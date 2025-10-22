Рюте пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще пристигне днес на двудневно посещение във Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на неговия екип.
Рюте и Тръмп ще обсъдят "няколко въпроса, свързани с подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир", каза служител на алианса пред АФП.
Генералният секретар на НАТО отдавна развива отношенията си с президента на САЩ, за да придобие влияние по "горещи въпроси" като войната в Украйна, отбелязва Франс прес.
Европейските лидери се опасяват от постигането на споразумение в ущърб на Украйна и сигурността на Европа като цяло.
Техните притеснения се засилиха след срещата между президента на САЩ и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом в петък, посочва АФП. Според високопоставен представител на украинските власти Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да отстъпи целия Донбас на Русия.
Европейските лидери продължават да призовават от своя страна за засилване на натиска върху Русия, включително от САЩ, чийто президент засега отказва да затегне санкциите срещу нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Като не може защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #13, #18
06:55 22.10.2025
2 Ииихаа! Е сега вече
06:56 22.10.2025
3 Гориил
06:57 22.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ма Мелонита не си дава Тръмпоча.
06:58 22.10.2025
5 Ще му врътне
07:02 22.10.2025
6 Гориил
07:02 22.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Асен
07:07 22.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Военен
07:23 22.10.2025
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:25 22.10.2025
13 Украйна ще прогони фашистка Русия
До коментар #1 от "Шопо":от територията си. Няма да я побеждава в буквален смисъл.
Коментиран от #17
07:26 22.10.2025
14 ДАНИ ДА ВНИМАВА
07:26 22.10.2025
15 ДОНИ 100% НЕУСПЕВАЕМОСТ.
07:28 22.10.2025
16 пешо
07:29 22.10.2025
17 Шопо
До коментар #13 от "Украйна ще прогони фашистка Русия":Украйна не е държава а територия, руска територия.
07:33 22.10.2025
18 Не си блъскай пилешкия мозък
До коментар #1 от "Шопо":с подобни въпроси! Смешен ск!
07:34 22.10.2025
19 12345
07:43 22.10.2025
20 Тази среща
Коментиран от #22
07:46 22.10.2025
21 Тото 1 и Тото 2
07:58 22.10.2025
22 Зайо Байо
До коментар #20 от "Тази среща":Прав си , само където СЪСТОИ с пише с И , а не с Й !
07:59 22.10.2025
23 Перо
08:12 22.10.2025
24 дядото
08:14 22.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.