След отмяната на срещата в Будапеща? Специалният пратеник на Путин пристигна в САЩ
  Тема: Украйна

След отмяната на срещата в Будапеща? Специалният пратеник на Путин пристигна в САЩ

24 Октомври, 2025 17:07

Американските власти временно отмениха санкциите срещу Кирил Дмитриев, за да може Държавният департамент на САЩ да му издаде виза за влизане в страната

След отмяната на срещата в Будапеща? Специалният пратеник на Путин пристигна в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев пристигна в Съединените щати за "официални разговори" два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви санкции, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати с посещението.

Очаква се Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на Кремъл, да се срещне с представители на администрацията на Тръмп, "за да продължат дискусиите относно отношенията между САЩ и Русия", съобщиха източниците.

Axios съобщава, позовавайки се на свой източници, че Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Според тях срещата ще се проведе този уикенд в Маями.

Визитата идва на фона на нарастващото недоволство на САЩ от отказа на Кремъл да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна и съобщението на Тръмп, че ще отмени очакваната среща на върха с Владимир Путин в Будапеща, която американският президент обяви преди седмица.

Дмитриев наскоро предложи изграждането на тунел "Тръмп-Путин" между Аляска и руския Далечен изток.

Роден в Украйна по съветско време и образован в Харвард и Станфорд, Дмитриев е работил като консултант в американската консултантска фирма McKinsey и като инвестиционен банкер в Goldman Sachs. След руската инвазия в Украйна той е поставен под американски санкции. Тогава Министерството на финансите на САЩ го нарече "близък сътрудник на Путин" и семейството му.

Американските власти временно отмениха санкциите срещу Дмитриев, за да може Държавният департамент на САЩ да му издаде виза за влизане в страната.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  Гориил

    Милиони европейци се чувстват измамени и ограбени.

    Коментиран от #2, #35

    17:10 24.10.2025

  Хахахаха

    До коментар #1 от "Гориил":

    Милиони руснаци се чувстват измамени и ограбени. А някои се чувстват убити. Ти за европейците не се притеснявай, копей.

    17:13 24.10.2025

  гост

    Страните от ОПЕК начело със Саудитска Арабия са обявили , че са готови веднага да компенсират и поемат доставката на количествата петрол , които ще бъдат спрени от Раша ! За всички нейни клиенти , включително Индия и Китай !!

    17:13 24.10.2025

  Хахахаха

    Кво стаа, тоя ще целува краката на тръмпоча ли?

    17:13 24.10.2025

  Бен Вафлек

    на килимчето да моли за милост

    17:13 24.10.2025

  БУХАХАХА

    Отишъл да се моли от името на пyтлep.

    17:13 24.10.2025

  Даа...

    Сигурно е напълно слупайно, че веднага след като "Лукойл България" бе санкциониран от САЩ, от компанията си смениха обслужващата банка.
    Новата им банка съвсем, съвсем случайно е същата, от която преди това бяха изтеглени десетки милиони лева кеш, от парите за строежа на магистрала "Хемус".

    17:14 24.10.2025

  Ти за укрите не мисли, хаха-в

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Украинските войски бавно се изтеглят от Покровск (Красноармейск) заради надвисналата опасност от скорошно пълно обкръжение. Това съобщава специализираният украински военен ресурс , който публикува и множество доказващи твърденията му видеозаписи от мястото.
    Кадрите показват как бойците на киевския режим изоставят укрепените си позиции и напускат града през полето под ударите на руски дронове, докато руските сили не са им прекъснали физически и тази последна минимална възможност за бягство.

    17:14 24.10.2025

  българин

    От какво САЩ отпраха санкциите троловете нещо понамаляха, посоля не може да плаща.

    17:15 24.10.2025

  Да но

    Витков няма власт над Тръмп и според мен не може да помогне дори и да иска защото няма достатъчно авторитет.

    17:15 24.10.2025

  Хахахаха

    До коментар #3 от "гост":

    Така е. Цената на петрола скочи, но минимално. От 60 скочи на 65, което също е достатъчно ниска цена и няма да повлияе нищо не цената на бензиностанциите. На руските бензиностанции няма да повлияе, там цената е нула, защото няма.

    17:15 24.10.2025

  българин

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ти за укрите не мисли, хаха-в":

    Пропагандата ходи по глупаците като тебе, а още вчера ония мужици в чувалите се предадоха.

    17:16 24.10.2025

  Хахахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ти за укрите не мисли, хаха-в":

    Те ВСУ от 11 години се изтеглят от Покровск и все още го владеят целия!

    17:16 24.10.2025

  Пусин е най-npoZтото жуже на света

    Путлер няма да присъства на срещата на Г20
    Путин безстрашно се изплаши от арест. Примката се затяга, всеки ден е по-весело.

    15-та среща на БРИКС през 2023 пак беше там. путлер се включи по Зуум, защото неговите приятели трябваше да го арестуват и той се скри като мишок
    Същото и тази година в Бразилия на 17-тата сесия. Пак по Зуум. Няма такъв плъх

    17:17 24.10.2025

  Космос

    Руските олигофрени и те като американците.Специален пратеник имали.

    17:17 24.10.2025

  Малииий,

    страх!

    17:17 24.10.2025

  Добри новини

    Украинските военни прочистиха селището Торско в Лиманско направление и унищожиха до сто ватенки, съобщи 425-ти отделен щурмови полк „Скала". Сега в Торско има украинско знаме.
Видео от прочистването:
    Видео от прочистването:

    17:18 24.10.2025

  Горилл

    До коментар #3 от "гост":

    Но този петрол ще стане значително по-скъп и ще доведе до съкращения на субсидиите и социалните програми. Цените се поддържат ниски от пазарната конкуренция и предпазливостта на потребителите.

