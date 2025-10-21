Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща? Срещата на върха е под сериозна заплаха от пълен провал

Надеждите на президента на САЩ Доналд Тръмп за бърза среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща може да се провалят. Причината е позицията на Русия по въпроса за края на войната в Украйна, съобщава CNN, като се позовава на източник от Белия дом.



По-конкретно, на 16 октомври Тръмп след телефонен разговор с Путин обяви, че между тях ще се състои нова среща на върха. Но първо те "се споразумяха, че следващата седмица ще се състои среща на нашите високопоставени съветници“.



"Първите срещи на Съединените щати ще се проведат под ръководството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и на редица други лица, които ще бъдат определени“ – написа той в Truth Social.



Въпреки това представител на Белия дом е заявил пред американската телевизия, че предварителната среща между Марко Рубио и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров засега е отложена.



Засега не е ясно защо срещата няма да се състои тази седмица, въпреки че един от източниците е съобщил, че държавният секретар и министърът на външните работи на Русия имат различни очаквания относно възможното приключване на войната на Русия срещу Украйна.



В частност, вчера, 20 октомври, Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор и обсъдиха "следващите стъпки“ след разговора между Тръмп и Путин за възможното приключване на войната.



"(Държавният секретар на САЩ) подчерта важността на предстоящите срещи като възможност за Москва и Вашингтон да си сътрудничат в насърчаването на дългосрочно уреждане на руско-украинския конфликт в съответствие с визията на през Тръмп", се посочва в съобщение на Държавния департамент.



Въпреки това, източник, запознат със ситуацията, е заявил, че след този разговор официалните лица считат, че позицията на Русия по отношение на войната в Украйна не се е променила достатъчно.



Според източника, Рубио едва ли ще препоръча провеждането на среща между Путин и Тръмп следващата седмица. В същото време, държавният секретар и министърът на външните работи на Русия може да проведат още един разговор тази седмица.

