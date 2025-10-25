Николас Мадуро: САЩ изфабрикуваха нова вечна война

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ, че са изфабрикували война, след като изпратиха най-големия си военен кораб в Карибите, в рамките на голяма ескалация на военното си присъствие в региона. Това предаде БиБиСи.
Американският министър на отбраната Пит Хегсет нареди на самолетоносача USS Gerald R. Ford, който може да носи до 90 самолета, да се премести от Средиземно море.
"Те изфабрикуват нова вечна война. Те обещаха, че никога повече няма да се замесват във война, а всъщност изфабрикуват война", заяви венецуелският лидер. САЩ увеличиха военното си присъствие в Карибите, изпращайки военни кораби, ядрена подводница и самолети F-35 в кампания срещу трафика на дрога.
Американците нанесоха редица удари по плавателни съдове в Карибско море, за които твърдят, че са пренасяли наркотици. Администрацията на Доналд Тръмп твърди, че води война срещу трафика на дрога.
Николас Мадуро е дългогодишен враг на Тръмп. Президентът на САЩ го обвини, че е лидер на организация за трафик на наркотици. Венецуелският държавен глава отхвърли обвиненията.
Разполагането на самолетоносача USS Gerald R. Ford в Карибско море би осигурило ресурсите за извършване на удари срещу наземни цели. Тръмп многократно е повдигал въпроса за сухопътни действия във Венецуела. Той дори даде зелена светлина на ЦРУ да извършва тайни операции в южноамериканската страна.
2 Николас Мадуро
Коментиран от #8, #24
11:51 25.10.2025
3 Донбас
Коментиран от #7
11:51 25.10.2025
4 1488
11:52 25.10.2025
5 Дернев
11:52 25.10.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #10
11:53 25.10.2025
7 Гаварит Масква
До коментар #3 от "Донбас":...а украинците искат референдум за присъединяване обратно към Русия
11:55 25.10.2025
8 Амадор Ривас
До коментар #2 от "Николас Мадуро":Не само ще те Фанат, а ще ти ги Резнат....
Коментиран от #11
11:55 25.10.2025
9 Хм...
Коментиран от #13
11:56 25.10.2025
10 ...не било пудра захар
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Сигурно има предвид, нарковойната между САЩ и Венецуела 😜👃💰🤣🤣🤣
11:57 25.10.2025
13 Тръмп Тауър
До коментар #9 от "Хм...":Голяма е вероятността. Започнаха да се събуждат хората и за момента, санкциите и инерцията ги държи на повърхността ,но губят почва
12:01 25.10.2025
14 В Колумбия: Грингос, вървете си у дома!
12:02 25.10.2025
15 Европеец
Коментиран от #17, #21
12:05 25.10.2025
17 Медуня
До коментар #15 от "Европеец":добре казано!
12:05 25.10.2025
18 Шахед Геранов
12:06 25.10.2025
19 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
Коментиран от #23
12:07 25.10.2025
20 САЩ са злото на планетата
12:08 25.10.2025
21 Рон Джереми
До коментар #15 от "Европеец":Работата винаги опира до с екс
12:09 25.10.2025
22 Да изпратиш
Коментиран от #26
12:10 25.10.2025
23 Оригами
До коментар #19 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":Правилно. Те са книжният тигър
12:10 25.10.2025
24 Пуслер пълнещия мощно памперса в бункера
До коментар #2 от "Николас Мадуро":Много сме слаби ве купейки ахахах
12:12 25.10.2025
25 Грингос, вървете си у дома!
12:12 25.10.2025
28 Ветеран от Протеста
До коментар #26 от "Отговори продънена купейка":Защото Путлер и измислената им комунистическа Империя нямат самолетоносач.Имат един,който още е в ремонт след няколко пожара и който ,между другото, е изграден в Украйна...Сега Украйна я няма да им построи нов....Колумбийските наркокартели са оставени от руските им " братушки" на американските изтребители...
12:25 25.10.2025
29 Реал Мадрид
12:49 25.10.2025