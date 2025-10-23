Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп шамароса най-големите руски нефтопреработвателни компании
  Тема: Украйна

Тръмп шамароса най-големите руски нефтопреработвателни компании

23 Октомври, 2025 10:38 1 321 74

  • украйна-
  • санкции-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • лукойл-
  • владимир путин

Западни издания коментират наложените от Тръмп първи директни санкции на Русия

Тръмп шамароса най-големите руски нефтопреработвателни компании - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ход, показващ изчерпващото се търпение на администрацията на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин, Министерството на финансите на САЩ снощи наложи санкции на двете най-големи руски нефтопреработвателни предприятия "Роснефт" и "Лукойл", пише в. "Вашингтон пост", предаде БТА.

Министерството посочи "липсата на сериозен ангажимент на Путин към мирния процес за край на войната в Украйна" в изявление, в което бяха обявени мерките, приети след среднощните руски атаки срещу Украйна и след отмяната на планираната среща следващата седмица между Тръмп и Путин в Унгария.

Още новини от Украйна

Снощните санкции отрязаха руските компании от американските банкова система и финансови институции, като по същество им забраняват да работят с щатски долари.

"Това е много значимо действие, тъй като е първото налагане на санкции от администрацията на Тръмп и то удря Русия, където е най-уязвима – по приходите от петрол", коментира пред изданието Майкъл Карпентър, който беше най-висшият съветник на президента Джо Байдън за Европа и Русия, а в момента е старши сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания.

"Нюзуик" уточнява, че мерките, вписани в указа на Тръмп, забраняват на американските граждани да сключват бизнес сделки с двете санкционирани компании и дъщерните им дружества и предупреждават чуждестранните финансови институции, че подпомагането на военно-промишлената база на Русия може да доведе до вторични санкции.

Изданието цитира и американския финансов министър Скот Бесънт, който заяви, че мерките имат за цел да намалят приходите, подхранващи агресията на Кремъл и призова Русия "незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня"

Под заглавие "Тръмп шамароса най-големите руски нефтопреработвателни компании със санкции заради войната в Украйна", британският в. "Индипендънт" цитира Бесънт, който снощи по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон заяви, че "е време за спиране на убийствата и незабавно прекратяване на огъня" и настоя за предприемане "на още действия, ако е необходимо, за да се подкрепят усилията на президента Тръмп за прекратяване на още една война", призовавайки американските съюзници да се присъединят в налагането на нови санкции.

След въвеждането на мерките цените на суровия петрол поскъпнаха с над 4 процента заради очакванията, че този ход може да намали руските доставки на световния пазар, отбеляза "Файненшъл Таймс".

"Това допълнително ще усложни износа на петрол от руските компании – нещо, което вече започнахме да виждаме след британските санкции", коментира пред изданието Амрита Сен от британската компания за анализи на енергийния пазар "Енърджи Аспектс".

Тя добави, че санкциите могат да притиснат Китай и Индия да намалят количеството руски петрол, което купуват, което е целта на Тръмп.

В. "Ю Ес Ей Тудей" припомня, че американският президент вече наложи допълнителни 25% мита върху стоки от Индия, в отговор на закупуването на големи количества руски петрол. Изданието обаче отбелязва, че това е първият път, който Тръмп налага пряко санкции от страна на САЩ.

Британският в. "Гардиън" припомня, че по време на предизборната си кампания миналата година американският президент обеща да спре войната в Украйна "за 24 часа", ако бъде избран. Но след връщането си в Белия дом той установи, че задачата е много по-трудна, отколкото си представяше.

Нетърпението му вече е очевидно, след като той каза: "Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори и след това те не стигат доникъде".

Дали санкциите ще проработят? Данъците от енергийния сектор представляват около една четвърт от бюджета на Русия, а допълнителните санкции ще спомогнат за допълнителното ограничаване на "Роснефт" и "Лукойл" и правят бизнес, което ще окаже още натиск върху Путин, пише "Гардиън".

