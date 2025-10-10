Новини
Ердоган: Връщане към геноцида в Газа ще има тежка цена

10 Октомври, 2025 21:22 517 6

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • геноцид-
  • реджеп ердоган-
  • турция

Ердоган заяви, че Турция е направила и ще продължи да прави всичко възможно, за да помогне за възстановяването на мира

Ердоган: Връщане към геноцида в Газа ще има тежка цена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган днес приветства влизането в сила на споразумението за спиране на огъня между Израел и „Хамас“, но предупреди, че всякакво връщане към „средата на геноцид“ в Газа ще има „много тежка цена“, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

На церемонията по откриването на нови обекти в черноморската провинция Ризе Ердоган заяви, че Турция е направила и ще продължи да прави всичко възможно, за да помогне за възстановяването на мира, сигурността и стабилността в Газа „колкото се може по-скоро“.

По отношение на споразумението за примирие турският президент подчерта, че „това, което е най-важно в момента, е да се гарантира, че споразумението се прилага до последната буква“, като допълни, че Анкара активно ще допринася за този процес.

Ердоган окачестви споразумението като „голяма стъпка“ към траен мир въпреки предизвикателствата пред него. „Вратата към постоянен мир в Газа беше отворена. Ние казваме – стига кръвопролития“, заяви президентът на Турция.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 За геноцида в Гааза

    1 0 Отговор
    Трябва да понесе съдебна отговорност и да се компенсират всички щети и кръвнина да плати. Израел е държава терорист извършила геноцид. Правото и морала го изискват. МНС трябва да си свърши работата. Ако не те има и други съдилища по света

    Коментиран от #5

    21:47 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаааа

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ПАК ГЛЕДА НЯКАКВИ ЧЕРНО БЕЛИ ФИЛМИ

    21:49 10.10.2025

  • 5 И за друго трябва да бъде съден

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "За геноцида в Гааза":

    Фашистки и нацистки Израел ! ....На Западния бряг, който няма нищо общо с нападението на Хамас, фашистките заселници засилиха терора си с подкрепата на правителството. Близо хиляда палестинци бяха убити там през последните две години и 10 000 бяха ранени. Израел също така уби множество политически лидери и учени в Ливан и Иран.

    21:52 10.10.2025

  • 6 Споразумението предвижда

    0 0 Отговор
    завръщане към откритото колониално господство в Близкия изток, което е преобладавало през 19-ти век. Според предложението, Газа ще се управлява от „Съвет на мира“, който ще бъде „ръководен и председателстван от президента Доналд Дж. Тръмп“ и ще включва „бившия британски министър-председател Тони Блеър“. Пълен абсурд!

    21:54 10.10.2025

