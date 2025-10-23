Новини
Свят »
САЩ »
Американският министър на финансите: Путин не беше откровен, Тръмп е разочарован
  Тема: Украйна

Американският министър на финансите: Путин не беше откровен, Тръмп е разочарован

23 Октомври, 2025 08:26 1 496 74

  • украйна-
  • скот бесънт-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • санкции

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании и обявиха, че са готови да предприемат още действия

Американският министър на финансите: Путин не беше откровен, Тръмп е разочарован - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Доналд Тръмп, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, като оправдаваше налагането на нови икономически санкции срещу Русия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Президентът Путин не беше нито откровен, нито честен на преговорите, както бяхме се надявали", заяви министърът в интервю за телевизия "Фокс бизнес". Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна, отбеляза той.

Още новини от Украйна

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.

Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.

САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.

Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 31 Отговор
    Гадно , а ? С вашите камъни , по вашите глави !!! Лъжата да не е монопол на атлантиците...?!

    Коментиран от #16, #24

    08:29 23.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    31 15 Отговор
    И нито дума, че дългът на САЩко НАДХВЪРЛИ
    38 ООО ООО ООО ООО $$$
    ⏰⏰⏰⏰⏰

    Коментиран от #39

    08:29 23.10.2025

  • 4 Георги

    40 13 Отговор
    всъщност е бил точно честен и откровен, просто вие сте се надявали на друго. Има разлика.

    08:29 23.10.2025

  • 5 факуса

    35 12 Отговор
    а вие кат сте откровени и честни що излъгахте за ирак,що не казахте искаме петрола а садам не дава,затуй сво

    08:30 23.10.2025

  • 6 Хи хи хи 🤣🤣🤣

    27 7 Отговор
    Америка никога не е имала такъв малоумник за президент. Никога!!!

    Коментиран от #9, #17, #49

    08:30 23.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 10 Отговор
    За по- малките ПО ПЕЙКИТЕ-
    санкциите срещу Русия водят началото си ДАЛЕЧ ПРЕДИ ВОЙНАТА‼️‼️‼️

    08:31 23.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 10 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи хи 🤣🤣🤣":

    Ха Ха Ха , толкова къса памет ли имаш
    или нямаш НИКАКВИ познания❓
    Този е направо Айнщайн спрямо предишния‼️

    08:34 23.10.2025

  • 10 Факт

    19 23 Отговор
    Путлер, Тръмп и Зеленски съсипват империята на злото Русия.

    08:34 23.10.2025

  • 11 Да бе

    28 14 Отговор
    Вие сте честните, заливащи света с лъжи и пропаганда и НПО-та. Честно направихте и война в Украйна и я унищожихте. Честно я поддържате, за да източвате и обирате Европа. И при нас има безроден боклук който ползвате.

    08:34 23.10.2025

  • 12 честна краварска

    24 13 Отговор
    То па, щот рижия клоун много честен, през 10 сек. си мени мнението на 180 градуса и ръси глупости на килограм?

    08:37 23.10.2025

  • 13 пешо

    26 23 Отговор
    разочарован защото руснаците си устояват интересите , краварите са свикнали всички да се съгласяват с тях , но тая вече свърши

    Коментиран от #32

    08:37 23.10.2025

  • 14 За кой ли пореден път

    22 26 Отговор
    Тръмп беше изигран от КГБейското джудже - измамник, убиец и покерджия. Колко още невинни хора трябва да измрат преди Тръмп да разбере че единствената посока и решение е мощно безмилостно бомбене на пидирацията докато джуджето или бъде убито от своите си или руският народ тръгне на освободителен поход към Кремъл.

    Коментиран от #18

    08:37 23.10.2025

  • 15 Путин е пределно откровен.

    25 19 Отговор
    Само , че трябва да имаш уши да го чуеш. И мозък в главата да го разбереш.

    Коментиран от #69

    08:37 23.10.2025

  • 16 Гадно! Раша отива при крайцера и

    28 19 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    СССР.
    Така става когато един пияница сложи бивш, посредствен агент на КГБ начело на Русия.

    08:37 23.10.2025

  • 17 пешо

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи хи 🤣🤣🤣":

    имаше един бай пън

    Коментиран от #34

    08:38 23.10.2025

  • 18 Учи си уроците малчуган

    11 15 Отговор

    До коментар #14 от "За кой ли пореден път":

    Войната не е като на компа.

