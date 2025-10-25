Новини
Президентът на Колумбия: Вашингтон лъже, че кокаинът у нас се увеличава. Светът трябва да се отърве от Тръмп

Президентът на Колумбия: Вашингтон лъже, че кокаинът у нас се увеличава. Светът трябва да се отърве от Тръмп

25 Октомври, 2025 07:01, обновена 25 Октомври, 2025 07:08

Моята администрация е конфискувала повече наркотици от всякога, заяви Густаво Петро

Президентът на Колумбия: Вашингтон лъже, че кокаинът у нас се увеличава. Светът трябва да се отърве от Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че твърдението на Министерството на финансите на САЩ, че производството на кокаин в страната нараства, е невярно.

„Това, което казва Министерството на финансите на САЩ, е лъжа. По време на моето управление производството на кокаин не се е увеличило; напротив, моята администрация е конфискувала повече кокаин от всякога“, пише той в X.

Петро твърди, че е намалил темпа на нарастване на отглеждането на листа от кока, което достигна 230 000 хектара под управлението на предишния президент на Колумбия, от 42% на 13% през 2022 г., на 9% през 2023 г. и на 3% през 2024 г. Той подчерта, че от 260 000 хектара такава земя през 2024 г. 80 000 са били изоставени повече от три години, докато други 22 000 са били под селскостопанско производство.

На 24 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви решението си да наложи санкции на Петро, ​​съпругата му и сина му.

На 23 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Колумбия и Мексико са изцяло под контрола на наркокартелите. От своя страна Петро, ​​в интервю за Univision, заяви, че светът трябва или да смени Тръмп, или да се „отърве от него“. Коментирайки тези изявления, Тръмп нарече колумбийския си колега „бандит и лош човек“ и го призова да внимава с езика си, заплашвайки да предприеме „сериозни действия“, ако не го направи.


  • 1 Госあ

    18 5 Отговор
    Ако светът се оттърве от рижавия смешник, ще дойде същият на негово място. Дълбоката държава сащ е проблемът. Докато не бъде натикана, където и е мястото, спокойствие няма да има. Проблемът е, че е пуснала пипала както в Европа, така и в Азия.

    Коментиран от #3

    07:12 25.10.2025

  • 2 дядото

    11 2 Отговор
    докато по света и в сащ има търсене на кокаин,ще има производство и предлагане.а действията на пентагона са форма за контрол на паричните потоци и "непослушните" държави.

    07:15 25.10.2025

  • 3 Ъъъъъъъъ

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    "Дълбоката държава...."

    Ми нали точно Рубио и Бесънт са единствените двама представители на "дълбоката държава" в асминстрацията на Тръмп? Нали Рубио в крайна сметка е взел решение да няма среща в Унгария? Нали отношенията на Рубио с американската оръжейна индустрия са въпрос, който е предизвиква толкова много дискусии и анализи? Нали отмяната на срещата между Тръмп и Путин съвпадна с покупката на американски оръжия за $2 милиарда от Европа, които ще бъдат изпратени в Украйна? Нали компании като Lockheed Martin, Boeing и Raytheon, които са едни от най-големите доставчици на военно оборудване в света, са и най-големите донори на предизборната кампания на Рубио? Нали тези компании, чрез лобирането и политическите си дарения, са склонни да си оазаруват политици, които пък подкрепят увеличаването на военните разходи и продължаването на военните програми?
    Нали това е част от по-широка мрежа за финансиране, където политици като Рубио получават пари от военната индустрия, за да промотират интереси им във Вашингтон? Хайде да не заблуждаваме, че Тръмп е някой в Белия дом.

    07:28 25.10.2025

  • 5 Полит.коректен расист

    6 4 Отговор
    Ама те само за кокаина ли лъжат ?

    07:38 25.10.2025

  • 6 Ха ха ха ха ха ха

    9 2 Отговор
    Ами тия от Вашингтон сложиха негри в рекламите тук въпреки, че няма такива индивиди в нашата държава, пък ти се жалваш зе един кокаин

    07:40 25.10.2025

  • 7 СЛЕД ТРЪМП

    2 1 Отговор
    Ще дойде друг Тръмп.

    08:00 25.10.2025

  • 8 Жоро

    1 6 Отговор
    На тоя трябва да му пратят Б2.

    08:10 25.10.2025

  • 10 Комон Сенс

    2 0 Отговор
    Ама разбира се, как ще ви се увеличи коката като винаги е била на макс?
    То има ли филм за кока и трафик който да не споменава страната ви?

    И да, светът на трафикантите има спешна нужда да се оттърве от Тръмп. Дано не му се получи.

    08:55 25.10.2025