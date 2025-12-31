Welt: Великобритания и Франция планират разполагане на войски по линията на контакт между Русия и Украйна.

Великобритания и Франция са разработили планове за разполагане на въоръжени сили по линията на контакт между Русия и Украйна, за да наблюдават прекратяването на огъня, съобщи германският вестник Welt, позовавайки се на дипломатически източници.
Тези войски биха били готови да се включат в бой, ако е необходимо, отбелязва вестникът. Планът е да се разположи контингент от 10 000 до 15 000 войници през първите шест месеца, в зависимост от броя на държавите, участващи в инициативата.
Франция и Великобритания възнамеряват да участват в наблюдението на прекратяването на огъня дори без мандат от ООН или ЕС - покана от Украйна би била достатъчна, твърдят източници на Welt.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Др.Тодор Живков:Това няма да стане даже и в сънищата ви !
Коментиран от #11
18:49 31.12.2025
2 Усс...ран русофил
Коментиран от #52, #89
18:49 31.12.2025
3 СВО
Коментиран от #28
18:49 31.12.2025
4 Българин..
Коментиран от #15, #20
18:50 31.12.2025
5 ТОЙ ЧИЧОВИ ВОВА
18:50 31.12.2025
6 Луд с картечница
18:51 31.12.2025
7 А бе...
18:51 31.12.2025
8 А50
18:51 31.12.2025
9 Дас Хаген
18:52 31.12.2025
10 ПЛАШАТ ГАРГИТЕ
18:52 31.12.2025
11 Бай Тошо
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Решава този който има пари.Ти па кой си бе?
Коментиран от #18
18:52 31.12.2025
12 стоян георгиев- стъки
18:52 31.12.2025
13 Бако
18:53 31.12.2025
14 Пит Бул
18:53 31.12.2025
15 До Българин... да се наричаш
До коментар #4 от "Българин..":То е ясно защо: Украйна пада. И какво следва: ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..поотделно горе...
Коментиран от #34, #44, #69
18:54 31.12.2025
16 Zaхарова
18:54 31.12.2025
17 az СВО Победа 80
Сменете менюто! 🤣🤣🤣
Коментиран от #25, #30
18:54 31.12.2025
18 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #11 от "Бай Тошо":Пари всеки може да си напечати.
Петрол може ли да си принтираш или уран?
Не е лесно да си прос т и нагъ л едновременно.
Коментиран от #68
18:54 31.12.2025
19 Сержант Краптрии
18:55 31.12.2025
20 До българин да се наричаш
До коментар #4 от "Българин..":. Продължение
Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...и нямам търпение вече...Здраствуйте Братушки!
Коментиран от #27, #31, #35, #47
18:56 31.12.2025
21 Ха ХаХа
18:56 31.12.2025
22 Ами
18:57 31.12.2025
23 Ще ще
Постоянно разтъкават преговорите и шмъркан ги слуша, а жертвите растат...
18:57 31.12.2025
24 седесарко
18:57 31.12.2025
25 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Ммммм?
Коментиран от #29
18:57 31.12.2025
26 Миролюб Войнов, военен експерт
Коментиран от #36
18:58 31.12.2025
27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #20 от "До българин да се наричаш":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #33
18:58 31.12.2025
28 Путин
До коментар #3 от "СВО":Западът ни казва кое е легитимна цел в Украйна. И кое не е
18:59 31.12.2025
29 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #25 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Козяче а чии е Крим?
18:59 31.12.2025
30 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Свиквай.
18:59 31.12.2025
31 Ха ХаХа
До коментар #20 от "До българин да се наричаш":Фашистката монархия загуби всички 4 войни,500000 убити мъже,40% територии.Ряза глави и ги плащаше по 50000 лв
Остави 5 млрд.д.актив
НРБ със СССР даде 45 г.мир и остави 161 млрд.д.актив
Смятай бе тюлембеко тъп
18:59 31.12.2025
32 Механик
Ми тя войната нали точно за това стана, да не се допуснат натовски войски по границата на Русия.
Англосаксите да си налягат парцалите, че язък за планетата!
Коментиран от #45, #48
19:00 31.12.2025
33 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък една бусифицирана урка не крещеше "Слава урине".
19:00 31.12.2025
34 Майсторе..
