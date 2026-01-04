Гари Каспаров: Западът се страхува от Трета световна война, но Путин вече води Четвърта!

Путин заплашва Европа с война и тази война вече е в ход. Руският президент не просто иска да превземе Украйна и да възстанови Съветския съюз. Неговата стратегическа цел е да си отмъсти на Запада за поражението в Студената война.
В интервю за френския вестник Le Figaro бившият световен шампион по шах Гари Каспаров, опонент на Владимир Путин, отправя остро предупреждение към Европа относно намеренията на кремълския лидер, посочи news.bg.
LE FIGARO: Вие предвидихте настъпването на "путиновата зима" много преди повечето наблюдатели. Какво виждате да се случва днес на шахматната дъска Русия-Запад?
ГАРИ КАСПАРОВ: Путин казва всичко, когато заплашва Европа с война. Казва ни, че ще има война в Европа и е факт, че тази война вече е в ход! Путин има стратегическа цел. Трябва да го слушаме. Той иска да основе наново Съветската империя, но стратегическата му цел е по-широка: да си отмъсти на Запада за поражението в Студената война. Днес Западът се страхува от Трета световна война, но Путин вече води Четвърта световна война!
За него Третата световна война беше Студената война, която СССР и Русия загубиха. Следователно целта му в тази четвърта война не е просто да завземе територия. Украйна е важна стъпка, защото без нея няма Руска империя. Но проектът на Путин е отмъщение срещу Запада, целящ да отхвърли неговия свят, изграден върху право и консенсус, и да се върне към свят, където силният определя правото.
Той възнамерява да пресъздаде съюз на велики сили с Москва, Вашингтон и Пекин, в който всички останали, като Полша и Естония, нямат самостоятелно съществуване. За да постигне това, той трябва да демонтира международните институции. Това вече де факто се случва с ООН. НАТО и ЕС остават и целта му е да ги дискредитира в общественото съзнание.
И трябва да признаем, че цялата институционална рамка, в която сме израснали, този привидно непоклатим свят на НАТО и ЕС, се оказва колос с глинени крака! Веднага щом се появи заплахата, видяхме, че цялата политическа структура на Европейския съюз е безсилна да отговори. В исторически план големите войни започват, когато структурите на международните отношения вече не отговарят на реалността: Лигата на нациите се разпадна и ние преживяхме Втората световна война.
Днес ООН, НАТО и ЕС вече не отговарят на изискванията на глобализацията. Празнотата се запълва от Путин, Си Дзинпин, Иран... Европейският съюз е създаден за мир и просперитет, за края на историята, за икономиката, за парите. Той беше рожба на Фукуяма. Войната беше за американците.
НАТО, от своя страна, е създаден с една-единствена цел: да спре руската инвазия в свободна Европа. Днес свободна Европа се простира до река Днепър. Но се оказва, че когато е нападната в Украйна, тя не иска да воюва. А НАТО се е превърнало във фикция, само четири букви.
LE FIGARO: НАТО не е изчезнало, Путин все още не е нападнал страните от НАТО...
ГАРИ КАСПАРОВ: Какво имате предвид под "все още не е нападнал"? Путин може да парализира операциите на летищата в Брюксел или Копенхаген, да нарушава морските граници. Така че, да, той все още не е нападнал. Защото цялата му армия е ангажирана в Украйна. Украйна днес защитава Европа.
Но целта остава същата: демонтирането на НАТО и ЕС. Путин постига напредък. "Алтернатива за Германия" (AfD) е напълно подчинена, особено финансово. Във Франция Националният сбор (RN) има, най-малкото, силни симпатии към Путин, както и Найджъл Фарадж във Великобритания. Това означава, че в трите най-големи европейски страни три основни партии, ако дойдат на власт, биха спрели войната незабавно и биха предали Украйна на Путинова Русия.
LE FIGARO: От тази гледна точка Тръмп дава пример, като работи за пълната, безнаказана реинтеграция на Путин в името на светлото бъдеще на икономическите споразумения.
