16:04 25.10.2025
19 ЯСНО!
Славата на ,,Мерцедес" и ,,БМВ",остава история...!
А ,,VW",първи я закъсаха...!
16:06 25.10.2025
20 А пък аз
Коментиран от #38
16:06 25.10.2025
21 ои8уйхътгрф
До коментар #14 от "мушмул":Ти още малко ще искаш и да ти кажат, че завода у Волфсбург на неква си там компанийка удря кепенците за неопределен срок щото "чипове йок и скоро не ожидается"... Производството на Голф, Тигуан и Туарег се спира... Временно...
16:07 25.10.2025
22 Да де, само че
До коментар #14 от "мушмул":те не се произвеждат в Нидерландия, а в Китай.
Коментиран от #31
16:07 25.10.2025
24 Ами
Колкото и да Ви е странно, има и управляващи които нямат време за губене.
Тези управляващи се наричат държавници.
16:10 25.10.2025
25 5678
Коментиран от #34
16:10 25.10.2025
26 Димо
16:10 25.10.2025
27 Кръговрат на веществата.
16:10 25.10.2025
28 Агронома
16:13 25.10.2025
29 Владимир Путин офишъл
16:13 25.10.2025
31 ои8уйхътгрф
До коментар #22 от "Да де, само че":Що се заяждаш- човека леко е объркал нещата в навалицата, но същината я е уцелил...
Нискоземните по заповед на краварите "взеха под контрол" китайска фирма със седалище у нискоземието като тази фирма е ЕДИНСТВЕНИЯТ доставчик на съответните чипове за ивропътъ... И китайците просто ЗАБРАНИХА на производителя да доставя чипове на фирмата която им беше ОТКРАДНАТА...
16:14 25.10.2025
32 Съдията
16:16 25.10.2025
33 Аууу, какъв срам!
16:17 25.10.2025
34 ои8уйхътгрф
До коментар #25 от "5678":Саму дъ питъм...
Туй "ЩЕ" у мнението ти за красота или за благозвучие е сложено? Щото като гледам положението от поне 2 години ивропътъ духъ супътъ...
16:17 25.10.2025
35 Сатана Z
16:18 25.10.2025
36 ПРАВИЛНО ДЪРЖАВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
16:19 25.10.2025
37 нео
До коментар #10 от "Маг":А България...
16:19 25.10.2025
38 ои8уйхътгрф
До коментар #20 от "А пък аз":За теб е злорадстване и величаене, за нормалните хора с повече от 2 гънки у мозъка това си е коментиране на реалността... И вервай ми, едва ли на някой му харесва положението, но РЕАЛНОСТТА Е ТАКАВА и да се отрича колко е зле положението няма помогне...
16:20 25.10.2025