До коментар #15 от "До Българин... да се наричаш":Пълни глупости говориш! комунизма социализма и руското влияние никога няма да се върне в България. България е турски вилает! Учете турски! Затова депесарите и сиганските партии са на първо място!
Коментиран от #58
19:01 31.12.2025
35 Дон Дони
До коментар #20 от "До българин да се наричаш":А сега какво прави бе шушумиго, скачаш на Азис и в заведение пет пъти си мяташ сметката преди да платиш!
19:02 31.12.2025
36 Нхгхйк
До коментар #26 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #41, #42
19:02 31.12.2025
37 Хайо
Коментиран от #71
19:02 31.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гост
Цирк и война на пинчери! Е, на, вижте ни колко сме големи! КОИ СТЕ вие, и коя е ЧА, а? Ще ви изядат с парцалите ва 1 час беееее, розови!!!
Коментиран от #46
19:03 31.12.2025
40 Българин
19:03 31.12.2025
41 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #36 от "Нхгхйк":Батериите от вибратора изтощиха ли ти се че си толкова нервен ?
19:03 31.12.2025
42 оня с кола
До коментар #36 от "Нхгхйк":Душа под наем носиш,даже и лек сап зад врата би ти дошъл в повече .
19:03 31.12.2025
43 Те нека си
19:04 31.12.2025
44 Форд
До коментар #15 от "До Българин... да се наричаш":Надявам се, че не си българин, защото предположенията са на човек извън реалността, Не знам какво пиеш или смъркаш или пушиш но е време да го спреш!
19:05 31.12.2025
45 бебето
До коментар #32 от "Механик":Кръчмар в бункер не живвее..
Коментиран от #53, #54, #61
19:05 31.12.2025
46 Къдя туй?
До коментар #39 от "Гост":У СИРИЯ? 2 ДНЯ и ВСЕ? 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!
12 год щурм на селото ПОКРОВСК?
Избегалия по прашки Фюрер пеДо-фил?!?
Ееееедехееее
19:06 31.12.2025
47 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #20 от "До българин да се наричаш":Стигаа !Стига си повтарял бе π€€€€ ∆ аааалл,не само че е дълго ами и тъпо ,като самия теб.За много оригинален ли се имаш ,бе минн дилл ?
19:07 31.12.2025
48 А ГДЕ
До коментар #32 от "Механик":А МОЧАТА?
Коментиран от #51, #62
19:08 31.12.2025
49 Гагауз Тагаренко
19:09 31.12.2025
50 Георгиев
Коментиран от #59, #75
19:10 31.12.2025
51 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #48 от "А ГДЕ":У тинята при крайцера, там е и матушката пияна, но русорабите още не го сващат!
Коментиран от #64
19:11 31.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Механик
До коментар #45 от "бебето":Кръчмарят, мой човек, живее където си иска защото е кръчмар (господар/собственик ).
Кръчмарят може д а прави каквото си иска, но той винаги прави така, че ония дето си правят сметки без него, да ядат дървото на изпроводяк.
Просякът в това отношение е лесен. Той ходи и проси, па ако дадат-дадат. Ако ли не, просията продължава.
Понял, облъчен, или ти е трудничко?
Коментиран от #56, #63
19:11 31.12.2025
54 Механик
До коментар #45 от "бебето":Прав си за това, а беше тръгнал Кииф за два дня!
19:12 31.12.2025
55 Хуморески
19:12 31.12.2025
56 Копейкотрошач
До коментар #53 от "Механик":Вратлето ти колко ще издържи?
Коментиран от #65
19:13 31.12.2025
57 Отговорът
За 1 седмица всичко ще е туш
19:13 31.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Механик
До коментар #50 от "Георгиев":Полтора милиона вати са при Кобзоня, това е най важното, за 11г в донбас!
19:14 31.12.2025
60 Шопо
19:14 31.12.2025
61 пиночет
До коментар #45 от "бебето":Имам слабост ,бебета да сокат бибека ,може и странно да се вижда ,прати координати , актуална снимка и цени да видим ставаш ли .
19:14 31.12.2025
62 Механик
До коментар #48 от "А ГДЕ":А, чей Крим?? М?
Чей Курск? М?
Чья Суджа? М?
А Бахмут, чей? Авдеевка, чья? Мариупол??? М?