ГАРИ КАСПАРОВ: Днес в Белия дом седи човек, който изпълнява плановете на Путин, който по същество работи за него! Това в крайна сметка не е изненадващо, тъй като Тръмп винаги е продавал това, което е контролирал след своите фалити. Днес той е наследил американската хегемония. Изгодно е да я продаде, може би на Путин или на Китай! И освен това, за разлика от Никсън по време на Уотъргейт, той действа открито, без системата да знае как да го спре.
LE FIGARO: За Путин това дар от небето ли е?
ГАРИ КАСПАРОВ: Разбира се! Само вижте лицето му по време на посещението на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Той смята, че Америка е фалирала. Разберете: зетят на Тръмп идва при него с един от основните бизнес партньори на Тръмп, за да "разговарят по работа" за Украйна! Той открито подкупва семейство Тръмп, пред целия свят. Мисли си, че са дошли да се предадат. Това не са преговори, а сделка.
LE FIGARO: Ако Путин получи Донбас, може ли временно да се съгласи на мирно споразумение?
ГАРИ КАСПАРОВ: Путин иска да смаже Европа. Но днес неговият приоритет е да вземе Донбас. И ако Украйна се предаде, той ще приеме сделката и ще изпрати милионната си армия по-нататък. Защото би било твърде опасно да ги върне обратно в Русия.
LE FIGARO: Защо?
ГАРИ КАСПАРОВ: Защото след месец ще се появи нов Пригожин, готов да поведе тези легиони от гладуващи хора, обучени да убиват и несъмнено неподготвени да се задоволят с пенсия от 10 000 рубли (105 швейцарски франка).
Нека ви припомня какво се случи през 90-те години на миналия ХХ век, когато се появиха две големи мафии: чеченската и афганистанската, съставени от ветерани от войната в Афганистан. Това създаде някои неприятни личности, но те бяха 50 000. Докато сега ще има един милион психически нестабилни хора, организирани в банди. Путин би предпочел да ги изпрати да се бият в други страни в Европа. На тях даже няма да им се налага да атакуват.
Защото, ако армия от 500 000 души се приближи до Вилнюс и постави ултиматум, какво биха направили литовците? Ще звъннат на НАТО? Член 5 трябва да бъде залегнал в закона. Но фактът, че дори обсъждаме неговата валидност, показва, че той всъщност вече не съществува. Връщайки се към въпроса Ви за намеренията му, Путин се нуждае от глътка въздух, защото икономическото положение в Русия се влошава.
Той трябва да придобие територия, за да стесни Украйна и да отвори директен път към Киев. Но преди всичко, ако Украйна бъде принудена да се предаде, това ще означава, че Америка вече не съществува като гарант на международното право и че с НАТО е свършено.
LE FIGARO: Искате да кажете, че Путин вече няма да се съобразява с никого?
ГАРИ КАСПАРОВ: С кого всъщност би могъл да се съобразява? През годините Путин се е убедил, че може да купи събеседниците си. И сега разбира, че може да подкупи президента на Съединените щати, точно както подкупи бившия германски канцлер Шрьодер. Европа може да реагира, но не е готова да воюва редом с украинците.
Въпреки това, един ден ще трябва да се води война и въпросът е дали ще бъде в съюз с Украйна или по-късно, когато, след като победи Украйна, Путин мобилизира хората си да напредват на запад. Защото, повтарям, Путин обяви тази война отдавна. През 2005 г., преди съвместното заседание на двете камари в Москва, когато каза, че разпадането на Съветския съюз е най-голямата геополитическа катастрофа на века. А в Мюнхен, през 2007 г., когато каза, че НАТО трябва да се върне към границите си от 1997 г., това беше опит да се хвърли източноевропейския суверенитет на бунището.
Днес залозите му са се увеличили. Той вижда целия НАТО като хартиен тигър, просто сянка на предишното му аз. Той вярва, че чрез своята дързост може да постигне всякакви резултати.
LE FIGARO: Не надценява ли силите си, особено икономическите?
ГАРИ КАСПАРОВ: Икономически той е слаб. Във военно отношение, ако Северна Европа - тоест поляците, балтийците, шведите, финландците и норвежците - предприемат действия, те биха могли да се справят сами, обединявайки сили с украинците. Дори без Америка, без Германия.
