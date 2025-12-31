Новини
Axios: Тръмп и Нетаняху обсъдили възможността за нови удари срещу Иран

31 Декември, 2025 17:49

Американецът бил по-предпазлив от израелския лидер

Axios: Тръмп и Нетаняху обсъдили възможността за нови удари срещу Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са обсъдили възможността за удари срещу Иран през 2026 г., съобщи Axios, позовавайки се на ilfr източници.
Двамата президенти проведоха среща в Белия дом в понеделник, 29 декември. Според Axios, те са се съгласили, че предишните удари са били "голям успех", но Нетаняху е отбелязал, че може да са необходими повторни атаки, за да се предотврати възстановяването на ядрените способности на Иран.
Тръмп щял да по-склонен да подкрепи „втори кръг“ удари срещу Иран, ако е убеден, че Иран наистина се опитва да възстанови ядрената си програма, заяви американски служител пред изданието. Той отбеляза несигурността около това какво представлява възстановяването.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Двамата МИРОТВОРЦИ.!

    17:50 31.12.2025

  • 2 Путин

    7 8 Отговор
    Многоходов съм вееее.... изоставям съюзниците, понеже чълня руския памперс

    Коментиран от #5, #6

    17:50 31.12.2025

  • 3 Педофила милиционер

    12 8 Отговор
    Пулсер е най-големият срам за Русия.

    Коментиран от #11

    17:51 31.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    САЩ казват на Русия кое е легитимна цел в Украйна

    Коментиран от #9

    17:53 31.12.2025

  • 6 Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Децата ни са в САЩ

    17:54 31.12.2025

  • 7 Ицхак Рабин, премиер

    6 8 Отговор
    Браво....
    Днес удари по Иран, завтра по Русия 😁👍

    17:54 31.12.2025

  • 8 Това е Истината

    3 8 Отговор
    САЩ и Израел казват на блатните кое е легитимна цел в Украйна.

    17:55 31.12.2025

  • 9 Хайнекен

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    И докога ще спъват Русия в Украйна с измислените международни норми?

    17:57 31.12.2025

  • 10 малко истински факти

    4 7 Отговор
    Чудесно решение са взели евреина и американеца , само дано го изпълнят по бързо ...

    18:02 31.12.2025

  • 11 Полицая

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Педофила милиционер":

    Майка ти сигурно се проклина че в първите 3 месеца не се е светнала да отиде да направи аборт.

    Коментиран от #14

    18:04 31.12.2025

  • 12 Сатан Яху

    4 1 Отговор
    Дедо Тръмпи си е моята послушна кучка

    18:08 31.12.2025

  • 13 ШАЛОМ

    4 4 Отговор
    У ДРИ тая про- москалска терористична из мет

    18:09 31.12.2025

  • 14 Оди се

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Полицая":

    Ши бай, Педроса

    18:10 31.12.2025

  • 15 Тракиец 🇺🇦

    7 2 Отговор
    Този пъти еврейския не-гърски сащ с чи..футски ционистки Израел ще горят......целия сащ и Израел на пепел

    18:10 31.12.2025

  • 16 Упpaвитeля нa cъeдинeнитe циoниcтки щaти

    3 3 Отговор
    Kaквoтo кaжe шeфът Caтaняxy, e зaкoн!

    18:11 31.12.2025

  • 17 Айдеее Капейките

    3 1 Отговор
    Сега трябва да плюете по АГЕНТ КРАСНОВ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Тука не Казва Рижавия

    Че Руските Мусори от Парада

    Изглеждат Непобедими

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Нека плюенето да започне сега

    18:13 31.12.2025

  • 18 Тръмп нарече

    1 1 Отговор
    Келог Идиот

    И Червената Измет

    Взе да го хвали .


    Сега със Нетаняху как е положението ?

    Поредната порция Хейт

    Е време да се излее

    От ПУТИНАРИТЕ .

    18:16 31.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.