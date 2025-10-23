Новини
САЩ отменили ограничения за използването на ракети с голям обсег от Киев, пише The Wall Street Journal. Тръмп отрича
  Тема: Украйна

САЩ отменили ограничения за използването на ракети с голям обсег от Киев, пише The Wall Street Journal. Тръмп отрича

23 Октомври, 2025 04:40, обновена 23 Октомври, 2025 04:57

Според изданието, украинските сили са използвали британска крилата ракета Storm Shadow при удар по Брянск във вторник

САЩ отменили ограничения за използването на ракети с голям обсег от Киев, пише The Wall Street Journal. Тръмп отрича - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

САЩ премахнаха ключово ограничение върху използването от Украйна на определени ракети с голям обсег, което позволи на Киев да засили атаките срещу цели в Русия, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници в американската администрация.

Според изданието, украинските сили са използвали британска крилата ракета Storm Shadow при удар по Брянск във вторник.

По-късно Доналд Тръмп отрече информацията на решение за премахването на ограничението, добавяйки, че Съединените щати нямат връзка с ракетите с голям обсег, използвани от украинските въоръжени сили за нанасяне на удари дълбоко в руска територия.

Коментирайки публикацията, той заяви, че не е разрешавал американски ракетни удари дълбоко в Русия.

„The Wall Street Journal твърди, че съм разрешил на Украйна да нанесе ракетни удари дълбоко в Русия. Не съм го направил. Те не използват нашите ракети. Вярвам, че използват европейски ракети, но не и наши“, каза той пред репортери в Белия дом в сряда след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Американският лидер заяви, че „не контролира какво се прави“ с европейските ракети. „Но аз контролирам нашите ракети. И те не изстрелват нашите ракети. Това е фалшива история. The Wall Street Journal публикува много фалшиви истории“, каза Тръмп.

Според статията решението, което не е било публично обявено, е последвало прехвърлянето на правомощия за координиране на подобни удари от военния министър на САЩ Пит Хегсет на главнокомандващия на Европейското командване на САЩ Алексус Гринкевич, който също така ръководи Съюзните сили на НАТО в Европа.


САЩ
  • 1 Гориил

    3 11 Отговор
    И теперь не плачьте и не стоните: Путин распорядился снять все ключевые ограничения на использование ракетно-ядерного потенциала России (крупнейшего в мире). Вчера состоялись первые из запланированных ядерных учений. Русия няма да пощади никого.

    Коментиран от #3

    04:50 23.10.2025

  • 2 ОТ ТАЯ КАРТА

    3 9 Отговор
    МИ СЕ ЧИНИ ЧЕ НЕ Е ТОЛКОВА ГОЛЯМ ОБСЕГА НА ТИЯ РАКЕТИ---МНОГО ЧЕРВЕНО ОСТАВА НЕПОКРИТО --ТАМ КАК ЩЕ СЕ СПРАВЯТ ---МЕИБИ С ПРОПАГАНДА

    04:53 23.10.2025

  • 3 Уфф

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    той Путин ако можеше нещо повече да направи щеше отдавна да го е направил а не да тъпче 4та година пред Покровск. И не ми цитирай ЯО, защото руска употреба на ЯО води до изтриване на Русия от картата, нещо което никой кремълски плъх не би желал да му се случи

    Коментиран от #4, #6, #7

    04:58 23.10.2025

  • 4 Маи няма

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    толкова ракети за да я изтриеш-сър ЕЛТЪН ДЖОН

    05:02 23.10.2025

  • 5 ядерных учений

    7 0 Отговор
    Поредния блъф-ЛЪЖА на Путин.Според израелски военния анализатор Тамар-Израел, в момента Русия няма и една читава Я бомба.Всичко е остаряло и амортизирано.При опит за ползване ще се взривява в шахтите и в Русия.От 30 години Русия не е правила Я опит.До последния килограм материал, нужен за подръжката на съществуващия от съветско време ЯО е бил изнасян за САЩ.

    05:07 23.10.2025

  • 6 Цък

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    Пили си хапчета?

    05:09 23.10.2025

  • 7 Гориил

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    Путин е спокоен и хладнокръвен. Той би искал да запази живота на планетата, ако е възможно. Но търпението му не е безкрайно.

    Коментиран от #9

    05:11 23.10.2025

  • 8 От НАТО

    7 1 Отговор
    Украйна трябва да получи всички разрешения и ракети за огледален отговор по цели в Русия.
    Друг начин да се вразуми фашисткия агресор Русия, няма.

    Коментиран от #10

    05:12 23.10.2025

  • 9 T"ъп гaлoш като теб

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    и всички останали русофили е Путлера.

    05:14 23.10.2025

  • 10 Гориил

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "От НАТО":

    Защо ти е нужно разрешение, за да отидеш в ада?

    05:17 23.10.2025