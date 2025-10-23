Ремонтните дейности са приключили! Запорожката АЕЦ отново свързана с външно електрозахранване след месец прекъсване

Запорожката атомна електроцентрала бе повторно свързана с външно електрозахранване след 30 дни прекъсване, съобщи в X генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от БиБиСи.
В изявление на агенцията се уточнява, че ремонтните дейности по електропровода 750 kV "Днепровская" са приключили, а в момента продължава възстановяването на линията 330 kV "Феросплавная".
"Възстановяването на електрозахранването е ключова стъпка за осигуряване на ядрената безопасност", написа шефът на МААЕ.
Информационна агенция ТАСС също съобщи за свързването на атомната електроцентрала към външно електрозахранване, позовавайки се на ръководството на централата.
Запорожката атомна електроцентрала остана без външно електрозахранване в продължение на 30 дни. Русия и Украйна се обвиниха взаимно в обстрел, който е попречил на възстановяването на електрозахранването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я пък тоя
Руснаците я ремонтираха за да могат руснаците пак да я бомбят и после руснаците пак да ремонтират.
Спорд Зеленски е така, а аз му " вярвам"
12:24 23.10.2025
2 Руснак
12:35 23.10.2025
3 Българин
Това е неизбежно!
Коментиран от #6
12:42 23.10.2025
4 Факт
12:54 23.10.2025
5 бармалей
НО ЗАЩО , производител на ЕЛ.ЕНЕРГИЯ му е необходимо ВЪНШНО ел. захранване , че няма ли си свое - ВЪТРЕШНО ?
13:01 23.10.2025
6 Ами
До коментар #3 от "Българин":То и Япония която е над 200 млн още гони руснаците от курилите. Има да чаааакаш
13:09 23.10.2025