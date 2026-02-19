Ню Мексико разследва твърдения за заровени тела край ранчото на Епстийн

Министерството на правосъдието на щата Ню Мексико обяви, че проверява твърдения, съдържащи се в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ досиета „Епстийн“. Според тях покойният финансист Джефри Епстийн е наредил телата на две чуждестранни момичета да бъдат заровени в района на ранчото му в отдалечена част на щата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителката на щатското правосъдно ведомство Лорън Родригес съобщи, че местните власти са поискали нередактирано копие на имейл от 2019 г., в който се съдържат въпросните твърдения. Федералното министерство засега не е коментирало случая, а ФБР е отказало изявление.
Щатското законодателно събрание вече е започнало първото цялостно разследване на обвиненията, че в продължение на над две десетилетия Епстийн е извършвал сексуални престъпления в ранчото си „Зоро“, разположено на около 50 км южно от Санта Фе. Междувременно натискът за публикуване на досиетата се превърна в политическо предизвикателство за президента Доналд Тръмп.
Редактираният имейл от 2019 г., изпратен няколко месеца след смъртта на Епстийн до радиоводещия Еди Арагон, съдържа твърдение от човек, представящ се за бивш служител на ранчото. Той поискал един биткойн срещу видеозаписи, за които се твърди, че показват сексуални злоупотреби с непълнолетни, както и информация за местоположението на две заровени момичета.
Арагон заяви, че е препратил имейла на ФБР и не е получавал пари, нито е поддържал контакт с подателя. Доклад на ФБР от 2021 г., също включен в публикуваните материали, потвърждава, че той е уведомил властите за предложението.
Проверка на други документи от досиетата не откри допълнителни потвърждения на твърденията, нито данни за предприети следствени действия. Федералното правосъдно ведомство по-рано предупреди, че част от публикуваните материали съдържат непотвърдени или сензационни обвинения.
Щатският комисар по поземлените въпроси Стефани Гарсия Ричард съобщи, че нейният екип също е попаднал на имейла и в писмо от 10 февруари е призовал за пълно разследване на евентуални престъпления в ранчото и прилежащите щатски земи.
Епстийн е наел 503 хектара държавна земя през 1993 г., но договорът е прекратен през септември 2019 г., след като властите преценяват, че теренът не е използван по предназначение. Финансистът почина в затвор в Ню Йорк през август 2019 г., като смъртта му бе определена като самоубийство.