    Коментиран от #21

    08:38 23.10.2025

  • 19 Руснак

    16 18 Отговор
    Русия никога не е имала такъв малоумник за лидер.

    Коментиран от #26, #28

    08:38 23.10.2025

  • 20 От вас

    16 5 Отговор
    се е научил, щото вие сте най честните и най откровените в света.

    08:40 23.10.2025

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Учи си уроците малчуган":

    Чети книжки клепар!За да не изглеждаш толкова жалко.

    Коментиран от #25

    08:42 23.10.2025

  • 22 Хъм...,така ли...?!

    8 1 Отговор
    Че Путин и той...,, Разочарован от Тръмп",след наложените санкции на Русия...!

    08:43 23.10.2025

  • 23 Симо

    14 10 Отговор
    Клоуна по някаква необяснима причина смята себе си за ФАКТОР! Фактор с който останалите трябва да се съобразяват. Само дето е изтървал факта, че Америка е в пълен упадък. И духовен и финансов и индустриален. Упадък близък до пълен крах, пълен разпад и само те не го виждат.
    Войната ще свърши, когато Русия постигне целите си. Ното по-рано, нито по-късно. И единствения ФАКТОР, който ще определи това е така нареченото " бункерно джудже".

    Коментиран от #31, #33, #38

    08:43 23.10.2025

  • 24 Гадно!

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Путлер ,Тръмп и Зеленски копаят гроба на Русия .

    Коментиран от #30

    08:43 23.10.2025

  • 25 Правилно малчо

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Чети книжки, за да не показваш падението на запада да опросстачва глупави деца.

    08:43 23.10.2025

  • 26 НАЛИ?!

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак":

    А оня Продажник-Горбачов...,а оня Водкаджия-Елцин...?!

    08:45 23.10.2025

  • 27 НАЧАЛО НА КРАЯТ

    7 12 Отговор
    Кремълският гризач настъпи мотиката.

    08:45 23.10.2025

  • 28 Това е безспорен

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак":

    Факт.

    08:46 23.10.2025

  • 29 Посочили те Америка за враг свършен си.

    4 8 Отговор
    Пропагандата няма да те спаси.

    08:47 23.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "Гадно!":

    Явно баба и дядо не са ти чели приказки и народни мъдрости❗
    "Който копае гроб другиму-
    сам пада в него!"

    08:48 23.10.2025

  • 31 Гадно!

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "Симо":

    САЩ си даде танковете на крайна, защото американците надебеляха и не влизат през люка!

    08:50 23.10.2025

  • 32 Свършено е с Путлер и

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "пешо":

    хунтата му . Руснаците не са бандитите в Кремъл ...

    08:50 23.10.2025

  • 33 Руснак без крак

    7 7 Отговор

    До коментар #23 от "Симо":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    08:50 23.10.2025

  • 34 Хи хи хи 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    И аз така си мислех, ма се оказа, че съм грешал

    08:51 23.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гадно!

    5 2 Отговор
    Американските парашутисти имат два парашута, защото са 200 кила и един не ги издържа!

    08:51 23.10.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 6 Отговор
    Но все ви повтарям, до като не се унищожи блатния халифат и бункетното не висне от башнята няма да има мир по света❗

    Коментиран от #40, #65

    08:52 23.10.2025

  • 38 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Симо":

    Свиквай.После като ти влезе да не те боли толкова.

    Коментиран от #42

    08:53 23.10.2025

  • 39 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няма копейка на планетата която да не го интересува външния дълг на Сащ!

    Коментиран от #44

    08:53 23.10.2025

  • 40 Запада пак опря

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    до толове, крадене на никове, лъжи и и кражби. После защо Руси2я е велика, а запада циганско гето. 😄

    Коментиран от #45

    08:54 23.10.2025

  • 41 Гадно!

    3 5 Отговор
    Американците не копаят окопи, защото са много дебели и като влязат в окопа, не могат да излязат!

    08:54 23.10.2025

  • 42 Симо

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Важно е денги да обещава оная пияната от пасьола, другото не го мисли толкова!

