Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща? Срещата на върха е под сериозна заплаха от пълен провал

Надеждите на президента на САЩ Доналд Тръмп за бърза среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща може да се провалят. Причината е позицията на Русия по въпроса за края на войната в Украйна, съобщава CNN, като се позовава на източник от Белия дом.
По-конкретно, на 16 октомври Тръмп след телефонен разговор с Путин обяви, че между тях ще се състои нова среща на върха. Но първо те "се споразумяха, че следващата седмица ще се състои среща на нашите високопоставени съветници“.
"Първите срещи на Съединените щати ще се проведат под ръководството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и на редица други лица, които ще бъдат определени“ – написа той в Truth Social.
Въпреки това представител на Белия дом е заявил пред американската телевизия, че предварителната среща между Марко Рубио и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров засега е отложена.
Засега не е ясно защо срещата няма да се състои тази седмица, въпреки че един от източниците е съобщил, че държавният секретар и министърът на външните работи на Русия имат различни очаквания относно възможното приключване на войната на Русия срещу Украйна.
В частност, вчера, 20 октомври, Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор и обсъдиха "следващите стъпки“ след разговора между Тръмп и Путин за възможното приключване на войната.
"(Държавният секретар на САЩ) подчерта важността на предстоящите срещи като възможност за Москва и Вашингтон да си сътрудничат в насърчаването на дългосрочно уреждане на руско-украинския конфликт в съответствие с визията на през Тръмп", се посочва в съобщение на Държавния департамент.
Въпреки това, източник, запознат със ситуацията, е заявил, че след този разговор официалните лица считат, че позицията на Русия по отношение на войната в Украйна не се е променила достатъчно.
Според източника, Рубио едва ли ще препоръча провеждането на среща между Путин и Тръмп следващата седмица. В същото време, държавният секретар и министърът на външните работи на Русия може да проведат още един разговор тази седмица.
Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща? Срещата на върха е под сериозна заплаха от пълен провал
21 Октомври, 2025 18:23 677 27
Един от източниците е съобщил, че държавният секретар и министърът на външните работи на Русия имат различни очаквания относно възможното приключване на войната на Москва срещу Украйна
1 матю хари
Коментиран от #9
18:24 21.10.2025
2 Карлос Друсар
18:24 21.10.2025
3 Айде почна пропагандата
ТръмпПутиновата коалиция...
18:24 21.10.2025
4 456
18:25 21.10.2025
5 Недорасли
Без новата световна ОС няма да го бъде.
18:26 21.10.2025
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #10
18:27 21.10.2025
7 Кой идйот
18:27 21.10.2025
8 Хипотетично
18:28 21.10.2025
9 Някой
До коментар #1 от "матю хари":Минаха на индиански брадвички - томахавки.
Само че управляват през сателити и там едва ли не украинска страна няма. Освен това имало всичко на всичко 2 установки за земя за тях, че бе забранено с такъв обсег от земята.
18:28 21.10.2025
10 Швед
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Тцъ..
18:28 21.10.2025
11 оня с коня
от къде ще лети самолета на путин , че съм си купил прашка да го целя
18:29 21.10.2025
12 Курд Околянов
18:29 21.10.2025
13 Pyccкий Карлик
18:29 21.10.2025
14 Факт
18:30 21.10.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
18:30 21.10.2025
16 Нострадамус
18:31 21.10.2025
17 Митрофанова
18:31 21.10.2025
18 Кривоверен алкаш
18:32 21.10.2025
19 Вече
18:32 21.10.2025
20 е и кво толкова
18:32 21.10.2025
21 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
22 Тръмп
18:33 21.10.2025
23 ПРОВАЛ ДА
ХА ХА ХА ХА ХА
18:34 21.10.2025
24 гост
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Любител си на песента.....На двата бряга....
18:34 21.10.2025
25 Сатана Z
Това, което прави Путин, е да играе на полето на времето, а не на пространството. Западът мисли с територии и фронтове, докато Русия мисли с процеси и моменти, където победата се измерва не в километри, а в променящи се значения. Всяко телефонно обаждане, всяко отлагане на среща не е инцидент, а форма на натиск, превръщаща несигурността в инструмент на властта.
18:34 21.10.2025
26 ЕС и НАТО
18:34 21.10.2025
27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.