Доналд Тръмп: Предполагам, че и ние ще го направим

26 Октомври, 2025 13:45 1 665 40

Тръмп също така заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху китайски стоки от ноември, ако Пекин не отмени затегнатите ограничения върху износа на редкоземни елементи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че би могъл да направи отстъпки на Китай, за да облекчи търговското напрежение между двете икономически сили, цитира думите му "Политико".

"Разбира се, че ще трябва да направят отстъпки", ако Китай не иска да бъде засегнат от допълнителни тарифи върху износа си за САЩ, заяви Тръмп пред репортери, докато започваше обиколка в азиатски страни.

"Предполагам, че и ние ще го направим", за да постигнем сделка, добави Тръмп.

"Ние сме на 157 процента тарифа за тях. Не мисля, че това е устойчиво за тях", заяви Тръмп.

"Те искат да го разрешат, а ние искаме определени неща от тях", добави той.

Тръмп ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея следващата седмица.

Тръмп също така заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху китайски стоки от ноември, ако Китай не отмени затегнатите ограничения върху износа на редкоземни елементи.

На въпроса какви са шансовете той да продължи с тези допълнителни 100-процентови мита, Тръмп отговори: "Не знам. Нямам никакви шансове. Не мисля, че биха искали това. Няма да е добре за тях."

Тръмп ще обсъди и покупките на руски петрол от Китай в контекста на продължаващата незаконна война на Москва в Украйна.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", каза той. "Наложихме много големи санкции на Русия. Мисля, че тези санкции ще бъдат много строги, много силни; но бих искал да видя Китай да ни помогне."

На въпрос за потенциални ходове на Пекин спрямо Тайван, Тръмп отговори: "Това би било много опасно за тях."

"Надявам се, че няма да го направят. Ще трябва да видим", каза Тръмп. "Може би ще го направят, може би не. Надявам се, че няма."

Тръмп също така заяви, че би бил отворен за среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на посещението си в Азия.

"Бих бил отворен за това, 100 процента", заяви Тръмп. "Разбрах се много добре с Ким Чен Ун", добави той.


  • 1 Ненор

    21 4 Отговор
    Малник

    13:47 26.10.2025

  • 2 си дзън

    20 4 Отговор
    Дедо Дончо размъти световното блато.

    Коментиран от #11, #16

    13:49 26.10.2025

  • 3 хмм

    26 2 Отговор
    Тръмп си мисли че другите са малоумници и може лесно да ги цака ама това време мина.

    13:50 26.10.2025

  • 4 Докато на Българската Енергетика

    16 6 Отговор
    Докато на Българската Енергетика и България се налягат всякакви забрани на Търговия с Русия и Културни връзки с Руската Федерация.
    Фактите за ЕС са следните:
    ЕС стана един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г. ЕС се превърна в един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г., Германският Вестник Билд.
    ЕС стана третият по големина търговски партньор на Русия през 2024 г., въпреки санкциите, уточнявайки, че обемът на търговията възлиза на $ 67,5 млрд.

    Второто място в края на 2024 г. е за Индия. Страната се изкачи на втора позиция, въпреки че до 2022 г.заемаше едва 12-то място сред най-важните търговски партньори на Русия.

    Лидер е Китай. Обемът на търговията между Русия и Китай през 2024 г. възлиза на около 244,8 милиарда долара.

    Също така се съобщава, че търговските връзки с Москва са засилени от Израел, Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия.

    Коментиран от #37

    13:51 26.10.2025

  • 5 Оле Мале

    23 2 Отговор
    Tоя нещо е прекалил с инжектирането на дезинфектанта и тръгна да плаши дори Kитай... Hа следващия ден ще си смени пак мнението...

    13:51 26.10.2025

  • 6 Като крал

    5 17 Отговор
    го посрещат навсякъде !

    Коментиран от #21, #23

    13:52 26.10.2025

  • 7 Невъзможна мисия. Разпад

    21 2 Отговор
    САЩ се опитват да избягат от неизбежното.Печатат долари,но ситуацията ще ескалира.

    Коментиран от #17

    13:53 26.10.2025

  • 8 Сталин

    21 3 Отговор
    Сащ са огромна психиатрична клиника и Бай Дъмп главното психо е началник на клиниката

    13:53 26.10.2025

  • 9 Тръмп

    4 14 Отговор
    ако разкаже играта на Путин,ще изкупи всичките си грехове !

    13:54 26.10.2025

  • 10 Глас от Кремъл

    2 12 Отговор
    Трябваше да подкрепим Байдън!

    13:55 26.10.2025

  • 11 Иванов

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    ЧАКА НАГРАДАТА ЗА МИР! но май ще получи друго нещо!

    13:55 26.10.2025

  • 12 Хон Гил Дон

    10 3 Отговор
    Ще я объркате с Китай

    13:56 26.10.2025

  • 13 Симо

    15 2 Отговор
    Човекът страда от някакво психическо разстройство! Нека специалистите дадат оценката.

    13:57 26.10.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    4 18 Отговор
    Без Китай, Маскалия е умрела!

    13:58 26.10.2025

  • 15 Киноцентър "Бояна"

    15 2 Отговор
    Тръмп излезе по-голям артист от Зеленски

    13:58 26.10.2025

  • 16 Руски колхозник

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    По-скоро, потъва в блатото

    13:59 26.10.2025

  • 17 Хрушчов

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Невъзможна мисия. Разпад":

    Аз чакам разпад на Америка от 1950г и рублата да стане световна валута!
    Вече пукнах, но още чакам!
    Винаги ще има де били, които още ще чакат!

    Коментиран от #22

    14:01 26.10.2025

  • 18 Гръм и мълнии

    16 2 Отговор
    Ще стане като с Путин...обещава ракети на наркомана,после пита Путин за ракетите...сега ще налага мита, ама ще пита за митата и за среща със Си.

    14:02 26.10.2025

  • 19 Ъъъъъъъъъ

    10 2 Отговор
    "Ние сме на 157 процента тарифа за тях. Не мисля, че това е устойчиво за тях", заяви Тръмп."

    На $17-18 трилиона БВП и износ за $450млд за САЩ, дали ще се стреснат от тарифите, а? Ама ти какво ще правиш? Че нямаш нищо и няма и откъде да го вземеш?

    14:02 26.10.2025

  • 20 А Путин

    3 12 Отговор
    защо никъде не ходи ?

    Коментиран от #26, #31

    14:02 26.10.2025

  • 21 Така е

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Като крал":

    Тази сутрин в Малайзия танцува с думите че САЩ са хегемон и каквото кажат това се случва

    14:02 26.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Като шейх и господар на света

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Като крал":

    Го посрещат навсякъде

    14:03 26.10.2025

  • 24 Доналд Тръмп офишъл

    9 1 Отговор
    Ама как ги гъбаркам всички,а?🤣🤣

    14:05 26.10.2025

  • 25 Тръмп е най слабия президент на САЩ

    10 3 Отговор
    За всички времена а основната му цел е поредна световна война без да има представа какво ще става.

    Коментиран от #34

    14:08 26.10.2025

  • 26 Руски колхозник

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "А Путин":

    Няма нужда.Всички ходят при него, а когато иска,той ходи, където си пожелае.

    14:08 26.10.2025

  • 27 Димитровден

    4 3 Отговор
    Чаках коментар от един Митя,но вече е под масата!

    14:08 26.10.2025

  • 28 Само

    1 5 Отговор
    да не мине с ,,онзи " изтребител над Кремъл !

    14:10 26.10.2025

  • 29 ЗuЗu топ

    7 3 Отговор
    Китай и Русия са в един отбор! А вие отивате в трета глуха! Само се надувате като пуйка преди Коледа! 😄

    14:11 26.10.2025

  • 30 Тръмп

    3 4 Отговор
    Путин е луд,но аз съм по-луд!

    14:12 26.10.2025

  • 31 Тео

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "А Путин":

    Само наскоро беше в САЩ в С.Корея в Китай 😑

    14:13 26.10.2025

  • 32 Донбас

    4 7 Отговор
    Украинските сили за отбрана освободиха Кучеров Яр, Сухецке и Затишок и отблъснаха противника при Никаноривка, Нови Шахове и във Федоровка.

    Коментиран от #40

    14:13 26.10.2025

  • 33 БОЛЕН

    4 1 Отговор
    ФАНТАЗЬОР.

    14:15 26.10.2025

  • 34 Мъни мъни мъни, животът е пари

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тръмп е най слабия президент на САЩ":

    Нищо съществено не го различава от другите президенти. На всички са им само пари и ресурси в главата,войната е част от играта.В момента са силни, защото другите са слаби и затова навсякъде"налагат" демокрация", такси,мита,бази и грабят ли,грабят.

    14:15 26.10.2025

  • 35 хи хи

    2 1 Отговор
    Бай Дончо нема карти, ама блъфира🤣 Много е смешен е не чак колкото ония плешив пигмей Джуджан Микеле от Ергените, ама почти толкова😂

    14:17 26.10.2025

  • 36 Мишел

    3 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    14:18 26.10.2025

  • 37 Новак

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Докато на Българската Енергетика":

    Аз пък да ти съобщя, че Русия изнася най-много пpocтитyтки. Така де какво да правят жениците като си нямат мъже.

    14:23 26.10.2025

  • 38 Мишел

    0 1 Отговор
    Ненапразно Тръмп не казва откъде САЩ ще вземат редкоземни метали, ако Китай не им ги дава.

    14:26 26.10.2025

  • 39 Тоя пък

    1 1 Отговор
    Съвсем скоро ще ближите само следите от подметките на китайците. Ама инак, за мръсотии сте много отворени. За щастие светът не е само заден двор.

    14:27 26.10.2025

  • 40 Така е.

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Донбас":

    Украинските танкове вече са на Волоколамското шосе.

    14:30 26.10.2025