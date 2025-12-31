Новини
Welt: Великобритания и Франция планират разполагане на войски по линията на контакт между Русия и Украйна

31 Декември, 2025 18:47

Целта е да наблюдават прекратяването на огъня, пише германското издание

Welt: Великобритания и Франция планират разполагане на войски по линията на контакт между Русия и Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Великобритания и Франция са разработили планове за разполагане на въоръжени сили по линията на контакт между Русия и Украйна, за да наблюдават прекратяването на огъня, съобщи германският вестник Welt, позовавайки се на дипломатически източници.

Тези войски биха били готови да се включат в бой, ако е необходимо, отбелязва вестникът. Планът е да се разположи контингент от 10 000 до 15 000 войници през първите шест месеца, в зависимост от броя на държавите, участващи в инициативата.

Франция и Великобритания възнамеряват да участват в наблюдението на прекратяването на огъня дори без мандат от ООН или ЕС - покана от Украйна би била достатъчна, твърдят източници на Welt.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    88 11 Отговор
    Welt: Великобритания и Франция планират разполагане на войски по линията на контакт между Русия и Украйна.

    Др.Тодор Живков:Това няма да стане даже и в сънищата ви !

    Коментиран от #11

  • 2 Усс...ран русофил

    10 62 Отговор
    Аз съм силно възмутен.

    Коментиран от #52, #89

    18:49 31.12.2025

  • 3 СВО

    90 8 Отговор
    Сметки без кръчмар...

    Коментиран от #28

    18:49 31.12.2025

  • 4 Българин..

    82 7 Отговор
    Сатанистите и англосаксонското племе имат секретен план!

    18:50 31.12.2025

  • 5 ТОЙ ЧИЧОВИ ВОВА

    77 5 Отговор
    ЩЕ ВИ РАЗРЕШИ ЩЕ ВИ ЗАПУКА НА СЕКУНДАТА.

    18:50 31.12.2025

    69 5 Отговор
    Да планират първо и доставката на десетки хиляди усилени черни торби тип бодибаег,щото много ще им бъдат необходими за репатриране на остатъци .

    18:51 31.12.2025

  • 7 А бе...

    62 5 Отговор
    Роско дали пак ще се разходи да удари един подпис? Че с еврото може и да не успеят да ликвидират всички българи!

    18:51 31.12.2025

  • 8 А50

    73 3 Отговор
    Това от френската новогодишна програма на франсетата ли го извадихте. Англичаните имат по-изтънчен хумор

  • 9 Дас Хаген

    63 4 Отговор
    Това ли е новия план! И след саботаж от страна на Украйна да предизвикат по голям конфликт!

    18:52 31.12.2025

  • 10 ПЛАШАТ ГАРГИТЕ

    56 3 Отговор
    ЖЕЛАЕЩИ МАЙ ЩЕ СА САМО ....МАКАРОНА И СТАРМЕРА

    18:52 31.12.2025

  • 11 Бай Тошо

    15 15 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Решава този който има пари.Ти па кой си бе?

    Коментиран от #18

    18:52 31.12.2025

  • 12 стоян георгиев- стъки

    45 4 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    18:52 31.12.2025

  • 13 Бако

    Нека плануват, никой не им пречи да имитират дейност, ма друг решава, а не те!

    18:53 31.12.2025

  • 14 Пит Бул

    28 3 Отговор
    А колко боди багс си носят?

    18:53 31.12.2025

  • 15 До Българин... да се наричаш

    19 22 Отговор

    До коментар #4 от "Българин..":

    То е ясно защо: Украйна пада. И какво следва: ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..поотделно горе...

    Коментиран от #34, #44, #69

    18:54 31.12.2025

  • 16 Zaхарова

    4 7 Отговор
    Тук гуведа!За това ви храним!

    18:54 31.12.2025

  • 17 az СВО Победа 80

    23 7 Отговор
    Офффф и на Нова година ли ще ни храните с вкисналите манджи???

    Сменете менюто! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25, #30

    18:54 31.12.2025

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    43 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Тошо":

    Пари всеки може да си напечати.

    Петрол може ли да си принтираш или уран?

    Не е лесно да си прос т и нагъ л едновременно.

    Коментиран от #68

    18:54 31.12.2025

  • 19 Сержант Краптрии

    41 3 Отговор
    Англичаните, французите и германците изпитват ужас от източния фронт! Май ще има масови напускания на армията, ще пращат мигранти джихадисти!

    18:55 31.12.2025

  • 20 До българин да се наричаш

    4 21 Отговор

    До коментар #4 от "Българин..":

    . Продължение
    Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...и нямам търпение вече...Здраствуйте Братушки!

