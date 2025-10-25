Президентът на Колумбия: Вашингтон лъже, че кокаинът у нас се увеличава. Светът трябва да се отърве от Тръмп

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че твърдението на Министерството на финансите на САЩ, че производството на кокаин в страната нараства, е невярно.

„Това, което казва Министерството на финансите на САЩ, е лъжа. По време на моето управление производството на кокаин не се е увеличило; напротив, моята администрация е конфискувала повече кокаин от всякога“, пише той в X.

Петро твърди, че е намалил темпа на нарастване на отглеждането на листа от кока, което достигна 230 000 хектара под управлението на предишния президент на Колумбия, от 42% на 13% през 2022 г., на 9% през 2023 г. и на 3% през 2024 г. Той подчерта, че от 260 000 хектара такава земя през 2024 г. 80 000 са били изоставени повече от три години, докато други 22 000 са били под селскостопанско производство.

На 24 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви решението си да наложи санкции на Петро, ​​съпругата му и сина му.

На 23 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Колумбия и Мексико са изцяло под контрола на наркокартелите. От своя страна Петро, ​​в интервю за Univision, заяви, че светът трябва или да смени Тръмп, или да се „отърве от него“. Коментирайки тези изявления, Тръмп нарече колумбийския си колега „бандит и лош човек“ и го призова да внимава с езика си, заплашвайки да предприеме „сериозни действия“, ако не го направи.