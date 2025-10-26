Новини
Доналд Тръмп: Мирът в Близкия изток има добри шансове да бъде ВЕЧЕН, но Хамас трябва да върне телата на заложниците

26 Октомври, 2025 08:16

В публикация в Truth Social Тръмп написа, че някои от телата са труднодостъпни, но други могат да бъдат върнати веднага, а по някаква причина това не се прави

Доналд Тръмп: Мирът в Близкия изток има добри шансове да бъде ВЕЧЕН, но Хамас трябва да върне телата на заложниците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът в Близкия изток има "добри шансове да бъде ВЕЧЕН", но добави, че за да се запази, Хамас трябва да върне телата на загиналите заложници много по-бързо, писа АФП.

В публикация в Truth Social Тръмп написа, че "някои от телата са труднодостъпни, но други могат да бъдат върнати веднага, а по някаква причина това не се прави".

Той добави, че това може би има "нещо общо с тяхното разоръжаване, но когато казах, че "и двете страни ще бъдат третирани справедливо", това важи само ако те спазват своите задължения".

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна във вторник в Израел, докато Вашингтон се опитва да стабилизира първата, все още крехка, фаза на примирието в Газа и да насърчи Израел и Хамас към по-трудните стъпки, предвидени във втората част от споразумението, предава "Ройтерс".

От подписването на примирието Израел и Хамас взаимно се обвиняват в нарушения - от бавния обмен на тела на загинали заложници и бойци, до спорове за количеството хуманитарна помощ и отварянето на граничните пунктове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Емил Стефанов

    11 1 Отговор
    Чифута знае само да граби и убива.

    08:19 26.10.2025

  • 2 Дончо белината

    8 1 Отговор
    има добри шансове за психодиспансера.
    Чудно е само защо още не са го прибрали.
    Хи, хи…

    08:23 26.10.2025

  • 3 ДОНИ СТАВА СМЕШЕН

    9 0 Отговор
    Спирай войната във Венецуела.

    08:25 26.10.2025

  • 4 Ха, ха…

    6 1 Отговор
    америка, демокрация…
    Демокрация, ама друг път.
    Бай Дончо показа истинското лице на америка.

    08:29 26.10.2025

  • 5 Вовата съм

    9 1 Отговор
    Аха и как да ги върне като са затрупани под хиляди тонове разрушени сгради. Да ходят жълтите псета да си изкопаят на ръка след като сами ги затрупаха

    08:30 26.10.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Пратете Путен, той ще докара Мир и разбирателство.
    Епта....😄😄😄

    08:32 26.10.2025

  • 7 Фен

    6 0 Отговор
    Явно, за да станеш президент на САЩ, се изисква специално ментално състояние. Не всеки може да покрие критериите. Е, все пак, Тръмп поне не се губи по коридорите.

    08:32 26.10.2025

  • 8 Всичко е интерес

    1 0 Отговор
    Чичо Дони се прави на найвно дете или не?

    08:45 26.10.2025

  • 12 Днес

    2 0 Отговор
    коментари срещу Тръмп не се допускат!

    09:06 26.10.2025

  • 13 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Доньо гения роди нов оксиморон. Вечен мир. Неговите абстрактни познания по история и география надхвърлят човешките разбирания. За прозрения та му в медицината трябваше да получи Нобел. Пациентите, които излекува с белина щяха да пляскат от Рая.

    09:18 26.10.2025