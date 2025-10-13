Турция е предотвратила участието на израелския премиер на срещата в Шарм ел Шейх

Tурското правителство твърди, че Анкара е изиграла решаваща роля в предотвратяването на участието на израелския премиер Бенямин Нетаняху в днешната среща на върха в Шарм ел Шейх, Египет, съобщават ДПА и турски медии, предаде БТА.
„По инициатива на президента Реджеп Тайип Ердоган, чрез дипломатическите усилия на Турция и с подкрепата на други държавни и правителствени ръководители, Нетаняху не присъства на срещата в Египет“, заяви представител на турското правителство пред ДПА.
Израел обаче представи ситуацията по различен начин. По обяд офисът на египетския президент обяви участието на Нетаняху, а малко след това офисът на премиера Нетаняху отрече това. Според израелските власти Нетаняху е благодарил на президента на САЩ Доналд Тръмп за поканата за участие в срещата, но не е успял да осъществи пътуването поради ограничения във времето, свързани с еврейския празник Симхат Тора, отбелязва ДПА.
В същото време много от медиите в Турция съобщиха, че самолетът на турския президент е забавил кацането си в Египет, след като са се появили съобщения, че Нетаняху може да участва в срещата, а ръководителят на анкарския офис на турската медия „ТГРТ Хабер“ Фатих Атик, е заявил, че Ердоган е инструктирал самолета си да се „върне“, след като е научил за евентуалното присъствие на Нетаняху в Египет, съобщава сайтът "Тюркийе тудей".
