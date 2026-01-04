Прекратяването на огъня в Украйна при сегашните условия би представлявало сериозна заплаха не само за Киев, но и за цяла Европа. Въпреки многобройните изявления за "неизбежен мир“, няма причина да се смята, че 2026 г. ще промени сценария от 2025 г. - войната ще продължи, а оптимистичните обещания се основават повече на политически фантазии, отколкото на реалност, пише The Independent, цитиран от Фокус.



Русия се опитва да постигне чрез дипломатически средства това, което не е успяла да постигне през 11 години война. Доналд Тръмп остава ключовият инструмент на Кремъл в този процес. Изданието пише:



"Русия продължава да разширява границите на това, което Украйна и Европа са принудени да приемат - както на фронта, така и на масата за преговори.“



През 2025 г. Тръмп се опита три пъти да убеди Украйна да приеме руските искания под прикритието на споразумение за прекратяване на огъня. Всеки път най-лошият сценарий беше избегнат само благодарение на спешни дипломатически усилия от страна на европейските лидери. В същото време всеки нов кръг от преговори обективно подобряваше позицията на Москва.



Ярък пример беше така нареченият "руския 28-точков план“, представен през ноември. Вместо да бъде напълно отхвърлен, той беше приет като основа за преговори. В резултат на това дори идеята за ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили, която преди това се смяташе за неприемлива в Европа, сега на практика получи мълчаливо одобрение. В публикацията се посочва:



"Войната няма да бъде решена на фронтовата линия – и вероятно не в Украйна.“



Публикацията подчертава, че боевете в Украйна продължават не поради липсата на загуби или натиск, а поради нежеланието на ключови играчи – както поддръжници на Украйна, така и съюзници на Русия – да променят решително баланса на силите. Китай, Иран и Северна Корея умишлено подкрепят Москва до степен, в която войната изтощава Запада, но не ескалира в глобален конфликт.



В същото време намаляването на подкрепата на САЩ за Украйна беше предвидимо и европейските държави не бяха готови да компенсират тази загуба. Освен това Европа е зле подготвена за евентуалната 2027 г., когато Съединените щати може да намалят или спрат да подкрепят европейската отбрана окончателно.



Опасна илюзия за мир



За Украйна обаче ключовият проблем остава непроменен: фундаменталните цели на страните са несъвместими. Изданието подчертава:



"Русия иска да елиминира Украйна като свободна и независима държава. Украйна иска да оцелее.“



Анализаторите предупреждават, че дори временно прекратяване на огъня може да предостави на Кремъл възможност да се прегрупира и да се подготви за нова атака, както направи в Грузия и Сирия. В същото време всяко намаляване на интензивността на военните действия рискува да създаде илюзия за сигурност в Европа и да отложи необходимото превъоръжаване.

