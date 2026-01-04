Европа ли е следващата цел? Краят на войната в Украйна едва ли ще засити Путин

Прекратяването на огъня в Украйна при сегашните условия би представлявало сериозна заплаха не само за Киев, но и за цяла Европа. Въпреки многобройните изявления за "неизбежен мир“, няма причина да се смята, че 2026 г. ще промени сценария от 2025 г. - войната ще продължи, а оптимистичните обещания се основават повече на политически фантазии, отколкото на реалност, пише The Independent, цитиран от Фокус.
Русия се опитва да постигне чрез дипломатически средства това, което не е успяла да постигне през 11 години война. Доналд Тръмп остава ключовият инструмент на Кремъл в този процес. Изданието пише:
"Русия продължава да разширява границите на това, което Украйна и Европа са принудени да приемат - както на фронта, така и на масата за преговори.“
През 2025 г. Тръмп се опита три пъти да убеди Украйна да приеме руските искания под прикритието на споразумение за прекратяване на огъня. Всеки път най-лошият сценарий беше избегнат само благодарение на спешни дипломатически усилия от страна на европейските лидери. В същото време всеки нов кръг от преговори обективно подобряваше позицията на Москва.
Ярък пример беше така нареченият "руския 28-точков план“, представен през ноември. Вместо да бъде напълно отхвърлен, той беше приет като основа за преговори. В резултат на това дори идеята за ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили, която преди това се смяташе за неприемлива в Европа, сега на практика получи мълчаливо одобрение. В публикацията се посочва:
"Войната няма да бъде решена на фронтовата линия – и вероятно не в Украйна.“
Публикацията подчертава, че боевете в Украйна продължават не поради липсата на загуби или натиск, а поради нежеланието на ключови играчи – както поддръжници на Украйна, така и съюзници на Русия – да променят решително баланса на силите. Китай, Иран и Северна Корея умишлено подкрепят Москва до степен, в която войната изтощава Запада, но не ескалира в глобален конфликт.
В същото време намаляването на подкрепата на САЩ за Украйна беше предвидимо и европейските държави не бяха готови да компенсират тази загуба. Освен това Европа е зле подготвена за евентуалната 2027 г., когато Съединените щати може да намалят или спрат да подкрепят европейската отбрана окончателно.
Опасна илюзия за мир
За Украйна обаче ключовият проблем остава непроменен: фундаменталните цели на страните са несъвместими. Изданието подчертава:
"Русия иска да елиминира Украйна като свободна и независима държава. Украйна иска да оцелее.“
Анализаторите предупреждават, че дори временно прекратяване на огъня може да предостави на Кремъл възможност да се прегрупира и да се подготви за нова атака, както направи в Грузия и Сирия. В същото време всяко намаляване на интензивността на военните действия рискува да създаде илюзия за сигурност в Европа и да отложи необходимото превъоръжаване.
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #7, #10, #32, #38, #74
15:41 04.01.2026
2 Така е..Мадуро го конвоират към затвора
Мадуро е диктатор, според едни. Според други любим управник.
Вероятно е виновен за това за което го обвиняват и свои и чужди.
Не знам….
Това на снимката е Мадуро. Президент на суверенна страна. Но… има едно НО! Това на снимката около него НЕ СА венецуелски власти, които го арестуват за престъпленията му, съгласно законосъобразно издадена заповед за арест. НЕ СА!
Това на снимката е Мадуро. Президент на суверенна страна. В момента на отвличането си. От военните власти на “най-демократичната” страна в света…. Без заповед. Без законосъобразен повод. Ей така. За няколко милиона барела петрол …
Това на снимката е Мадуро. Президент на суверенна страна.
Запомнете тази снимка. Свят в който Путин си позволява да нахлува в суверенна страна, за да преследва целите си, е свят в който Тръмп си позволява да нахлуе в суверенна страна за да преследва целите си. Реакцията на двете страни на дълбоко разделения ни свят обаче е същата:
Оглушителен крясък от западния свят срещу Путин в Украйна и гузно и срамно мълчание за Тръмп във Венецуела.
Оглушителен крясък от източния свят срещу Тръмп във Венецуела и гузно и срамно мълчание за Путин в Украйна.
Не! Не е нормално! И не може да бъде!
Спрете земята, искам да сляза!
