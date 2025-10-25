Новини
Напрежение между Берлин и Пекин! Си Дзинпин не намери време да приеме канцлера Мерц

25 Октомври, 2025 15:49 1 309 38

  • германия-
  • китай-
  • фридрих мерц-
  • си дзинпин

Проблемите между двете страни възникнаха на фона на затягането на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали

Напрежение между Берлин и Пекин! Си Дзинпин не намери време да приеме канцлера Мерц - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Китай Си Дзинпин не е успял да намери време да приеме германския канцлер Фридрих Мерц, който планира първото си посещение в Китай след встъпването си в длъжност, разкри "Ди Велт".

Вестникът уточни, че визитата на Мерц в Китай трябваше да се състои следващата седмица.

Преди това в Пекин трябваше да пристигне германският външен министър Йохан Вадефул.

Но на 24 октомври стана известно, че министърът е отложил визитата си. Във външното министерство обясниха, че Китай не е потвърдил срещата с него.

Напрежението в отношенията между Берлин и Пекин възникна на фона на затягането на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали.

Освен това Германия изпрати нота на китайската страна заради забраната за доставки на микрочипове в Европа.

Това решение на Пекин предизвика сериозни прекъсвания в работата на германската промишленост, която се нуждае от компоненти за автомобилната промишленост и производството на електроника.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    44 0 Отговор
    за какво са му немците.или ще просят или ще тропат по масата

    Коментиран от #6, #11

    15:50 25.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мерц му е името

    34 0 Отговор
    Канцлер му е прякора

    15:52 25.10.2025

  • 5 побърканяк

    44 0 Отговор
    С пуделите е така всеки ги подритва.

    15:52 25.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БОЛШЕВИК

    44 0 Отговор
    Китай е голям а Шмерца е никой!

    15:52 25.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост

    39 5 Отговор
    В един момент стана така....храни куче да те лае...през носа сега им излиза, евтината китайска работна ръка...

    15:52 25.10.2025

  • 10 Маг

    29 2 Отговор
    Когато разберете че Германия няма да се възстанови никога повече до предишното си величие, когато видите огнен дъжд от небето, и когато САЩ започне война срещу Саудитска Арабия, значи третата световна воина започва!

    Коментиран от #37

    15:53 25.10.2025

  • 11 Немски глист

    39 2 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    СИ няма да се занимава с него. Преди време изгони Урсулина и се подигра на Макаронийй Велики:))

    15:54 25.10.2025

  • 12 Подлогите и продажниците

    37 1 Отговор
    спонсориращи фашизма и тероризма в Украйна, стават все по жалки и низвергнати.

    15:55 25.10.2025

  • 13 Фен

    28 1 Отговор
    Китай е империя. Германия е колония. Нищо общо.

    15:57 25.10.2025

  • 14 мушмул

    21 0 Отговор
    Да бе то Китай виновен за забраната на чипове! Щото Нидерландия преди това не взе под държавен контрол (приватизация му казваме тука) китайска фирма за производства на такива със седалище в Нидерландия! Пък и хич не ограничиха китайските стоки в Юропата въобще! Като ще е истина, неща да е цялата!

    Коментиран от #21, #22

    15:58 25.10.2025

  • 15 Механик

    21 2 Отговор
    Кво да ви кажа? Мерц и подобните му са хора без тежест. Никой не ги бъсне за слива. За това Си "не е намерил време" да приеме "генерал фон Клинкерхофен".
    Си няма време което да губи в разговори с хора от които нищо не зависи. Кули на конци.

    15:59 25.10.2025

  • 16 Ами така е

    16 1 Отговор
    Западняците преди време изнесоха производството си в Китай, а сега станаха зависими от тях ! Да са мислили тогава, но сега от това патим всиички !

    16:01 25.10.2025

  • 17 Направо си го представям...🤣🤣🤣!

    16 0 Отговор
    Очилатият Фриц,как е посърнал като н@пик@но мушкато...😝!

    16:01 25.10.2025

  • 18 1488

    6 1 Отговор
    ужас дано се оправи човека

    16:04 25.10.2025

  • 19 ЯСНО!

