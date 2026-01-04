Новини
Свят »
Украйна »
Европа ли е следващата цел? Краят на войната в Украйна едва ли ще засити Путин
  Тема: Украйна

Европа ли е следващата цел? Краят на войната в Украйна едва ли ще засити Путин

4 Януари, 2026 15:40 1 320 78

  • русия-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • украйна-
  • нато

Боевете в Украйна продължават не поради липсата на загуби или натиск, а поради нежеланието на ключови играчи – както поддръжници на Украйна, така и съюзници на Русия – да променят решително баланса на силите

Европа ли е следващата цел? Краят на войната в Украйна едва ли ще засити Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Прекратяването на огъня в Украйна при сегашните условия би представлявало сериозна заплаха не само за Киев, но и за цяла Европа. Въпреки многобройните изявления за "неизбежен мир“, няма причина да се смята, че 2026 г. ще промени сценария от 2025 г. - войната ще продължи, а оптимистичните обещания се основават повече на политически фантазии, отколкото на реалност, пише The Independent, цитиран от Фокус.

Русия се опитва да постигне чрез дипломатически средства това, което не е успяла да постигне през 11 години война. Доналд Тръмп остава ключовият инструмент на Кремъл в този процес. Изданието пише:

"Русия продължава да разширява границите на това, което Украйна и Европа са принудени да приемат - както на фронта, така и на масата за преговори.“

През 2025 г. Тръмп се опита три пъти да убеди Украйна да приеме руските искания под прикритието на споразумение за прекратяване на огъня. Всеки път най-лошият сценарий беше избегнат само благодарение на спешни дипломатически усилия от страна на европейските лидери. В същото време всеки нов кръг от преговори обективно подобряваше позицията на Москва.

Ярък пример беше така нареченият "руския 28-точков план“, представен през ноември. Вместо да бъде напълно отхвърлен, той беше приет като основа за преговори. В резултат на това дори идеята за ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили, която преди това се смяташе за неприемлива в Европа, сега на практика получи мълчаливо одобрение. В публикацията се посочва:

"Войната няма да бъде решена на фронтовата линия – и вероятно не в Украйна.“

Публикацията подчертава, че боевете в Украйна продължават не поради липсата на загуби или натиск, а поради нежеланието на ключови играчи – както поддръжници на Украйна, така и съюзници на Русия – да променят решително баланса на силите. Китай, Иран и Северна Корея умишлено подкрепят Москва до степен, в която войната изтощава Запада, но не ескалира в глобален конфликт.

В същото време намаляването на подкрепата на САЩ за Украйна беше предвидимо и европейските държави не бяха готови да компенсират тази загуба. Освен това Европа е зле подготвена за евентуалната 2027 г., когато Съединените щати може да намалят или спрат да подкрепят европейската отбрана окончателно.

Опасна илюзия за мир

За Украйна обаче ключовият проблем остава непроменен: фундаменталните цели на страните са несъвместими. Изданието подчертава:

"Русия иска да елиминира Украйна като свободна и независима държава. Украйна иска да оцелее.“

Анализаторите предупреждават, че дори временно прекратяване на огъня може да предостави на Кремъл възможност да се прегрупира и да се подготви за нова атака, както направи в Грузия и Сирия. В същото време всяко намаляване на интензивността на военните действия рискува да създаде илюзия за сигурност в Европа и да отложи необходимото превъоръжаване.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    26 11 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава! Месете погачите!

    Коментиран от #7, #10, #32, #38, #74

    15:41 04.01.2026

  • 2 Така е..Мадуро го конвоират към затвора

    15 4 Отговор
    Това на снимката е Мадуро. Президент на суеренна страна. Някакви хора, някъде не харесват неговия избор. Хора извън Венецуела, които нямат право на глас…

    Мадуро е диктатор, според едни. Според други любим управник.

    Вероятно е виновен за това за което го обвиняват и свои и чужди.

    Не знам….

    Това на снимката е Мадуро. Президент на суверенна страна. Но… има едно НО! Това на снимката около него НЕ СА венецуелски власти, които го арестуват за престъпленията му, съгласно законосъобразно издадена заповед за арест. НЕ СА!

    Това на снимката е Мадуро. Президент на суверенна страна. В момента на отвличането си. От военните власти на “най-демократичната” страна в света…. Без заповед. Без законосъобразен повод. Ей така. За няколко милиона барела петрол …

    Това на снимката е Мадуро. Президент на суверенна страна.

    Запомнете тази снимка. Свят в който Путин си позволява да нахлува в суверенна страна, за да преследва целите си, е свят в който Тръмп си позволява да нахлуе в суверенна страна за да преследва целите си. Реакцията на двете страни на дълбоко разделения ни свят обаче е същата:

    Оглушителен крясък от западния свят срещу Путин в Украйна и гузно и срамно мълчание за Тръмп във Венецуела.

