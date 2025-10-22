Новини
Рюте пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

22 Октомври, 2025 07:48, обновена 22 Октомври, 2025 06:51 967 26

Двамата ще обсъдят подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир

Рюте пристига във Вашингтон за среща с Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще пристигне днес на двудневно посещение във Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на неговия екип.

Рюте и Тръмп ще обсъдят "няколко въпроса, свързани с подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир", каза служител на алианса пред АФП.

Генералният секретар на НАТО отдавна развива отношенията си с президента на САЩ, за да придобие влияние по "горещи въпроси" като войната в Украйна, отбелязва Франс прес.

Европейските лидери се опасяват от постигането на споразумение в ущърб на Украйна и сигурността на Европа като цяло.

Техните притеснения се засилиха след срещата между президента на САЩ и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом в петък, посочва АФП. Според високопоставен представител на украинските власти Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да отстъпи целия Донбас на Русия.

Европейските лидери продължават да призовават от своя страна за засилване на натиска върху Русия, включително от САЩ, чийто президент засега отказва да затегне санкциите срещу нея.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    23 32 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #13, #18

    06:55 22.10.2025

  • 2 Ииихаа! Е сега вече

    5 1 Отговор
    става страшно за Тати!

    06:56 22.10.2025

  • 3 Гориил

    12 3 Отговор
    Рюте се стреми да намали покупките на оръжие за Украйна (във връзка с новите мирни инициативи на Тръмп). Защо да се доставя оръжие на бедна и вече изостанала страна, която е на ръба на икономически и финансов колапс?

    06:57 22.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор
    РютеТу ще награби Тръмпоча като гледам на снимката.

    Ма Мелонита не си дава Тръмпоча.

    06:58 22.10.2025

  • 5 Ще му врътне

    5 2 Отговор
    Една рютка.

    07:02 22.10.2025

  • 6 Гориил

    8 3 Отговор
    Невъзможно е да се използват така наречените репарационни заеми за изплащане на лихви по руски финансови активи. Никоя европейска банка или депозитар няма да спазва директивата на Европейската комисия. Нека ви напомня, че директивите на Европейската комисия не са задължителни, а само препоръчителни.Рюте ще пледира за намаляване на европейската квота за закупуване на оръжие за Украйна, тъй като Европа е изправена пред финансова черна дупка.

    07:02 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Асен

    10 2 Отговор
    Не се спряха да пътуват и да се занимават с Украйна!Докъто Европа колабира под натиска на мигрантски вълни,енергийна криза

    07:07 22.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Военен

    3 5 Отговор
    Рьоте ще иска инструкции от Дончо колко Томахавки ще летят към Русия и по какви цели.

    07:23 22.10.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Рютето отива на инструктаж при Бозавия...

    07:25 22.10.2025

  • 13 Украйна ще прогони фашистка Русия

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    от територията си. Няма да я побеждава в буквален смисъл.

    Коментиран от #17

    07:26 22.10.2025

  • 14 ДАНИ ДА ВНИМАВА

    6 2 Отговор
    Да не си изпусне сапуна, че Рютето харесва мъже.

    07:26 22.10.2025

  • 15 ДОНИ 100% НЕУСПЕВАЕМОСТ.

    2 1 Отговор
    И войната в окраина няма да може да спре.

    07:28 22.10.2025

  • 16 пешо

    6 0 Отговор
    тоя п..... не се кротна

    07:29 22.10.2025

  • 17 Шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Украйна ще прогони фашистка Русия":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:33 22.10.2025

  • 18 Не си блъскай пилешкия мозък

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    с подобни въпроси! Смешен ск!

    07:34 22.10.2025

  • 19 12345

    6 1 Отговор
    В петък Тръмп наби канчето на Зеленски. Сега на ред е Рюте. Тръмп подготвя нещата за срещата си с Путин.

    07:43 22.10.2025

  • 20 Тази среща

    7 1 Отговор
    Между тръмп и путин, дори да не се състой , размаза европейския съюз. Показаха им че са никой . Няма урсули, мерцове и макрони. Няма стармър. Тишина в залата. Само рютето ще ходи да успокоява Тръмп и ще го моли да не бие Зеленски

    Коментиран от #22

    07:46 22.10.2025

  • 21 Тото 1 и Тото 2

    3 0 Отговор
    Ще ходи да плува в еГЕЙско море ли ?

    07:58 22.10.2025

  • 22 Зайо Байо

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тази среща":

    Прав си , само където СЪСТОИ с пише с И , а не с Й !

    07:59 22.10.2025

  • 23 Перо

    5 1 Отговор
    Отново джендърията от ЕС се мъчи да провали срещата Тръмп-Путин и да продължи войната, която е в интерес на техния ВПК! Инвестираха се много пари за производство на оръжие и изведнъж възниква опасност войната да спре! Освен това се проваля програмата за икономическо изтощаване на Русия. За една седмица в рамките на ЕС, САЩ и Англия се проведоха 3 срещи на министерско ниво за подкрепа на измислени интереси и права на Украйна, която не членува в европейските военни, политически и икономически съюзи и ЕС и НАТО нямат задължения към нея! Това е чужда война!

    08:12 22.10.2025

  • 24 дядото

    3 1 Отговор
    тези "лидери" едвам се напътуваха и напазариха и все за сметка на нашия джоб.поне файда да имаше.

    08:14 22.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.