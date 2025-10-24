След отмяната на срещата в Будапеща? Специалният пратеник на Путин пристигна в САЩ

Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев пристигна в Съединените щати за "официални разговори" два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви санкции, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати с посещението.

Очаква се Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на Кремъл, да се срещне с представители на администрацията на Тръмп, "за да продължат дискусиите относно отношенията между САЩ и Русия", съобщиха източниците.

Axios съобщава, позовавайки се на свой източници, че Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Според тях срещата ще се проведе този уикенд в Маями.

Визитата идва на фона на нарастващото недоволство на САЩ от отказа на Кремъл да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна и съобщението на Тръмп, че ще отмени очакваната среща на върха с Владимир Путин в Будапеща, която американският президент обяви преди седмица.

Дмитриев наскоро предложи изграждането на тунел "Тръмп-Путин" между Аляска и руския Далечен изток.

Роден в Украйна по съветско време и образован в Харвард и Станфорд, Дмитриев е работил като консултант в американската консултантска фирма McKinsey и като инвестиционен банкер в Goldman Sachs. След руската инвазия в Украйна той е поставен под американски санкции. Тогава Министерството на финансите на САЩ го нарече "близък сътрудник на Путин" и семейството му.

Американските власти временно отмениха санкциите срещу Дмитриев, за да може Държавният департамент на САЩ да му издаде виза за влизане в страната.