    Оглушителен крясък от източния свят срещу Тръмп във Венецуела и гузно и срамно мълчание за Путин в Украйна.

    Не! Не е нормално! И не може да бъде!
    Спрете земята, искам да сляза!

    Коментиран от #67, #73

    15:42 04.01.2026

  • 3 ♠️♦️♥️♣️

    12 7 Отговор
    Кога ще ни докарат Страйкърите от Америка ?

    Коментиран от #8

    15:42 04.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 17 Отговор
    ЕС е затънал в трилиони дългове и само една победоносна война срещу Русия и плячка ще го спаси от разпад и фалит.

    Коментиран от #23, #29

    15:42 04.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    23 5 Отговор
    Курорт Белене ризорт отваря врати за да приеме новия цвят.

    Коментиран от #22, #75

    15:43 04.01.2026

  • 7 4 года го чакаме заедно Делю😂🤣😅

    10 26 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    А той дяд иваня се биел още за Вовчанск на 6 км.от границата си и го изритали от Купянск 🥲🫣 А нашите погачи на Дунава мухлясаха😬

    Коментиран от #51

    15:43 04.01.2026

  • 8 Тръмп

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "♠️♦️♥️♣️":

    А Делта Форс искаш ли?

    Коментиран от #17

    15:44 04.01.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    32 7 Отговор
    За какво и е на Русия тази най-пропаднала и фалирала част от Европа - Западна Европа?

    Коментиран от #15

    15:44 04.01.2026

  • 10 Омазана ватенка

    9 24 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Дядо Иван се удави в Днепър.

    15:44 04.01.2026

  • 11 Всяка вечер поглеждам под леглото

    16 6 Отговор
    и всяка сутрин отново. Уж си каза че Путин бил там и ни дебнал добре че жена ми е пенсионер защото иначе знаеш ли.......

    Коментиран от #18, #30

    15:44 04.01.2026

  • 12 бай Иван

    23 5 Отговор
    Някои още не са разбрали защо Русия нападна Украйна?

    15:45 04.01.2026

  • 13 Антилиберал

    22 3 Отговор
    Уникални бълвочи! Поне от хорска срама не публикувайте такива глупости.

    15:45 04.01.2026

  • 14 мдаааа дааа

    23 4 Отговор
    Четем във „Факти.Бг“...виж в Гугъл... Пълен списък на войните и интервенциите на САЩ
    Д-р Золтан Гросман разравя архивите, за да събере най-пълния списък на американските военни операции...
    Резултатите от тази работа позволяват на Съединените щати да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна, която е извършила най-голям брой чуждестранни интервенции.

    Обединеното кралство пък е на първо място по отношение на броя на страните, подложени от него на военни атаки. Проучването на английския историк Стюърт Лейкок, потвърждава този факт и резултатите от неговото проучване.
    Според Лейкок, по различно време британците нахлуват в почти 90% от страните по света. Анализът на историята на почти 200 страни показва, че само 22 държави, никога не са преживели инвазията на англичаните.
    Западната пропаганда вече няколко столетия ни уверява, че най-агресивната страна е Русия, макар фактите да говорят за точно обратното. Достатъчно е просто да се поровим в архивите.

    15:45 04.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бонев

    20 6 Отговор
    Щатите си отгледаха ислямска държава , Израел Хамас,а сега ЕС си отглежда Украйна..Рано или късно кучето ще захапе ръката, която го храни.

    15:45 04.01.2026

  • 17 Хаха

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп":

    Делта Форс 1 съм играл когато ти си имал дървена пушка играчка.

    15:45 04.01.2026

  • 18 Не гледай под леглото.

    6 12 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка вечер поглеждам под леглото":

    В бункера е.Спи си спокойно.

    15:46 04.01.2026

  • 19 селяк

    17 5 Отговор
    И какво има европа че да са интересува от нея Путя?? Джендъряци докторе и енженере и много много дългове :Д е таа дупка му не треа

    Коментиран от #45, #69

    15:47 04.01.2026

  • 20 Баце

    19 3 Отговор
    Англетата или са много уплашени, а те не са в Европа, или са презобили или салфетките им неструват.
    Пропагандата им винаги е била доста пошла.

    15:47 04.01.2026

  • 21 Дас Хаген

    18 2 Отговор
    Русия не е чак толкова страшна! Амбициите на Тръмп са по опасни, по скоро Европа ще пострада ит приятелски огън! След Венецуела Гренландия!

    15:47 04.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хаха

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Троле, троле много си се разпалил.

    15:48 04.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Спецназ

    14 2 Отговор
    Какво значи да загинеш заради една комунистическа НЕДОМИСЛИЦА на

    болшевиките от СССР!