Путин има само един истински коз: ядрените оръжия. Но не вярвам, че ще стигне по-далеч от блъфирането. Пекин го предупреди за това. Защото, ако Москва реши да използва тактическо ядрено оръжие, целият свят ще започне да се сдобива с ядрени арсенали, нещо, което Пекин категорично не иска. Путин е получил ясни инструкции. Блъф - да; използване на атома - не. Той играе покер и блъфира.
LE FIGARO: Така че не всичко е изгубено. Как можем да спрем Путин?
ГАРИ КАСПАРОВ: Играта на възпиране изисква решителни действия. Спомняте ли си ултиматума към Путин от 12 май, в който европейците заявиха, че ако продължи бомбардировките, ще предадат самолетите "Таурус". Къде са самолетите "Таурус"? Защо не ги дават на украинците?
Друга идея: разполагането на ядрени ракети в Полша, способни да достигнат Москва за десет минути, би имало незабавен ефект. Или рязко затягане на санкциите. Трябва да спрем да търгуваме с Путин, който води война срещу нас, насочва атаки към нашите летища и подкупва политически партии. Путин не смята европейците за сериозни хора, точно както Тръмп.
За да променим това, трябва да изпратим десет самолета "Таурус", за да взривят Кримския мост, и 50 френски самолета, за да затворят украинското въздушно пространство. Политически, икономически и военно Западът е по-силен. Путин не може наистина да ескалира ситуацията.
Освен това, Украйна държи фронта сама вече четири години. Помогнете им, като покажете малко зъби. Руската история показва, че всяка спечелена война укрепва режима. И обратно, всяка загубена война води до революция или реформа. Накрая, разбира се, трябва да поемем контрола над руския петрол.
Обсъдих това с датския външен министър през август 2023 г., като предложих да затворим датските проливи. Не напълно, разбира се, но като направим невъзможно съществуването на руския флот-призрак, отрязвайки Русия от основния ѝ ресурс: парите от петрол. Трябва да предприемем твърди мерки, да действаме така, сякаш Европа е поне в състояние на търговска война.
И най-накрая трябва да действаме бързо по отношение на замразените руски активи. Да превърнем европейската костенурка в гепард.
Източник: news.bg
1 долен либераст
09:55 04.01.2026
2 Понюхвач
09:55 04.01.2026
3 Дъгоцветен
09:59 04.01.2026
4 Пиночет
Коментиран от #29
10:04 04.01.2026
5 Пенчо
Коментиран от #19, #34
10:06 04.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 0987654321
Коментиран от #48
10:08 04.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мхм
10:08 04.01.2026
10 КУКУРИГОВЦИ КАТО
10:09 04.01.2026
11 хо-хо ! 🎅🏼
10:10 04.01.2026
12 Каспаров,
10:10 04.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тома
Раздесеторен съм!
10:11 04.01.2026
15 Валерий Герасимов, началник щаб
Пyтин ще го пpeмахнем ние от Генералния Щаб на руската армия. Видяло се че от тоя мънкaщ престарел чифyт вече нищо не става.
10:13 04.01.2026
16 Злобата е от там
Коментиран от #23
10:14 04.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Еми ето
Значи правилно ррави всичко?
Онези искаха да унищожат "руският свят" и той се вдигна на оръжие! Нормално е, да се бориш да не те унищожат!!! Западът идка да заличи Русия и руския свят. А той НЕ иска да умре.... Европа не се съпротивлява на нейното унищожение и вижте къде е сега? Градове Вавилон, чужди народи вилнеят и ще я погребат...
10:17 04.01.2026
19 Шах и мат
До коментар #5 от "Пенчо":Не е шахматист от десетки години, плащат му за пропаганда и "писане"
10:17 04.01.2026
20 Путин гол до кръста на пони
10:18 04.01.2026
21 оня 😉
10:18 04.01.2026
22 Га яде баницата
10:24 04.01.2026
23 Тодор Колев
До коментар #16 от "Злобата е от там":Прочетете коментар 16. Някои хора си мислят, че всичко в този свят стига само до това някой да ти даде пари и да ти нареди да говориш и да правиш това което иска! Свободната воля според 16. не съществува. Това е възпитанието на съветския съюз - един век терор.
