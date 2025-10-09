Новини
Може ли Турция да се справя без евтин руски нефт и газ?

9 Октомври, 2025 08:01 1 013 23

Турция и в бъдеще ще трябва да изпълнява сложни акробатични номера, за да си доставя енергия

Може ли Турция да се справя без евтин руски нефт и газ? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В края на септември в Белия дом се разигра забележителна сцена: американският президент Доналд Тръмп се показа изключително словоохотлив и ентусиазиран, когато пред журналисти похвали своя турски колега Реджеп Тайип Ердоган: „Имаме добри отношения. Той върши много добра работа в своята страна. Той е високоуважаван човек. Всички го уважават. Аз също го уважавам“. Но след похвалите се чу и нещо, което представлява огромно икономическо и геополитическо предизвикателство за Анкара: Тръмп поиска от Ердоган да спре да купува петрол и газ от Русия.

Този натиск беше засилен и от страните от Г-7. След виртуална среща в сряда седемте водещи западни индустриални държави – Германия, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Япония и САЩ – обявиха съвместно, че е време „да се увеличи натискът срещу руския износ на петрол“. Целта е да се намалят приходите, с които Москва финансира войната си срещу Украйна.

Още новини от Украйна

Досега Турция не е реагирала на изявленията на Тръмп и исканията на Г-7. Това не е изненада, тъй като енергийната зависимост е най-уязвимата точка на южната съседка на България - Турция е изключително зависима от Русия по отношение на енергийните доставки.

Факти за енергийната зависимост на Турция

Според данни на турския регулаторен орган за енергийните пазари (EPDK) през миналата година 66% от турския внос на петрол и петролни продукти са били от Русия. Година по-рано, според водещия енергиен експерт Неждет Памир, този дял е бил над 68%, а в края на 2022 г. е бил 41%.

Увеличеният внос е пряко следствие от руската агресия срещу Украйна: Турция се възползва от факта, че Русия е под натиск поради санкциите на ЕС и предлага петрола си на цени, които на моменти са с до 15% по-ниски от международните пазарни цени. Спирането на вноса не само би застрашило сигурността на доставките за Турция, но и би отнело едно нейно важно (ценово) предимство. През 2024 г. доставките на природен газ от Русия са съставлявали 41% от целия внос на тази суровина. Руският газ се доставя в Турция главно чрез газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“ по дъното на Черно море.

Според доклад на Камарата на турските машиностроителни инженери, делът на изкопаемите горива на енергийния пазар на страната през 2022 г. е бил около 84%, а този на възобновяемите енергийни източници – само 16%.

Каква е стратегията на Анкара?

Веднага след срещата на Тръмп с Ердоган Кремъл се изказа по въпроса. Говорителят Димитрий Песков подчерта, че газопроводите към Турция продължават да работят с „пълна мощност“. Няма да има прекъсване, докато тези доставки са „полезни“ за Турция. Песков подчерта позицията на Москва: „Турция е суверенна държава, която взема свои собствени решения по отношение на сътрудничеството с нас.“

Наблюдателите не очакват Турция да преустанови вноса на енергия от Русия през следващите години. Вместо това Анкара залага на стратегията за тиха диверсификация.

По време на последното посещение на Ердоган в САЩ държавната компания БОТАШ подписа два дългосрочни договора за разширяване на източниците си на природен газ: споразумение с американската компания Mercuria, която от 2026 г. за период от 20 години ще достави общо 70 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG); освен това беше обявено предварително споразумение с Woodside Energy за 5,8 милиарда кубически метра LNG.

Усилия за диверсификация

Кадри Тастан, експерт по Турция от американската фондация German Marshall Fund, констатира, че през последните години турското правителство наистина полага големи усилия да диверсифицира източниците си, за да гарантира енергийната си сигурност. Същевременно то насърчава и местните енергийни източници, и по-специално възобновяемите енергии.

Според него новите споразумения със САЩ освен диверсификация имат и стратегически аспект. Тастан припомня, че политическите отношения със САЩ са били напрегнати през последните години. Приоритетът на президента Тръмп е да превърне Америка във водеща енергийна държава и да увеличи продажбите на изкопаеми горива като втечнен природен газ. Такива енергийни сделки биха могли да се превърнат в улесняващ фактор за преговори по други политически въпроси със САЩ, продължава наблюдателят. Тръмп води митническа война и тук покупките на втечнен природен газ биха могли да се използват като преговорен лост под мотото: „Вижте, ние купуваме повече втечнен природен газ от вас, затова бихте могли да ни отстъпите по други въпроси“. Освен със САЩ, през последните години Турция е подписала договори за втечнен газ и с Египет, Алжир, Катар и Нигерия.

Анкара е зависима от Москва и в областта на атомната енергия

Турция е силно зависима от Русия и по отношение на други енергийни източници. През 2022 г. страната е покрила 43% от нуждите си от кафяви въглища с руски внос. Освен това първата атомна електроцентрала Аккую в Южна Турция се строи от руската държавна компания Росатом.

Завършването ѝ се забавя постоянно поради санкциите срещу Русия. Според турския министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, тя трябва да заработи през следващата година. Вероятно централата ще бъде напълно готова обаче чак през 2028 година.

По този начин Турция ще трябва и в бъдеще да изпълнява сложни акробатични номера с енергийните доставки: разкъсвана между Запада, който изисква санкции срещу Москва, и Русия, която засега остава най-важният ѝ доставчик на енергия.

Автор: Елмаз Топчу


    23 1 Отговор
    Единствено гладкомозъчните жълтопаветници си мислят, че цяла европа не купува руски газ и нефт.