    От Ленин до Хрушчов- всички са били тъпи тъпаци да правят на хазарите "държава,
    макар и в границите на Съюза!

    Единствено Сталин ги е разкрил и се опитал да ги накаже за Втората Световна, където са били за Хитлер!

    Не му е стигнало времето за "ЗАЧИСТКА" на бандеровците- защото е живял само няколко години след Войната.

    А после започнала "Реабилитация" на всички врагове по времето на украинците Хрушчов и Брежнев!

    15:48 04.01.2026

  • 26 До Да

    12 1 Отговор
    Да си дойдем пак на думата - Путин. Стига лирични венецуелски отклонения. А може би преди Путин да тръгне към Берлин, Пекин ще тръгне към Тайпе, а?

    15:49 04.01.2026

  • 27 Истината

    11 1 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи! И всички в ЕС са техни подлоги!

    15:50 04.01.2026

  • 28 Горски

    10 2 Отговор
    Тръмп не олицетворява добро, нито хуманен човешки напредък, той е потенциален американски (ционистки) Хитлер, ако прекалено много му се предоставя трибуна да ни залива с делириумите си. Това означава да се мисли, да се вижда, да не сме зомбита, а да имаме Божие съветничество в сърцата и душите си. Путин впрочем го предупреди по тоя повод - да му намери всичките изказвания откакто рижко е станал президент, и да види в какво се състоеше предупреждението - предупреди го да се пази, защото от прекалените му свръх амбиции, защото може отново да си навлече неприятности със стрелбашите от разстояние... Дълбоката държава е по-коварна от него, и той, в лицето на Путин, има истински съюзник, ако иска да оцелее и да пребъдва. По-скромно, дядо Дони, и по-приятелски с Путин!

    Коментиран от #37, #46, #58, #59

    15:50 04.01.2026

  • 29 Ами то е лесно да я почне

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ама как ли ша завърши...

    15:50 04.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Оставите го Пугин..

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Гледайте, чичо Дончо да не дойде, че тогава, и неф, и газ, и демокрация..

    15:51 04.01.2026

  • 33 Факти

    6 2 Отговор
    Ли е следващата цел? :)

    15:51 04.01.2026

  • 34 гръмовержец⛓️‍💥

    10 2 Отговор
    ,,Украйна иска да оцелее.“.............Ами да оцелява , ако може ....Нали руснаците все настъпват без успехи , усраинците пък побеждават ....

    15:51 04.01.2026

  • 35 Бялджип

    13 1 Отговор
    "...Изданието подчертава:

    "Русия иска да елиминира Украйна като свободна и независима държава. Украйна иска да оцелее.“


    Следва да припомним на "Изданието"( британско !), че шансът Украйна да остане свободна независима и цяла, беше през март 2022 година след преговорите в Истанбул. Точно британския лидер Борис Джонсън елиминира този шанс! Нека да си припомнят този факт, да се покаят и посипят с пепел празните си глави! Без да са досадни с днешна дата!

    15:51 04.01.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    1 8 Отговор
    Путилифонът бате Пунди каза каде носи камуфлаж шо иначе требе да тура райето!

    15:52 04.01.2026

  • 37 Любо

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "Горски":

    Кой беше тоя Путин?

    Коментиран от #47

    15:52 04.01.2026

  • 38 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Приготвил съм отлежал метилов.

    15:52 04.01.2026

  • 39 стоян георгиев

    4 8 Отговор
    Путин няма ход извън войната.русия няма как да се възстанови икономически което го ката само да сменя целите на военната операция,но не и да я спре.

    15:52 04.01.2026

  • 40 Хм...

    7 2 Отговор
    Следващия от коалицията на же лаещите изобщо няма да си има работа с Путин. Следващия (аз лично залагам на Полша) ще бъде брутално и безогледно смачкан от руското прокси Украйна със столица Лвов и марионетно проруско правителство.

    15:52 04.01.2026

  • 41 белю пушилката

    6 2 Отговор
    Замазваме атаката по Венецуела. Върти с баданарката.

    15:52 04.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кои са тези от "Индипендънт" ?

    9 3 Отговор
    Аха, малобританците.

    Гледайте си пакистанците у вас и не се правете на мерудия във всяко гърне по света.

    15:53 04.01.2026

  • 44 Копейкиииии

    1 6 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    Коментиран от #50

    15:53 04.01.2026

  • 45 как какво

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "селяк":

    Малко ли фабрики изпокрадаха приматите 45та.

    15:55 04.01.2026

  • 46 Пам перс,

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Горски":

    И аповете не са ти в помощ ...

    Коментиран от #61

    15:55 04.01.2026

  • 47 Горски

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Любо":

    Тоя, дето ще им разгони фамилията на НАТО, ЕС и всичката розово - либерална палячовщина.

    15:55 04.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хи хи

    7 1 Отговор
    За кой да е следваща цел, за путин или за чичо Дончо?

