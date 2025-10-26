Доналд Тръмп: Мирът в Близкия изток има добри шансове да бъде ВЕЧЕН, но Хамас трябва да върне телата на заложниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът в Близкия изток има "добри шансове да бъде ВЕЧЕН", но добави, че за да се запази, Хамас трябва да върне телата на загиналите заложници много по-бързо, писа АФП.
В публикация в Truth Social Тръмп написа, че "някои от телата са труднодостъпни, но други могат да бъдат върнати веднага, а по някаква причина това не се прави".
Той добави, че това може би има "нещо общо с тяхното разоръжаване, но когато казах, че "и двете страни ще бъдат третирани справедливо", това важи само ако те спазват своите задължения".
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна във вторник в Израел, докато Вашингтон се опитва да стабилизира първата, все още крехка, фаза на примирието в Газа и да насърчи Израел и Хамас към по-трудните стъпки, предвидени във втората част от споразумението, предава "Ройтерс".
От подписването на примирието Израел и Хамас взаимно се обвиняват в нарушения - от бавния обмен на тела на загинали заложници и бойци, до спорове за количеството хуманитарна помощ и отварянето на граничните пунктове.
