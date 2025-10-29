Мирът се пропуква! Израелски войник е загинал в Газа, бомбардировките продължават

Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе въздушни удари по палестинската територия.
Израел обвини „Хамас“, че е нарушил прекратяването на огъня в анклава и каза, че е нанесъл ударите в отговор на това нарушение. „Хамас“ отрича да е нарушавал прекратяването на огъня.
Гражданската защита на ивицата Газа, която е под контрола на „Хамас“, заяви, че най-малко 50 души са загинали, а 200 души са били ранени при израелските въздушни удари по палестинския анклав, предаде Франс прес.
Сред жертвите има и 22 деца.
По-рано днес Израел съобщи за един убит войник в сражения в южната част на анклава.
Израел заяви, че е нанесъл ударите по Газа след като „Хамас“ е нарушил прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври. „Хамас“ отрича подобно нещо.
2 Трол
09:32 29.10.2025
3 Както обикновено
Това как се нарича?
Коментиран от #6, #9
09:34 29.10.2025
4 Какво прави в чужда държава???
Коментиран от #5
09:34 29.10.2025
5 Запознат
До коментар #4 от "Какво прави в чужда държава???":Евреите казват на животните кой е демократ, кой диктатор и кой какви права има. Затова западът мълчи, понеже и там е така.
09:35 29.10.2025
6 Евреин
До коментар #3 от "Както обикновено":Демокрация.
09:35 29.10.2025
8 Я пък тоя
Кво стаа та ги нема?
Украйна тепат ли я?
Ехооо, новини!
09:36 29.10.2025
9 Чети за да знаеш и да си свободен
До коментар #3 от "Както обикновено":Каквото определят свободните медии, това е.
Коментиран от #13
09:36 29.10.2025
10 Преди създаването на Израел
Днес убийствата са безразборни и вървят за ръка с лъжите заложени в талмуда от талмудо-сатанистите.
09:39 29.10.2025
Коментиран от #14
09:40 29.10.2025
09:41 29.10.2025
13 "Свободните" медии
До коментар #9 от "Чети за да знаеш и да си свободен":Винаги поставяй в кавички "свободните"...
09:41 29.10.2025
14 Така твърди и дяволът,
До коментар #11 от "Георги":и неговите паднали ангели - демоните на войната.
09:42 29.10.2025
09:42 29.10.2025
09:44 29.10.2025
09:45 29.10.2025
09:46 29.10.2025
09:47 29.10.2025