Маршъл Билингсли – служител в министерството на финансите по време на първия мандат на Тръмп, каза, че заплахата за санкции срещу банки, които работят и с двете компании, е сред най-важните обявени мерки, тъй като тя би затруднила дейността на фирмите, внасящи руски суров петрол.

"Дори индийски, китайски и турски рафинерии да искат да продължат да купуват, техните банки могат да кажат "не", обясни той.

"Гардиън" обаче цитира и Томас Греъм - сътрудник в Съвета за външни отношения – който снощи бе по-предпазлив, като каза пред "Блумбърг", че "ако Белият дом смята, че това ще доведе до радикална промяна в поведението на Кремъл или политиката на Путин, те се заблуждават".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    33 10 Отговор
    Бухахаха шамаросал на наша ма ра пак са й избили релетата, а Путин си г о п р е мести

    Коментиран от #6

    10:40 23.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дядото

    31 9 Отговор
    голям мерак сащ да станат единствени посредници в търговията между природните богатства на русия и останалия свят.защо съм убеден,че няма да стане.

    Коментиран от #34

    10:42 23.10.2025

  • 4 САЩ е Сила

    10 40 Отговор
    До кога руския Фашист ще упорства с неговото СВО???

    Коментиран от #16, #33

    10:42 23.10.2025

  • 5 Сандо

    28 5 Отговор
    Да де,ама от този шамар цените на петрола вече се вдигнаха.А дали това е нужно точно сега на Тръм-пича?

    10:43 23.10.2025

  • 6 Враг Народу

    13 24 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    По стара руска традиция путин скоро ще бъде обявен за Враг на народа!!!

    Коментиран от #21

    10:43 23.10.2025

  • 7 преминаващ

    27 9 Отговор
    От американската демокрация страдат всички не само Русия!

    10:44 23.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 4 Отговор
    Ма.р.оу, ЦЕНАТА е мярка❗
    Тя няма как да поскъпне❗
    Поскъпва нещо което се измерва с тази мярка❗

    10:44 23.10.2025

  • 9 Санкции за нацистки Израел

    16 3 Отговор
    Обаче кога ще видим от тези "много принципни" политикани ? Това е въпроса

    10:44 23.10.2025

  • 10 Неловена мачка

    20 6 Отговор
    Лукойл Бургас ще трябва да хлопне кепенци. Нищо добро не ни чака. Недостиг на горива, високи цени и инфлация.

    10:44 23.10.2025

  • 11 Георгиев

    21 5 Отговор
    Вижте Лукойл в САЩ, бензиностанции на картата. Не зная как ще ги шамароса Тръмп без това да се отрази на американеца. Има неща, които се пишат, но резултатите не са така, както са очакванията.

    10:45 23.10.2025

  • 12 Дедо

    19 5 Отговор
    По мек президент САЩ не са имали никога. Всички му се подиграват. Руснака , Китаеца, Бразилецът и Индиеца му се смеят . Жалкото е ,че в най трудната световна обстановка , най мощната държава се води от един остарял и глуповат плейбой .

    10:45 23.10.2025

  • 13 невероятна медия

    16 3 Отговор
    шамаросал и все така ги шамаросват че икономика е ок цените ок а в България без шамари хората ги шамаросват нон стоп инфлация цени на всичко нагоре по 4 -статия в стил тотална пропаганда до преди седмица нямало бензин а то какво обратното соросоиди

    10:47 23.10.2025

  • 14 "шамароса" той дедовият....

    14 6 Отговор
    Американска подлост и наглост.

    10:47 23.10.2025

  • 15 Айде, към всичките

    4 11 Отговор
    Айде който не разбира от бизнес, да не коментира статията

    Коментиран от #41, #48

    10:47 23.10.2025

  • 16 Така!

