Мирът се пропуква! Израелски войник е загинал в Газа, бомбардировките продължават

29 Октомври, 2025 09:25 449 19

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху

Израел обвини „Хамас“, че е нарушил прекратяването на огъня в анклава и каза, че е нанесъл ударите в отговор на това нарушение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе въздушни удари по палестинската територия.

Израел обвини „Хамас“, че е нарушил прекратяването на огъня в анклава и каза, че е нанесъл ударите в отговор на това нарушение. „Хамас“ отрича да е нарушавал прекратяването на огъня.

Гражданската защита на ивицата Газа, която е под контрола на „Хамас“, заяви, че най-малко 50 души са загинали, а 200 души са били ранени при израелските въздушни удари по палестинския анклав, предаде Франс прес.

Сред жертвите има и 22 деца.

По-рано днес Израел съобщи за един убит войник в сражения в южната част на анклава.

Израел заяви, че е нанесъл ударите по Газа след като „Хамас“ е нарушил прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври. „Хамас“ отрича подобно нещо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    1 0 Отговор
    Ледът се пука.

    09:32 29.10.2025

  • 3 Както обикновено

    5 0 Отговор
    Израел уби още 22 деца. За две години убитите палестински деца едва ли са по-малко от 20000.

    Това как се нарича?

    Коментиран от #6, #9

    09:34 29.10.2025

  • 4 Какво прави в чужда държава???

    4 0 Отговор
    Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа

    Коментиран от #5

    09:34 29.10.2025

  • 5 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какво прави в чужда държава???":

    Евреите казват на животните кой е демократ, кой диктатор и кой какви права има. Затова западът мълчи, понеже и там е така.

    09:35 29.10.2025

  • 6 Евреин

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Както обикновено":

    Демокрация.

    09:35 29.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Искам си новините за Украйна!
    Кво стаа та ги нема?
    Украйна тепат ли я?
    Ехооо, новини!

    09:36 29.10.2025

  • 9 Чети за да знаеш и да си свободен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Както обикновено":

    Каквото определят свободните медии, това е.

    Коментиран от #13

    09:36 29.10.2025

  • 10 Преди създаването на Израел

    2 0 Отговор
    юдео-сатанистите първо са лъгали, а след това са убивали.

    Днес убийствата са безразборни и вървят за ръка с лъжите заложени в талмуда от талмудо-сатанистите.

    09:39 29.10.2025

  • 11 Георги

    2 0 Отговор
    само Израел има право да затрива цивилни, разбрахте ли!

    Коментиран от #14

    09:40 29.10.2025

  • 12 Сандо

    1 0 Отговор
    Смях!Че кога евреите са имали желание за мир?Те отдавна,много отдавна са си обявили целите и всичко,което вършат, са само стъпки към постигането им.Е,Тръмпича няколко дни се къпеше в славата на Вселенски миротворец и след това забрави зо войната в Близкия изток.

    09:41 29.10.2025

  • 13 "Свободните" медии

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чети за да знаеш и да си свободен":

    Винаги поставяй в кавички "свободните"...

    09:41 29.10.2025

  • 14 Така твърди и дяволът,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    и неговите паднали ангели - демоните на войната.

    09:42 29.10.2025

  • 15 Госあ

    2 0 Отговор
    22 деца накуп ! Кеф, а ?! Западните партньори доволни ли са ? Или им се виждат малко ? ч@ф@дите излъгаха хората да започнат да се връщат към разрушените си домове и им направиха пак мечка !!! Изобщо, кой е вярвал, на ч@ф@дите и портокала за мир ???

    09:42 29.10.2025

  • 16 Робин Хорсфол

    1 0 Отговор
    То това беше ясно, че така ще го изиграят. Не всички на тоя свят пасем кози....

    09:44 29.10.2025

  • 17 Добре

    0 0 Отговор
    че не му дадоха Нобеловата награда за МИР !

    09:45 29.10.2025

  • 18 Госあ

    0 0 Отговор
    И да се подчертае ! Запада и ч@ф@дите са партньори ! Официално и гласно. Нали така ? Когато се говори и пише за убийства на жени и деца. Само Педро Санчес ги недолюбва, но това е изключение.

    09:46 29.10.2025

  • 19 Мишел

    0 0 Отговор
    Досега Тръмп няма успешна сделка.

    09:47 29.10.2025