    Коментиран от #27, #31, #35, #47

    18:56 31.12.2025

  • 21 Ха ХаХа

    24 2 Отговор
    Ще разположат войски На Най

    18:56 31.12.2025

  • 22 Ами

    37 2 Отговор
    Путин няма да ве жали както жали украинците, Британците и Франките когато започнат да приемат хиляди и хиляди в ковчези, техните народи ще ги избесят по стълбовете! Изглежда англо -саксонците си мислят че това е някаква компютърна игра! Има Посейдон и дрешници, но ще страдат народите им!

    18:57 31.12.2025

  • 23 Ще ще

    27 1 Отговор
    ....сами се излагат, та те отдавна са на фронта и доста от тях в дървени костюми се прибраха...
    Постоянно разтъкават преговорите и шмъркан ги слуша, а жертвите растат...

    18:57 31.12.2025

  • 24 седесарко

    22 2 Отговор
    мечтите са безплатни, но тяхното реализиране често е плачевно.....

    18:57 31.12.2025

  • 25 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    1 15 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Ммммм?

    Коментиран от #29

    18:57 31.12.2025

  • 26 Миролюб Войнов, военен експерт

    3 22 Отговор
    След Четири Года мъка Русия тръгна към Капитулация 👍

    Коментиран от #36

    18:58 31.12.2025

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 15 Отговор

    До коментар #20 от "До българин да се наричаш":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #33

    18:58 31.12.2025

  • 28 Путин

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "СВО":

    Западът ни казва кое е легитимна цел в Украйна. И кое не е

    18:59 31.12.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 4 Отговор

    До коментар #25 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Козяче а чии е Крим?

    18:59 31.12.2025

  • 30 СВО=ПРОВАЛ

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай.

    18:59 31.12.2025

  • 31 Ха ХаХа

    19 2 Отговор

    До коментар #20 от "До българин да се наричаш":

    Фашистката монархия загуби всички 4 войни,500000 убити мъже,40% територии.Ряза глави и ги плащаше по 50000 лв
    Остави 5 млрд.д.актив
    НРБ със СССР даде 45 г.мир и остави 161 млрд.д.актив
    Смятай бе тюлембеко тъп

    18:59 31.12.2025

  • 32 Механик

    25 3 Отговор
    Пак мечтаем и си правим сметката без кръчмаря с големия, мазен тефтер.
    Ми тя войната нали точно за това стана, да не се допуснат натовски войски по границата на Русия.
    Англосаксите да си налягат парцалите, че язък за планетата!

    Коментиран от #45, #48

    19:00 31.12.2025

  • 33 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 5 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък една бусифицирана урка не крещеше "Слава урине".

    19:00 31.12.2025

  • 34 Майсторе..

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "До Българин... да се наричаш":

    Пълни глупости говориш! комунизма социализма и руското влияние никога няма да се върне в България. България е турски вилает! Учете турски! Затова депесарите и сиганските партии са на първо място!

    Коментиран от #58

    19:01 31.12.2025

  • 35 Дон Дони

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "До българин да се наричаш":

    А сега какво прави бе шушумиго, скачаш на Азис и в заведение пет пъти си мяташ сметката преди да платиш!

    19:02 31.12.2025

  • 36 Нхгхйк

    3 15 Отговор

    До коментар #26 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #41, #42

    19:02 31.12.2025

  • 37 Хайо

    16 1 Отговор
    Европа се чуди как да бъде превърната е ядрена нива.

    Коментиран от #71

    19:02 31.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гост

    12 2 Отговор
    Хи хи хи , ха ха ха, буаааааа! Смях.в залата!
    Цирк и война на пинчери! Е, на, вижте ни колко сме големи! КОИ СТЕ вие, и коя е ЧА, а? Ще ви изядат с парцалите ва 1 час беееее, розови!!!

    Коментиран от #46

    19:03 31.12.2025

  • 40 Българин

    12 2 Отговор
    Добре дошли в АДА с еднопосочен билет!

    19:03 31.12.2025

  • 41 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 3 Отговор

    До коментар #36 от "Нхгхйк":

    Батериите от вибратора изтощиха ли ти се че си толкова нервен ?

    19:03 31.12.2025

  • 42 оня с кола

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нхгхйк":

    Душа под наем носиш,даже и лек сап зад врата би ти дошъл в повече .

    19:03 31.12.2025

  • 43 Те нека си

    6 1 Отговор
    планират ала дали плановете им ще се изпълнят зависи от друг!

    19:04 31.12.2025

  • 44 Форд

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "До Българин... да се наричаш":

    Надявам се, че не си българин, защото предположенията са на човек извън реалността, Не знам какво пиеш или смъркаш или пушиш но е време да го спреш!

    19:05 31.12.2025

  • 45 бебето

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Кръчмар в бункер не живвее..

