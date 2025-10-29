Доналд Тръмп: И това е било отмъщение и мисля, че имат право да го направят

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа не е застрашено, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Повод за коментара му станаха възобновените удари на Израел по ивицата, при които бяха убити поне 30 палестинци, а до ударите се стигна, след като вчера израелският премиер обвини "Хамас", че е нарушил примирието, понеже е върнал човешки останки, които не принадлежат на 13-те изчезнали заложници. Последваха и размяна на удари между Израел и "Хамас" в град Рафах, а по-рано днес израелските военни потвърдиха за смъртта на войника.

"Доколкото разбирам, те са унищожили израелски войник", посочи Тръмп, като добави, че Израел е трябвало да отвърне на удара. "Когато това се случи, те трябва да отвърнат на удара", подчерта президентът.

Донлад Тръмп беше категоричен, че нищо няма да застраши споразумението. "Трябва да разберете, че Хамас е много малка част от мира в Близкия изток и те трябва да се държат прилично", по думите му.

Той подчерта, че ако "Хамас" са добри, ще бъдат щастливи, а ако не са добри, ще бъдат унищожени, животът им ще бъде прекратен".

Американският президент коментира още, че никой не знаел какво се е случило с израелския войник, но казват, че е бил снайперски огън. "И това е било отмъщение за това и мисля, че имат право да го направят", анализира Тръмп.