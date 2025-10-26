Новини
Свят »
САЩ »
Тежко ранен след стрелба в библиотека в столицата на Тексас- Остин ВИДЕО

Тежко ранен след стрелба в библиотека в столицата на Тексас- Остин ВИДЕО

26 Октомври, 2025 05:16, обновена 26 Октомври, 2025 04:20 465 4

  • сащ-
  • остин-
  • тексас-
  • стрелба-
  • библиотека-
  • пострадал

Заподозреният като извършител е задържан

Тежко ранен след стрелба в библиотека в столицата на Тексас- Остин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Има прострелян в библиотеката в центъра на столицата на американския град Тексас - Остин, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на изявление на полицията.

На мястото пристигнаха екипи за спешна помощ. По-късно заподозрян беше задържан в друга част на града.

Жертвата на стрелбата беше откарана в местна болница. Според лекарите състоянието ѝ е било тежко, но стабилно, съобщи полицейското управление на Остин.

Малко след обяд на телефон 911 на Остин е получено съобщение за инцидент със стрелба в Централната библиотека на Остин, каза заместник-началникът на полицията Ли Роджърс на брифинг за медиите.

Заподозрян е напуснал мястото на инцидента преди пристигането на полицаите, но е бил открит и задържан в квартал в южната част на Остин около 13:25 ч. местно време (21:25 ч. бълг. вр.), съобщи полицията. Роджърс каза, че няма повече информация за заподозрения или къде точно в библиотеката е била произведена стрелбата.

"Това изглежда е изолиран случай“, посочи заместник полицейският началник, цитиран от АП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия са си ненормалници

    4 0 Отговор
    и системата им е ненормална и всичките са психопати!
    Да се избият, кво ми пука!

    04:24 26.10.2025

  • 2 Мефистофел

    2 0 Отговор
    В библиотека ли? Обикновено се пуцат по купони, барове и дискотеки. Защо ли са се спречкали! Не са се разбрали кой да чете комикси ли? Странно! Те по принцип четат само билборди, менюта и текстови съобщения.

    04:41 26.10.2025

  • 3 все още има хора в библиотеката

    0 1 Отговор
    В Калифорния държали човек увесен за врата, докато умрял. В Рая Свети Петър му казал: Влизай, синко, влизай, добри вести носиш.
    Записал в тефтера: Калифорния заселена от християни.
    А.Биърс 1885

    Не е от вчера, а може вече и да не са християни. Не са добри вестите.

    05:10 26.10.2025

  • 4 В САЩ

    0 0 Отговор
    дори да четеш книга, няма спасение.

    05:19 26.10.2025