В ход, показващ изчерпващото се търпение на администрацията на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин, Министерството на финансите на САЩ снощи наложи санкции на двете най-големи руски нефтопреработвателни предприятия "Роснефт" и "Лукойл", пише в. "Вашингтон пост", предаде БТА.
Министерството посочи "липсата на сериозен ангажимент на Путин към мирния процес за край на войната в Украйна" в изявление, в което бяха обявени мерките, приети след среднощните руски атаки срещу Украйна и след отмяната на планираната среща следващата седмица между Тръмп и Путин в Унгария.
Снощните санкции отрязаха руските компании от американските банкова система и финансови институции, като по същество им забраняват да работят с щатски долари.
"Това е много значимо действие, тъй като е първото налагане на санкции от администрацията на Тръмп и то удря Русия, където е най-уязвима – по приходите от петрол", коментира пред изданието Майкъл Карпентър, който беше най-висшият съветник на президента Джо Байдън за Европа и Русия, а в момента е старши сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания.
"Нюзуик" уточнява, че мерките, вписани в указа на Тръмп, забраняват на американските граждани да сключват бизнес сделки с двете санкционирани компании и дъщерните им дружества и предупреждават чуждестранните финансови институции, че подпомагането на военно-промишлената база на Русия може да доведе до вторични санкции.
Изданието цитира и американския финансов министър Скот Бесънт, който заяви, че мерките имат за цел да намалят приходите, подхранващи агресията на Кремъл и призова Русия "незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня"
Под заглавие "Тръмп шамароса най-големите руски нефтопреработвателни компании със санкции заради войната в Украйна", британският в. "Индипендънт" цитира Бесънт, който снощи по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон заяви, че "е време за спиране на убийствата и незабавно прекратяване на огъня" и настоя за предприемане "на още действия, ако е необходимо, за да се подкрепят усилията на президента Тръмп за прекратяване на още една война", призовавайки американските съюзници да се присъединят в налагането на нови санкции.
След въвеждането на мерките цените на суровия петрол поскъпнаха с над 4 процента заради очакванията, че този ход може да намали руските доставки на световния пазар, отбеляза "Файненшъл Таймс".
"Това допълнително ще усложни износа на петрол от руските компании – нещо, което вече започнахме да виждаме след британските санкции", коментира пред изданието Амрита Сен от британската компания за анализи на енергийния пазар "Енърджи Аспектс".
Тя добави, че санкциите могат да притиснат Китай и Индия да намалят количеството руски петрол, което купуват, което е целта на Тръмп.
В. "Ю Ес Ей Тудей" припомня, че американският президент вече наложи допълнителни 25% мита върху стоки от Индия, в отговор на закупуването на големи количества руски петрол. Изданието обаче отбелязва, че това е първият път, който Тръмп налага пряко санкции от страна на САЩ.
Британският в. "Гардиън" припомня, че по време на предизборната си кампания миналата година американският президент обеща да спре войната в Украйна "за 24 часа", ако бъде избран. Но след връщането си в Белия дом той установи, че задачата е много по-трудна, отколкото си представяше.
Нетърпението му вече е очевидно, след като той каза: "Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори и след това те не стигат доникъде".
Дали санкциите ще проработят? Данъците от енергийния сектор представляват около една четвърт от бюджета на Русия, а допълнителните санкции ще спомогнат за допълнителното ограничаване на "Роснефт" и "Лукойл" и правят бизнес, което ще окаже още натиск върху Путин, пише "Гардиън".
Маршъл Билингсли – служител в министерството на финансите по време на първия мандат на Тръмп, каза, че заплахата за санкции срещу банки, които работят и с двете компании, е сред най-важните обявени мерки, тъй като тя би затруднила дейността на фирмите, внасящи руски суров петрол.
"Дори индийски, китайски и турски рафинерии да искат да продължат да купуват, техните банки могат да кажат "не", обясни той.
"Гардиън" обаче цитира и Томас Греъм - сътрудник в Съвета за външни отношения – който снощи бе по-предпазлив, като каза пред "Блумбърг", че "ако Белият дом смята, че това ще доведе до радикална промяна в поведението на Кремъл или политиката на Путин, те се заблуждават".
1 побърканяк
Коментиран от #6
10:40 23.10.2025
3 дядото
Коментиран от #34
10:42 23.10.2025
4 САЩ е Сила
Коментиран от #16, #33
10:42 23.10.2025
5 Сандо
10:43 23.10.2025
6 Враг Народу
До коментар #1 от "побърканяк":По стара руска традиция путин скоро ще бъде обявен за Враг на народа!!!
Коментиран от #21
10:43 23.10.2025
7 преминаващ
10:44 23.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Тя няма как да поскъпне❗
Поскъпва нещо което се измерва с тази мярка❗
10:44 23.10.2025
9 Санкции за нацистки Израел
10:44 23.10.2025
10 Неловена мачка
10:44 23.10.2025
11 Георгиев
10:45 23.10.2025
12 Дедо
10:45 23.10.2025
13 невероятна медия
10:47 23.10.2025
14 "шамароса" той дедовият....
10:47 23.10.2025
15 Айде, към всичките
Коментиран от #41, #48
10:47 23.10.2025
16 Така!
До коментар #4 от "САЩ е Сила":Ще е, докато на народа и най вече на управленската шапка им писне. И тогава ще дойде новият чичко Сталин и ще направи необходимото без много дипломация. По сталински. Ясен съм, нали?
Коментиран от #25
10:50 23.10.2025
17 Абе примати
Коментиран от #44
10:52 23.10.2025
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #57
10:52 23.10.2025
19 !!!?
Коментиран от #63
10:53 23.10.2025
20 Не нормален кравар
10:53 23.10.2025
21 Това е безспорен
До коментар #6 от "Враг Народу":Факт.
10:53 23.10.2025
22 Дориана
10:53 23.10.2025
23 Георги
10:54 23.10.2025
24 администрацията на американския
Коментиран от #51
10:54 23.10.2025
26 Гук
10:56 23.10.2025
27 А такса водомер, за "достъп до услуга"
10:56 23.10.2025
28 Тръмп шамароса най-големите
цъкащи смешки
10:56 23.10.2025
29 Българин
Коментиран от #43
10:57 23.10.2025
30 Смешник
10:57 23.10.2025
31 стоян георгиев
10:57 23.10.2025
32 Факт
10:58 23.10.2025
33 Смешник
До коментар #4 от "САЩ е Сила":Докато се постигнат целите на Сво
Коментиран от #37
10:58 23.10.2025
35 Е това е Истината :
10:59 23.10.2025
36 Град Козлодуй
Коментиран от #67
10:59 23.10.2025
37 Тошо Сводката
До коментар #33 от "Смешник":Нема бендзин и нафта бе т.ъпск!
11:00 23.10.2025
38 Няма вика да преговарям
11:00 23.10.2025
39 Лесно му е на него ама
11:00 23.10.2025
40 az СВО Победа 80
Икономическите санкции срещу Роснефт и Лукойл (които забраняват на американските корпорации да им помагат да печелят пари) са нищо в сравнение с първоначалния план за налагане на вторични санкции срещу всеки, който купува руска енергия.
Да, това леко ще увеличи разходите на тези компании и ще ги принуди да намалят цените си (така че другите да продължат да купуват в сегашните обеми), но нищо повече. Междувременно изявлението на Тръмп веднага повиши цената на петрола в световен мащаб, което до голяма степен компенсира загубите на руските компании.
С други думи, икономическите щети от подобни санкции са минимални. Но това позволява на Тръмп да спаси лицето си ("каза и го направи“) и така да закрие темата "американски санкции срещу Русия", които обеща да наложи...
С други думи, ако съберем всички тези факти, може да се заключи, че Тръмп уж изпълни всичките си обещания и просто си изми ръцете по въпроса. „Продължавайте да се биете, както можете, но без мен“, казва той на европейците. „И винаги съм готов да се върна към преговорите веднага щом едната страна окаже натиск върху другата за взаимно приемлив резултат (например, руските въоръжени сили да освободят останалата част от Донбас)"
Коментиран от #62, #72
11:01 23.10.2025
41 хайде млад мериджеин
До коментар #15 от "Айде, към всичките":да обясни нали все пак разбираш от бизнес
11:01 23.10.2025
42 ТАСС
Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!
Коментиран от #47
11:02 23.10.2025
44 Като нищо може
До коментар #17 от "Абе примати":В Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки...