    08:03 09.10.2025

  • 2 си дзън

    8 14 Отговор
    След разпада на русията, Турция пак ще купува газ от някоя от новите републики.

    Коментиран от #3

    08:04 09.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    А ти какво ще правиш след разпада на русията младеж? Ще ходиш на прайдове в бившите руски републики с мъжа си навярно.

    08:07 09.10.2025

  • 4 А стига , бе ?! 😜

    18 1 Отговор
    Че нали уж Азърбайджан имал много залежи ? Нали Турция даже щеше да пуска азерски газ към Европа ? Нали турската и азерската армия дори изгониха хората от Нагорни Карабах , за да минават Турските тръби напряко към азерските находища , а да не Аобикалят през Грузия ?

    Коментиран от #7, #11, #19

    08:08 09.10.2025

  • 5 Пич

    17 4 Отговор
    Офф..... Турция точно ДВ ще слуша !!! Това е бързо развиваща се и все по модерна държава , която винаги ползва това което и е най изгодно ! Тия от ДВ нека се духат на перлите за електричество !

    Коментиран от #6

    08:09 09.10.2025

  • 6 ...

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Перлите - перките

    08:10 09.10.2025

  • 7 Оксана

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "А стига , бе ?! 😜":

    Газта на азарбейджан за който не знае е собственост на Лукойл

    Коментиран от #15

    08:10 09.10.2025

  • 8 000

    9 2 Отговор
    Ес си отива, но важното е да "оправяме" турция!

    08:11 09.10.2025

  • 9 Дойче Веле пак

    9 2 Отговор
    са се напънали нещо! По миризмата се познава!:)

    08:11 09.10.2025

  • 10 мхм

    10 0 Отговор
    Защо и е на Турция да плаща двойно за една и съща стока? Може, но няма желание и икономическа логика.

    08:12 09.10.2025

  • 11 А стига , бе ?! 😜

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "А стига , бе ?! 😜":

    Само простите българи повярваха на евроатлантиците Лили , Борисов , и назначения от Борисов му генерал Радев . И станахме енергийни роби на турците . А турците с кеф ни взеха и Южен поток , и си построиха Руски АЕЦ - и , на които пак ние ще плащаме на турците !

    Коментиран от #16

    08:12 09.10.2025

  • 12 Бай той Толстой

    5 3 Отговор
    Турция ще клекне на Русия,както обикновено!

    Коментиран от #14

    08:18 09.10.2025

  • 13 Обемът на Турски поток

    6 2 Отговор
    е 31,5 милиарда м3 годишно. Годишно!!!!

    Турция била сключила договор за 70 милиарда м3 за 20 години !!!!!!

    И за още 5,8 милиарда м3

    08:19 09.10.2025

  • 14 Бай Байрактар

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бай той Толстой":

    Като свали още някой и друг руски самолет.
    МУХАХАХА

    Коментиран от #18

    08:27 09.10.2025

  • 15 Всъщност

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Оксана":

    Не изцяло . Но пък тръбопроводите в Азърбайджан са с голям процент турска собственост . Затова Турция се включи към азерите , за да прогони арменците от Нагорни Карабах .

    08:27 09.10.2025

  • 16 СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "А стига , бе ?! 😜":

    Руският АЕЦ в Турция ще заработи когато Сименс достави оборудване.
    От бунището,ли идваш?

    08:29 09.10.2025

  • 17 Страх лозе пази

    3 1 Отговор
    Ердоган се опитва да бъде голям световен играч, но никой не го...е@@. Нетаняху го изолира, американците също, като оставим евтините приказки на Тръмп,за Китай не е никой, а от Путин пълнеше гащите, особено когато свалиха руският самолет. Сега му направи намек със завода за дронове в Украйна.Добре си беше, като стоеше тих и кротък

    08:34 09.10.2025

  • 18 Леле мале

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Байрактар":

    Знаеш как свърши история с руския самолет,нали?

    08:36 09.10.2025

  • 19 Лумпен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "А стига , бе ?! 😜":

    Погледни картата!

    08:37 09.10.2025

  • 20 Ха, Ха

    2 2 Отговор
    А, значи руският нефт и газ били все пак евтини, а? Значи винаги ще са атрактивни и куповачи ще се намерят

    08:41 09.10.2025

  • 21 Симо

    2 0 Отговор
    В квартала имаме две магазинчета за мляко и сирене. Едното е на един обикновен търговец, който се прехранва с това магазинче, а другото е на кврталната мутра. Кварталната мутра се стреми да държи всички магазинчета в квартала и да създаде монопол на предлаганите стоки. Та в магазинчето на мутрата цените са два пъти по-високи!!!! И когато нещо в квартала на мутрата не му харесва, той спира да продава мляко и сирене на местните. Сега на мутрата не ми харесва че част от хората в квартала все още си купуват мляко и сирене от магазинчето на обикновения търговец и заплашва да ни запали дворовете, ако не спрем да купуваме от магазинчето на търговеца. И това се налага единствено, защото търговеца е бивш борец и има дебела тояга. Иначе отдавна да са му затворили магазинчето, защото не продава стоките на МУТРАТА. Край на сказката.

    08:58 09.10.2025

  • 22 Eдин

    1 0 Отговор
    DW : както винаги локуми и пропаганда! фактите : в турския "микс" руския газ е 80% !

    09:01 09.10.2025

  • 23 койдазнай

    0 0 Отговор
    Просто евтиния руски нефт и газ трябва да бъдат заменени с изключително евтин руски нефт и газ!

    09:07 09.10.2025

