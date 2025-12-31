Axios: Тръмп и Нетаняху обсъдили възможността за нови удари срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са обсъдили възможността за удари срещу Иран през 2026 г., съобщи Axios, позовавайки се на ilfr източници.

Двамата президенти проведоха среща в Белия дом в понеделник, 29 декември. Според Axios, те са се съгласили, че предишните удари са били "голям успех", но Нетаняху е отбелязал, че може да са необходими повторни атаки, за да се предотврати възстановяването на ядрените способности на Иран.

Тръмп щял да по-склонен да подкрепи „втори кръг“ удари срещу Иран, ако е убеден, че Иран наистина се опитва да възстанови ядрената си програма, заяви американски служител пред изданието. Той отбеляза несигурността около това какво представлява възстановяването.