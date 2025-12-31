Welt: Великобритания и Франция планират разполагане на войски по линията на контакт между Русия и Украйна.

Великобритания и Франция са разработили планове за разполагане на въоръжени сили по линията на контакт между Русия и Украйна, за да наблюдават прекратяването на огъня, съобщи германският вестник Welt, позовавайки се на дипломатически източници.

Тези войски биха били готови да се включат в бой, ако е необходимо, отбелязва вестникът. Планът е да се разположи контингент от 10 000 до 15 000 войници през първите шест месеца, в зависимост от броя на държавите, участващи в инициативата.

Франция и Великобритания възнамеряват да участват в наблюдението на прекратяването на огъня дори без мандат от ООН или ЕС - покана от Украйна би била достатъчна, твърдят източници на Welt.