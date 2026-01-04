Гари Каспаров: Западът се страхува от Трета световна война, но Путин вече води Четвърта!

Путин заплашва Европа с война и тази война вече е в ход. Руският президент не просто иска да превземе Украйна и да възстанови Съветския съюз. Неговата стратегическа цел е да си отмъсти на Запада за поражението в Студената война.

В интервю за френския вестник Le Figaro бившият световен шампион по шах Гари Каспаров, опонент на Владимир Путин, отправя остро предупреждение към Европа относно намеренията на кремълския лидер, посочи news.bg.

LE FIGARO: Вие предвидихте настъпването на "путиновата зима" много преди повечето наблюдатели. Какво виждате да се случва днес на шахматната дъска Русия-Запад?

ГАРИ КАСПАРОВ: Путин казва всичко, когато заплашва Европа с война. Казва ни, че ще има война в Европа и е факт, че тази война вече е в ход! Путин има стратегическа цел. Трябва да го слушаме. Той иска да основе наново Съветската империя, но стратегическата му цел е по-широка: да си отмъсти на Запада за поражението в Студената война. Днес Западът се страхува от Трета световна война, но Путин вече води Четвърта световна война!

За него Третата световна война беше Студената война, която СССР и Русия загубиха. Следователно целта му в тази четвърта война не е просто да завземе територия. Украйна е важна стъпка, защото без нея няма Руска империя. Но проектът на Путин е отмъщение срещу Запада, целящ да отхвърли неговия свят, изграден върху право и консенсус, и да се върне към свят, където силният определя правото.

Той възнамерява да пресъздаде съюз на велики сили с Москва, Вашингтон и Пекин, в който всички останали, като Полша и Естония, нямат самостоятелно съществуване. За да постигне това, той трябва да демонтира международните институции. Това вече де факто се случва с ООН. НАТО и ЕС остават и целта му е да ги дискредитира в общественото съзнание.

И трябва да признаем, че цялата институционална рамка, в която сме израснали, този привидно непоклатим свят на НАТО и ЕС, се оказва колос с глинени крака! Веднага щом се появи заплахата, видяхме, че цялата политическа структура на Европейския съюз е безсилна да отговори. В исторически план големите войни започват, когато структурите на международните отношения вече не отговарят на реалността: Лигата на нациите се разпадна и ние преживяхме Втората световна война.

Днес ООН, НАТО и ЕС вече не отговарят на изискванията на глобализацията. Празнотата се запълва от Путин, Си Дзинпин, Иран... Европейският съюз е създаден за мир и просперитет, за края на историята, за икономиката, за парите. Той беше рожба на Фукуяма. Войната беше за американците.

НАТО, от своя страна, е създаден с една-единствена цел: да спре руската инвазия в свободна Европа. Днес свободна Европа се простира до река Днепър. Но се оказва, че когато е нападната в Украйна, тя не иска да воюва. А НАТО се е превърнало във фикция, само четири букви.

LE FIGARO: НАТО не е изчезнало, Путин все още не е нападнал страните от НАТО...

ГАРИ КАСПАРОВ: Какво имате предвид под "все още не е нападнал"? Путин може да парализира операциите на летищата в Брюксел или Копенхаген, да нарушава морските граници. Така че, да, той все още не е нападнал. Защото цялата му армия е ангажирана в Украйна. Украйна днес защитава Европа.

Но целта остава същата: демонтирането на НАТО и ЕС. Путин постига напредък. "Алтернатива за Германия" (AfD) е напълно подчинена, особено финансово. Във Франция Националният сбор (RN) има, най-малкото, силни симпатии към Путин, както и Найджъл Фарадж във Великобритания. Това означава, че в трите най-големи европейски страни три основни партии, ако дойдат на власт, биха спрели войната незабавно и биха предали Украйна на Путинова Русия.

LE FIGARO: От тази гледна точка Тръмп дава пример, като работи за пълната, безнаказана реинтеграция на Путин в името на светлото бъдеще на икономическите споразумения.

ГАРИ КАСПАРОВ: Днес в Белия дом седи човек, който изпълнява плановете на Путин, който по същество работи за него! Това в крайна сметка не е изненадващо, тъй като Тръмп винаги е продавал това, което е контролирал след своите фалити. Днес той е наследил американската хегемония. Изгодно е да я продаде, може би на Путин или на Китай! И освен това, за разлика от Никсън по време на Уотъргейт, той действа открито, без системата да знае как да го спре.

LE FIGARO: За Путин това дар от небето ли е?

ГАРИ КАСПАРОВ: Разбира се! Само вижте лицето му по време на посещението на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Той смята, че Америка е фалирала. Разберете: зетят на Тръмп идва при него с един от основните бизнес партньори на Тръмп, за да "разговарят по работа" за Украйна! Той открито подкупва семейство Тръмп, пред целия свят. Мисли си, че са дошли да се предадат. Това не са преговори, а сделка.

LE FIGARO: Ако Путин получи Донбас, може ли временно да се съгласи на мирно споразумение?

ГАРИ КАСПАРОВ: Путин иска да смаже Европа. Но днес неговият приоритет е да вземе Донбас. И ако Украйна се предаде, той ще приеме сделката и ще изпрати милионната си армия по-нататък. Защото би било твърде опасно да ги върне обратно в Русия.