Коментиран от #66, #73, #78
19:14 31.12.2025
63 Повтаряй след мен
До коментар #53 от "Механик":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо ..Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
0
По 1000 пъти на ден го повтаряй.
19:15 31.12.2025
64 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #51 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Смучкаш ли смучкаш ли ги сиренясали за жълти ше кели днес на празника?
19:16 31.12.2025
65 Q -РесTиa
До коментар #56 от "Копейкотрошач":Дон Корлеоне ,пропаднал клошар ,даже и ...я не моешш ми строши мррррз ливвецо !
19:16 31.12.2025
66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #62 от "Механик":Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
19:16 31.12.2025
67 Що за глупости пишете
19:17 31.12.2025
68 Еееее
До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":сега, как да ти отговори?
19:17 31.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Пламен
Коментиран от #76
19:17 31.12.2025
71 оня с коня
До коментар #37 от "Хайо":Защо говориш за Ядрено нападение на русия спрямо Европа - защото в Конвенционално Въоръжение и жива сила НАТО я превъзхожда точно 4,5 ПЪТИ ли?А ще успее ли Русия да отрази Ядрената мощ на НАТО преди да превърна Европа в Ядрена нива и наистина ли си мислиш че тия Натовски удари ще са из Сибир иДалечния Изток,а не БАШ по Москва Петербург и останалите големи Градове и Стратегически Цели?А Кой от Руските Олигарси поддържащи финансово Путин ще позволи Руско ядрено оръжие да Затрие Семейството му,живеещо ТРАЙНО в Европа?Ами Руските МАТЕРИАЛНИ И ФИНАНСОВИ вложения в Колективния Запад за Милиарди - ще бъдат унищожени с Орешници ли?Нейсе - Русофилска ви работа...
Коментиран от #81
19:17 31.12.2025
72 Баба Меца
19:18 31.12.2025
73 Билд
До коментар #62 от "Механик":От началото на тридневната апелация досега са ликвидирани 36 руски генерала.
Коментиран от #77, #79
19:19 31.12.2025
74 Пилотът Гошу
19:19 31.12.2025
75 Майор Мишев
До коментар #50 от "Георгиев":Приятел материал за ковчег няма да има , откъдето минат тежка артилерия ,Солнцепек ,Тос 1 А ,ФАБ , Искандер и т.н. остава материал само за бодибег .
19:20 31.12.2025
76 Копейка
До коментар #70 от "Пламен":Тука кво да викаме?
Коментиран от #80
19:20 31.12.2025
77 Ами Нети
До коментар #73 от "Билд":Ликвидирали са най катти турски тираджии ,че опитала к ...венски номера да върти .
19:21 31.12.2025
78 Демократ
До коментар #62 от "Механик":Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #83
19:22 31.12.2025
79 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #73 от "Билд":Не бяха ли 3 хиляди и 600 ?
19:22 31.12.2025
80 Хахаха това ще викаш от панелката
До коментар #76 от "Копейка":Искам го твърд като еврото.....😂
19:23 31.12.2025
81 оня с х.я
До коментар #71 от "оня с коня":Ломски ,косми ми излезнаха по езика да повтарям ,че си мнооо ,ама мнооо тπ000 парче и логиката не ви е силна семейна черта ,наблягай на едьенето и срр ньетто там ти е силата .А оня моя просто е класи над вас !
19:24 31.12.2025
82 Ами
много скоро можем да заживеем в един по-добър свят :)
19:25 31.12.2025
83 Републиканец
До коментар #78 от "Демократ":Демократично можеш на кавала да ми посвириш .
Коментиран от #84
19:25 31.12.2025
84 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #83 от "Републиканец":ДемоКРАДА евтино свири.
Коментиран от #86
19:26 31.12.2025
85 идиоти вън
19:30 31.12.2025
86 Демократ
До коментар #84 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Хем свиря виртуозно ,хем си и плащам като пич за гяволука ,досега от мен нимой не се е оплакал
19:32 31.12.2025
87 12345
19:40 31.12.2025
88 дядо поп
19:43 31.12.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ами
19:51 31.12.2025
91 Путин
19:53 31.12.2025
92 Дойче зеле
20:04 31.12.2025
93 Ролан
20:15 31.12.2025
94 хихихихихи
20:15 31.12.2025
95 Дедо ви...
20:18 31.12.2025