Новини
Свят »
Украйна »
Ремонтните дейности са приключили! Запорожката АЕЦ отново свързана с външно електрозахранване след месец прекъсване
  Тема: Украйна

Ремонтните дейности са приключили! Запорожката АЕЦ отново свързана с външно електрозахранване след месец прекъсване

23 Октомври, 2025 12:13 699 6

  • запорожка аец-
  • украйна-
  • русия

Запорожката атомна електроцентрала остана без външно електрозахранване в продължение на 30 дни

Ремонтните дейности са приключили! Запорожката АЕЦ отново свързана с външно електрозахранване след месец прекъсване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Запорожката атомна електроцентрала бе повторно свързана с външно електрозахранване след 30 дни прекъсване, съобщи в X генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от БиБиСи.

В изявление на агенцията се уточнява, че ремонтните дейности по електропровода 750 kV "Днепровская" са приключили, а в момента продължава възстановяването на линията 330 kV "Феросплавная".

"Възстановяването на електрозахранването е ключова стъпка за осигуряване на ядрената безопасност", написа шефът на МААЕ.

Информационна агенция ТАСС също съобщи за свързването на атомната електроцентрала към външно електрозахранване, позовавайки се на ръководството на централата.

Запорожката атомна електроцентрала остана без външно електрозахранване в продължение на 30 дни. Русия и Украйна се обвиниха взаимно в обстрел, който е попречил на възстановяването на електрозахранването.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    13 0 Отговор
    Няма да е за дълго.
    Руснаците я ремонтираха за да могат руснаците пак да я бомбят и после руснаците пак да ремонтират.
    Спорд Зеленски е така, а аз му " вярвам"

    12:24 23.10.2025

  • 2 Руснак

    2 1 Отговор
    Всичко е вярно, освен че новината трябва да е в раздела „Русия“.

    12:35 23.10.2025

  • 3 Българин

    0 3 Отговор
    Разно или късно нацисткия окупатор ще бъде прогонен от всички украински земи.
    Това е неизбежно!

    Коментиран от #6

    12:42 23.10.2025

  • 4 Факт

    0 0 Отговор
    Да пуснат подземни кабели поне срещу дронове!

    12:54 23.10.2025

  • 5 бармалей

    0 1 Отговор
    Запорожката атомна електроцентрала остана без външно електрозахранване в продължение на 30 дни ....................
    НО ЗАЩО , производител на ЕЛ.ЕНЕРГИЯ му е необходимо ВЪНШНО ел. захранване , че няма ли си свое - ВЪТРЕШНО ?

    13:01 23.10.2025

  • 6 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    То и Япония която е над 200 млн още гони руснаците от курилите. Има да чаааакаш

    13:09 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания