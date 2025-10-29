Доналд Тръмп: И това е било отмъщение и мисля, че имат право да го направят

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа не е застрашено, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".
Повод за коментара му станаха възобновените удари на Израел по ивицата, при които бяха убити поне 30 палестинци, а до ударите се стигна, след като вчера израелският премиер обвини "Хамас", че е нарушил примирието, понеже е върнал човешки останки, които не принадлежат на 13-те изчезнали заложници. Последваха и размяна на удари между Израел и "Хамас" в град Рафах, а по-рано днес израелските военни потвърдиха за смъртта на войника.
"Доколкото разбирам, те са унищожили израелски войник", посочи Тръмп, като добави, че Израел е трябвало да отвърне на удара. "Когато това се случи, те трябва да отвърнат на удара", подчерта президентът.
Донлад Тръмп беше категоричен, че нищо няма да застраши споразумението. "Трябва да разберете, че Хамас е много малка част от мира в Близкия изток и те трябва да се държат прилично", по думите му.
Той подчерта, че ако "Хамас" са добри, ще бъдат щастливи, а ако не са добри, ще бъдат унищожени, животът им ще бъде прекратен".
Американският президент коментира още, че никой не знаел какво се е случило с израелския войник, но казват, че е бил снайперски огън. "И това е било отмъщение за това и мисля, че имат право да го направят", анализира Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
08:29 29.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лост
08:30 29.10.2025
4 Кан Кубрат
08:30 29.10.2025
5 Някой
После Путин бил кръволок!
Коментиран от #18
08:30 29.10.2025
6 Учуден
Е така де и Путин същото казва - ако киевската хунта е добра ще бъдат щастливи а ако не са добри ще бъдат унищожени. Само ми е интересно защо нашите козячета в единия случай ревът а в другия си мълчат.
08:31 29.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хазарски лъжи
Коментиран от #13, #17
08:33 29.10.2025
9 Георги
08:34 29.10.2025
10 Възмутен
Ама това не пречи на богоизбраните да нарушават примирието и да избият 30 невинни човека а всички "евроатлантици" да си мълчат все едно нищо не е станало - иначе Путин бил военопрестъпник.
08:37 29.10.2025
11 Леле -леле ! 🤔
08:42 29.10.2025
12 Я пък тоя
Интересна логика!
08:45 29.10.2025
13 Запознат
До коментар #8 от "Хазарски лъжи":"И рижият е напълно подчинен на тях"
Как няма да е подчинен като федералния резерв и монетния двор в краварника са частни и се държат от няколко еврейски фамилии които са реалните управляващи там - така наречената "дълбока държава". Само нашите козячета си мислят че в САЩ е демокрация и управляват президентите - изборите там са шоу за плебеите да си мислят че нещо избират а реалната власт се предава по наследство - по прилича на султанат.
Кенеди последно се опита да върне реалната власт на президентите и държавата но знаем какво се случи - избиха цялата му фамилия. Тръмп само го предупредиха.
Коментиран от #20
08:45 29.10.2025
14 дисни
08:47 29.10.2025
15 никой не знаел какво се е случило
Това Президент на САЩ ли е или наведена марионетка?
08:50 29.10.2025
16 Питащ
Под прилично държание да разбирам ли че те трябва доброволно да предадат земите си на евреите и да се изселят в пустинята. А евреите каквото и да направят и колкото и да избият от тях те трябва да не им отговарят.
08:53 29.10.2025
17 Да, подчинен е
До коментар #8 от "Хазарски лъжи":Нали му стреляха в ухото?
Но следващият път може и да улучат, не се знае...
08:53 29.10.2025
18 55555
До коментар #5 от "Някой":Ами да,такъв е.!!!
Коментиран от #23
08:54 29.10.2025
19 Kaлпазанин
08:55 29.10.2025
20 55555
До коментар #13 от "Запознат":А руската централна банка от кой се държи,или това не е удобно да се споменава?
Коментиран от #22
08:57 29.10.2025
21 Не разбрал
Та питам "евроатлантиците" защо така се получават двойни стандарти - да не би да има нещо общо с това че грантовете идват от един унгарски евреин.
Коментиран от #28
09:01 29.10.2025
22 Запознат
До коментар #20 от "55555":"А руската централна банка от кой се държи"
Руската централна банка не е частна а е държавна собственост за разлика от федералния резерв - ама то трябва акъл за да го осмислиш.
Коментиран от #26
09:05 29.10.2025
23 Антитрол
До коментар #18 от "55555":Обаче Хитлеряхо не е кръволок нали - така ви увериха от посолството.
09:07 29.10.2025
24 Абе
09:14 29.10.2025
25 дядо поп
09:15 29.10.2025
26 55555
До коментар #22 от "Запознат":В много голяма заблуда си.!!!
09:19 29.10.2025
27 Гражданин.
09:22 29.10.2025
28 Има нещо тайно
До коментар #21 от "Не разбрал":"Киевската хунта" са също хазари, като тези, да които се възмущаваш... И баба Виктория Нюланд, също е от тях и даде 8 милиарда долара да подготви хазарски пуч в крайната и след това властта взеха само хазарите. Не съм виждал до сега по света хазарин, който да е на страната на Русия. Те мразят всичко руско до смърт. Вижте зеленото и ви става ясно всичко. Тези само ще мирясат, когато Русия е унищожена или когато самите те са изчезнали.
09:23 29.10.2025
29 Прокълнатите не се спират
09:42 29.10.2025