Войната се пренесе на север! Израелски самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в населени места в Южен Ливан

Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.
Ударите бяха нанесени няколко часа след като шиитското движение „Хизбула“ призова ливанското правителство да не започва преговори с Израел.
По-рано днес израелски военни предупредиха жители на три селища в южната част на Ливан да се евакуират от три района в пределите им. Става дума за населените места Айта ал Джабал, Таиба и Таир Деба. Военните заявиха, че ще атакуват там инфраструктура на „Хизбула“.
Бойци на „Хамас“, окопали се в контролирания от израелските сили район на Рафах в Газа, биха могли да предадат оръжията си в замяна на осигуряване за тях на безопасно преминаване до други части на палестинския анклав, предаде Ройтерс. Това е предложение от страна на посредниците в преговорите между двете страни. То цели да се намери решение на един въпрос, който се смята за риск за споразумението за прекратяване на огъня в анклава, заявиха запознати египетски източници.
Откакто с посредничеството на САЩ в Газа влезе на 10 октомври споразумение за прекратяване на огъня, районът на Рафах се превърна в сцена на най-малко две атаки срещу израелските сили, като Израел ги приписа на „Хамас“. Палестинската групировка отрече да носи отговорност за тези нападения.
Египетски посредници сега предлагат в замяна на осигуряване на безопасен коридор за преминаване на бойците на „Хамас“, намиращи се в Рафах, те да предадат оръжията си на Египет. В допълнение на това бойците на „Хамас“ трябва да предоставят и информация за тунели, които има там, така че те да бъдат разрушени.
Израел и „Хамас“ все още не са приели предложението на посредниците, заявиха източниците.
Израелските власти потвърдиха днес, че тялото на заложник, което вчера беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.
Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че мъртвият заложник е идентифициран като Джошуа Молел, а семейството му е било уведомено.
Двадесет и една годишният Молел е пристигнал в кибуца Нахал Оз само 19 дни преди атаката, след като е завършил колеж по земеделие в родината си и е искал да натрупа опит в Израел, който след това да приложи в Танзания.
"Връщането на Джошуа предлага известно облекчение на семейството му, което изпитваше непоносима несигурност през последните две години", се казва в изявление на организацията на семействата на заложниците и изчезналите хора.
В ивицата Газа все още остават шест тела на заложници. Бойците на "Хамас" върнаха тленните останки на 22 заложници след обявяването на примирието миналия месец. Между шестте тела в Газа все още е и това на Сутисак Ринталак – селскостопански работник от Тайланд, който е единственият останал заложник в анклава, който няма израелско гражданство.
"Хамас" освободи на 13 октомври 20 живи заложници, сред които и военнослужещият с българско гражданство Матан Ангрест. Последвалата размяна на мъртви палестински затворници в Израел и мъртви заложници в ивицата Газа е основна част в първата фаза на сделката, която изисква "Хамас" да върне телата на всички заложници възможно най-бързо.
Размяната продължава, въпреки че Израел и "Хамас" взаимно се обвиняват в нарушаване на примирието.
Израел е върнал в Газа телата на над 285 мъртви палестинци, съобщи Международният комитет на Червения кръст, който е посредник в размяната.
Здравните власти в ивицата Газа заявиха, че идентифицирането на върнатите от Израел тела е затруднено заради липсата на комплекти за ДНК тестове. Израел не е уточнил колко тела на палестинци държи, нито къде са те, но връща по 15 от тях всеки път, когато израелски заложник е предаван от Газа.
"Хамас" заяви, че откриването на телата на заложниците е затруднено от мащабното опустошение в крайбрежния анклав и връща между едно и три тела на всеки няколко дни. Израел оказва натиск за ускоряване на връщанията, а няколко пъти заяви, че върнатите тленни останки не са на заложници, посочва АП.
