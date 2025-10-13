Новини
Свят »
Турция »
Турция е предотвратила участието на израелския премиер на срещата в Шарм ел Шейх

Турция е предотвратила участието на израелския премиер на срещата в Шарм ел Шейх

13 Октомври, 2025 19:12 1 242 21

  • ивицата газа-
  • шарм ел шейх-
  • бенямин нетаняху-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • израел

Според израелските власти Нетаняху не е успял да осъществи пътуването поради ограничения във времето

Турция е предотвратила участието на израелския премиер на срещата в Шарм ел Шейх - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Tурското правителство твърди, че Анкара е изиграла решаваща роля в предотвратяването на участието на израелския премиер Бенямин Нетаняху в днешната среща на върха в Шарм ел Шейх, Египет, съобщават ДПА и турски медии, предаде БТА.

„По инициатива на президента Реджеп Тайип Ердоган, чрез дипломатическите усилия на Турция и с подкрепата на други държавни и правителствени ръководители, Нетаняху не присъства на срещата в Египет“, заяви представител на турското правителство пред ДПА.

Израел обаче представи ситуацията по различен начин. По обяд офисът на египетския президент обяви участието на Нетаняху, а малко след това офисът на премиера Нетаняху отрече това. Според израелските власти Нетаняху е благодарил на президента на САЩ Доналд Тръмп за поканата за участие в срещата, но не е успял да осъществи пътуването поради ограничения във времето, свързани с еврейския празник Симхат Тора, отбелязва ДПА.

В същото време много от медиите в Турция съобщиха, че самолетът на турския президент е забавил кацането си в Египет, след като са се появили съобщения, че Нетаняху може да участва в срещата, а ръководителят на анкарския офис на турската медия „ТГРТ Хабер“ Фатих Атик, е заявил, че Ердоган е инструктирал самолета си да се „върне“, след като е научил за евентуалното присъствие на Нетаняху в Египет, съобщава сайтът "Тюркийе тудей".


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    5 2 Отговор
    Защо чак сега..?

    19:14 13.10.2025

  • 2 Майна

    10 2 Отговор
    Не знам писаха ли, че са убити трима катарски дипломати при пътуване към срещата?

    19:16 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майна

    5 0 Отговор
    Близостта между Турция и Лондон..

    19:18 13.10.2025

  • 5 ФАКТ

    6 15 Отговор
    Турция се на$ра. Не направи нищо да защити Палестинците си. Всичките мюсюлмани направиха като Пуслер. Скриха се и мощно надуха памперса

    Коментиран от #8

    19:19 13.10.2025

  • 6 Дух

    3 0 Отговор
    Абе и Аз за един кратък период и престой от 3 три месеца в БГ е ТО станах Жена,и мисля отново да тръгна към Елинико 🇬🇷 да ми клатят като джанка

    19:21 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Турчин

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Турция ще защити мюсюлманите в България ако се наложи,а ти ще се на сякаш като ти връчат призовката за запас.В днешно време и гейовете подлежат на мобилизация и няма как да минеш метър.

    Коментиран от #12

    19:30 13.10.2025

  • 9 Архангел М

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Това не е ли криза?

    Или неговото присъствие там на тази сбирка няма да е повод за криза.

    19:30 13.10.2025

  • 10 Професор

    3 6 Отговор
    Ердоганя заповядал на пилота да не каца и цял час турския самолет е обикалял над Средиземно море. После Нетаняху обявил,че няма да участва. Ердоган и Нетаняху са приятели не ги гледайте че правят такива номера.

    19:32 13.10.2025

  • 11 Ердоган за оскар

    5 4 Отговор
    Тоя човек заслужава оскар повече от Тръмп нобеловата. Цял ден се пени пред камерите и после продава оръжие,храни,лекарства и всички на евреите. По данни на блумберг оборота между Турция и Израел е нарастнал след 07.10.2023. Тоест биг бизнис хиар,комшиите са най-големия пазар на евреите. Ако не ги обичаш,защо ги храниш Ерчоооо?

    Коментиран от #15

    19:33 13.10.2025

  • 12 Професор

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Турчин":

    Турция няма никакво основание да "защитава мюсюлманите" в България защото мюсюлманите в България си правят каквото искат даже участват в управлението на държавата.

    19:34 13.10.2025

  • 13 Ердоган обича Нетаняху

    4 5 Отговор
    и затова търгува с убийците на деца и жени.

    За пред турския народ и за пред арабските народи се прави на защитник на палестинците.

    Циркът Нетаняху-Тръмп-Ердоган е ненадминат в световната политика!

    Убийци и лицемери, та еша си нямат!

    19:35 13.10.2025

  • 14 123454321

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    предотвратяване значение:

    Предотвратяване означава действие или процес, насочен към избягване на нежелани събития или ситуации. Често се свързва с мерки и стратегии, прилагани за избягване на проблеми, рискове или неблагоприятни последствия в различни области като здравеопазване, безопасност, екология и други.

    19:36 13.10.2025

  • 15 Професор

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ердоган за оскар":

    Турция изнася военни униформи за Израелската армия. Остави доматите и праховете за пране както и керосинът от турските рафинерии който служи за Израелската бойна авиация. Просто в Турция поне половината от хората са много религиозни. Ердоган слага кепата на главата това е ислямска шапка прилича на еврейската и чете Корана в Света София и народът му вярва. Ердоган не е турчин не е мюсюлманин. Той е грузински евреин и работи за САЩ и Израел. Ердоган мрази Турците, мрази Исляма. По майчина линия е грузински евреин (дьонмех) по бащина линия Понтийски грък.

    19:39 13.10.2025

  • 16 А МАКАРОНА

    3 0 Отговор
    Какво прави на снимката.

    19:39 13.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 12345

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Синоними на предотвратяване
    1. предпазване
    2. избягване

    19:46 13.10.2025

  • 20 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Тя ако е умна ,няма да работи тук ,в сайта има само двама журналисти .а тя за мен изобщо не е ,има акъл колкото грахово зърно

    Коментиран от #21

    19:46 13.10.2025

  • 21 Пъзел

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Kaлпазанин":

    Според вашата логика същото важи и за тези като вас и нас дето им четем творенията.
    Не се хвали а се махайте егоисти и "умници" такива.

    19:53 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания