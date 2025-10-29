Новини
Доналд Тръмп: И това е било отмъщение и мисля, че имат право да го направят

29 Октомври, 2025 08:25 2 280 29

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • газа-
  • хамас

Американският президент коментира още, че никой не знаел какво се е случило с израелския войник, но казват, че е бил снайперски огън

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа не е застрашено, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Повод за коментара му станаха възобновените удари на Израел по ивицата, при които бяха убити поне 30 палестинци, а до ударите се стигна, след като вчера израелският премиер обвини "Хамас", че е нарушил примирието, понеже е върнал човешки останки, които не принадлежат на 13-те изчезнали заложници. Последваха и размяна на удари между Израел и "Хамас" в град Рафах, а по-рано днес израелските военни потвърдиха за смъртта на войника.

"Доколкото разбирам, те са унищожили израелски войник", посочи Тръмп, като добави, че Израел е трябвало да отвърне на удара. "Когато това се случи, те трябва да отвърнат на удара", подчерта президентът.

Донлад Тръмп беше категоричен, че нищо няма да застраши споразумението. "Трябва да разберете, че Хамас е много малка част от мира в Близкия изток и те трябва да се държат прилично", по думите му.

Той подчерта, че ако "Хамас" са добри, ще бъдат щастливи, а ако не са добри, ще бъдат унищожени, животът им ще бъде прекратен".

Американският президент коментира още, че никой не знаел какво се е случило с израелския войник, но казват, че е бил снайперски огън. "И това е било отмъщение за това и мисля, че имат право да го направят", анализира Тръмп.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    36 6 Отговор
    Трийсетина убити палестинци не нарушават примирието. Не, в никакъв случай. То това му е и идеята. Да не остане нито един, да пречи на развитието на богоизбраните.

    08:29 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лост

    31 3 Отговор
    .Той и българина умря от приятелски огън в Газа.

    08:30 29.10.2025

  • 4 Кан Кубрат

    26 4 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    08:30 29.10.2025

  • 5 Някой

    27 5 Отговор
    Е, сега "хамас" ще отмъсти за невинните цивилни жертви. После Нетаняху пак ще отмъсти на цивилните и така до края на света.
    После Путин бил кръволок!

    Коментиран от #18

    08:30 29.10.2025

  • 6 Учуден

    24 6 Отговор
    "ако "Хамас" са добри, ще бъдат щастливи, а ако не са добри, ще бъдат унищожени"

    Е така де и Путин същото казва - ако киевската хунта е добра ще бъдат щастливи а ако не са добри ще бъдат унищожени. Само ми е интересно защо нашите козячета в единия случай ревът а в другия си мълчат.

    08:31 29.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хазарски лъжи

    26 3 Отговор
    И глупости. И рижият е напълно подчинен на тях. Сатаняги

    Коментиран от #13, #17

    08:33 29.10.2025

  • 9 Георги

    20 3 Отговор
    само Израел има право да изтрепва цивилни, разбрахте ли!

    08:34 29.10.2025

  • 10 Възмутен

    24 3 Отговор
    "никой не знаел какво се е случило с израелския войник"

    Ама това не пречи на богоизбраните да нарушават примирието и да избият 30 невинни човека а всички "евроатлантици" да си мълчат все едно нищо не е станало - иначе Путин бил военопрестъпник.

    08:37 29.10.2025

  • 11 Леле -леле ! 🤔

    12 4 Отговор
    Един , за който се подозира , че е убит от снайперист ? А Кремъл изчака украинската хунта да избие хиляди цивилни , жени и деца , да бомбардира с турски дронове рускоезичните села и градчета , докато накрая се намеси с Операцията ?!

    08:42 29.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Значи като отмъстя и счупя главата на съседа не е нарушение.
    Интересна логика!

    08:45 29.10.2025

  • 13 Запознат

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хазарски лъжи":

    "И рижият е напълно подчинен на тях"

    Как няма да е подчинен като федералния резерв и монетния двор в краварника са частни и се държат от няколко еврейски фамилии които са реалните управляващи там - така наречената "дълбока държава". Само нашите козячета си мислят че в САЩ е демокрация и управляват президентите - изборите там са шоу за плебеите да си мислят че нещо избират а реалната власт се предава по наследство - по прилича на султанат.

