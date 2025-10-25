Новини
Николас Мадуро: САЩ изфабрикуваха нова вечна война

25 Октомври, 2025 11:49 963 29

Американците нанесоха редица удари по плавателни съдове в Карибско море, за които твърдят, че са пренасяли наркотици

Николас Мадуро: САЩ изфабрикуваха нова вечна война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ, че са изфабрикували война, след като изпратиха най-големия си военен кораб в Карибите, в рамките на голяма ескалация на военното си присъствие в региона. Това предаде БиБиСи.

Американският министър на отбраната Пит Хегсет нареди на самолетоносача USS Gerald R. Ford, който може да носи до 90 самолета, да се премести от Средиземно море.

"Те изфабрикуват нова вечна война. Те обещаха, че никога повече няма да се замесват във война, а всъщност изфабрикуват война", заяви венецуелският лидер. САЩ увеличиха военното си присъствие в Карибите, изпращайки военни кораби, ядрена подводница и самолети F-35 в ​​кампания срещу трафика на дрога.

Американците нанесоха редица удари по плавателни съдове в Карибско море, за които твърдят, че са пренасяли наркотици. Администрацията на Доналд Тръмп твърди, че води война срещу трафика на дрога.

Николас Мадуро е дългогодишен враг на Тръмп. Президентът на САЩ го обвини, че е лидер на организация за трафик на наркотици. Венецуелският държавен глава отхвърли обвиненията.

Разполагането на самолетоносача USS Gerald R. Ford в Карибско море би осигурило ресурсите за извършване на удари срещу наземни цели. Тръмп многократно е повдигал въпроса за сухопътни действия във Венецуела. Той дори даде зелена светлина на ЦРУ да извършва тайни операции в южноамериканската страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Николас Мадуро

    19 3 Отговор
    Ше ме xваните за Мадуро

    Коментиран от #8, #24

    11:51 25.10.2025

  • 3 Донбас

    4 26 Отговор
    Кримчани искат референдум за присъедининяване обратно към Украйна.

    Коментиран от #7

    11:51 25.10.2025

  • 4 1488

    12 4 Отговор
    утре може да сме ние !

    11:52 25.10.2025

  • 5 Дернев

    16 5 Отговор
    Русия ще е добре да прати свои кораби на приятелско посещение във Венецуела. Ако случайно ударят големият самолетоносач там да служат за въздържане на ответните реакции на Щатите. Щом Щатите шетат в задния им двор, редно е да получат същото в техния.

    11:52 25.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Днес Бойко Борисов каза че на 21 ви ноември влизаме във войната.

    Коментиран от #10

    11:53 25.10.2025

  • 7 Гаварит Масква

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Донбас":

    ...а украинците искат референдум за присъединяване обратно към Русия

    11:55 25.10.2025

  • 8 Амадор Ривас

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Николас Мадуро":

    Не само ще те Фанат, а ще ти ги Резнат....

    Коментиран от #11

    11:55 25.10.2025

  • 9 Хм...

    20 3 Отговор
    Чакай сега, да не би американците да изтеглят 6-ти флот от Средиземно море? Доста странно, ако е така! Да не се окаже, че цирка в карибите е само повод за американците да се изнесат по тарлъци от европа?

    Коментиран от #13

    11:56 25.10.2025

  • 10 ...не било пудра захар

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Сигурно има предвид, нарковойната между САЩ и Венецуела 😜👃💰🤣🤣🤣

    11:57 25.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тръмп Тауър

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    Голяма е вероятността. Започнаха да се събуждат хората и за момента, санкциите и инерцията ги държи на повърхността ,но губят почва

    12:01 25.10.2025

  • 14 В Колумбия: Грингос, вървете си у дома!

    12 1 Отговор
    От Венецуела също....

    12:02 25.10.2025

  • 15 Европеец

    5 11 Отговор
    Единия се казва мадуру другия путин. Коментара е ненужен.

    Коментиран от #17, #21

    12:05 25.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Медуня

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    добре казано!

    12:05 25.10.2025

  • 18 Шахед Геранов

    5 1 Отговор
    Сега е моментът,да си тествате дроновете 🛩️⛴️⚓

    12:06 25.10.2025

  • 19 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    9 1 Отговор
    Дони се дуе на Колумбия, а пред Китай се моли за среща. Отврат.

    Коментиран от #23

    12:07 25.10.2025

  • 20 САЩ са злото на планетата

    9 1 Отговор
    Това е истината. САЩ, атлантиците и Израел

    12:08 25.10.2025

  • 21 Рон Джереми

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Работата винаги опира до с екс

    12:09 25.10.2025

  • 22 Да изпратиш

    11 2 Отговор
    Навсякъде в Карибите, военни кораби, ядрени подводници и самолети F-35 НЕ Е ​​"кампания срещу трафика на дрога" .... Няма кой да излъжат САЩ

    Коментиран от #26

    12:10 25.10.2025

  • 23 Оригами

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":

    Правилно. Те са книжният тигър

    12:10 25.10.2025

  • 24 Пуслер пълнещия мощно памперса в бункера

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Николас Мадуро":

    Много сме слаби ве купейки ахахах

    12:12 25.10.2025

  • 25 Грингос, вървете си у дома!

    10 3 Отговор
    На света не му е нужна нова вечна война ! САЩ са позор. САЩ са мита. САЩ са милитаризация и война.

    12:12 25.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ветеран от Протеста

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Отговори продънена купейка":

    Защото Путлер и измислената им комунистическа Империя нямат самолетоносач.Имат един,който още е в ремонт след няколко пожара и който ,между другото, е изграден в Украйна...Сега Украйна я няма да им построи нов....Колумбийските наркокартели са оставени от руските им " братушки" на американските изтребители...

    12:25 25.10.2025

  • 29 Реал Мадрид

    1 0 Отговор
    Марш, бе, диктатор гнусен. Дано САЩ освободят Венецуела и изстрадалия венецуелски народ от комунистическото робство и Путинско-Мадурската тирания.

    12:49 25.10.2025