Отбой! Израел отмени извънредното положение в населените места близо до ивицата Газа

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че отменя извънредното положение за цивилните в населените места близо до ивицата Газа, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Мярката беше въведена след нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 година.
"Реших да приема препоръката на армията и за първи път от 7 октомври да отменя специалния режим на вътрешния фронт", заяви Кац в официално съобщение от кабинета си.
