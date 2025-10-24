След отмяната на срещата в Будапеща? Специалният пратеник на Путин пристигна в САЩ

Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев пристигна в Съединените щати за "официални разговори" два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви санкции, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати с посещението.
Очаква се Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на Кремъл, да се срещне с представители на администрацията на Тръмп, "за да продължат дискусиите относно отношенията между САЩ и Русия", съобщиха източниците.
Axios съобщава, позовавайки се на свой източници, че Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Според тях срещата ще се проведе този уикенд в Маями.
Визитата идва на фона на нарастващото недоволство на САЩ от отказа на Кремъл да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна и съобщението на Тръмп, че ще отмени очакваната среща на върха с Владимир Путин в Будапеща, която американският президент обяви преди седмица.
Дмитриев наскоро предложи изграждането на тунел "Тръмп-Путин" между Аляска и руския Далечен изток.
Роден в Украйна по съветско време и образован в Харвард и Станфорд, Дмитриев е работил като консултант в американската консултантска фирма McKinsey и като инвестиционен банкер в Goldman Sachs. След руската инвазия в Украйна той е поставен под американски санкции. Тогава Министерството на финансите на САЩ го нарече "близък сътрудник на Путин" и семейството му.
Американските власти временно отмениха санкциите срещу Дмитриев, за да може Държавният департамент на САЩ да му издаде виза за влизане в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #2, #35
17:10 24.10.2025
2 Хахахаха
До коментар #1 от "Гориил":Милиони руснаци се чувстват измамени и ограбени. А някои се чувстват убити. Ти за европейците не се притеснявай, копей.
Коментиран от #8
17:13 24.10.2025
3 гост
Коментиран от #11, #18, #25
17:13 24.10.2025
4 Хахахаха
17:13 24.10.2025
5 Бен Вафлек
17:13 24.10.2025
6 БУХАХАХА
17:13 24.10.2025
7 Даа...
Новата им банка съвсем, съвсем случайно е същата, от която преди това бяха изтеглени десетки милиони лева кеш, от парите за строежа на магистрала "Хемус".
17:14 24.10.2025
8 Ти за укрите не мисли, хаха-в
До коментар #2 от "Хахахаха":Украинските войски бавно се изтеглят от Покровск (Красноармейск) заради надвисналата опасност от скорошно пълно обкръжение. Това съобщава специализираният украински военен ресурс , който публикува и множество доказващи твърденията му видеозаписи от мястото.
Кадрите показват как бойците на киевския режим изоставят укрепените си позиции и напускат града през полето под ударите на руски дронове, докато руските сили не са им прекъснали физически и тази последна минимална възможност за бягство.
Коментиран от #12, #13
17:14 24.10.2025
9 българин
17:15 24.10.2025
10 Да но
17:15 24.10.2025
11 Хахахаха
До коментар #3 от "гост":Така е. Цената на петрола скочи, но минимално. От 60 скочи на 65, което също е достатъчно ниска цена и няма да повлияе нищо не цената на бензиностанциите. На руските бензиностанции няма да повлияе, там цената е нула, защото няма.
17:15 24.10.2025
12 българин
До коментар #8 от "Ти за укрите не мисли, хаха-в":Пропагандата ходи по глупаците като тебе, а още вчера ония мужици в чувалите се предадоха.
Коментиран от #20
17:16 24.10.2025
13 Хахахаха
До коментар #8 от "Ти за укрите не мисли, хаха-в":Те ВСУ от 11 години се изтеглят от Покровск и все още го владеят целия!
17:16 24.10.2025
14 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Путин безстрашно се изплаши от арест. Примката се затяга, всеки ден е по-весело.
15-та среща на БРИКС през 2023 пак беше там. путлер се включи по Зуум, защото неговите приятели трябваше да го арестуват и той се скри като мишок
Същото и тази година в Бразилия на 17-тата сесия. Пак по Зуум. Няма такъв плъх
17:17 24.10.2025
15 Космос
17:17 24.10.2025
16 Малииий,
17:17 24.10.2025
17 Добри новини
Видео от прочистването:
Коментиран от #27
17:18 24.10.2025
18 Горилл
До коментар #3 от "гост":Но този петрол ще стане значително по-скъп и ще доведе до съкращения на субсидиите и социалните програми. Цените се поддържат ниски от пазарната конкуренция и предпазливостта на потребителите.