    7 0 Отговор
    Вече минаваме на китайски автомобили...!
    Славата на ,,Мерцедес" и ,,БМВ",остава история...!
    А ,,VW",първи я закъсаха...!

    16:06 25.10.2025

  • 20 А пък аз

    2 7 Отговор
    Като гледам тука какви низки душички има, дето злорздстват за Европа (от която са част),и величаят китайците, жал ми става, и не само жал, ами и гнус !

    Коментиран от #38

    16:06 25.10.2025

  • 21 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "мушмул":

    Ти още малко ще искаш и да ти кажат, че завода у Волфсбург на неква си там компанийка удря кепенците за неопределен срок щото "чипове йок и скоро не ожидается"... Производството на Голф, Тигуан и Туарег се спира... Временно...

    16:07 25.10.2025

  • 22 Да де, само че

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "мушмул":

    те не се произвеждат в Нидерландия, а в Китай.

    Коментиран от #31

    16:07 25.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    4 2 Отговор
    Западните управляващи си мислят, че всички са безделници като тях.
    Колкото и да Ви е странно, има и управляващи които нямат време за губене.
    Тези управляващи се наричат държавници.

    16:10 25.10.2025

  • 25 5678

    3 1 Отговор
    Европа ще духа Супата

    Коментиран от #34

    16:10 25.10.2025

  • 26 Димо

    2 1 Отговор
    Показателно къде е Велика Европа днес, накъде върви с исторически най-слабите си лидери, благодарение на ЕНП и компания и какво предстои оттук нататък, ако европейския избирател не промени това възможна най-скоро.

    16:10 25.10.2025

  • 27 Кръговрат на веществата.

    5 0 Отговор
    Ефектът на бумерангът.ЗабрАни, тАкси,митА...сега ходят да му се молят и унижават,помиярите.Яжте му главЪта сега на господаря ви Си.

    16:10 25.10.2025

  • 28 Агронома

    3 0 Отговор
    А сега ще опитате,сладки ли са китайските кайсии🤣🤣🤣

    16:13 25.10.2025

  • 29 Владимир Путин офишъл

    2 0 Отговор
    Хареса тази новина

    16:13 25.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да де, само че":

    Що се заяждаш- човека леко е объркал нещата в навалицата, но същината я е уцелил...

    Нискоземните по заповед на краварите "взеха под контрол" китайска фирма със седалище у нискоземието като тази фирма е ЕДИНСТВЕНИЯТ доставчик на съответните чипове за ивропътъ... И китайците просто ЗАБРАНИХА на производителя да доставя чипове на фирмата която им беше ОТКРАДНАТА...

    16:14 25.10.2025

  • 32 Съдията

    3 0 Отговор
    Ще почне още повече да ѝ просветва на Западна(ла) Европа, че вече никой не я брои за жива.😂

    16:16 25.10.2025

  • 33 Аууу, какъв срам!

    4 0 Отговор
    В последните години,няма изявен силен и уважаван лидер в Европа. Сегашните са крадливи,kopyмпирани и жалки до безобразие

    16:17 25.10.2025

  • 34 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "5678":

    Саму дъ питъм...

    Туй "ЩЕ" у мнението ти за красота или за благозвучие е сложено? Щото като гледам положението от поне 2 години ивропътъ духъ супътъ...

    16:17 25.10.2025

  • 35 Сатана Z

    2 0 Отговор
    На Председателят Си му омръзна от просяци.Ако не е Урсула ще е Мерц да просят пари

    16:18 25.10.2025

  • 36 ПРАВИЛНО ДЪРЖАВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ

    5 0 Отговор
    А НЕ КАТО ЕС ПАЛЯЧОВЦИТЕ.

    16:19 25.10.2025

  • 37 нео

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Маг":

    А България...

    16:19 25.10.2025

  • 38 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А пък аз":

    За теб е злорадстване и величаене, за нормалните хора с повече от 2 гънки у мозъка това си е коментиране на реалността... И вервай ми, едва ли на някой му харесва положението, но РЕАЛНОСТТА Е ТАКАВА и да се отрича колко е зле положението няма помогне...

    16:20 25.10.2025

