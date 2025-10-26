Доналд Тръмп: Предполагам, че и ние ще го направим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че би могъл да направи отстъпки на Китай, за да облекчи търговското напрежение между двете икономически сили, цитира думите му "Политико".

"Разбира се, че ще трябва да направят отстъпки", ако Китай не иска да бъде засегнат от допълнителни тарифи върху износа си за САЩ, заяви Тръмп пред репортери, докато започваше обиколка в азиатски страни.

"Предполагам, че и ние ще го направим", за да постигнем сделка, добави Тръмп.

"Ние сме на 157 процента тарифа за тях. Не мисля, че това е устойчиво за тях", заяви Тръмп.

"Те искат да го разрешат, а ние искаме определени неща от тях", добави той.

Тръмп ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея следващата седмица.

Тръмп също така заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху китайски стоки от ноември, ако Китай не отмени затегнатите ограничения върху износа на редкоземни елементи.

На въпроса какви са шансовете той да продължи с тези допълнителни 100-процентови мита, Тръмп отговори: "Не знам. Нямам никакви шансове. Не мисля, че биха искали това. Няма да е добре за тях."

Тръмп ще обсъди и покупките на руски петрол от Китай в контекста на продължаващата незаконна война на Москва в Украйна.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", каза той. "Наложихме много големи санкции на Русия. Мисля, че тези санкции ще бъдат много строги, много силни; но бих искал да видя Китай да ни помогне."

На въпрос за потенциални ходове на Пекин спрямо Тайван, Тръмп отговори: "Това би било много опасно за тях."

"Надявам се, че няма да го направят. Ще трябва да видим", каза Тръмп. "Може би ще го направят, може би не. Надявам се, че няма."

Тръмп също така заяви, че би бил отворен за среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на посещението си в Азия.

"Бих бил отворен за това, 100 процента", заяви Тръмп. "Разбрах се много добре с Ким Чен Ун", добави той.