    Коментиран от #53, #54, #61

    19:05 31.12.2025

  • 46 Къдя туй?

    3 8 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    У СИРИЯ? 2 ДНЯ и ВСЕ? 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!
    12 год щурм на селото ПОКРОВСК?
    Избегалия по прашки Фюрер пеДо-фил?!?
    Ееееедехееее

    19:06 31.12.2025

  • 47 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "До българин да се наричаш":

    Стигаа !Стига си повтарял бе π€€€€ ∆ аааалл,не само че е дълго ами и тъпо ,като самия теб.За много оригинален ли се имаш ,бе минн дилл ?

    19:07 31.12.2025

  • 48 А ГДЕ

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    А МОЧАТА?

    Коментиран от #51, #62

    19:08 31.12.2025

  • 49 Гагауз Тагаренко

    7 0 Отговор
    Къде е сега Желясков и той да прати контингент!

    19:09 31.12.2025

  • 50 Георгиев

    9 1 Отговор
    Ще видят дървото. Предупредени са да не се пъхат. Зер 15000 торби ще се намерят, но 15000 ковчега трудно ще се върнат обратно в Англия и Франция. По 50 на самолет - ще трябват 300 полета.

    Коментиран от #59, #75

    19:10 31.12.2025

  • 51 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 8 Отговор

    До коментар #48 от "А ГДЕ":

    У тинята при крайцера, там е и матушката пияна, но русорабите още не го сващат!

    Коментиран от #64

    19:11 31.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "бебето":

    Кръчмарят, мой човек, живее където си иска защото е кръчмар (господар/собственик ).
    Кръчмарят може д а прави каквото си иска, но той винаги прави така, че ония дето си правят сметки без него, да ядат дървото на изпроводяк.
    Просякът в това отношение е лесен. Той ходи и проси, па ако дадат-дадат. Ако ли не, просията продължава.
    Понял, облъчен, или ти е трудничко?

    Коментиран от #56, #63

    19:11 31.12.2025

  • 54 Механик

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "бебето":

    Прав си за това, а беше тръгнал Кииф за два дня!

    19:12 31.12.2025

  • 55 Хуморески

    5 0 Отговор
    Колко е дълга фронтовата линия? 2000 километра!!! Дали 10 души на километър ще изменят нещо?

    19:12 31.12.2025

  • 56 Копейкотрошач

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    Вратлето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #65

    19:13 31.12.2025

  • 57 Отговорът

    5 0 Отговор
    Циркаджииски номера на отчаяни мишки.
    За 1 седмица всичко ще е туш

    19:13 31.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Механик

    1 8 Отговор

    До коментар #50 от "Георгиев":

    Полтора милиона вати са при Кобзоня, това е най важното, за 11г в донбас!

    19:14 31.12.2025

  • 60 Шопо

    6 0 Отговор
    Орешарски планира да посети Париж и Лондон

    19:14 31.12.2025

  • 61 пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "бебето":

    Имам слабост ,бебета да сокат бибека ,може и странно да се вижда ,прати координати , актуална снимка и цени да видим ставаш ли .

    19:14 31.12.2025

  • 62 Механик

    11 2 Отговор

    До коментар #48 от "А ГДЕ":

    А, чей Крим?? М?
    Чей Курск? М?
    Чья Суджа? М?
    А Бахмут, чей? Авдеевка, чья? Мариупол??? М?

    Коментиран от #66, #73, #78

    19:14 31.12.2025

  • 63 Повтаряй след мен

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо ..Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
    Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
    0
    По 1000 пъти на ден го повтаряй.

    19:15 31.12.2025

  • 64 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли ги сиренясали за жълти ше кели днес на празника?

    19:16 31.12.2025

  • 65 Q -РесTиa

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Копейкотрошач":

    Дон Корлеоне ,пропаднал клошар ,даже и ...я не моешш ми строши мррррз ливвецо !

    19:16 31.12.2025

  • 66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Благодаря за отговора!

    19:16 31.12.2025

  • 67 Що за глупости пишете

    2 3 Отговор
    Кога Русия ще ви разреши? 😀

    19:17 31.12.2025

  • 68 Еееее

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    сега, как да ти отговори?

    19:17 31.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пламен

    3 3 Отговор
    Останаха 4 часа до Еврото .