    08:54 23.10.2025

  • 43 От чужбина

    5 3 Отговор
    Запада честно и откровено ОБЕЩА, ама не подписа обещанието, че НАТО няма да се разширява нито инч на изток от Германия. Запада подписа едни мински споразумения. По-късно и едно истанбулско споразумение имаше, и от него се отметнаха...Са честни и откровени.

    Коментиран от #48

    08:55 23.10.2025

  • 44 Учи си уроците малчуган

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Последния Софиянец":

    за да не показваш падението на запада да опросстачва глупави деца и да знаеш, че копейката е монета.

    08:55 23.10.2025

  • 45 факуса

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Запада пак опря":

    Казаха ли кога ще пускат бензина и тока у великата проzzия!

    Коментиран от #47, #53

    08:56 23.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Трагедия е да се гледа

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "факуса":

    падението на запада да опросстачва деца да крадат и лъжат. После защо Русия е велика, а запада циганското гето на света.

    Коментиран от #52

    08:57 23.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи хи 🤣🤣🤣":

    Бай Дончо и той горкия най-накрая разбра, че без да унищожи блатната джамахирия няма да вземе Нобел‼️

    Коментиран от #51, #59, #66

    08:58 23.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Запада пак опря

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    до толове, крадене на никове, лъжи и и кражби. После защо Руси2я е велика, а запада циганско гето. 😄

    Коментиран от #74

    09:01 23.10.2025

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Трагедия е да се гледа":

    Чети книжки клепар.

    Коментиран от #54

    09:01 23.10.2025

  • 53 Русия няма ток?

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "факуса":

    Саяно-Шушенската ГЕС е по-висока от Айфеловата кула и с 1200 дължина. Колкото няколко Хеопсови пирамиди. Запорожката АЕЦ, е освободените територии е най-голямата в Европа.

    09:02 23.10.2025

  • 54 Правилно малчо

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Чети книжки, за да не показваш падението на запада да опросстачва глупави деца.

    09:02 23.10.2025

  • 55 От чужбина

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Изпражнението гайтанджиева":

    По онова време, когато З.Германия и И Германия се обединиха, тогава мисиите ни продъниха ушите, че НАТО няма да се разширява повече. Доста хора си го спомнят този момент, как да кажеш, че е фейк?!?!

    Коментиран от #58

    09:03 23.10.2025

  • 56 Звучи ми като последното изхвърлянене

    3 0 Отговор
    на Тръмп и пропагандно надуване- сакън , да не си помисли някой, че Путин си разиграва коня, а Тръмп само стои и гледа! Да покаже мускули и той!

    Наложил бил санкции на руския петрол- какви точно санкции, не става ясно? Забрана да рекламират в САЩ ли? Забрана за сенчестия танкерен флот ли? Най верните съюзници на Тръмп- Орбан, Фицо и Вучич, придължават да внасят руски нефт и газ- на тях забрани ли? Или санкциите за тях са европейска работа, не на Тръмп?! На Китай наложи ли санкции, ако продължи да внася руски нефт? И ЗАЩО САМО НА НЕФТА, А НЕ И НА ГАЗА?! На последния въпрос никой не знае отговора! Дори самият Тръмп не го знае, понеже процесите в главата му зависят не от логиката, а от други вселенски величини!

    Не обръщайте внимание на думите и действията на Тръмп! Те са само демонстративни, показни и пропагандни! Утре ще запее нова песен!

    09:04 23.10.2025

  • 57 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Наложил санкции, това означава ли, че САЩ ще спрат да купуват руски петрол и газ!?
    Не вярвам.
    Пак ще са санкции на думи.

    09:05 23.10.2025

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "От чужбина":

    И аз го помня! Раздаваха бира без пари на лумпените събориха стената за две три бири. Сега са бездомни и ги бият по улиците.

    09:06 23.10.2025

  • 59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞НИКоКРАДЛО НЕДО€Б@Н@🔞
    ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ СИ КУХА КАТО БАЛОН
    И ПЪЛНА , КАТО ТИКВА С БЯЛО СЕМЕ🖕

    09:06 23.10.2025

  • 60 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Мъжете никога не са откровени с жените и те винаги са разочаровани. И Тръмп не е изключение. Разочарованието се превръща в злоба и отмъщение, но без резултат.

