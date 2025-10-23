Американският министър на финансите: Путин не беше откровен, Тръмп е разочарован

Владимир Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Доналд Тръмп, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, като оправдаваше налагането на нови икономически санкции срещу Русия, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Президентът Путин не беше нито откровен, нито честен на преговорите, както бяхме се надявали", заяви министърът в интервю за телевизия "Фокс бизнес". Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна, отбеляза той.
САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.
"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."
След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.
Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.
САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.
Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #16, #24
08:29 23.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
38 ООО ООО ООО ООО $$$
⏰⏰⏰⏰⏰
Коментиран от #39
08:29 23.10.2025
4 Георги
08:29 23.10.2025
5 факуса
08:30 23.10.2025
6 Хи хи хи 🤣🤣🤣
Коментиран от #9, #17, #49
08:30 23.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
санкциите срещу Русия водят началото си ДАЛЕЧ ПРЕДИ ВОЙНАТА‼️‼️‼️
08:31 23.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Хи хи хи 🤣🤣🤣":Ха Ха Ха , толкова къса памет ли имаш
или нямаш НИКАКВИ познания❓
Този е направо Айнщайн спрямо предишния‼️
08:34 23.10.2025
10 Факт
08:34 23.10.2025
11 Да бе
08:34 23.10.2025
12 честна краварска
08:37 23.10.2025
13 пешо
Коментиран от #32
08:37 23.10.2025
14 За кой ли пореден път
Коментиран от #18
08:37 23.10.2025
15 Путин е пределно откровен.
Коментиран от #69
08:37 23.10.2025
16 Гадно! Раша отива при крайцера и
До коментар #1 от "Пич":СССР.
Така става когато един пияница сложи бивш, посредствен агент на КГБ начело на Русия.
08:37 23.10.2025
17 пешо
До коментар #6 от "Хи хи хи 🤣🤣🤣":имаше един бай пън
Коментиран от #34
08:38 23.10.2025
18 Учи си уроците малчуган
До коментар #14 от "За кой ли пореден път":Войната не е като на компа.
Коментиран от #21
08:38 23.10.2025
19 Руснак
Коментиран от #26, #28
08:38 23.10.2025
20 От вас
08:40 23.10.2025
21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #18 от "Учи си уроците малчуган":Чети книжки клепар!За да не изглеждаш толкова жалко.
Коментиран от #25
08:42 23.10.2025
22 Хъм...,така ли...?!
08:43 23.10.2025
23 Симо
Войната ще свърши, когато Русия постигне целите си. Ното по-рано, нито по-късно. И единствения ФАКТОР, който ще определи това е така нареченото " бункерно джудже".
Коментиран от #31, #33, #38
08:43 23.10.2025
24 Гадно!
До коментар #1 от "Пич":Путлер ,Тръмп и Зеленски копаят гроба на Русия .
Коментиран от #30
08:43 23.10.2025
25 Правилно малчо
До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Чети книжки, за да не показваш падението на запада да опросстачва глупави деца.
08:43 23.10.2025
26 НАЛИ?!
До коментар #19 от "Руснак":А оня Продажник-Горбачов...,а оня Водкаджия-Елцин...?!
08:45 23.10.2025
27 НАЧАЛО НА КРАЯТ
08:45 23.10.2025
28 Това е безспорен
До коментар #19 от "Руснак":Факт.
08:46 23.10.2025
29 Посочили те Америка за враг свършен си.
08:47 23.10.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "Гадно!":Явно баба и дядо не са ти чели приказки и народни мъдрости❗
"Който копае гроб другиму-
сам пада в него!"
08:48 23.10.2025
31 Гадно!
До коментар #23 от "Симо":САЩ си даде танковете на крайна, защото американците надебеляха и не влизат през люка!
08:50 23.10.2025
32 Свършено е с Путлер и
До коментар #13 от "пешо":хунтата му . Руснаците не са бандитите в Кремъл ...
08:50 23.10.2025
33 Руснак без крак
До коментар #23 от "Симо":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
08:50 23.10.2025
34 Хи хи хи 🤣🤣🤣
До коментар #17 от "пешо":И аз така си мислех, ма се оказа, че съм грешал
08:51 23.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гадно!
08:51 23.10.2025
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #40, #65
08:52 23.10.2025
38 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #23 от "Симо":Свиквай.После като ти влезе да не те боли толкова.
Коментиран от #42
08:53 23.10.2025
39 Последния Софиянец
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няма копейка на планетата която да не го интересува външния дълг на Сащ!
Коментиран от #44
08:53 23.10.2025
40 Запада пак опря
До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":до толове, крадене на никове, лъжи и и кражби. После защо Руси2я е велика, а запада циганско гето. 😄
Коментиран от #45
08:54 23.10.2025
41 Гадно!
08:54 23.10.2025
42 Симо
До коментар #38 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Важно е денги да обещава оная пияната от пасьола, другото не го мисли толкова!
08:54 23.10.2025
43 От чужбина
Коментиран от #48
08:55 23.10.2025
44 Учи си уроците малчуган
До коментар #39 от "Последния Софиянец":за да не показваш падението на запада да опросстачва глупави деца и да знаеш, че копейката е монета.
08:55 23.10.2025
45 факуса
До коментар #40 от "Запада пак опря":Казаха ли кога ще пускат бензина и тока у великата проzzия!
Коментиран от #47, #53
08:56 23.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Трагедия е да се гледа
До коментар #45 от "факуса":падението на запада да опросстачва деца да крадат и лъжат. После защо Русия е велика, а запада циганското гето на света.
