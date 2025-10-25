Николас Мадуро: САЩ изфабрикуваха нова вечна война

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ, че са изфабрикували война, след като изпратиха най-големия си военен кораб в Карибите, в рамките на голяма ескалация на военното си присъствие в региона. Това предаде БиБиСи.

Американският министър на отбраната Пит Хегсет нареди на самолетоносача USS Gerald R. Ford, който може да носи до 90 самолета, да се премести от Средиземно море.

"Те изфабрикуват нова вечна война. Те обещаха, че никога повече няма да се замесват във война, а всъщност изфабрикуват война", заяви венецуелският лидер. САЩ увеличиха военното си присъствие в Карибите, изпращайки военни кораби, ядрена подводница и самолети F-35 в ​​кампания срещу трафика на дрога.

Американците нанесоха редица удари по плавателни съдове в Карибско море, за които твърдят, че са пренасяли наркотици. Администрацията на Доналд Тръмп твърди, че води война срещу трафика на дрога.

Николас Мадуро е дългогодишен враг на Тръмп. Президентът на САЩ го обвини, че е лидер на организация за трафик на наркотици. Венецуелският държавен глава отхвърли обвиненията.

Разполагането на самолетоносача USS Gerald R. Ford в Карибско море би осигурило ресурсите за извършване на удари срещу наземни цели. Тръмп многократно е повдигал въпроса за сухопътни действия във Венецуела. Той дори даде зелена светлина на ЦРУ да извършва тайни операции в южноамериканската страна.