В Истанбул: полицаи ще ескортират жените, които се прибират по тъмно

Истанбулската община Бахчелиевлер (в европейската част на града) въвежда иновационна система, чрез която живеещите в района жени, които се притесняват да излизат сами, могат да повикат общински полицаи, които да ги съпровождат, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.
В рамките на инициативата жените от Бахчелиевлер могат да позвънят по всяко време на денонощието на предоставен от общината номер и да бъдат ескортирани от моторизиран екип на общинската полиция.
По думите на кмета на общината Хакан Бахадър, новата мярка е насочена най-вече към жените и момичетата, които се прибират от училище, университет или работа в тъмната част на денонощието и изпитват притеснения относно безопасното преминаване по улиците. „Това (системата за придружаване на жени) е нещо, което трябва да се случва на все повече места. Виждаме подобни примери и в Европа и Америка. Получавам положителна реакция от гражданите и затова ще продължим да предоставяме тази услуга“, коментира Бахадър, призовавайки кметовете на останалите общини в турския мегаполис също да предприемат подобни инициативи.
Нилгюн Гюл, полицайка от общината, участваща в новата инициатива, споделя, че за нея е удоволствие да помага на жени, които се чувстват застрашени. „Късно вечерта, намиращите се на уединени или труднодостъпни места наши съседки се обръщат към нас. Взимаме от посочено от тях място и ги придружаваме с нашите мотоциклети до мястото, където искат да отидат“, споделя Гюл, като подчертава, че жените, които използват услугата, посрещат полицейските служители с радост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е страхотна новина
07:52 22.10.2025
2 Евала!
08:04 22.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #2 от "Евала!":Легнала полицайка?🦧🤣🖕🤣🦧
08:11 22.10.2025
6 Ние с гайдите
08:12 22.10.2025
7 Гост
В територията България,как е,ААА?
Това ,че в България момите се ИИИ-бат на всяка крачка,не значи че и по света е така!
08:15 22.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Mими Кучева🐕🦺
08:24 22.10.2025
11 Пояснение!
До коментар #1 от "Това е страхотна новина":В Турция през нощта полицаите патрулират по двойки въоръжени с автомати,и то пеша!Там има респект към полицая!А тук при нас вечер не можеш да видиш ченге!
08:27 22.10.2025
12 горките племена
08:31 22.10.2025
13 хе хе
08:39 22.10.2025
14 за какво ти е вечер ченге
До коментар #11 от "Пояснение!":По улиците вечер не можеш да видиш жив човек. За какво да патрулира полиция?
08:40 22.10.2025
15 така е
До коментар #12 от "горките племена":В България локалите се колят с ножове, а в Турция локалите се гърмят с огнестрелни оръжия.
08:44 22.10.2025
16 Ще им
До коментар #1 от "Това е страхотна новина":стигнат. Виждал съм с очите си как полицаи в Истанбул пребиват от бой нарушители на реда, преди да ги натоварят в буса към участъка.
08:45 22.10.2025
17 Как да няма
До коментар #6 от "Ние с гайдите":Как да нямаме полицаи.. Провери в интернет, коя страна е четвърта по брой полицаи на глава от населението. И то при 6.5 милиона, както ни водят, а на тази територия, има не повече от 5 милиона население.
08:47 22.10.2025