Коментиран от #38
10:29 04.01.2026
24 Путин гол до кръста на пони
10:31 04.01.2026
25 Анонимен
Коментиран от #28
10:31 04.01.2026
26 Гундяев
10:32 04.01.2026
27 ицо
Коментиран от #32
10:34 04.01.2026
28 Тодор Колев
До коментар #25 от "Анонимен":Гари Каспаров не е политик. Той е граждански активист, ако можеш ментално да преглътнш това понятие!
Коментиран от #33
10:34 04.01.2026
29 ицо
До коментар #4 от "Пиночет":прочети Бащата на демокрацията Ж. Желев
10:35 04.01.2026
30 Моряка
10:35 04.01.2026
31 Цензура
Коментиран от #35
10:37 04.01.2026
32 Тодор Колев
До коментар #27 от "ицо":От арменец можеш да очакваш Шарл Азнавур, Шер, Систем Оф А Даун....От руснак какво можеш да очакваш?
Коментиран от #53
10:38 04.01.2026
33 Тоя, пък.
До коментар #28 от "Тодор Колев":какъв активист - платен национален предател. Такива трябва да се лиkвидират.
Коментиран от #39
10:39 04.01.2026
34 Хахахаха
До коментар #5 от "Пенчо":Незнам на кой кого е объркал мозъка, но това което Каспаров казва, се случва копейки, а това което вие твърдяхте преди, всичко е на обратно. Явно руската пропаганда добре ви промива мозъците! Чакайте, как беше - Само луд може да си помисли, че русия ще нападне Украйна! Или другото - Байдън да каже на путин, кога русия ще нападне Украйна! Помните ли ги тези коментари? Защото хората ги помнят.
10:40 04.01.2026
35 Тодор Колев
До коментар #31 от "Цензура":Поради многобройните разстрели и систематично унищожаване на мислещите хора в СССР, след 100 години терор в РуSSия са останали само алкохолици.
10:40 04.01.2026
36 Арменците така броят
10:41 04.01.2026
37 Моряка
10:41 04.01.2026
38 Каспаров говори абсолютно субективно
До коментар #23 от "Тодор Колев":без анализ на причините, довели до конфликта.На този човек с огромно его му беше отказана политическа роля в Русия и сега пее в неолибералния хор отдалече като беквокал.
Коментиран от #42
10:42 04.01.2026
39 Хахахаха
До коментар #33 от "Тоя, пък.":Вижте първо, как живеят руските граждани и ще разберете кой е националния предател, да докара руските граждани до бедност. Най-бедната държава в ЕС, е с по-висок стандарт на живот от най-богатата на ресурси държава в света!
Коментиран от #43
10:43 04.01.2026
40 Фейк на часа
Сега се продава евтино като български политик. Ако руснаците са изкукали като българите, нека да се вържат на тоя и да разбият държавата си. Колкото до война - аз нямам никакво намерение да воювам с когото и да било.
10:44 04.01.2026
41 Компетентен
Иначе като го заловят и изправят пред съда, защитата ме може да предира невменяемост - например за твърдението, че швеци, финландци, норвежци и поляци, можели само да бият Русия.
Коментиран от #44, #46, #55
10:46 04.01.2026
42 Хахахаха
До коментар #38 от "Каспаров говори абсолютно субективно":Чакай бе копей, на кой му пука, че са му отказали и сега си връщал. Преди путлера се стремеше към европейски ценности и сближаване с Европа. Защо Каспаров да не е подкрепял тези идеи? Каспаров не подкрепя войната срещу Европа и запада, той все пак смята че рашата си е европейска държава и трябва да върви със запада, а не с изтока. Кое не ти е ясно? Мислиш ли, че руснаците ще живеят зле, ако рашата е съюзник с Европа?
Коментиран от #51
10:48 04.01.2026
43 Тоя, пък.
До коментар #39 от "Хахахаха":Ти СЕРИОЗНО ли мислиш, че имаш по-висок стандарт от руснаците, които са четвърти в света по покупателна способност, а ние сме при африканските държави? Явно имаш някакво специфично разбиране за "стандарт" и "бедност", непознато на икономическата наука? Изобщо да не коментираме околната среда... както кряскат жълтопаветниците "Тук не е Москва" и са напълно прави. Не само в Москва, ами и в столицата на Бурятия ако щеш, няма купища бoклуци по улиците както в София - европейска столица се е превърнала в едно голямо Столипиново. Руснаците имат заплати като нвашите при 2.5 пъти по-ниски цени. Интересно кой ли е бедният?
