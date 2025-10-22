Новини
В Истанбул: полицаи ще ескортират жените, които се прибират по тъмно

В Истанбул: полицаи ще ескортират жените, които се прибират по тъмно

22 Октомври, 2025 07:48

Новата мярка е насочена най-вече към жените и момичетата, които се прибират от училище, университет или работа в тъмната част на денонощието

В Истанбул: полицаи ще ескортират жените, които се прибират по тъмно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истанбулската община Бахчелиевлер (в европейската част на града) въвежда иновационна система, чрез която живеещите в района жени, които се притесняват да излизат сами, могат да повикат общински полицаи, които да ги съпровождат, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В рамките на инициативата жените от Бахчелиевлер могат да позвънят по всяко време на денонощието на предоставен от общината номер и да бъдат ескортирани от моторизиран екип на общинската полиция.

По думите на кмета на общината Хакан Бахадър, новата мярка е насочена най-вече към жените и момичетата, които се прибират от училище, университет или работа в тъмната част на денонощието и изпитват притеснения относно безопасното преминаване по улиците. „Това (системата за придружаване на жени) е нещо, което трябва да се случва на все повече места. Виждаме подобни примери и в Европа и Америка. Получавам положителна реакция от гражданите и затова ще продължим да предоставяме тази услуга“, коментира Бахадър, призовавайки кметовете на останалите общини в турския мегаполис също да предприемат подобни инициативи.

Нилгюн Гюл, полицайка от общината, участваща в новата инициатива, споделя, че за нея е удоволствие да помага на жени, които се чувстват застрашени. „Късно вечерта, намиращите се на уединени или труднодостъпни места наши съседки се обръщат към нас. Взимаме от посочено от тях място и ги придружаваме с нашите мотоциклети до мястото, където искат да отидат“, споделя Гюл, като подчертава, че жените, които използват услугата, посрещат полицейските служители с радост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е страхотна новина

    12 3 Отговор
    Ще им стигнат ли полицаите. До всяка жена по един полицай. Много яко.

    Коментиран от #11, #16

    07:52 22.10.2025

  • 2 Евала!

    8 2 Отговор
    Скоро и до всеки мъж, полицайка!

    Коментиран от #5

    08:04 22.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Евала!":

    Легнала полицайка?🦧🤣🖕🤣🦧

    08:11 22.10.2025

  • 6 Ние с гайдите

    8 1 Отговор
    " Виждаме подобни примери и в Европа и Америка. " В България няма как да стане , щото освен че няма достатъчно полицаи , няма и читав материал за полицаи .

    Коментиран от #17

    08:12 22.10.2025

  • 7 Гост

    6 2 Отговор
    И все пак се опитват да направят нещо за безопасността на хората!
    В територията България,как е,ААА?
    Това ,че в България момите се ИИИ-бат на всяка крачка,не значи че и по света е така!

    08:15 22.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Мара завижда на туркините, и иска ескорт с обрязан полицай!

    08:24 22.10.2025

  • 11 Пояснение!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е страхотна новина":

    В Турция през нощта полицаите патрулират по двойки въоръжени с автомати,и то пеша!Там има респект към полицая!А тук при нас вечер не можеш да видиш ченге!

    Коментиран от #14

    08:27 22.10.2025

  • 12 горките племена

    3 1 Отговор
    предствете си до каде са я докарали комшиите за да предприемат такава мярка… това означва че наглоста на полу-човеците там минава всякакви граници !!! щом една жена е сама значи трябва да я оправят?!?!? това е приматско мислене и поведение но там по-голямата част е таква само около истамбул са малко по-културни и малко по развити дали е от българските корени незнам но е факт!!!

    Коментиран от #15

    08:31 22.10.2025

  • 13 хе хе

    2 2 Отговор
    Тези ли претендираха че искат в ЕС?

    08:39 22.10.2025

  • 14 за какво ти е вечер ченге

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пояснение!":

    По улиците вечер не можеш да видиш жив човек. За какво да патрулира полиция?

    08:40 22.10.2025

  • 15 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "горките племена":

    В България локалите се колят с ножове, а в Турция локалите се гърмят с огнестрелни оръжия.

    08:44 22.10.2025

  • 16 Ще им

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е страхотна новина":

    стигнат. Виждал съм с очите си как полицаи в Истанбул пребиват от бой нарушители на реда, преди да ги натоварят в буса към участъка.

    08:45 22.10.2025

  • 17 Как да няма

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ние с гайдите":

    Как да нямаме полицаи.. Провери в интернет, коя страна е четвърта по брой полицаи на глава от населението. И то при 6.5 милиона, както ни водят, а на тази територия, има не повече от 5 милиона население.

    08:47 22.10.2025