    15:56 04.01.2026

  • 50 Хи хи

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Копейкиииии":

    Рублите са си пари, ето че лева умря, а рублата не !!!

    15:56 04.01.2026

  • 51 А ГДЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "4 года го чакаме заедно Делю😂🤣😅":

    Мадуро?

    15:56 04.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Уфф

    9 2 Отговор
    За какво им сте изтребвали на Русия бре джендъри прости??

    Коментиран от #63

    15:56 04.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хм....

    1 4 Отговор
    Да ти утрепат 36 генерала.Хм...

    15:58 04.01.2026

  • 58 Тихо уръфляк!

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Горски":

    Не си компетентен по казуса.

    Коментиран от #66

    15:59 04.01.2026

  • 59 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Горски":

    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    16:00 04.01.2026

  • 60 604

    4 0 Отговор
    Ми след толкоз лъаяни напъни пънени пропаганда лъжи кражби...може и да ни праснат....то лаянето иди дойди ъм оружията дет литът за там...зъ туй можи и дъ нъ угрей...

    16:01 04.01.2026

  • 61 Горски

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пам перс,":

    Смени си памперса, че и тук замириса!

    16:02 04.01.2026

  • 62 Име

    5 0 Отговор
    Рисия иска Одеса!

    16:02 04.01.2026

  • 63 604

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Уфф":

    Рашите са паметни..и отмъстителни..рано или късно по един или друг начин ще ни го върнат...

    16:03 04.01.2026

  • 64 Костадинов

    9 8 Отговор

    До коментар #56 от "Световния терорист ФАЩ":

    Настоящи заробени народи от империята на злото :Узбеки ,Казахи ,Татари,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци ,Коми .....В монента заробват Украйна.

    16:03 04.01.2026

  • 65 Нищо подобно

    9 6 Отговор
    Путлер в близките месеци има виждане с Жириновски и Кобзон. Войната приключва след тази среща.

    16:04 04.01.2026

  • 66 Горски

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тихо уръфляк!":

    А ти в кое си компетентен да отсервираш обяда на бай дончо?

    16:04 04.01.2026

  • 67 И защо с белезници този човечец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така е..Мадуро го конвоират към затвора":

    Толкова,ли е страшен и опасен?

    16:05 04.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 604

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "селяк":

    Заплашваме ...даваме оръжия...малко ли...за някои от критиците на пудинг е пре достатъчно за да метнат няколко от големите...

    16:07 04.01.2026

  • 70 оня с коня

    5 0 Отговор
    плашат хората за да си оправдаят военните разходи!!!

    16:08 04.01.2026

  • 71 Историк

    1 4 Отговор
    Откога жестоката война на Путин срещу Украйна се счита за дипломатическо средство? Сякаш живеем в обърнат свят, където войната е мир, лъжата истина и смъртта -живот. Двамата съвременни злодеи Тръмп и Путин разпалват световна война, а престъпниците в Кремъл и съдружниците им във Вашингтон упрекват Зеленски, който се опитва да спаси родината си и хората,които му помагат в тежката битка. Това безумие трябва да спре и дано цивилизования свят успее.

    16:09 04.01.2026

  • 72 ВВП

    2 0 Отговор
    Путин и РФ имат право да ликвидират террористите от ЕССР..Правото на силния . Естествения подбор..За първо време лобут за окропитеците..

    16:12 04.01.2026

  • 73 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е..Мадуро го конвоират към затвора":

    А путлер за какво започна тая война? Не е ли заради природни богатства? Задържането на Мадуро за колко време стана и има ли жертви? Путинската война колко човешки живота отне, и то православни, колко разрушения?

    16:17 04.01.2026

  • 74 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Дядо иван си отиде заедно с царската фамилия избита от болшевиките заедно с децата ,останалото е комунистическа пропатанда. Сега в русия на власт е национал олигархична върхушка .

    16:21 04.01.2026

  • 75 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Комунистически змиичета изпълзяха в сайта!

    16:24 04.01.2026

  • 76 нннн

    0 0 Отговор
    Айде стига глупости! Проблеми могат да имат само някои бивши републики, ако дърпат силно мечката за опашката.
    Абе Русия ли тръгна да наближава и обкръжава НАТО или НАТО - Русия?

    16:26 04.01.2026

  • 77 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 78 Ами

    0 0 Отговор
    Изведнъж войната от 4 стана на 11 години :)
    Което означава, че вече някой осъзнават какво сътвориха.
    Ако обаче добавите към тези 11 години поне още 7, може дори да разберете
    не само защо го направиха, а и кои точно го направиха.
    Но това което ще разберете, може и да не Ви хареса.
    Защото в реалността истината понякога е доста грозна, за разлика от красивата лъжа.

    16:27 04.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания