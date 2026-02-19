Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ню Мексико разследва твърдения за заровени тела край ранчото на Епстийн

19 Февруари, 2026 07:18, обновена 19 Февруари, 2026 07:21 2 215 17

  • джефри епстийн-
  • ранчо-
  • ню мексико-
  • заровени тела

Щатските власти искат нередактирани материали от федералното правосъдие след нови разкрития в досиетата

Ню Мексико разследва твърдения за заровени тела край ранчото на Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на щата Ню Мексико обяви, че проверява твърдения, съдържащи се в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ досиета „Епстийн“. Според тях покойният финансист Джефри Епстийн е наредил телата на две чуждестранни момичета да бъдат заровени в района на ранчото му в отдалечена част на щата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителката на щатското правосъдно ведомство Лорън Родригес съобщи, че местните власти са поискали нередактирано копие на имейл от 2019 г., в който се съдържат въпросните твърдения. Федералното министерство засега не е коментирало случая, а ФБР е отказало изявление.

Щатското законодателно събрание вече е започнало първото цялостно разследване на обвиненията, че в продължение на над две десетилетия Епстийн е извършвал сексуални престъпления в ранчото си „Зоро“, разположено на около 50 км южно от Санта Фе. Междувременно натискът за публикуване на досиетата се превърна в политическо предизвикателство за президента Доналд Тръмп.

Редактираният имейл от 2019 г., изпратен няколко месеца след смъртта на Епстийн до радиоводещия Еди Арагон, съдържа твърдение от човек, представящ се за бивш служител на ранчото. Той поискал един биткойн срещу видеозаписи, за които се твърди, че показват сексуални злоупотреби с непълнолетни, както и информация за местоположението на две заровени момичета.

Арагон заяви, че е препратил имейла на ФБР и не е получавал пари, нито е поддържал контакт с подателя. Доклад на ФБР от 2021 г., също включен в публикуваните материали, потвърждава, че той е уведомил властите за предложението.

Проверка на други документи от досиетата не откри допълнителни потвърждения на твърденията, нито данни за предприети следствени действия. Федералното правосъдно ведомство по-рано предупреди, че част от публикуваните материали съдържат непотвърдени или сензационни обвинения.

Щатският комисар по поземлените въпроси Стефани Гарсия Ричард съобщи, че нейният екип също е попаднал на имейла и в писмо от 10 февруари е призовал за пълно разследване на евентуални престъпления в ранчото и прилежащите щатски земи.

Епстийн е наел 503 хектара държавна земя през 1993 г., но договорът е прекратен през септември 2019 г., след като властите преценяват, че теренът не е използван по предназначение. Финансистът почина в затвор в Ню Йорк през август 2019 г., като смъртта му бе определена като самоубийство.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гончар Романенко

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Чикатило е украинец
    И нищо не е доживял,разстреляха го

    07:28 19.02.2026

  • 3 Пич

    8 1 Отговор
    Ами.....квото не са си дояли...

    07:32 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кой

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Зелю ли? Или жена му? От Епщайн ли е Бугатито?

    07:42 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Артилерист

    17 0 Отговор
    Никак не е за учудване, че момичета, с които са се гаврили толкова високо поставени политици, държавници, финансисти и прочие, може да са били умъртвени, за да не проговорят...

    07:44 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дон Турболенто

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Преди да започнеш да предъвкваш всяко нещо, което ти се подхвърли, научи се на елементарни граматически правила. Кога се пише "В" и кога "ВЪВ". Примерно...

    07:48 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти си

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Професионален тъпанар! Нема начин иначе, през цялото време някой да е толкова праззз!

    08:00 19.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Отговорче

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Отговорче":

    Тихо ! Разбрахме вече , че евроатлантиците -русофоби сте будисти- педофили . ❗Отивай на Петрохан , че се поизпразни !

    08:33 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така де

    0 1 Отговор
    Не закачайте Тръмп. Той е най-големият приятел на путин.

    09:21 19.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Бункерния плъх с ботокса се споменава над 10 000 пъти във хайловете.

    Коментиран от #17

    12:05 19.02.2026

  • 17 Нищо чудно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Някой трябва да зарежда

    12:55 19.02.2026