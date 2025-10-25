Орбан попадна в капан! Двоен удар за Унгария заради провала на срещата Тръмп-Путин и санкциите срещу Русия

Миналата седмица унгарският премиер Виктор Орбан беше възхитен да научи, че Русия и САЩ са избрали страната му за място на поредната среща на върха за прекратяване на войната в Украйна, пише CNN.



След като позиционира Унгария – член на Европейския съюз и НАТО – като съюзник както на Владимир Путин, така и на Доналд Тръмп, Орбан се надяваше да покаже на света, че "пътят към мира минава през Будапеща“.



Но надеждите му бяха разбити, след като администрацията на Тръмп внезапно отложи плановете за срещата на върха в Будапеща и в сряда обяви санкции срещу двамата най-големи производители на петрол в Русия – първите откакто Тръмп се върна в Белия дом.



Въпреки че санкциите имат за цел да изчерпят военния бюджет на Русия, те могат да нанесат сериозни щети и на унгарската икономика. Докато почти всички страни от ЕС са диверсифицирали енергийния си микс, за да се откъснат от Русия, след като Москва започна пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г., зависимостта на Унгария се е задълбочила. Заедно със Словакия, своя антилиберален съсед от Централна Европа, Унгария е почти изцяло зависима от Русия за вноса си на петрол.



Орбан сега се сблъсква с мрачните последствия от собствената си енергийна политика. Наред с петролните санкции на Вашингтон, в четвъртък ЕС потвърди, че ще забрани вноса на руски втечнен природен газ (LNG) от 2027 г. Миналия месец Орбан заяви пред Тръмп, че без руския енергиен внос икономиката на Унгария ще бъде "поставена на колене“.



Срещу това, което той осъжда като безлична униформеност на Брюксел, Орбан заявява, че застава зад "суверенитета“ – правото на Унгария да определя своя собствен курс в рамките на ЕС и да изгражда връзки с твърдолинейни лидери в чужбина. Но стремежът на Орбан към суверенитет – отхвърляйки усилията на ЕС да диверсифицира енергийните си доставки – е оставил страната му в опасна зависимост от една държава за доставките на изкопаеми горива.



Двойният удар от американските санкции върху петрола и забраната на втечнения природен газ идва в момент, в който Орбан, най-дълго управлявалият премиер в Европа, се бори да овладее нарастващото опозиционно движение в Унгария, водено от Петер Магяр, бивш лоялист на Орбан, превърнал се в негов съперник. Докато Орбан се надяваше, че срещата на върха между Тръмп и Путин ще укрепи подкрепата за него в страната, сега той е изправен пред задълбочаваща се икономическа криза, която може да отслаби позициите му преди решаващите избори през пролетта.



Стойността на "Роснефт" и "Лукойл" се срина с милиарди долари



След пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през февруари 2022 г. страните от ЕС предприеха мерки за драстично намаляване на вноса на руски енергийни ресурси, за да прекъснат един от основните източници на приходи на Кремъл. Брюксел обаче предостави на Унгария, Словакия и Чешката република изключение от забраната за внос на руски суров нефт, давайки им време да намалят зависимостта си от Русия.



Вместо това Унгария и Словакия използваха изключението, за да задълбочат зависимостта си. Унгария увеличи зависимостта си от руския суров петрол от 61 % преди инвазията до 86 % през 2024 г. Досега през тази година 92% от вноса на суров петрол в Унгария е от Русия. Словакия, от своя страна, е "почти 100% зависима“ от доставките от Москва, според доклад на Центъра за изучаване на демокрацията (CSD) и Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA).



До май покупките на суров петрол от Унгария и Словакия са донесли на Кремъл 5,4 милиарда евро (6,3 милиарда долара), сочи докладът, като се посочва, че това е "еквивалентно на цената за закупуване на 1800 ракети "Искандер-М“, които са били използвани за унищожаване на украинската инфраструктура и убиване на украински цивилни граждани“.



Вносът на суров петрол преминава през нефтопровода "Дружба“, който през лятото беше многократно атакуван от украински дронове в опит на Киев да накаже съседите си за това, че помагат за финансирането на войната на Москва.



Докладът на CSD-CREA посочва, че Унгария би могла да диверсифицира енергийните си доставки, като получава неруски петрол чрез хърватския нефтопровод "Адриа“, а не чрез "Дружба“.



Но Орбан не дава признаци, че ще промени курса си. В интервю за унгарското държавно радио в петък той заяви, че правителството му "работи върху начини за заобикаляне“ на американските санкции, без да дава повече подробности.



Намерението на Унгария да намери начини за заобикаляне на санкциите на САЩ може да се окаже първото сериозно изпитание за сериозността на администрацията на Тръмп по отношение на тяхното прилагане, коментира Елина Рибакова, старши научен сътрудник в Peterson Institute for International Economics, изследователски център със седалище във Вашингтон.



Въпреки острата реторика към Русия от страна на американския министър на финансите Скот Бесент, който заяви, че решението за налагане на нови санкции срещу Русия се дължи на "отказа на Путин да сложи край на тази безсмислена война“ в Украйна, Тръмп беше по-умерен, като заяви, че се надява санкциите "да не продължат дълго“. Американският президент също остави вратата отворена за срещата на върха в Будапеща, като заяви, че "ще го направим в бъдеще“.



Успехът на санкциите срещу руските петролни гиганти ще зависи от това как ще бъдат прилагани, включително срещу съюзник на Тръмп като Орбан, коментира Рибакова пред американската телевизия.



"Какво ще бъде: приятелска среща между Путин и Тръмп в Унгария или хвърляне на унгарското правителство под автобуса, ако се опитат да избегнат санкциите?“, посочва тя. "Нямам представа как ще бъдат раздадени картите в този случай.“