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ е Сила":

    Ще е, докато на народа и най вече на управленската шапка им писне. И тогава ще дойде новият чичко Сталин и ще направи необходимото без много дипломация. По сталински. Ясен съм, нали?

    Коментиран от #25

    10:50 23.10.2025

  • 17 Абе примати

    8 5 Отговор
    "заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...

    Коментиран от #44

    10:52 23.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    11 6 Отговор
    90% от горивата по бензиностациите в България са от Лукойл Бургас. Ако хлопне кепенци, става неприятно.

    Коментиран от #57

    10:52 23.10.2025

  • 19 !!!?

    7 7 Отговор
    Копейка: Кримнаш, Украйнанаша, Американаша,...абе Светът наш !

    Коментиран от #63

    10:53 23.10.2025

  • 20 Не нормален кравар

    5 4 Отговор
    Само забравих те се

    10:53 23.10.2025

  • 21 Това е безспорен

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Враг Народу":

    Факт.

    10:53 23.10.2025

  • 22 Дориана

    9 6 Отговор
    Тръмп нищо не може да направи освен да предизвика Световна война,от която той се страхува не може по никакъв начин да въздейства на Путин.

    10:53 23.10.2025

  • 23 Георги

    12 4 Отговор
    това дали е свързано с 5000+ руски ракети във Венецуела от другата статия? За едни евронаколенки питам.

    10:54 23.10.2025

  • 24 администрацията на американския

    15 3 Отговор
    президент да дуе супата . Света не е техен

    Коментиран от #51

    10:54 23.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гук

    3 2 Отговор
    Радвам се.

    10:56 23.10.2025

  • 27 А такса водомер, за "достъп до услуга"

    7 3 Отговор
    Не иска ли?

    10:56 23.10.2025

  • 28 Тръмп шамароса най-големите

    9 1 Отговор
    кукумявки очилати
    цъкащи смешки

    10:56 23.10.2025

  • 29 Българин

    4 12 Отговор
    Русия се връща в средновековието.

    Коментиран от #43

    10:57 23.10.2025

  • 30 Смешник

    10 4 Отговор
    Чичо Дончо пак подкара санкциите срещу Русия Да не се обърнат накрая като бумеранг на неговата глава

    10:57 23.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Супер. Цената на петрола ще се покачи. Бедняка отново ще плаща за лудостта на величията. Всичко друго е празни приказки за приспиване на хора с ограничен умствен капацитет.

    10:57 23.10.2025

  • 32 Факт

    0 2 Отговор
    Вече го писаха!

    10:58 23.10.2025

  • 33 Смешник

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ е Сила":

    Докато се постигнат целите на Сво

    Коментиран от #37

    10:58 23.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Е това е Истината :

    6 1 Отговор
    ,,Ако Белият дом смята, че това ще доведе до радикална промяна в поведението на Кремъл или политиката на Путин, те се заблуждават".

    10:59 23.10.2025

  • 36 Град Козлодуй

    6 4 Отговор
    Време беше и Ханс да чака на опашка за бензин. Добре, че има Тик Ток.

    Коментиран от #67

    10:59 23.10.2025

  • 37 Тошо Сводката

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Смешник":

    Нема бендзин и нафта бе т.ъпск!

    11:00 23.10.2025

  • 38 Няма вика да преговарям

    3 0 Отговор
    Ще налагам санкции щото съм леко олигофрен нали? .. А още 100% мито за ЕС и 500% за Китай ? Побърканяк ....През частни банки държавен терор ще правя и сметки ще блокирам на всеки кой ми падне...

    11:00 23.10.2025

  • 39 Лесно му е на него ама

    5 0 Отговор
    той не зарежда на бензиностанциите на Лукойл, а пък аз трябва да съм солидарен с всички тъпотии, които политиците измисляха досега и продължават да измислят, въпреки че очевидно не помагат за спиране на трепането в Украйна.

