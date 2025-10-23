Рубио заяви, че мирът в Газа е застрашен заради законопроект на Израел

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че решението на израелския парламент да подкрепи законопроекти за разширяване на израелската суверенитет в Западния бряг може да "застраши" прекратяването на огъня в Газа, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Мисля, че президентът (Доналд Тръмп) се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", заяви Рубио пред медиите, докато заминаваше за Израел, където се очаква да пристигне днес. Това "заплашва" прекратяването на огъня и ще бъде "контрапродуктивно", добави той.
Кнесетът (израелският парламент) взе вчера решение за разглеждане на два законопроекта, целящи разширяване на израелския суверенитет в окупирания Западен бряг, по време на посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел.
Американският президент Доналд Тръмп, съюзник на Израел в войната му срещу ислямисткото движение "Хамас", се противопостави на всякаква анексия на Западния бряг от Израел, проект, подкрепян от израелската крайна десница.
Израелските депутати се произнесоха по два законопроекта в първо четене, като гласуването имаше за цел да разреши разглеждането им в първо четене. През август Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища в Западния бряг, който беше осъден от ООН и чуждестранни лидери, припомня АФП.
"Това е демокрация, те ще гласуват", заяви Рубио. "Но за момента това е нещо, което според нас би могло да бъде контрапродуктивно", добави той.
В отговор на въпрос за ескалацията на насилието, извършвано от екстремистки израелски заселници срещу палестинците в Западния бряг, Рубио подчерта, че САЩ са "загрижени за всичко, което заплашва да дестабилизира плодовете на нашите усилия", отбелязва АФП.