    17:18 24.10.2025

  В.В.П

    тавариШИТИ ше си ядете подметките накрая.

    17:19 24.10.2025

  Глюпак и западняците ли са

    До коментар #12 от "българин":

    путинисти?
    Западни военни експерти също съобщават за безсмислието на по-нататъшната съпротива от страна на бойците на киевския режим в Покровск. Те признават, че украинските въоръжени сили могат само временно да забавят падането на града, но вече няма никаква възможност да спрат руската армия.

    17:20 24.10.2025

  Три в едно

    Ще се извинява.
    Ще се моли.
    Ще лиже.

    17:20 24.10.2025

  Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    До коментар #20 от "Глюпак и западняците ли са":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    17:21 24.10.2025

  Скъсана ватенка

    Ще има молби, но...май ще бъде тропане по разрушения за обновяване, Бял дом!
    Иска среща с Уиткоф.
    Сиреч ...Тръмп, моля ти се..

    17:21 24.10.2025

  Гориил

    Защо Европа убива икономиката си и прави европейците нещастни?

    17:21 24.10.2025

  Ами нали това е целта на САЩ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Да унищожат Русия. За съжаление България пропусна възможността да си остави отворена врата и участва активно в антируската коалиция. Това разбира се е предателство. Китай и Индия също са на път да изтърват своя шанс. Защото сега е техния шанс. Ако не го разберат ще го изтърват и това ще е началото на края.

    17:22 24.10.2025

  гост

    До коментар #18 от "Горилл":

    Този петрол както и всеки друг ще бъде единствено на борсови цени както винаги , тоест разликата може да бъде само в отстъпката на Раша , която беше за Индия и Китай !! Сериозно ли ни караш да съжаляваме индийци и китайци затова , че подкрепят кървавата кремълска паплач ??

    17:22 24.10.2025

  Механик

    До коментар #17 от "Добри новини":

    Абе и на мен козлодуйския ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    17:22 24.10.2025

  българин

    До коментар #20 от "Глюпак и западняците ли са":

    Много ме забавляваш.😂👍

    17:23 24.10.2025

  ЕС в ШОК

    Белгийският премиер Барт де Вевер е "заел безкомпромисна позиция" и е "осуетил сделката" за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна. Според изказването позицията на ръководителя на белгийското правителство е "объркала" плановете, по които европейските служители са работили от месеци. Оказва се, че са работили напразно. Човека е казал, че всички държави от ЕС трябва да подпишат официален документ с който да гарантират солидарно връщане на похарчените пари на Русия ако тя си ги поиска. Ако не искат да подпишат документа, да си дават помощи от бюджета на техните държави и правителства.

    17:24 24.10.2025

  • 31 Реалност

    Вече има всички симптоми на загниващо общество в русия. Такова, каквото ражда всяка пълномащабна война, само, че в русия то се роди от "специална военна операция" - пак да е "нет аналога в мире"!
    Очакваме:
    Първо: постепенна мобилизация, която ще изтощи допълнително икономиката.
    Второ: Растящ недостиг на военно оборудване и оръжие. Вече са пленени взриватели и боеприпаси от ВСВ с пречупени кръстове.
    Трето. Пренасяне на деморализацията от обществото в армията..
    Четвърто: Спад на производство.
    Пето: Липса резервни части за индустриалния парк в основни производства, които ползват западни технологии.
    Шесто:Първи наченки на активна съпротива срещу войната - респективно срещу правителството.
    Седмо: Появяването на някой Терсит, който да каже истинското положение на нещата в лицето на путин!
    Осмо: Вълнения в Далечния Изток и Кавказ и отказ за изпълнение заповедите на центъра.
    Девето: Пробив на фронта и дворцов копмлот в Кремъл.
    Десето: Стихийни военни бунтове, изчезване на фронтовата линия и разпад на кочината!

    17:24 24.10.2025

  • 32 Абе

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Първия е. Още два дня ще ви бъхтят;))

    17:24 24.10.2025

  • 33 Много🤟🤟🤟🤟

    До коментар #29 от "българин":

    👍👍👍👍

    17:26 24.10.2025

  • 34 володя

    Ако САЩ искат да ги приемат на сериозно, на тоя трябва да му свалят самолета!

    17:26 24.10.2025

  • 35 Уса

    До коментар #1 от "Гориил":

    Супер!!!Дано се затрият племената геиски окупирали континента преди времето на Христа и направили толкова много злини на целия свят най много на България

    17:26 24.10.2025

  • 36 Запознат

    До коментар #23 от "Скъсана ватенка":

    Витков вече не е никакъв

    17:27 24.10.2025

  • 37 РФ трябва да се разруши !

    Гранд корупцията в България винаги, всякога, неизбежно е свързана с руските интереси в Задунайская губерния - енергетика, оръжейни доставки, пране на пари чрез строителство на имоти и банките на ДС! Без контакти с блатната, всичко ще се спихне!
    Борисов, Пеевски, Радев и всички останали национални предатели, грабили страната ни, са продукт на руските служби.

    17:27 24.10.2025

  • 38 След отказа на САЩ

    от срещата в Унгария висши генерали в Русия притискат Путин да разреши да унищожат и заличат целия военно-промишлен комплекс на Украйна. Да оставят държавата Украйна в пълна тъмнина като заличат всички производства на електроенергия в страната така, че да не подлежат на възстановяване. За сега няма решение и отговор от Путин.

    17:27 24.10.2025

  • 39 Смешник

    На чичо Дончо само санкции са му в главата но да не стане той на края санкционирания

    17:27 24.10.2025