Гласът на народа! Мнозинството от израелците не смятат, че премиерът Нетаняху трябва да се кандидатира на следващите избори

Проучване, проведено от Канал 12, показа, че мнозинството от израелците не смятат, че премиерът Бенямин Нетаняху трябва да се кандидатира на следващите избори.

На въпроса дали той трябва да се включи отново в надпреварата, 52% от участниците отговориха с "не", докато 41% казаха "да", а останалите 7% споделиха, че не са сигурни, изброи АП.

Когато участниците бяха попитани кой трябва да поеме лидерската позиция в партията Ликуд на Нетаняху, 48% от анкетираните заявиха, че не са сигурни или че не биха избрали нито един от предложените варианти.

Сред вариантите бяха бившият шеф на Мосад Йоси Коен, министърът на стратегическите въпроси Рон Дермер, министърът на отбраната Израел Кац и други.