    Коментиран от #76

    19:17 31.12.2025

  • 71 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Хайо":

    Защо говориш за Ядрено нападение на русия спрямо Европа - защото в Конвенционално Въоръжение и жива сила НАТО я превъзхожда точно 4,5 ПЪТИ ли?А ще успее ли Русия да отрази Ядрената мощ на НАТО преди да превърна Европа в Ядрена нива и наистина ли си мислиш че тия Натовски удари ще са из Сибир иДалечния Изток,а не БАШ по Москва Петербург и останалите големи Градове и Стратегически Цели?А Кой от Руските Олигарси поддържащи финансово Путин ще позволи Руско ядрено оръжие да Затрие Семейството му,живеещо ТРАЙНО в Европа?Ами Руските МАТЕРИАЛНИ И ФИНАНСОВИ вложения в Колективния Запад за Милиарди - ще бъдат унищожени с Орешници ли?Нейсе - Русофилска ви работа...

    Коментиран от #81

    19:17 31.12.2025

  • 72 Баба Меца

    3 1 Отговор
    Хер Пръц и нещо си Хър Мър. Спрете белото. Мъ, сериозно!

    19:18 31.12.2025

  • 73 Билд

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    От началото на тридневната апелация досега са ликвидирани 36 руски генерала.

    Коментиран от #77, #79

    19:19 31.12.2025

  • 74 Пилотът Гошу

    5 1 Отговор
    Могат да си участват, но не могат да се позовават на нищо от договорите на НАТО, на което по принцип базират ербапщината си. Там могат да са само от страна на собствената си държава, което автоматично ги прави активни участници и не могат да се оплакват, че ги нападат, понеже са се намесили по лична инициатива в отворен конфликт. Всичките си мислят, че член 5 на НАТО ги пази...

    19:19 31.12.2025

  • 75 Майор Мишев

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Георгиев":

    Приятел материал за ковчег няма да има , откъдето минат тежка артилерия ,Солнцепек ,Тос 1 А ,ФАБ , Искандер и т.н. остава материал само за бодибег .

    19:20 31.12.2025

  • 76 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Пламен":

    Тука кво да викаме?

    Коментиран от #80

    19:20 31.12.2025

  • 77 Ами Нети

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Билд":

    Ликвидирали са най катти турски тираджии ,че опитала к ...венски номера да върти .

    19:21 31.12.2025

  • 78 Демократ

    0 4 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #83

    19:22 31.12.2025

  • 79 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Билд":

    Не бяха ли 3 хиляди и 600 ?

    19:22 31.12.2025

  • 80 Хахаха това ще викаш от панелката

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Копейка":

    Искам го твърд като еврото.....😂

    19:23 31.12.2025

  • 81 оня с х.я

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "оня с коня":

    Ломски ,косми ми излезнаха по езика да повтарям ,че си мнооо ,ама мнооо тπ000 парче и логиката не ви е силна семейна черта ,наблягай на едьенето и срр ньетто там ти е силата .А оня моя просто е класи над вас !

    19:24 31.12.2025

  • 82 Ами

    5 1 Отговор
    Ако всички либералфанатици отидат да воюват за окраина,
    много скоро можем да заживеем в един по-добър свят :)

    19:25 31.12.2025

  • 83 Републиканец

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Демократ":

    Демократично можеш на кавала да ми посвириш .

    Коментиран от #84

    19:25 31.12.2025

  • 84 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "Републиканец":

    ДемоКРАДА евтино свири.

    Коментиран от #86

    19:26 31.12.2025

  • 85 идиоти вън

    5 0 Отговор
    А това дето руснаците се тепат за демилитаризацията на Украйна нещо не им ли подсказва на англичаните и французите, че и те ще влизат в това число?!?!?

    19:30 31.12.2025

  • 86 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Хем свиря виртуозно ,хем си и плащам като пич за гяволука ,досега от мен нимой не се е оплакал

    19:32 31.12.2025

  • 87 12345

    4 0 Отговор
    Те са готови, но Путин ясно каза, че тези войски ще бъдат легитимна цел.

    19:40 31.12.2025

  • 88 дядо поп

    2 0 Отговор
    Ще стане , ама иска чакане!

    19:43 31.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ами

    3 0 Отговор
    Да си вземат човали😀🇷🇺

    19:51 31.12.2025

  • 91 Путин

    3 0 Отговор
    Приемам само с избелени ануси!

    19:53 31.12.2025

  • 92 Дойче зеле

    3 0 Отговор
    Всеки коментар е излишен

    20:04 31.12.2025

  • 93 Ролан

    1 0 Отговор
    Дебилът си е дебил ! Ти ми разправяш ,че тази която си е намислил няма стане, ама той ( в случая-те))) рупат ли рупат😅

    20:15 31.12.2025

  • 94 хихихихихи

    0 0 Отговор
    То планирането не е, като дялкането на галски и англосакски кратуни!

    20:15 31.12.2025

  • 95 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Да бе, едно е да желаеш друго е да можешш....!!!! Допитване на Евронюз: Бихте ли воювали за границите на Европа. 71% отговарят, НЕ!!!

    20:18 31.12.2025

