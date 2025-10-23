САЩ отменили ограничения за използването на ракети с голям обсег от Киев, пише The Wall Street Journal. Тръмп отрича

САЩ премахнаха ключово ограничение върху използването от Украйна на определени ракети с голям обсег, което позволи на Киев да засили атаките срещу цели в Русия, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници в американската администрация.

Според изданието, украинските сили са използвали британска крилата ракета Storm Shadow при удар по Брянск във вторник.

По-късно Доналд Тръмп отрече информацията на решение за премахването на ограничението, добавяйки, че Съединените щати нямат връзка с ракетите с голям обсег, използвани от украинските въоръжени сили за нанасяне на удари дълбоко в руска територия.

Коментирайки публикацията, той заяви, че не е разрешавал американски ракетни удари дълбоко в Русия.

„The Wall Street Journal твърди, че съм разрешил на Украйна да нанесе ракетни удари дълбоко в Русия. Не съм го направил. Те не използват нашите ракети. Вярвам, че използват европейски ракети, но не и наши“, каза той пред репортери в Белия дом в сряда след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Американският лидер заяви, че „не контролира какво се прави“ с европейските ракети. „Но аз контролирам нашите ракети. И те не изстрелват нашите ракети. Това е фалшива история. The Wall Street Journal публикува много фалшиви истории“, каза Тръмп.

Според статията решението, което не е било публично обявено, е последвало прехвърлянето на правомощия за координиране на подобни удари от военния министър на САЩ Пит Хегсет на главнокомандващия на Европейското командване на САЩ Алексус Гринкевич, който също така ръководи Съюзните сили на НАТО в Европа.