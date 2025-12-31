Axios: Тръмп и Нетаняху обсъдили възможността за нови удари срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са обсъдили възможността за удари срещу Иран през 2026 г., съобщи Axios, позовавайки се на ilfr източници.
Двамата президенти проведоха среща в Белия дом в понеделник, 29 декември. Според Axios, те са се съгласили, че предишните удари са били "голям успех", но Нетаняху е отбелязал, че може да са необходими повторни атаки, за да се предотврати възстановяването на ядрените способности на Иран.
Тръмп щял да по-склонен да подкрепи „втори кръг“ удари срещу Иран, ако е убеден, че Иран наистина се опитва да възстанови ядрената си програма, заяви американски служител пред изданието. Той отбеляза несигурността около това какво представлява възстановяването.
1 Последния Софиянец
17:50 31.12.2025
2 Путин
Коментиран от #5, #6
17:50 31.12.2025
3 Педофила милиционер
Коментиран от #11
17:51 31.12.2025
5 Путин
До коментар #2 от "Путин":САЩ казват на Русия кое е легитимна цел в Украйна
Коментиран от #9
17:53 31.12.2025
6 Путин
До коментар #2 от "Путин":Децата ни са в САЩ
17:54 31.12.2025
7 Ицхак Рабин, премиер
Днес удари по Иран, завтра по Русия 😁👍
17:54 31.12.2025
8 Това е Истината
17:55 31.12.2025
9 Хайнекен
До коментар #5 от "Путин":И докога ще спъват Русия в Украйна с измислените международни норми?
17:57 31.12.2025
10 малко истински факти
18:02 31.12.2025
11 Полицая
До коментар #3 от "Педофила милиционер":Майка ти сигурно се проклина че в първите 3 месеца не се е светнала да отиде да направи аборт.
Коментиран от #14
18:04 31.12.2025
12 Сатан Яху
18:08 31.12.2025
13 ШАЛОМ
18:09 31.12.2025
14 Оди се
До коментар #11 от "Полицая":Ши бай, Педроса
18:10 31.12.2025
15 Тракиец 🇺🇦
18:10 31.12.2025
16 Упpaвитeля нa cъeдинeнитe циoниcтки щaти
18:11 31.12.2025
17 Айдеее Капейките
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Тука не Казва Рижавия
Че Руските Мусори от Парада
Изглеждат Непобедими
Хахахаха хахахаха хахахаха
Нека плюенето да започне сега
18:13 31.12.2025
18 Тръмп нарече
И Червената Измет
Взе да го хвали .
Сега със Нетаняху как е положението ?
Поредната порция Хейт
Е време да се излее
От ПУТИНАРИТЕ .
18:16 31.12.2025
