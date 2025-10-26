Бенямин Нетаняху: Само Израел ще реши кои международни сили да влязат в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел ще определи чии чуждестранни сили ще допусне като част от планираните международни сили в ивицата Газа, които да помогнат за прекратяването на войната съгласно плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Все още не е ясно дали арабските и други държави ще са готови да предоставят войски, докато Израел изрази опасения за състава на силите. Макар администрацията на Тръмп да изключи изпращането на американски войници в Газа, силите биха могли да се състоят от войски от Египет, Индонезия и арабските страни от Персийския залив, посочва Ройтерс.

"Ние контролираме нашата сигурност и също така ясно заявихме по отношение на международните сили, че Израел ще определи кои сили са неприемливи за нас, това е начинът, по който работим и ще продължим да работим", заяви Нетаняху на заседание на кабинета си.

"Това, разбира се, е приемливо и за Съединените щати, както най-висшите им представители заявиха в последните дни.“

Израел, който обсади Газа в продължение на две години, за да подкрепи въздушната и сухопътната си война в анклава срещу "Хамас" след трансграничната атака на палестинската войнствена група на 7 октомври 2023 г., продължава да контролира целия достъп до територията.

Израел е против турското участие в силите в Газа

Миналата седмица Нетаняху намекна, че ще се противопостави на всякаква роля на турските сили за сигурност в ивицата Газа. Веднъж топлите турско-израелски отношения достигнаха ново дъно по време на войната в Газа, като турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува опустошителната въздушна и сухопътна война на Израел в палестинския анклав.

Американският държавен секретар Марко Рубио, по време на посещение в Израел с цел да подкрепи крехкото примирие, заяви в петък, че международните сили трябва да се състоят от "страни, с които Израел се чувства комфортно", но отказа да коментира конкретно участието на Турция.

Рубио добави, че бъдещото управление на Газа все още трябва да бъде договорено между Израел и партньорските държави, но не може да включва "Хамас".

По-късно Рубио заяви, че американските власти получават информация за възможна резолюция на ООН или международно споразумение за оторизиране на многонационалните сили в Газа и ще обсъдят въпроса в Катар днес.

Администрацията на Тръмп иска арабските държави да предоставят финансови средства и войски.

Основното предизвикателство е, че "Хамас" не се е ангажирал с разоръжаване и откакто преди две седмици беше сключено примирие като първа фаза от 20-точковия план на Тръмп, започна репресии с насилие срещу групи, които са опитали да подкопаят властта му. Нетаняху също така заяви днес, че Израел е независима държава и отхвърли идеята, че „американската администрация ме контролира и диктува политиката на Израел в областта на сигурността “. Той подчерта, че Израел и САЩ са "партньори".

Междувременно израелски медии съобщиха, позовавайки се на официален израелски представител, че Червеният кръст работи с "Хамас" за намиране на телата на загиналите израелски заложници в Газа, предаде Ройтерс.

Двама души бяха убити днес при израелски удари в Ливан, съобщи по-късно ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Броят на загиналите при израелски атаки в страната през последните дни достигна десет въпреки действащото примирие между Израел и шиитската групировка "Хизбула".

Вчера властите съобщиха за двама убити при израелски удари в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че при атаката е ликвидирала командир на противотанковото звено от елитните части на "Хизбула". Военните съобщиха днес, че при вчерашната атака са елиминирали още един член на същото звено.

Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г., което сложи край на войната между Израел и "Хизбула", израелската армия продължава периодично да извършва удари по цели в Ливан. Според нея действията са насочени срещу ислямисткото движение, за да му бъде попречено да възстанови разрушената си военна инфраструктура.

Американската авиокомпания "Американ еърлайнс" (American Airlines) ще възобнови полетите си до Израел през март, след като замрази полетите по маршрута между летището "Джон Ф. Кенеди" (JFK) и Тел Авив след атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., предизвикала двугодишната война в ивицата Газа, съобщи Ройтерс.

От компанията уточняват, че полетите от Ню Йорк ще бъдат възобновени на 28 март 2026 г.

Американските конкуренти "Делта еърлайнс" (Delta Air Lines) и "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) вече подновиха своите полети до Израел.

След атаките от 2023 г. много чуждестранни превозвачи спряха полетите до Тел Авив и останаха извън пазара продължително време заради периодичните ракетни нападения от Иран и Йемен. Това остави основно националния превозвач "Ел Ал Израел еърлайнс" (El Al Israel Airlines) и по-малките израелски авиокомпании "Аркия" (Arkia) и "Исраеър" (Israir) да оперират по международните маршрути. Поради по-високото търсене и ограниченото предлагане цените на самолетните билети значително нараснаха.

След постигнатото с посредничеството на Съединените щати споразумение за прекратяване на огъня между Израел и палестинската групировка "Хамас" редица чуждестранни авиокомпании възобновиха полетите си до Тел Авив. Сред тях са "Бритиш еъруейз" (British Airways), САС (SAS), "Иберия" (Iberia) и "Суис" (Swiss), които ще подновят обслужването на маршрута тази седмица.

След възобновяването на линията "Американ еърлайнс" ще станат петият превозвач, който извършва директни полети между САЩ и Израел, заедно с Ел Ал, "Аркия", "Делта" и "Юнайтед".

Освен ежедневните полети от летище "Нюарк" "Юнайтед еърлайнс" планира да добави още маршрути до Тел Авив – от Вашингтон на 2 ноември и от Чикаго на 1 ноември.

По данни на израелската летищна администрация пътникопотокът на международното летище "Бен Гурион" край Тел Авив се е увеличил с 25 на сто през първите девет месеца на 2025 г., достигайки 13,6 милиона пътници. Пазарният дял на Ел Ал е спаднал до 32,5 на сто спрямо 44 на сто година по-рано.