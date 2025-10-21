Новини
Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща? Срещата на върха е под сериозна заплаха от пълен провал
  Тема: Украйна

Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща? Срещата на върха е под сериозна заплаха от пълен провал

21 Октомври, 2025 18:23

  • русия-
  • украйна-
  • будапеща-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • виктор орбан

Един от източниците е съобщил, че държавният секретар и министърът на външните работи на Русия имат различни очаквания относно възможното приключване на войната на Москва срещу Украйна

Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща? Срещата на върха е под сериозна заплаха от пълен провал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus

Надеждите на президента на САЩ Доналд Тръмп за бърза среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща може да се провалят. Причината е позицията на Русия по въпроса за края на войната в Украйна, съобщава CNN, като се позовава на източник от Белия дом.

По-конкретно, на 16 октомври Тръмп след телефонен разговор с Путин обяви, че между тях ще се състои нова среща на върха. Но първо те "се споразумяха, че следващата седмица ще се състои среща на нашите високопоставени съветници“.

"Първите срещи на Съединените щати ще се проведат под ръководството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и на редица други лица, които ще бъдат определени“ – написа той в Truth Social.

Въпреки това представител на Белия дом е заявил пред американската телевизия, че предварителната среща между Марко Рубио и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров засега е отложена.

Засега не е ясно защо срещата няма да се състои тази седмица, въпреки че един от източниците е съобщил, че държавният секретар и министърът на външните работи на Русия имат различни очаквания относно възможното приключване на войната на Русия срещу Украйна.

В частност, вчера, 20 октомври, Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор и обсъдиха "следващите стъпки“ след разговора между Тръмп и Путин за възможното приключване на войната.

"(Държавният секретар на САЩ) подчерта важността на предстоящите срещи като възможност за Москва и Вашингтон да си сътрудничат в насърчаването на дългосрочно уреждане на руско-украинския конфликт в съответствие с визията на през Тръмп", се посочва в съобщение на Държавния департамент.

Въпреки това, източник, запознат със ситуацията, е заявил, че след този разговор официалните лица считат, че позицията на Русия по отношение на войната в Украйна не се е променила достатъчно.

Според източника, Рубио едва ли ще препоръча провеждането на среща между Путин и Тръмп следващата седмица. В същото време, държавният секретар и министърът на външните работи на Русия може да проведат още един разговор тази седмица.

Още новини от Украйна


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 матю хари

    4 10 Отговор
    Давайте томахавките на Украйна!

    Коментиран от #9

    18:24 21.10.2025

  • 2 Карлос Друсар

    0 7 Отговор
    Преатели, поради разразилите се спекулации, искам ясно да заявя. Все още нямаме споразумение с федерацията. Пеевски каза нищо да не подписвам, а да продължавам да изнудвам държавата ви за пари и материални облаги.

    18:24 21.10.2025

  • 3 Айде почна пропагандата

    8 4 Отговор
    Страх тресе анти
    ТръмпПутиновата коалиция...

    18:24 21.10.2025

  • 4 456

    4 2 Отговор
    🤣иска им се на укрите. Среща ще има ,след като Тръмп се върне от Азия. До 06.11 ще се проведе.

    18:25 21.10.2025

  • 5 Недорасли

    0 8 Отговор
    Без Ердоган мир как ще се достигне.

    Без новата световна ОС няма да го бъде.

    18:26 21.10.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    7 4 Отговор
    Русия е поставила условието много отдавна НАТО да се прибере в границите си от 1991г.

    Коментиран от #10

    18:27 21.10.2025

  • 7 Кой идйот

    2 4 Отговор
    е вярвал,че ще има среща на двете дърти Путин ?

    18:27 21.10.2025

  • 8 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Щом американското предложение е замразяване на фронтовата линия, то логично е руското отлагане и напредване с завладяване на нови територии до трайно забуксуване.

    18:28 21.10.2025

  • 9 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Минаха на индиански брадвички - томахавки.
    Само че управляват през сателити и там едва ли не украинска страна няма. Освен това имало всичко на всичко 2 установки за земя за тях, че бе забранено с такъв обсег от земята.

    18:28 21.10.2025

  • 10 Швед

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Тцъ..

    18:28 21.10.2025

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор
    сега ще сваляме ли самолета?

    от къде ще лети самолета на путин , че съм си купил прашка да го целя

    18:29 21.10.2025

  • 12 Курд Околянов

    0 0 Отговор
    Е как пълен провал, като може само да се отложи !?

    18:29 21.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Доналд да пристига направо в Москва и да лови карлика за гушата 😄👍

    18:29 21.10.2025

  • 14 Факт

    1 0 Отговор
    Тръм е за импийчмънт и съд за предателство интересите на стланата си.Изключително глупав и безпринципен тип си избраха краварите.

    18:30 21.10.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #24

    18:30 21.10.2025

  • 16 Нострадамус

    1 1 Отговор
    Другата седмица Русия ще има нов временен президент.

    18:31 21.10.2025

  • 17 Митрофанова

    0 0 Отговор
    развърза кесията !У Р.Овч.,обикаля студията!

    18:31 21.10.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Тези тъ....ъгълници от Белият Дом.не разбраха ли че Путин ги е...както си иска и ги разиграва и им се смее и няма да отстъпи от исканията си...за това само от Томахоук нагоре, за Украйна..

    18:32 21.10.2025

  • 19 Вече

    0 0 Отговор
    Нали се срещаха в Аляска, какво се е променило оттогава,че да се срещат пак.

    18:32 21.10.2025

  • 20 е и кво толкова

    2 0 Отговор
    То и без друго нямаше никакъв смисъл да се повтарят до безкрайниост едни и същи "сделки", заплахи или обещания, които никога не се изпълнават. Защо трябва да е точно Бъдапеща, за да направят вятър на Орбан който е ни риба, ни рак ли? Точо там за мен е най неподходящот място. Ако наистина има желание за положително развитие, място където да се проведе среща винаги може да се намери.

    18:32 21.10.2025

  • 21 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 22 Тръмп

    0 0 Отговор
    в Аляска крещял на Путин !Викал на Ванс-Подай ми стика за голф!

    18:33 21.10.2025

  • 23 ПРОВАЛ ДА

    1 0 Отговор
    ...за нашите продажни евтини подмазвачи руски еничари!

    ХА ХА ХА ХА ХА

    18:34 21.10.2025

  • 24 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Любител си на песента.....На двата бряга....

    18:34 21.10.2025

  • 25 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Заслужава да се отбележи, че тази динамика демонстрира най-голямата сила на Москва: гъвкавост, като същевременно се спазват принципите. Кремъл не налага преговори; той ги определя. Тръмп може да си мисли, че води играта, но в действителност той е част от сценарий, в който Русия контролира ритъма, а не съдържанието на диалога. Дори отказът на Путин да се срещне директно със Зеленски не е признак на слабост, а сигнал: Москва вече не се нуждае от символични формати, където Украйна симулира независимост. Основният диалог е между Русия и Съединените щати, а всичко останало е второстепенно.

    Това, което прави Путин, е да играе на полето на времето, а не на пространството. Западът мисли с територии и фронтове, докато Русия мисли с процеси и моменти, където победата се измерва не в километри, а в променящи се значения. Всяко телефонно обаждане, всяко отлагане на среща не е инцидент, а форма на натиск, превръщаща несигурността в инструмент на властта.

    18:34 21.10.2025

  • 26 ЕС и НАТО

    0 0 Отговор
    плавно ще се разширяват !

    18:34 21.10.2025

  • 27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