Коментиран от #26
17:18 24.10.2025
19 В.В.П
17:19 24.10.2025
20 Глюпак и западняците ли са
До коментар #12 от "българин":путинисти?
Западни военни експерти също съобщават за безсмислието на по-нататъшната съпротива от страна на бойците на киевския режим в Покровск. Те признават, че украинските въоръжени сили могат само временно да забавят падането на града, но вече няма никаква възможност да спрат руската армия.
Коментиран от #22, #29
17:20 24.10.2025
21 Три в едно
Ще се моли.
Ще лиже.
17:20 24.10.2025
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #20 от "Глюпак и западняците ли са":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #32
17:21 24.10.2025
23 Скъсана ватенка
Иска среща с Уиткоф.
Сиреч ...Тръмп, моля ти се..
Коментиран от #36
17:21 24.10.2025
24 Гориил
17:21 24.10.2025
25 Ами нали това е целта на САЩ
До коментар #3 от "гост":Да унищожат Русия. За съжаление България пропусна възможността да си остави отворена врата и участва активно в антируската коалиция. Това разбира се е предателство. Китай и Индия също са на път да изтърват своя шанс. Защото сега е техния шанс. Ако не го разберат ще го изтърват и това ще е началото на края.
17:22 24.10.2025
26 гост
До коментар #18 от "Горилл":Този петрол както и всеки друг ще бъде единствено на борсови цени както винаги , тоест разликата може да бъде само в отстъпката на Раша , която беше за Индия и Китай !! Сериозно ли ни караш да съжаляваме индийци и китайци затова , че подкрепят кървавата кремълска паплач ??
17:22 24.10.2025
27 Механик
До коментар #17 от "Добри новини":Абе и на мен козлодуйския ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!
17:22 24.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 българин
До коментар #20 от "Глюпак и западняците ли са":Много ме забавляваш.😂👍
Коментиран от #33
17:23 24.10.2025
30 ЕС в ШОК
17:24 24.10.2025
31 Реалност
Очакваме:
Първо: постепенна мобилизация, която ще изтощи допълнително икономиката.
Второ: Растящ недостиг на военно оборудване и оръжие. Вече са пленени взриватели и боеприпаси от ВСВ с пречупени кръстове.
Трето. Пренасяне на деморализацията от обществото в армията..
Четвърто: Спад на производство.
Пето: Липса резервни части за индустриалния парк в основни производства, които ползват западни технологии.
Шесто:Първи наченки на активна съпротива срещу войната - респективно срещу правителството.
Седмо: Появяването на някой Терсит, който да каже истинското положение на нещата в лицето на путин!
Осмо: Вълнения в Далечния Изток и Кавказ и отказ за изпълнение заповедите на центъра.
Девето: Пробив на фронта и дворцов копмлот в Кремъл.
Десето: Стихийни военни бунтове, изчезване на фронтовата линия и разпад на кочината!
17:24 24.10.2025
32 Абе
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Първия е. Още два дня ще ви бъхтят;))
17:24 24.10.2025
33 Много🤟🤟🤟🤟
До коментар #29 от "българин":👍👍👍👍
17:26 24.10.2025
34 володя
17:26 24.10.2025
35 Уса
До коментар #1 от "Гориил":Супер!!!Дано се затрият племената геиски окупирали континента преди времето на Христа и направили толкова много злини на целия свят най много на България
17:26 24.10.2025
36 Запознат
До коментар #23 от "Скъсана ватенка":Витков вече не е никакъв
17:27 24.10.2025
37 РФ трябва да се разруши !
Борисов, Пеевски, Радев и всички останали национални предатели, грабили страната ни, са продукт на руските служби.
17:27 24.10.2025
38 След отказа на САЩ
17:27 24.10.2025
39 Смешник
17:27 24.10.2025