Коментиран от #49, #50
11:03 23.10.2025
45 стоян георгиев
11:03 23.10.2025
46 Пенсионер 69 годишен
1/4 е 25%. Лъжа! Около 10%, което също е много. РФ печели повече от износ на пшеница. В резултат на обявените санкции, цените на нефта скочиха с $2. От това печелят САЩ и РФ, а губи Европа, която няма нефт. В случая САЩ и РФ играят в един отбор.
11:04 23.10.2025
47 Ъъъъъъъъъ
До коментар #42 от "ТАСС":"Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел..."
Нищо няма да засипят. Дори няма да излезне извън Украйна радиацията, но това е за друга тема. Иначе, дори закъсняха....Досега трябваше вече да са го направили.
Коментиран от #54, #55
11:05 23.10.2025
48 Тее
До коментар #15 от "Айде, към всичките":Копеите по принцип от нищо не разбират ,ама следват опорките от пасьоль ,що иначе денги нет
Коментиран от #52
11:05 23.10.2025
49 От сутринта
До коментар #44 от "Като нищо може":В Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има
Коментиран от #56
11:06 23.10.2025
50 Пенсионер 69 годишен
До коментар #44 от "Като нищо може":Лукойл не са ли започнали да демонтират Нефтохима и да го карат в Индия?
11:07 23.10.2025
51 Явно,че...
До коментар #24 от "администрацията на американския":...Тръмп започва да се дразни,виждайки,че вече САЩ изпускат до сегашната си световна хегемония и роля на ,,Световен жандарм"...!
Разбирам го...- боли,но трябва с достойнство да преглътне фактите,защото има опасност да предизвика световна икономическа и военна криза..
!
Да не кажа...- Трета Световна,което ще е най-лошият изход от болният му нарцисизъм...!
11:08 23.10.2025
52 Ъъъъъъъъ
До коментар #48 от "Тее":Какво разбираме не знам, но знам че времето на празните приказки отмина и се преминава към действия. А те няма да се харесат на никого в Европа. Че и в САЩ.
Коментиран от #68
11:08 23.10.2025
53 !!!?
11:08 23.10.2025
54 съветски дебил
До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":явно и на теб главата ти е пълна с гов...на
11:09 23.10.2025
55 Чичо Си
До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":Ако това го направят ,много бързо ще научат китайски
11:09 23.10.2025
56 Със тези санкции
До коментар #49 от "От сутринта":Правителството дЖилезку до дни ще падне. Неизбежно е
11:09 23.10.2025
58 Последния Софианец
11:11 23.10.2025
59 нефта в рубли :)))
11:12 23.10.2025
60 А беше
11:13 23.10.2025
61 Шамари и юмруци и от ВСУ
Коментиран от #65
11:13 23.10.2025
62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #40 от "az СВО Победа 80":Клепар,дългът на Газпром е над 6 трилиона рубли.Алексвй Милер заяви,че всички руснаци трябва да го плашат.
Благодаря за отговора!
11:14 23.10.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "!!!?":Да не ревеш, Русия предлага- украйна руска ,а бандеровците - европейски. 50/50.Не сте капо.
11:14 23.10.2025
64 Абе
11:14 23.10.2025
65 Димитринчо
До коментар #61 от "Шамари и юмруци и от ВСУ":Повечко са.
11:15 23.10.2025
66 Хора !
11:16 23.10.2025
67 замръзнала европа :))))
До коментар #36 от "Град Козлодуй":Викаш без руски газ хората от ЕС спряха да се къпят?!? Германия набързо направи терминали и руZкият газ е излишен!
11:16 23.10.2025
68 Време за ултиматум
До коментар #52 от "Ъъъъъъъъ":От човешка гледна точка употребата на ядрено оръжие против мирното население не е правилно. Но може да се отправи оповестяване на населението да напусне градовете. Не като САЩ изневиделица. Все пак не е възможно според мен. Само в най-краен случай, ако се нападнат руските градове с томахавки примерно.
11:16 23.10.2025
69 Българин
11:17 23.10.2025
70 Рони Рейгън
Както казват крепостните ушанки "Надо повторит "
11:17 23.10.2025
71 Абе примати
В Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...
11:19 23.10.2025
73 УдоМача
11:19 23.10.2025
74 хахаха
11:20 23.10.2025