Коментиран от #52
08:57 23.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Хи хи хи 🤣🤣🤣":Бай Дончо и той горкия най-накрая разбра, че без да унищожи блатната джамахирия няма да вземе Нобел‼️
Коментиран от #51, #59, #66
08:58 23.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Запада пак опря
До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":до толове, крадене на никове, лъжи и и кражби. После защо Руси2я е велика, а запада циганско гето. 😄
Коментиран от #74
09:01 23.10.2025
52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #47 от "Трагедия е да се гледа":Чети книжки клепар.
Коментиран от #54
09:01 23.10.2025
53 Русия няма ток?
До коментар #45 от "факуса":Саяно-Шушенската ГЕС е по-висока от Айфеловата кула и с 1200 дължина. Колкото няколко Хеопсови пирамиди. Запорожката АЕЦ, е освободените територии е най-голямата в Европа.
09:02 23.10.2025
54 Правилно малчо
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Чети книжки, за да не показваш падението на запада да опросстачва глупави деца.
09:02 23.10.2025
55 От чужбина
До коментар #48 от "Изпражнението гайтанджиева":По онова време, когато З.Германия и И Германия се обединиха, тогава мисиите ни продъниха ушите, че НАТО няма да се разширява повече. Доста хора си го спомнят този момент, как да кажеш, че е фейк?!?!
Коментиран от #58
09:03 23.10.2025
56 Звучи ми като последното изхвърлянене
Наложил бил санкции на руския петрол- какви точно санкции, не става ясно? Забрана да рекламират в САЩ ли? Забрана за сенчестия танкерен флот ли? Най верните съюзници на Тръмп- Орбан, Фицо и Вучич, придължават да внасят руски нефт и газ- на тях забрани ли? Или санкциите за тях са европейска работа, не на Тръмп?! На Китай наложи ли санкции, ако продължи да внася руски нефт? И ЗАЩО САМО НА НЕФТА, А НЕ И НА ГАЗА?! На последния въпрос никой не знае отговора! Дори самият Тръмп не го знае, понеже процесите в главата му зависят не от логиката, а от други вселенски величини!
Не обръщайте внимание на думите и действията на Тръмп! Те са само демонстративни, показни и пропагандни! Утре ще запее нова песен!
09:04 23.10.2025
57 Я пък тоя
Не вярвам.
Пак ще са санкции на думи.
09:05 23.10.2025
58 Пенсионер 69 годишен
До коментар #55 от "От чужбина":И аз го помня! Раздаваха бира без пари на лумпените събориха стената за две три бири. Сега са бездомни и ги бият по улиците.
09:06 23.10.2025
59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞НИКоКРАДЛО НЕДО€Б@Н@🔞
ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ СИ КУХА КАТО БАЛОН
И ПЪЛНА , КАТО ТИКВА С БЯЛО СЕМЕ🖕
09:06 23.10.2025
60 стоян георгиев
Коментиран от #63
09:07 23.10.2025
61 Обективно
09:09 23.10.2025
62 Историк
09:09 23.10.2025
63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #60 от "стоян георгиев":То за това бункерното си се боричка с медведа под миндера, а кабаева върти любов с коняра‼️
09:10 23.10.2025
64 Пенсионер 69 годишен
09:11 23.10.2025
65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞 И ТЕЕБЕ , И ВСЕ ТЕ ПОВТАРЯ ОНЗИ
ВОЖД ОТ НИГЕРИЯ🔞
Добре че от @-нален sex не се възпроизвеждаш🖕
Коментиран от #67
09:11 23.10.2025
66 Обективно
До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Напълно си прав, бункерното с ботокса трябва да изгние в Хага!
09:12 23.10.2025
67 Пенсионер 69 годишен
До коментар #65 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Цял живот надувате каквото ви подадат за жълти денги, и вечно сте най пропадналите и гладните на планетата, не ви ли омръзна вече!
09:13 23.10.2025
68 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #70, #71
09:14 23.10.2025
69 Ти като имаш уши но....
До коментар #15 от "Путин е пределно откровен.":.... нямаш мозък в главата как го разбра????
09:16 23.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Последния Софиянец
До коментар #68 от "Пенсионер 69 годишен":Така е, от копейката и пияния му господар става само тор!
09:19 23.10.2025
72 Май медиите никога не разбират
Вчера например пак питаха Тръмп, защо те даде Томахоук! Та се наложи Тръмп да им обяснява като на малоумни, че няма проблем да ги продаде на жеЛаещите за да ги подарят на Зеленски за да спре да реве за тях, но - първо, обучение за да могат да се използват, трае минимум година. Второ САЩ няма да обучава сулю и пулю с тях. И трето, само смериканци могат да боряват с тях, а САЩ няма да напада Русия с балистични ракети!
Не разбраха и бъзика на Тръмп, че ако европейците си яйо си дават парите за оръжия, Зелю щял не само да върне всички територии, но И ОТГОРЕ:) Сарказъма им убягна!
А сега не разбраха, че щом жеЛаещите и Зеленски, не пожелаха да освободят остатъка ит Донецк в замята Русия да не претиндира за остатъка от Запорожие и Херсон, ще даде време на Русия сама да си го доосвободи без да бърза, но тогава Русия ще направи следващо предложение. Да напуснат остатъка от Запорожие....
09:20 23.10.2025
73 Пенсионер 69 годишен
09:20 23.10.2025
74 😁.........
До коментар #51 от "Запада пак опря":Абе ти наред ли си с главата??? 🤣, Русия била велика🤣🤣🙈
09:22 23.10.2025