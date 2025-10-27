Новини
Отбой! Израел отмени извънредното положение в населените места близо до ивицата Газа

27 Октомври, 2025 19:18

Мярката беше въведена след нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 година

Отбой! Израел отмени извънредното положение в населените места близо до ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че отменя извънредното положение за цивилните в населените места близо до ивицата Газа, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Мярката беше въведена след нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 година.

"Реших да приема препоръката на армията и за първи път от 7 октомври да отменя специалния режим на вътрешния фронт", заяви Кац в официално съобщение от кабинета си.


Израел
  • 1 И кои са тези

    1 0 Отговор
    населените места близо до ивицата Гааза ? На незаконните чфутски заселници ли ?

    19:21 27.10.2025

  • 2 Къв "вътрешния фронт"

    0 0 Отговор
    Той за Израел си е външен

    19:22 27.10.2025

  • 3 Отбой

    1 1 Отговор
    Хайде и бащата на някаква Саяна да даде отбой, не да обикаля всеки ден всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:25 27.10.2025

  • 4 Спецназ

    2 0 Отговор
    Тези "населени места в близост до Газа" са ОКУПИРАНИ и открадени

    палестински територии за които има Резолюция на ООН!

    ФАКТ!

    19:34 27.10.2025

  • 5 Слава ма Израел

    1 0 Отговор
    Унищожи цялата терористична организация на Путин

    19:41 27.10.2025

  • 6 Как

    0 1 Отговор
    Зъбиха се палестинците на Израел, но като им се озъби Тръмп свиха перките.

    19:48 27.10.2025