LE FIGARO: Защо?

ГАРИ КАСПАРОВ: Защото след месец ще се появи нов Пригожин, готов да поведе тези легиони от гладуващи хора, обучени да убиват и несъмнено неподготвени да се задоволят с пенсия от 10 000 рубли (105 швейцарски франка).

Нека ви припомня какво се случи през 90-те години на миналия ХХ век, когато се появиха две големи мафии: чеченската и афганистанската, съставени от ветерани от войната в Афганистан. Това създаде някои неприятни личности, но те бяха 50 000. Докато сега ще има един милион психически нестабилни хора, организирани в банди. Путин би предпочел да ги изпрати да се бият в други страни в Европа. На тях даже няма да им се налага да атакуват.

Защото, ако армия от 500 000 души се приближи до Вилнюс и постави ултиматум, какво биха направили литовците? Ще звъннат на НАТО? Член 5 трябва да бъде залегнал в закона. Но фактът, че дори обсъждаме неговата валидност, показва, че той всъщност вече не съществува. Връщайки се към въпроса Ви за намеренията му, Путин се нуждае от глътка въздух, защото икономическото положение в Русия се влошава.

Той трябва да придобие територия, за да стесни Украйна и да отвори директен път към Киев. Но преди всичко, ако Украйна бъде принудена да се предаде, това ще означава, че Америка вече не съществува като гарант на международното право и че с НАТО е свършено.

LE FIGARO: Искате да кажете, че Путин вече няма да се съобразява с никого?

ГАРИ КАСПАРОВ: С кого всъщност би могъл да се съобразява? През годините Путин се е убедил, че може да купи събеседниците си. И сега разбира, че може да подкупи президента на Съединените щати, точно както подкупи бившия германски канцлер Шрьодер. Европа може да реагира, но не е готова да воюва редом с украинците.

Въпреки това, един ден ще трябва да се води война и въпросът е дали ще бъде в съюз с Украйна или по-късно, когато, след като победи Украйна, Путин мобилизира хората си да напредват на запад. Защото, повтарям, Путин обяви тази война отдавна. През 2005 г., преди съвместното заседание на двете камари в Москва, когато каза, че разпадането на Съветския съюз е най-голямата геополитическа катастрофа на века. А в Мюнхен, през 2007 г., когато каза, че НАТО трябва да се върне към границите си от 1997 г., това беше опит да се хвърли източноевропейския суверенитет на бунището.

Днес залозите му са се увеличили. Той вижда целия НАТО като хартиен тигър, просто сянка на предишното му аз. Той вярва, че чрез своята дързост може да постигне всякакви резултати.

LE FIGARO: Не надценява ли силите си, особено икономическите?

ГАРИ КАСПАРОВ: Икономически той е слаб. Във военно отношение, ако Северна Европа - тоест поляците, балтийците, шведите, финландците и норвежците - предприемат действия, те биха могли да се справят сами, обединявайки сили с украинците. Дори без Америка, без Германия.

Путин има само един истински коз: ядрените оръжия. Но не вярвам, че ще стигне по-далеч от блъфирането. Пекин го предупреди за това. Защото, ако Москва реши да използва тактическо ядрено оръжие, целият свят ще започне да се сдобива с ядрени арсенали, нещо, което Пекин категорично не иска. Путин е получил ясни инструкции. Блъф - да; използване на атома - не. Той играе покер и блъфира.

LE FIGARO: Така че не всичко е изгубено. Как можем да спрем Путин?

ГАРИ КАСПАРОВ: Играта на възпиране изисква решителни действия. Спомняте ли си ултиматума към Путин от 12 май, в който европейците заявиха, че ако продължи бомбардировките, ще предадат самолетите "Таурус". Къде са самолетите "Таурус"? Защо не ги дават на украинците?

Друга идея: разполагането на ядрени ракети в Полша, способни да достигнат Москва за десет минути, би имало незабавен ефект. Или рязко затягане на санкциите. Трябва да спрем да търгуваме с Путин, който води война срещу нас, насочва атаки към нашите летища и подкупва политически партии. Путин не смята европейците за сериозни хора, точно както Тръмп.

За да променим това, трябва да изпратим десет самолета "Таурус", за да взривят Кримския мост, и 50 френски самолета, за да затворят украинското въздушно пространство. Политически, икономически и военно Западът е по-силен. Путин не може наистина да ескалира ситуацията.

Освен това, Украйна държи фронта сама вече четири години. Помогнете им, като покажете малко зъби. Руската история показва, че всяка спечелена война укрепва режима. И обратно, всяка загубена война води до революция или реформа. Накрая, разбира се, трябва да поемем контрола над руския петрол.

Обсъдих това с датския външен министър през август 2023 г., като предложих да затворим датските проливи. Не напълно, разбира се, но като направим невъзможно съществуването на руския флот-призрак, отрязвайки Русия от основния ѝ ресурс: парите от петрол. Трябва да предприемем твърди мерки, да действаме така, сякаш Европа е поне в състояние на търговска война.

И най-накрая трябва да действаме бързо по отношение на замразените руски активи. Да превърнем европейската костенурка в гепард.

Източник: news.bg