    11:00 23.10.2025

  • 40 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор
    Накратко:

    Икономическите санкции срещу Роснефт и Лукойл (които забраняват на американските корпорации да им помагат да печелят пари) са нищо в сравнение с първоначалния план за налагане на вторични санкции срещу всеки, който купува руска енергия.

    Да, това леко ще увеличи разходите на тези компании и ще ги принуди да намалят цените си (така че другите да продължат да купуват в сегашните обеми), но нищо повече. Междувременно изявлението на Тръмп веднага повиши цената на петрола в световен мащаб, което до голяма степен компенсира загубите на руските компании.

    С други думи, икономическите щети от подобни санкции са минимални. Но това позволява на Тръмп да спаси лицето си ("каза и го направи“) и така да закрие темата "американски санкции срещу Русия", които обеща да наложи...

    С други думи, ако съберем всички тези факти, може да се заключи, че Тръмп уж изпълни всичките си обещания и просто си изми ръцете по въпроса. „Продължавайте да се биете, както можете, но без мен“, казва той на европейците. „И винаги съм готов да се върна към преговорите веднага щом едната страна окаже натиск върху другата за взаимно приемлив резултат (например, руските въоръжени сили да освободят останалата част от Донбас)"

    Коментиран от #62, #72

    11:01 23.10.2025

  • 41 хайде млад мериджеин

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Айде, към всичките":

    да обясни нали все пак разбираш от бизнес

    11:01 23.10.2025

  • 42 ТАСС

    5 8 Отговор
    В Русия висши офицери вече призовават за употреба на ядрено оръжие срещу Украйна.
    Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
    Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
    Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!

    Коментиран от #47

    11:02 23.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Като нищо може

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе примати":

    В Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки...

    Коментиран от #49, #50

    11:03 23.10.2025

  • 45 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Не случайно дядо Байдън се въздържаше да наложи тези санкции. Но Байдън беше политик цял живот, а не плейбой.

    11:03 23.10.2025

  • 46 Пенсионер 69 годишен

    2 3 Отговор
    "Данъците от енергийния сектор представляват около една четвърт от бюджета на Русия"
    1/4 е 25%. Лъжа! Около 10%, което също е много. РФ печели повече от износ на пшеница. В резултат на обявените санкции, цените на нефта скочиха с $2. От това печелят САЩ и РФ, а губи Европа, която няма нефт. В случая САЩ и РФ играят в един отбор.

    11:04 23.10.2025

  • 47 Ъъъъъъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "ТАСС":

    "Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел..."

    Нищо няма да засипят. Дори няма да излезне извън Украйна радиацията, но това е за друга тема. Иначе, дори закъсняха....Досега трябваше вече да са го направили.

    Коментиран от #54, #55

    11:05 23.10.2025

  • 48 Тее

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Айде, към всичките":

    Копеите по принцип от нищо не разбират ,ама следват опорките от пасьоль ,що иначе денги нет

    Коментиран от #52

    11:05 23.10.2025

  • 49 От сутринта

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Като нищо може":

    В Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има

    Коментиран от #56

    11:06 23.10.2025

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Като нищо може":

    Лукойл не са ли започнали да демонтират Нефтохима и да го карат в Индия?

    11:07 23.10.2025

  • 51 Явно,че...

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "администрацията на американския":

    ...Тръмп започва да се дразни,виждайки,че вече САЩ изпускат до сегашната си световна хегемония и роля на ,,Световен жандарм"...!
    Разбирам го...- боли,но трябва с достойнство да преглътне фактите,защото има опасност да предизвика световна икономическа и военна криза..
    !
    Да не кажа...- Трета Световна,което ще е най-лошият изход от болният му нарцисизъм...!

    11:08 23.10.2025

  • 52 Ъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Тее":

    Какво разбираме не знам, но знам че времето на празните приказки отмина и се преминава към действия. А те няма да се харесат на никого в Европа. Че и в САЩ.

    Коментиран от #68

    11:08 23.10.2025

  • 53 !!!?