    Кенеди последно се опита да върне реалната власт на президентите и държавата но знаем какво се случи - избиха цялата му фамилия. Тръмп само го предупредиха.

    Коментиран от #20

    08:45 29.10.2025

  • 14 дисни

    6 2 Отговор
    патока доналд , се е отпуснал еле вече е почти 9 часа, а той още една война не е спрял

    08:47 29.10.2025

  • 15 никой не знаел какво се е случило

    8 2 Отговор
    с израелския войник, но ..... за това и мисля, че имат право да го направят", анализира Тръмп.

    Това Президент на САЩ ли е или наведена марионетка?

    08:50 29.10.2025

  • 16 Питащ

    7 2 Отговор
    "и те трябва да се държат прилично"

    Под прилично държание да разбирам ли че те трябва доброволно да предадат земите си на евреите и да се изселят в пустинята. А евреите каквото и да направят и колкото и да избият от тях те трябва да не им отговарят.

    08:53 29.10.2025

  • 17 Да, подчинен е

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хазарски лъжи":

    Нали му стреляха в ухото?
    Но следващият път може и да улучат, не се знае...

    08:53 29.10.2025

  • 18 55555

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Ами да,такъв е.!!!

    Коментиран от #23

    08:54 29.10.2025

  • 19 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    А имат ли право неканени гости да крадат земя и да гонят домакините си от домовете им ,аз ли пък какво питам тези които са унищожили милиони ,то това име в кръвта да крадат и да гонят

    08:55 29.10.2025

  • 20 55555

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Запознат":

    А руската централна банка от кой се държи,или това не е удобно да се споменава?

    Коментиран от #22

    08:57 29.10.2025

  • 21 Не разбрал

    3 0 Отговор
    Значи доколкото разбирам според "евроатлантическата" логика ако Хамас убие един израелски войник (не е сигурно) то Израел може да си бомби ивицата и да избие колкото си иска цивилни и това е добро обаче ако киевската хунта избие 14 000 руснака в Донбас и заради това Путин започне СВО това вече е лошо.

    Та питам "евроатлантиците" защо така се получават двойни стандарти - да не би да има нещо общо с това че грантовете идват от един унгарски евреин.

    Коментиран от #28

    09:01 29.10.2025

  • 22 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "55555":

    "А руската централна банка от кой се държи"

    Руската централна банка не е частна а е държавна собственост за разлика от федералния резерв - ама то трябва акъл за да го осмислиш.

    Коментиран от #26

    09:05 29.10.2025

  • 23 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "55555":

    Обаче Хитлеряхо не е кръволок нали - така ви увериха от посолството.

    09:07 29.10.2025

  • 24 Абе

    1 0 Отговор
    Докато не изчезне терористичното образование ционистки няма да има мир по света

    09:14 29.10.2025

  • 25 дядо поп

    2 0 Отговор
    Двойният стандарт на Дони.

    09:15 29.10.2025

  • 26 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Запознат":

    В много голяма заблуда си.!!!

    09:19 29.10.2025

  • 27 Гражданин.

    0 0 Отговор
    Бяха убити 20 деца.

    09:22 29.10.2025

  • 28 Има нещо тайно

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не разбрал":

    "Киевската хунта" са също хазари, като тези, да които се възмущаваш... И баба Виктория Нюланд, също е от тях и даде 8 милиарда долара да подготви хазарски пуч в крайната и след това властта взеха само хазарите. Не съм виждал до сега по света хазарин, който да е на страната на Русия. Те мразят всичко руско до смърт. Вижте зеленото и ви става ясно всичко. Тези само ще мирясат, когато Русия е унищожена или когато самите те са изчезнали.

    09:23 29.10.2025

  • 29 Прокълнатите не се спират

    0 0 Отговор
    А бяха богоизбрано , но след като го убиха станаха прокълнати !

    09:42 29.10.2025

Новини по държави:
