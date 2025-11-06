Новини
Войната се пренесе на север! Израелски самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в населени места в Южен Ливан

Войната се пренесе на север! Израелски самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в населени места в Южен Ливан

6 Ноември, 2025 17:32, обновена 6 Ноември, 2025 17:53

Ударите бяха нанесени няколко часа след като шиитското движение „Хизбула“ призова ливанското правителство да не започва преговори с Израел

Войната се пренесе на север! Израелски самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в населени места в Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Ударите бяха нанесени няколко часа след като шиитското движение „Хизбула“ призова ливанското правителство да не започва преговори с Израел.

По-рано днес израелски военни предупредиха жители на три селища в южната част на Ливан да се евакуират от три района в пределите им. Става дума за населените места Айта ал Джабал, Таиба и Таир Деба. Военните заявиха, че ще атакуват там инфраструктура на „Хизбула“.

Бойци на „Хамас“, окопали се в контролирания от израелските сили район на Рафах в Газа, биха могли да предадат оръжията си в замяна на осигуряване за тях на безопасно преминаване до други части на палестинския анклав, предаде Ройтерс. Това е предложение от страна на посредниците в преговорите между двете страни. То цели да се намери решение на един въпрос, който се смята за риск за споразумението за прекратяване на огъня в анклава, заявиха запознати египетски източници.

Откакто с посредничеството на САЩ в Газа влезе на 10 октомври споразумение за прекратяване на огъня, районът на Рафах се превърна в сцена на най-малко две атаки срещу израелските сили, като Израел ги приписа на „Хамас“. Палестинската групировка отрече да носи отговорност за тези нападения.

Египетски посредници сега предлагат в замяна на осигуряване на безопасен коридор за преминаване на бойците на „Хамас“, намиращи се в Рафах, те да предадат оръжията си на Египет. В допълнение на това бойците на „Хамас“ трябва да предоставят и информация за тунели, които има там, така че те да бъдат разрушени.

Израел и „Хамас“ все още не са приели предложението на посредниците, заявиха източниците.

Израелските власти потвърдиха днес, че тялото на заложник, което вчера беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че мъртвият заложник е идентифициран като Джошуа Молел, а семейството му е било уведомено.

Двадесет и една годишният Молел е пристигнал в кибуца Нахал Оз само 19 дни преди атаката, след като е завършил колеж по земеделие в родината си и е искал да натрупа опит в Израел, който след това да приложи в Танзания.

"Връщането на Джошуа предлага известно облекчение на семейството му, което изпитваше непоносима несигурност през последните две години", се казва в изявление на организацията на семействата на заложниците и изчезналите хора.

В ивицата Газа все още остават шест тела на заложници. Бойците на "Хамас" върнаха тленните останки на 22 заложници след обявяването на примирието миналия месец. Между шестте тела в Газа все още е и това на Сутисак Ринталак – селскостопански работник от Тайланд, който е единственият останал заложник в анклава, който няма израелско гражданство.

"Хамас" освободи на 13 октомври 20 живи заложници, сред които и военнослужещият с българско гражданство Матан Ангрест. Последвалата размяна на мъртви палестински затворници в Израел и мъртви заложници в ивицата Газа е основна част в първата фаза на сделката, която изисква "Хамас" да върне телата на всички заложници възможно най-бързо.

Размяната продължава, въпреки че Израел и "Хамас" взаимно се обвиняват в нарушаване на примирието.

Израел е върнал в Газа телата на над 285 мъртви палестинци, съобщи Международният комитет на Червения кръст, който е посредник в размяната.

Здравните власти в ивицата Газа заявиха, че идентифицирането на върнатите от Израел тела е затруднено заради липсата на комплекти за ДНК тестове. Израел не е уточнил колко тела на палестинци държи, нито къде са те, но връща по 15 от тях всеки път, когато израелски заложник е предаван от Газа.

"Хамас" заяви, че откриването на телата на заложниците е затруднено от мащабното опустошение в крайбрежния анклав и връща между едно и три тела на всеки няколко дни. Израел оказва натиск за ускоряване на връщанията, а няколко пъти заяви, че върнатите тленни останки не са на заложници, посочва АП.


Израел


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Тръмп ще строи и в Ливан голф игрища с хотел ресторанти за палестици ,които ще бъдат обслужвани от евреи.

    17:44 06.11.2025

  • 3 УАУУ ,

    4 1 Отговор
    СВО то- на Израел е " геноцид" ..

    17:47 06.11.2025

  • 4 Лумпен

    6 1 Отговор
    По скоро Иран да поздрави евреите с мирния атом!

    17:57 06.11.2025

  • 5 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Кой каза че там ще има вечен мир ,вечен мир ще има когато на евреите се вземе всичко и да бъдат натикани в сегашната Газа барабар с Ротшилд Рокфелер и всичките им кукли на конци

    17:57 06.11.2025

  • 6 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор
    То май няма държава наоколо,която Израел да не избомби, че и прехвърли тук там някоя и друга.

    18:07 06.11.2025

  • 7 ЦИРК

    1 1 Отговор
    Кога ЕС замрази активите на Израел в Европа, за да ги ползва като репарации за възстановяване на Газа и Ливан ?

    Мисля че като ще сме принципни в това отношение трябва да сме до край, а не избирателно нали ?

    Коментиран от #8

    18:11 06.11.2025

  • 8 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЦИРК":

    за там урсула и компания са слепи и глухи ако не знаете

    там няма наркоман зелен дето да гленчи по цял ден по телевизията уния ора там са мъжкари а не гейПЕДЕРАСИ като зеления нарркоман

    Коментиран от #10

    18:15 06.11.2025

  • 9 Герак Митко

    0 0 Отговор
    Що не направи Путин един ядрен опит в еврейско.

    18:41 06.11.2025

  • 10 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оня с коня":

    Не мисля че са слепи и глухи, а са просто зависими интересчии.

    Честно казано незнам дали плоският им план да предизвикат масово недоволство в Русия и да свалят Путин има дори и теоретичен шанс за успех, но съм 100% сигурен че с действията, бездействията и двойният си стандарт, текущият ЕС "елит" сам себе си подкопава. Мен лично ме е срам че съм се оставил да бъда заблуден и съм гласувал за подобни политически плужаци като сегашните в ЕС (избори за ЕП), и съм сигурен че голяма част от хората в ЕС изпитват същото. Така че урсулянците си заминават от сцената, дори възможността да не изкарат пълен мандат е огромна.

    18:42 06.11.2025