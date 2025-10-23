Новини
Тръмп: Голяма част от източното крило на Белия дом ще бъде разрушена

23 Октомври, 2025 11:43 930 27

Той потвърди, че дейностите по разрушаването ще продължат по-дълго, отколкото се предполагаше първоначално

Тръмп: Голяма част от източното крило на Белия дом ще бъде разрушена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че голяма част от източното крило на Белия дом ще бъде разрушена, за да се направи място за бална зала, която отдавна желае, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Той потвърди, че дейностите по разрушаването ще продължат по-дълго, отколкото се предполагаше първоначално. Американският президент увери, че "след консултации с най-добрите архитекти по света", най-доброто решение е "пълното разрушаване" на това крило, като само "някои части" ще останат непокътнати.

"Това ще бъде една от най-големите бални зали в света", заяви той на фона на критиките сред опозицията в САЩ, предизвикани от снимките на багери, разрушаващи части от стените на историческата сграда.

Демократите обвиниха републиканеца в неуважително отношение към президентската резиденция заради разрушаването на източното крило, където традиционно се помещават офисите на първата дама. Те разкритикуваха и стартирането на проекта за 250 млн. долара в понеделник – във време, когато приемането на бюджета на страната все още е в застой, а американците са изправени пред нарастващи разходи на живот.

По време на обяд в градините на Белия дом във вторник Тръмп изрази задоволството си от протичащата работа. "Вероятно чувате чудесния шум от строителството зад нас. Чувате ли този шум? Това музика за ушите ми. Обичам този шум", каза той.

Седемдесет и девет годишният магнат в областта на недвижимите имоти увери, че проектът не е финансиран с пари на данъкоплатците. "Когато чуя този шум, той ме кара да мисля за пари. В този случай повече ме кара да мисля за липсата на пари, тъй като аз плащам за него", добави той.

Републиканецът милиардер по-рано обясни, че с "щедри патриоти и велики компании" ще допринесе за финансирането на нова бална зала. След връщането си на власт Доналд Тръмп работи за оформянето на Белия дом по собствените му представи. Овалният кабинет, например, беше декориран със златисти орнаменти, а на тревните площи бяха издигнати два огромни пилона с големи американски знамена.


САЩ
