Рубио заяви, че мирът в Газа е застрашен заради законопроект на Израел

Рубио заяви, че мирът в Газа е застрашен заради законопроект на Израел

23 Октомври, 2025 09:00 617 16

Рубио подчерта, че САЩ са "загрижени за всичко, което заплашва да дестабилизира плодовете на нашите усилия"

Рубио заяви, че мирът в Газа е застрашен заради законопроект на Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че решението на израелския парламент да подкрепи законопроекти за разширяване на израелската суверенитет в Западния бряг може да "застраши" прекратяването на огъня в Газа, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Мисля, че президентът (Доналд Тръмп) се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", заяви Рубио пред медиите, докато заминаваше за Израел, където се очаква да пристигне днес. Това "заплашва" прекратяването на огъня и ще бъде "контрапродуктивно", добави той.

Кнесетът (израелският парламент) взе вчера решение за разглеждане на два законопроекта, целящи разширяване на израелския суверенитет в окупирания Западен бряг, по време на посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел.

Американският президент Доналд Тръмп, съюзник на Израел в войната му срещу ислямисткото движение "Хамас", се противопостави на всякаква анексия на Западния бряг от Израел, проект, подкрепян от израелската крайна десница.

Израелските депутати се произнесоха по два законопроекта в първо четене, като гласуването имаше за цел да разреши разглеждането им в първо четене. През август Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища в Западния бряг, който беше осъден от ООН и чуждестранни лидери, припомня АФП.

"Това е демокрация, те ще гласуват", заяви Рубио. "Но за момента това е нещо, което според нас би могло да бъде контрапродуктивно", добави той.

В отговор на въпрос за ескалацията на насилието, извършвано от екстремистки израелски заселници срещу палестинците в Западния бряг, Рубио подчерта, че САЩ са "загрижени за всичко, което заплашва да дестабилизира плодовете на нашите усилия", отбелязва АФП.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Накрая

    2 0 Отговор
    и вие да признаете, кой е агресора макар и завоалирано.

    09:08 23.10.2025

  • 2 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    "Това е демокрация, те ще гласуват", окупация и геноцид ама било "демокрация" ....Рубио определено не е у ред с кратуната

    09:09 23.10.2025

  • 3 Санкции

    3 0 Отговор
    Няма ли да видим за ционистката сган? А?

    09:10 23.10.2025

  • 4 САЩ били "загрижени"

    2 0 Отговор
    Международна изолация, пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    09:12 23.10.2025

  • 5 И какво ще направи

    1 0 Отговор
    Жалката държава САЩ след като "това не е нещо, което можем да подкрепим в момента" ?

    09:16 23.10.2025

  • 11 Факти,

    0 0 Отговор
    тук само антиизраелски коментари ли са разрешени?

    Триете всяко различно мнение!

    09:20 23.10.2025

  • 13 Депутат

    0 0 Отговор
    Занимавайте се с р оми те в Гаа а за, през това време ще ви ту р им Данък Вода, а после Данък Въздух.

    Ако недоволствате, ще пишем по медиите, че еврод же ндъри те са виновни и Л ГБ Т пропагандата.

    А вие ще плащате, затова новината за новия закон я скриха бързо и пак ни заливат с ромските проблеми в м а ала Гаа аз а.

    Коментиран от #15

    09:21 23.10.2025

  • 14 Значи ако примерно

    0 0 Отговор
    Нашият парламент гласува избиването и принудителното разселване на мюсулманите, арменците и евреите в България ще е демокрация ? Хммм...

    09:22 23.10.2025

  • 15 То точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Депутат":

    Се почна и във Палестина както е сега в България. Данък Вода, а после Данък Въздух.....

    09:25 23.10.2025