Коментиран от #67, #73
15:42 04.01.2026
3 ♠️♦️♥️♣️
Коментиран от #8
15:42 04.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #29
15:42 04.01.2026
6 Вашето мнение
Коментиран от #22, #75
15:43 04.01.2026
7 4 года го чакаме заедно Делю😂🤣😅
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":А той дяд иваня се биел още за Вовчанск на 6 км.от границата си и го изритали от Купянск 🥲🫣 А нашите погачи на Дунава мухлясаха😬
Коментиран от #51
15:43 04.01.2026
8 Тръмп
До коментар #3 от "♠️♦️♥️♣️":А Делта Форс искаш ли?
Коментиран от #17
15:44 04.01.2026
9 БОЛШЕВИК
Коментиран от #15
15:44 04.01.2026
10 Омазана ватенка
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Дядо Иван се удави в Днепър.
15:44 04.01.2026
11 Всяка вечер поглеждам под леглото
Коментиран от #18, #30
15:44 04.01.2026
12 бай Иван
15:45 04.01.2026
13 Антилиберал
15:45 04.01.2026
14 мдаааа дааа
Д-р Золтан Гросман разравя архивите, за да събере най-пълния списък на американските военни операции...
Резултатите от тази работа позволяват на Съединените щати да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна, която е извършила най-голям брой чуждестранни интервенции.
Обединеното кралство пък е на първо място по отношение на броя на страните, подложени от него на военни атаки. Проучването на английския историк Стюърт Лейкок, потвърждава този факт и резултатите от неговото проучване.
Според Лейкок, по различно време британците нахлуват в почти 90% от страните по света. Анализът на историята на почти 200 страни показва, че само 22 държави, никога не са преживели инвазията на англичаните.
Западната пропаганда вече няколко столетия ни уверява, че най-агресивната страна е Русия, макар фактите да говорят за точно обратното. Достатъчно е просто да се поровим в архивите.
15:45 04.01.2026
16 Бонев
15:45 04.01.2026
17 Хаха
До коментар #8 от "Тръмп":Делта Форс 1 съм играл когато ти си имал дървена пушка играчка.
15:45 04.01.2026
18 Не гледай под леглото.
До коментар #11 от "Всяка вечер поглеждам под леглото":В бункера е.Спи си спокойно.
15:46 04.01.2026
19 селяк
Коментиран от #45, #69
15:47 04.01.2026
20 Баце
Пропагандата им винаги е била доста пошла.
15:47 04.01.2026
21 Дас Хаген
15:47 04.01.2026
23 Хаха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Троле, троле много си се разпалил.
15:48 04.01.2026
25 Спецназ
болшевиките от СССР!
От Ленин до Хрушчов- всички са били тъпи тъпаци да правят на хазарите "държава,
макар и в границите на Съюза!
Единствено Сталин ги е разкрил и се опитал да ги накаже за Втората Световна, където са били за Хитлер!
Не му е стигнало времето за "ЗАЧИСТКА" на бандеровците- защото е живял само няколко години след Войната.
А после започнала "Реабилитация" на всички врагове по времето на украинците Хрушчов и Брежнев!
15:48 04.01.2026
26 До Да
15:49 04.01.2026
27 Истината
15:50 04.01.2026
28 Горски
Коментиран от #37, #46, #58, #59
15:50 04.01.2026
29 Ами то е лесно да я почне
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ама как ли ша завърши...
15:50 04.01.2026
32 Оставите го Пугин..
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Гледайте, чичо Дончо да не дойде, че тогава, и неф, и газ, и демокрация..
15:51 04.01.2026
33 Факти
15:51 04.01.2026
34 гръмовержец⛓️💥
15:51 04.01.2026
35 Бялджип
"Русия иска да елиминира Украйна като свободна и независима държава. Украйна иска да оцелее.“
Следва да припомним на "Изданието"( британско !), че шансът Украйна да остане свободна независима и цяла, беше през март 2022 година след преговорите в Истанбул. Точно британския лидер Борис Джонсън елиминира този шанс! Нека да си припомнят този факт, да се покаят и посипят с пепел празните си глави! Без да са досадни с днешна дата!
15:51 04.01.2026
36 Архимандрисандрит Бибиян
15:52 04.01.2026
37 Любо
До коментар #28 от "Горски":Кой беше тоя Путин?