Коментиран от #45, #47
10:50 04.01.2026
44 Хахахаха
До коментар #41 от "Компетентен":Каспаров не работи срещу държавата си. Каспаров работи срещу кремълската хунта, а тази хунта не е раша. Диктаторите там не са раша! Вие защо свалихте правителство в България? Срещу държавата ли работихте, та свалихте правителство с протести? Мислете малко, като пишете глупости.
10:51 04.01.2026
45 Хахахаха
До коментар #43 от "Тоя, пък.":Да сериозно си мисля! Ти за кои руснаци пишеш? За руските олигарси ли? Колко е минималната пенсия в раша и колко е в България? Колко е минималната заплата в раша и колко е в България? Ти колко руснаци си виждал? А знаеш ли, че 80 процента от руснаците не са напускали раша по икономически причини?
Коментиран от #54
10:52 04.01.2026
46 Още по-компетентен
До коментар #41 от "Компетентен":Ами, такива като Каспаров са ни ясни.
Когато Саакашвили се опита да прави Майдан в Грузия когато се върна от Украйна и го изправиха пред съда, неговият адвокат точно това пледира "невменяемост" като му откриха някаква форма на деменция.
Същата работа ще се получи с Каспаров ако го изправят пред съда.
10:53 04.01.2026
47 Хахахаха
До коментар #43 от "Тоя, пък.":Ти от къде ги взимаш тази факти за боклука? От руската теуевизия ли?
10:54 04.01.2026
48 И кое му е точно на анализа
До коментар #7 от "0987654321":Не беше ли Западът този, който заради високомерието си подпали войната в Украйна. Да обещаеш , че НАТО няма да се разшири и на инч на изток и след това за тридесет години да влезеш в задния двор на Русия. Путин много търпя, но пък затова сега ще ни го изкара през носа. Ако тези в Брюксел не се осъзнаят навреме.
10:56 04.01.2026
49 Браво на Путин
10:57 04.01.2026
50 Ивелин Михайлов
11:00 04.01.2026
51 а бе..
До коментар #42 от "Хахахаха":Бгбандерец,масква нищо не внася от урсулците и на кремля не им трябват..а точно обратното,сега джендърите от юръпо квичат що вова батисва и присламчва бандерско без тяхно съгласие,защото зеления мухал им е обещал подземните ресурси на украiне и те му набутаха млрди евра в гушата на комика за да изтласка крассная-а ма ядець
Коментиран от #56, #57
11:00 04.01.2026
52 Пенсионер 69 годишен
11:01 04.01.2026
53 Меломан
До коментар #32 от "Тодор Колев":Тоше, ти над 80 ли си та да помниш кой е Шарл Азнавур.
11:03 04.01.2026
54 сан саничь..
До коментар #45 от "Хахахаха":А ти знаеш ли че бг-тата ще има да кушать отгавнатьцитье напеефтьски0 поне още една петилетка
11:04 04.01.2026
55 РЕАЛИСТ
До коментар #41 от "Компетентен":Това същество е всичко друго, но не руснак. Роден в Баку , като Гарик Кимович Уейнстайн. Баща Ким Мойсеевич Уейнстайн - евреин; майка- арменка.
Мелез някакъв.
11:04 04.01.2026
56 Пенсионер 69 годишен
До коментар #51 от "а бе..":Украйна имаше само въглища, които са забранени в ЕС. Бедна държава, пълна с насилие.
Коментиран от #59
11:04 04.01.2026
57 Хахахаха
До коментар #51 от "а бе..":Копей, рашата "внасяше пари" от ЕС, това което раша няма.
11:07 04.01.2026
58 интересно
11:09 04.01.2026
59 Хахахаха
До коментар #56 от "Пенсионер 69 годишен":И другия копей! Копей, Украйна е житницата на Европа. Изнася се зърно за целия свят.
11:10 04.01.2026