    2 1 Отговор
    Мрачни времена за бастиона на Злото !!!?

    11:08 23.10.2025

  • 54 съветски дебил

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":

    явно и на теб главата ти е пълна с гов...на

    11:09 23.10.2025

  • 55 Чичо Си

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":

    Ако това го направят ,много бързо ще научат китайски

    11:09 23.10.2025

  • 56 Със тези санкции

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "От сутринта":

    Правителството дЖилезку до дни ще падне. Неизбежно е

    11:09 23.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Последния Софианец

    2 0 Отговор
    Цената на велосипеди рязко ще скочи.

    11:11 23.10.2025

  • 59 нефта в рубли :)))

    2 0 Отговор
    Ша ядосат фашагата путин и ще задължи всички да му плащат в рубли! :)))))

    11:12 23.10.2025

  • 60 А беше

    4 0 Отговор
    Киев за три дня ,а то ,бензин нету ,картошка нет

    11:13 23.10.2025

  • 61 Шамари и юмруци и от ВСУ

    3 0 Отговор
    Русия е загубила най-малко 100 000 войници (убити) от януари 2025 г. насам, като за това време е превзела само 0,4% от украинската територия, изчислява The Economist. Общите загуби достигат 984 000 до 1,4 милиона войници (по класификацията на НАТО военни жертви са убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, изчезнали и пленени), включително 190 000 до 480 000 убити по време на войната, съобщава изданието.

    Коментиран от #65

    11:13 23.10.2025

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    Клепар,дългът на Газпром е над 6 трилиона рубли.Алексвй Милер заяви,че всички руснаци трябва да го плашат.






    Благодаря за отговора!

    11:14 23.10.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    Да не ревеш, Русия предлага- украйна руска ,а бандеровците - европейски. 50/50.Не сте капо.

    11:14 23.10.2025

  • 64 Абе

    2 0 Отговор
    Ударете по водосливочните предприятия ,руснака без друго може ,нооо без водка не

    11:14 23.10.2025

  • 65 Димитринчо

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Шамари и юмруци и от ВСУ":

    Повечко са.

    11:15 23.10.2025

  • 66 Хора !

    1 1 Отговор
    От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има а Правителството, Парламента мълчат и се крият... Това трябва да се коментира ...

    11:16 23.10.2025

  • 67 замръзнала европа :))))

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй":

    Викаш без руски газ хората от ЕС спряха да се къпят?!? Германия набързо направи терминали и руZкият газ е излишен!

    11:16 23.10.2025

  • 68 Време за ултиматум

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ъъъъъъъъ":

    От човешка гледна точка употребата на ядрено оръжие против мирното население не е правилно. Но може да се отправи оповестяване на населението да напусне градовете. Не като САЩ изневиделица. Все пак не е възможно според мен. Само в най-краен случай, ако се нападнат руските градове с томахавки примерно.

    11:16 23.10.2025

  • 69 Българин

    1 1 Отговор
    Санкциите няма да навредят на Русия,но ще навредят на България със сигурност.Вината за това е във Украйна,която не иска мир,с отстъпка на територии.

    11:17 23.10.2025

  • 70 Рони Рейгън

    1 0 Отговор
    Правилно! Аз шамаросах империята на злото СССР с нефта и без един изтрел тя се разпадна во главен с целия соц.конц.лагер.
    Както казват крепостните ушанки "Надо повторит "

    11:17 23.10.2025

  • 71 Абе примати

    1 0 Отговор
    "заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може
    В Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...

    11:19 23.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 УдоМача

    0 0 Отговор
    Третата световна война е все по-близо...

    11:19 23.10.2025

  • 74 хахаха

    0 0 Отговор
    Хахаха няма с какво да го шамароса просто и западните издания излизат с гръмки заглавия, но ефекта е нулев :) Дали мислят, че Путин разчита точно на този пазар и тази стъпка на Тръмп не е очаквана от него.

    11:20 23.10.2025