Доналд Тръмп: Предполагам, че и ние ще го направим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че би могъл да направи отстъпки на Китай, за да облекчи търговското напрежение между двете икономически сили, цитира думите му "Политико".
"Разбира се, че ще трябва да направят отстъпки", ако Китай не иска да бъде засегнат от допълнителни тарифи върху износа си за САЩ, заяви Тръмп пред репортери, докато започваше обиколка в азиатски страни.
"Предполагам, че и ние ще го направим", за да постигнем сделка, добави Тръмп.
"Ние сме на 157 процента тарифа за тях. Не мисля, че това е устойчиво за тях", заяви Тръмп.
"Те искат да го разрешат, а ние искаме определени неща от тях", добави той.
Тръмп ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея следващата седмица.
Тръмп също така заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху китайски стоки от ноември, ако Китай не отмени затегнатите ограничения върху износа на редкоземни елементи.
На въпроса какви са шансовете той да продължи с тези допълнителни 100-процентови мита, Тръмп отговори: "Не знам. Нямам никакви шансове. Не мисля, че биха искали това. Няма да е добре за тях."
Тръмп ще обсъди и покупките на руски петрол от Китай в контекста на продължаващата незаконна война на Москва в Украйна.
"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", каза той. "Наложихме много големи санкции на Русия. Мисля, че тези санкции ще бъдат много строги, много силни; но бих искал да видя Китай да ни помогне."
На въпрос за потенциални ходове на Пекин спрямо Тайван, Тръмп отговори: "Това би било много опасно за тях."
"Надявам се, че няма да го направят. Ще трябва да видим", каза Тръмп. "Може би ще го направят, може би не. Надявам се, че няма."
Тръмп също така заяви, че би бил отворен за среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на посещението си в Азия.
"Бих бил отворен за това, 100 процента", заяви Тръмп. "Разбрах се много добре с Ким Чен Ун", добави той.
1 Ненор
13:47 26.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #11, #16
13:49 26.10.2025
3 хмм
13:50 26.10.2025
4 Докато на Българската Енергетика
Фактите за ЕС са следните:
ЕС стана един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г. ЕС се превърна в един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г., Германският Вестник Билд.
ЕС стана третият по големина търговски партньор на Русия през 2024 г., въпреки санкциите, уточнявайки, че обемът на търговията възлиза на $ 67,5 млрд.
Второто място в края на 2024 г. е за Индия. Страната се изкачи на втора позиция, въпреки че до 2022 г.заемаше едва 12-то място сред най-важните търговски партньори на Русия.
Лидер е Китай. Обемът на търговията между Русия и Китай през 2024 г. възлиза на около 244,8 милиарда долара.
Също така се съобщава, че търговските връзки с Москва са засилени от Израел, Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия.
Коментиран от #37
13:51 26.10.2025
5 Оле Мале
13:51 26.10.2025
6 Като крал
Коментиран от #21, #23
13:52 26.10.2025
7 Невъзможна мисия. Разпад
Коментиран от #17
13:53 26.10.2025
8 Сталин
13:53 26.10.2025
9 Тръмп
13:54 26.10.2025
10 Глас от Кремъл
13:55 26.10.2025
11 Иванов
До коментар #2 от "си дзън":ЧАКА НАГРАДАТА ЗА МИР! но май ще получи друго нещо!
13:55 26.10.2025
12 Хон Гил Дон
13:56 26.10.2025
13 Симо
13:57 26.10.2025
14 Ганя Путинофила
13:58 26.10.2025
15 Киноцентър "Бояна"
13:58 26.10.2025
16 Руски колхозник
До коментар #2 от "си дзън":По-скоро, потъва в блатото
13:59 26.10.2025
17 Хрушчов
До коментар #7 от "Невъзможна мисия. Разпад":Аз чакам разпад на Америка от 1950г и рублата да стане световна валута!
Вече пукнах, но още чакам!
Винаги ще има де били, които още ще чакат!
Коментиран от #22
14:01 26.10.2025
18 Гръм и мълнии
14:02 26.10.2025
19 Ъъъъъъъъъ
На $17-18 трилиона БВП и износ за $450млд за САЩ, дали ще се стреснат от тарифите, а? Ама ти какво ще правиш? Че нямаш нищо и няма и откъде да го вземеш?
14:02 26.10.2025
20 А Путин
Коментиран от #26, #31
14:02 26.10.2025
21 Така е
До коментар #6 от "Като крал":Тази сутрин в Малайзия танцува с думите че САЩ са хегемон и каквото кажат това се случва
14:02 26.10.2025
23 Като шейх и господар на света
До коментар #6 от "Като крал":Го посрещат навсякъде
14:03 26.10.2025
24 Доналд Тръмп офишъл
14:05 26.10.2025
25 Тръмп е най слабия президент на САЩ
Коментиран от #34
14:08 26.10.2025
26 Руски колхозник
До коментар #20 от "А Путин":Няма нужда.Всички ходят при него, а когато иска,той ходи, където си пожелае.
14:08 26.10.2025
27 Димитровден
14:08 26.10.2025
28 Само
14:10 26.10.2025
29 ЗuЗu топ
14:11 26.10.2025
30 Тръмп
14:12 26.10.2025
31 Тео
До коментар #20 от "А Путин":Само наскоро беше в САЩ в С.Корея в Китай 😑
14:13 26.10.2025
32 Донбас
Коментиран от #40
14:13 26.10.2025
33 БОЛЕН
14:15 26.10.2025
34 Мъни мъни мъни, животът е пари
До коментар #25 от "Тръмп е най слабия президент на САЩ":Нищо съществено не го различава от другите президенти. На всички са им само пари и ресурси в главата,войната е част от играта.В момента са силни, защото другите са слаби и затова навсякъде"налагат" демокрация", такси,мита,бази и грабят ли,грабят.
14:15 26.10.2025
35 хи хи
14:17 26.10.2025
36 Мишел
14:18 26.10.2025
37 Новак
До коментар #4 от "Докато на Българската Енергетика":Аз пък да ти съобщя, че Русия изнася най-много пpocтитyтки. Така де какво да правят жениците като си нямат мъже.
14:23 26.10.2025
38 Мишел
14:26 26.10.2025
39 Тоя пък
14:27 26.10.2025
40 Така е.
До коментар #32 от "Донбас":Украинските танкове вече са на Волоколамското шосе.
14:30 26.10.2025