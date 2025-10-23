Ремонтните дейности са приключили! Запорожката АЕЦ отново свързана с външно електрозахранване след месец прекъсване

Запорожката атомна електроцентрала бе повторно свързана с външно електрозахранване след 30 дни прекъсване, съобщи в X генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от БиБиСи.

В изявление на агенцията се уточнява, че ремонтните дейности по електропровода 750 kV "Днепровская" са приключили, а в момента продължава възстановяването на линията 330 kV "Феросплавная".

"Възстановяването на електрозахранването е ключова стъпка за осигуряване на ядрената безопасност", написа шефът на МААЕ.

Информационна агенция ТАСС също съобщи за свързването на атомната електроцентрала към външно електрозахранване, позовавайки се на ръководството на централата.

Запорожката атомна електроцентрала остана без външно електрозахранване в продължение на 30 дни. Русия и Украйна се обвиниха взаимно в обстрел, който е попречил на възстановяването на електрозахранването.