Среща в Будапеща може и да няма, но тревогата остава

Новините, че очакваната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е поставена на изчакване, успокоиха донякъде съюзниците на Украйна в ЕС. Те с право бяха притеснени, че най-приятелски настроената към Русия държава от блока (Унгария - бел. ред.) щеше да е домакин на разговори, които пряко засягат сигурността на Стария континент.

По информация на агенция Ройтерс Русия е изпратила на САЩ неформално писмо с условията си за мирно споразумение с Украйна, в което настоява за максималните си изисквания до момента. В него Москва потвърждава искането си за контрол над цялата Донбаска област, както и за отказ от разполагане на войски на НАТО в Украйна. Така де факто Кремъл отхвърля предложението на Тръмп фронтовата линия да се замрази по протежението ѝ в момента.

Предстоят срещи на върха в Брюксел и Лондон, с които Европа ще бъде подложена на изпитание - може ли наистина да осигури нужната подкрепа на Киев и да убеди Тръмп най-сетне да притисне Москва до стената. "Тактиките за протакане на Русия показват отново и отново, че само Украйна наистина иска мир. Виждаме, че Путин продължава да избира насилието и разрухата”, се казва в общо изявление на лидерите на Украйна, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия, Дания, Испания и Швеция, както и ръководителите на европейските институции. В него се казва още, че е време замразените руски активи да се използват за нуждите на Киев.

"В Европа няма място за военни престъпници"

Държавите от ЕС не спират да настояват, че трябва да имат място на масата за преговори за бъдещето на Украйна, но със сигурност не са си представяли, че въпросната маса ще се намира в Будапеща. Ако такава среща някога се случи, това ще е първият път, в който кракът на Путин стъпва в Европейския съюз, откакто той започна пълномащабната инвазия срещу Украйна и откакто Международният наказателен съд постанови задържането му за военни престъпления. "Единственото място за Путин в Европа е Хага - пред трибунала. Не в столиците ни”, заяви външният министър на Литва Кестутис Будрис. "В Европа няма място за военни престъпници”, добави той. Подобни коментари направиха повечето дипломати от държавите членки на ЕС.

Унгария обаче се зарадва на потенциалната си роля на домакин. Премиерът Виктор Орбан написа в Х, че страната е "единственото подходящо" място в Европа за разговори за бъдещето на Украйна, заради "позицията си в подкрепа на мира". Навикът на Будапеща да бави или разводнява санкциите срещу Русия и антиукраинската ѝ позиция водят до други изводи, смята политологът Райнхард Хайниш. "Мнозина в ЕС смятат Орбан за троянския кон на руските интереси", казва експертът. Според него по-подходящи локации за бъдещи мирни преговори са например Швейцария или Саудитска Арабия.

Може ли Путин да бъде арестуван на европейска земя

Според международното право Унгария технически все още е задължена да арестува Владимир Путин, ако е на територията ѝ. Въпреки че Будапеща обяви, че напуска Международния наказателен съд (МНС) през юни, на хартия Унгария е длъжна да спази юрисдикцията му. "Държавите имат задължение да спазват юрисдикцията на съда за една година след напускането, което включва и да арестуват заподозрени, срещу които има заповед за арест", обяснява Матиас Холвоет, лектор по международно право в Университета в Амстердам.

Според експерта обаче няма истински перспективи такова нещо да се случи. Унгария вече се противопостави на МНС като не арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото също има издадена заповед за арест. "Не се очаква да има реални последици, ако държавите не спазват тези договорености", казва Холвоет.

Как може Путин изобщо да стигне до Унгария

Путин може да е в безопасност на унгарска земя, обаче стигането до нея е проблематично. Въпреки че европейските санкции срещу самия него не включват забрана за пътуване в Общността, през 2022 г. ЕС забрани на руските самолети да навлизат във въздушното му пространство. Това означава, че всяка държава членка трябва индивидуално да реши дали евентуално да пропусне самолета на Путин през въздушното си пространство.

Унгария граничи с Румъния, Словакия, Австрия, Словения, Хърватия и Сърбия. Румъния заяви, че не е получавала официално искане от Москва за преминаване. Такова не е получавала и България, но това не попречи на външния министър Георг Георгиев още предварително да заяви, че ще позволи на Путин да премине през българското въздушно пространство. Сърбия навярно би се оказала ключов коридор - приятелски настроена както към Русия, така и към Унгария.

Да го преглътнем с усмивка, за да е доволен Тръмп?

Дали Унгария ще остане в светлината на прожекторите дори и без такава среща, или поне не в скоро време, ЕС отново е в позната ситуация: опитва да се разбере с един американски президент, който често е по-склонен да работи в руски интерес, и да го убеди да подкрепя сигурността на Украйна.

Много европейски лидери вече влагат огромен политически капитал в това да поддържат добри двустранни отношения с Тръмп - от това просто да преглътнат търговската сделка, която в най-добрия случай може да бъде определена като приемлива, до това да обещаят да отделят по 5% от БВП за отбрана. И все пак те държат да са обединени около едно - какво се решава на всяка бъдеща среща за Украйна е много по-важно от това къде се провежда тя.

Автор: Роуз Бирчард