    Коментиран от #63

    09:07 23.10.2025

  • 61 Обективно

    0 0 Отговор
    Да човек по принцип не е откровен когато срещу себе си има измамници които само гледат да те прецакат но иначе ти се пишат приятили.И как трябва човек да се държи при тоя театър разиграван от американците?Ако намеренията на американците бяха почтени можеха да се изтеглят от зоната на влияние на руснаците(тоест това е или руско или проруско население) да спрат да се месят във вътрешните работи на страните около Русия да помагат по всякакъв долен начин най големите русофоби да взимат властта и те от своя страна да подчинят цялата държава на САЩ и да я хвърлят срещу Русия в безумно самоубийство.

    09:09 23.10.2025

  • 62 Историк

    3 0 Отговор
    Хората около тръмп не мога да разбера наистина ли са толкова малоумни да смятат,че живота на хората и бъдещето на Украйна,зависят от настроението на шефа им или страхът от неговата злоба и отмъстителността му е парализирал напълно мозъка им? Цял свят ежедневно е занимаван с това. Много жалко е това състояние ,при което САЩ, вече Тръмпландия, вместо стожер на демокрацията, е превърната в защитник на терориста Путин и е станала за срам и позор и няма вече външна политика.

    09:09 23.10.2025

  • 63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    То за това бункерното си се боричка с медведа под миндера, а кабаева върти любов с коняра‼️

    09:10 23.10.2025

  • 64 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    И Хитлер е взел властта с бира. Америка му дава пари да купи бира на лумпените и маргиналните и взема властта. На укрите купиха курабийки и чай. После се хвалеха, че преврата евтино им е излязъл. Умен народ са американците!

    09:11 23.10.2025

  • 65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞 И ТЕЕБЕ , И ВСЕ ТЕ ПОВТАРЯ ОНЗИ
    ВОЖД ОТ НИГЕРИЯ🔞
    Добре че от @-нален sex не се възпроизвеждаш🖕

    Коментиран от #67

    09:11 23.10.2025

  • 66 Обективно

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Напълно си прав, бункерното с ботокса трябва да изгние в Хага!

    09:12 23.10.2025

  • 67 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Цял живот надувате каквото ви подадат за жълти денги, и вечно сте най пропадналите и гладните на планетата, не ви ли омръзна вече!

    09:13 23.10.2025

  • 68 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Преврата на Майдана укрите го направиха за няколко чанти курабийки и чай, но после дойде клоунът Зеленски и открадна $300 от Америка! Върна им го тъпкано!

    Коментиран от #70, #71

    09:14 23.10.2025

  • 69 Ти като имаш уши но....

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Путин е пределно откровен.":

    .... нямаш мозък в главата как го разбра????

    09:16 23.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Пенсионер 69 годишен":

    Така е, от копейката и пияния му господар става само тор!

    09:19 23.10.2025

  • 72 Май медиите никога не разбират

    0 0 Отговор
    за какво става въпрос!
    Вчера например пак питаха Тръмп, защо те даде Томахоук! Та се наложи Тръмп да им обяснява като на малоумни, че няма проблем да ги продаде на жеЛаещите за да ги подарят на Зеленски за да спре да реве за тях, но - първо, обучение за да могат да се използват, трае минимум година. Второ САЩ няма да обучава сулю и пулю с тях. И трето, само смериканци могат да боряват с тях, а САЩ няма да напада Русия с балистични ракети!
    Не разбраха и бъзика на Тръмп, че ако европейците си яйо си дават парите за оръжия, Зелю щял не само да върне всички територии, но И ОТГОРЕ:) Сарказъма им убягна!
    А сега не разбраха, че щом жеЛаещите и Зеленски, не пожелаха да освободят остатъка ит Донецк в замята Русия да не претиндира за остатъка от Запорожие и Херсон, ще даде време на Русия сама да си го доосвободи без да бърза, но тогава Русия ще направи следващо предложение. Да напуснат остатъка от Запорожие....

    09:20 23.10.2025

  • 73 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Доналд Тръмп ми е много симпатичен. Да се срещнат с Путин в Санкт Петербург. Ще го посрещнат като МЕГА ЗВЕЗДА! КАТО ИМПЕРАТОР! Няма да му искат пари, а ще му дадат колкото поиска, да прекрати тая гражданска война в бившия СССР.

    09:20 23.10.2025

  • 74 😁.........

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Запада пак опря":

    Абе ти наред ли си с главата??? 🤣, Русия била велика🤣🤣🙈

    09:22 23.10.2025