Коментиран от #47
15:52 04.01.2026
38 Българин
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Приготвил съм отлежал метилов.
15:52 04.01.2026
39 стоян георгиев
15:52 04.01.2026
40 Хм...
15:52 04.01.2026
41 белю пушилката
15:52 04.01.2026
43 Кои са тези от "Индипендънт" ?
Гледайте си пакистанците у вас и не се правете на мерудия във всяко гърне по света.
15:53 04.01.2026
44 Копейкиииии
Коментиран от #50
15:53 04.01.2026
45 как какво
До коментар #19 от "селяк":Малко ли фабрики изпокрадаха приматите 45та.
15:55 04.01.2026
46 Пам перс,
До коментар #28 от "Горски":И аповете не са ти в помощ ...
Коментиран от #61
15:55 04.01.2026
47 Горски
До коментар #37 от "Любо":Тоя, дето ще им разгони фамилията на НАТО, ЕС и всичката розово - либерална палячовщина.
15:55 04.01.2026
49 хи хи
15:56 04.01.2026
50 Хи хи
До коментар #44 от "Копейкиииии":Рублите са си пари, ето че лева умря, а рублата не !!!
15:56 04.01.2026
51 А ГДЕ
До коментар #7 от "4 года го чакаме заедно Делю😂🤣😅":Мадуро?
15:56 04.01.2026
54 Уфф
Коментиран от #63
15:56 04.01.2026
57 Хм....
15:58 04.01.2026
58 Тихо уръфляк!
До коментар #28 от "Горски":Не си компетентен по казуса.
Коментиран от #66
15:59 04.01.2026
59 Дон Корлеоне
До коментар #28 от "Горски":Тръмп не може да спаси Хаяско.
16:00 04.01.2026
60 604
16:01 04.01.2026
61 Горски
До коментар #46 от "Пам перс,":Смени си памперса, че и тук замириса!
16:02 04.01.2026
62 Име
16:02 04.01.2026
63 604
До коментар #54 от "Уфф":Рашите са паметни..и отмъстителни..рано или късно по един или друг начин ще ни го върнат...
16:03 04.01.2026
64 Костадинов
До коментар #56 от "Световния терорист ФАЩ":Настоящи заробени народи от империята на злото :Узбеки ,Казахи ,Татари,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци ,Коми .....В монента заробват Украйна.
16:03 04.01.2026
65 Нищо подобно
16:04 04.01.2026
66 Горски
До коментар #58 от "Тихо уръфляк!":А ти в кое си компетентен да отсервираш обяда на бай дончо?
16:04 04.01.2026
67 И защо с белезници този човечец
До коментар #2 от "Така е..Мадуро го конвоират към затвора":Толкова,ли е страшен и опасен?
16:05 04.01.2026
69 604
До коментар #19 от "селяк":Заплашваме ...даваме оръжия...малко ли...за някои от критиците на пудинг е пре достатъчно за да метнат няколко от големите...
16:07 04.01.2026
70 оня с коня
16:08 04.01.2026
71 Историк
16:09 04.01.2026
72 ВВП
16:12 04.01.2026
73 1111
До коментар #2 от "Така е..Мадуро го конвоират към затвора":А путлер за какво започна тая война? Не е ли заради природни богатства? Задържането на Мадуро за колко време стана и има ли жертви? Путинската война колко човешки живота отне, и то православни, колко разрушения?
16:17 04.01.2026
74 Лука
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Дядо иван си отиде заедно с царската фамилия избита от болшевиките заедно с децата ,останалото е комунистическа пропатанда. Сега в русия на власт е национал олигархична върхушка .
16:21 04.01.2026
75 Лука
До коментар #6 от "Вашето мнение":Комунистически змиичета изпълзяха в сайта!
16:24 04.01.2026
76 нннн
Абе Русия ли тръгна да наближава и обкръжава НАТО или НАТО - Русия?
16:26 04.01.2026
78 Ами
Което означава, че вече някой осъзнават какво сътвориха.
Ако обаче добавите към тези 11 години поне още 7, може дори да разберете
не само защо го направиха, а и кои точно го направиха.
Но това което ще разберете, може и да не Ви хареса.
Защото в реалността истината понякога е доста грозна, за разлика от красивата лъжа.
16:27 04.01.2026